Los 30 mejores armario zapatero alto capaces: la mejor revisión sobre armario zapatero alto

Habitdesign Armario Zapatero Multiusos, Armario Auxiliar, Acabado en Color Blanco Mate, Medidas: 59 cm (Ancho) x 180 cm (Alto) x 37 cm (Fondo) € 109.00 in stock 4 new from €109.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El armario zapatero puede albergar hasta 20 pares de zapatos, además lo podrás usar como un armario multiusos y en el puedes guardar otro tipo de objetos, a modo de despensa o como armario de la limpieza

Medidas del mueble auxiliar: 180 (alto) x 59 (ancho) x 37 cm (profundidad). Las baldas son de altura regulable para que así puedas acomodar los objetos según necesites. El armario se cierra con dos puertas frontales con tiradores

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco, muy combinable con todo tipo de mueble

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Habitdesign Armario Zapatero, Zapatero con Espejo, Acabado en Color Blanco Brillo, Medidas: 50 cm (Ancho) x 180 cm (Alto) x 20 cm (Fondo) € 124.90 in stock 1 new from €124.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El zapatero Rock es un fantástico mueble adaptable a cualquier estancia de tu hogar. Interior compuesto por 12 varillas tubulares de aluminio donde podrás colocar aproximadamente 16 pares de zapatos.

Las medidas del zapatero Rock son: 50 cm (ancho) x 20 cm (fondo) x 180 cm (alto). Las medidas del espejo son: 44 cm (ancho) x 173 cm (alto).

El acabado del zapatero Rock se presenta en color Blanco Brillo.

Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes). Posibilidad de montar la puerta al contrario, incluye los dispositivos de fijación del mueble a la pared. Utilizar los herrajes más adecuados para según qué tipo de pared.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal)

Habitdesign Armario Zapatero, Zapatero con Espejo, Modelo Kristal, Acabado en Color Blanco Artik, Medidas: 50 cm (Ancho) x 180 cm (Alto) x 22 cm (Fondo) € 124.79

€ 107.90 in stock 4 new from €107.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las medidas del zapatero Kristal son: mueble: 50 cm (ancho) x 180 cm (alto) x 22 cm (fondo). Espejo: 44 cm (ancho) x 133 cm (alto).

El acabado del zapatero Kristal se presenta en color Blanco Artik (blanco mate)..

Interior compuesto por 12 varillas tubulares de aluminio donde podrás colocar aproximadamente 16 pares de zapatos.

Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes). Se trata de un mueble auxiliar muy completo a la vez que práctico; apertura de la puerta de derecha a izquierda y el zapatero tiene que ir anclado a la pared.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal)

MUEBLES PITARCH Turín Armario, Aglomerado de partículas y melamina de Alta Densidad, Blanco, 180 x 60 x 35 cm € 106.99

€ 86.15 in stock 2 new from €86.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Armario Multiusos de 2 Puertas colección Turín

Color: Blanco

Material: aglomerado de partículas y melamina de alta densidad

Medidas generales: 180 x 60 x 35 cm (alto x ancho x profundo)

Características: 2 estantes regulables en altura

Habitdesign Mueble Zapatero Dos Puertas, Mueble Auxiliar, Modelo Basic Wide, Acabado en Blanco, Medidas: 75 cm (Ancho) x 101 cm (Alto) x 36 cm (Fondo) € 102.90 in stock 3 new from €94.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del zapatero: 75 cm (ancho) x 101 cm (alto) x 36 cm (fondo).

Acabado en melamina de calidad color Blanco.

Práctico y sencillo zapatero de aproximadamente 30 pares de zapatos.

Dos puertas frontales con tiradores.

Mueble kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones y herrajes. READ Los 30 mejores Cafetera Italiana 12 Tazas capaces: la mejor revisión sobre Cafetera Italiana 12 Tazas

Habitdesign Zapatero con 5 Puertas, Mueble Zapatero Estrecho Dormitorio,Capacidad 15 Pares, Color Blanco Brillo, Medidas: 70 x 180 x 17 cm de Fondo € 108.08

€ 95.90 in stock 3 new from €95.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 70 cm (ancho) x 180 cm (altura) x 17 cm (fondo).

Capacidad aproximada de 15 pares, no contiene trasera.

Acabado en melamina blanco brillo.

Mueble kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje.

DEKIT GRUPO RIMOBEL FIT Armario Zapatero, Madera de ingeniería, Roble Natural, 190x61x35 cm € 139.99

€ 125.99 in stock 6 new from €125.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Natural.

Medidas: 190 cm (alto) x 61 cm (ancho) x 35 cm (prof.)

Tirador de ABS en acabado Aluminio. Porta estantes metálicos. Bisagras metálicas para la puerta. Patas de ABS regulables en altura.

Estantes con soporte de hasta 9 kg. Cinco de los estantes son regulables en altura, permiten su montaje en 5 posiciones distintas.

Instrucciones de montaje detalladas paso a paso para un montaje fácil.

HOMIDEC Zapatero, 7 Niveles Mueble Zapatero Blanco para 28 Pares, Zapatero Armario para Dormitorio Sala de Estar € 59.99

€ 52.99 in stock 2 new from €52.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almacenamiento Espacioso. Dimensiones: 80(L) x 32(W) x 122(H) cm. Los gabinetes para zapatos HOMIDEC brindan un amplio espacio de almacenamiento para zapatos, bolsos y juguetes. Capacidad máxima de carga por cubo: 11 lbs (5 kg) .

Almacene 28 pares de Zapatos. Diseño de 7 capas, puede contener hasta 28 pares de zapatos, perfecto para zapatillas de deporte, tacones altos, botas, tacones de aguja, bailarinas, zapatos casuales, zapatos para niños, suficiente para usted y su familia..

Mueble Zapatero Resistente. El estanteria zapatos está hecho de un panel de plástico PP con marco de metal y conector ABS. Perfecto para guardar en armarios, sala de estar, entrada, dormitorio, oficina para que tu hogar esté más ordenado.

Fácil de Ensamblar. El zapatero plastico tiene las herramientas de instalación correspondientes, suficientes conectores, martillos e instrucciones de instalación para ayudarlo a instalarlo rápida y fácilmente. Vale la pena señalar que cada diafragma de plástico y cada conector deben estar bien unidos, y eso es sin la ayuda de un martillo.

Fácil de Cuidar. El organizador zapatos está hecho de plástico saludable, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. Robusto y duradero, gracias al material plástico, el zapatero es impermeable y lavable. La característica del orificio de la puerta está diseñada para la circulación de aire y evita la acumulación de olores.

Habitdesign Zapatero 2 Puertas, Zapatero Estrecho, Modelo Star, Acabado en Color Blanco Brillo y Cemento, Medidas: 103 cm (Alto) x 55 cm (Ancho) x 36 cm (Fondo) € 103.95

€ 87.90 in stock 4 new from €80.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El zapatero Star es un fantástico mueble adaptable a cualquier estancia de tu hogar. Compuesto por 6 baldas con posibilidad de extracción para huecos mayores. Perfecto como armario auxiliar ya sea en las habitaciones, dormitorios, recibidores…

Las medidas del mueble Star son: 103 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 36 cm (fondo). Se trata de un mueble auxiliar muy completo a la vez que practico.

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Artik y Gris Cemento, muy combinable con todo tipo de mueble.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

vidaXL Armario de Pasillo Alto Gabinete Ropa Sombrero Guante Compacto Guardarropa Almacenaje Almacenamiento Estable Resistente de Contrachapada Blanco € 121.99 in stock 8 new from €121.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de madera contrachapada de calidad, este armario es estable y robusto

Es perfecto para el pasillo, guardarropa, etc

Hecho de madera contrachapada de calidad, este armario es estable y robusto

Este alto armario cuenta con 5 compartimentos, que te proporcionan un amplio espacio de almacenamiento para tu ropa, sombreros, guantes u otros elementos esenciales

Es fácil de limpiar con un paño húmedo.

HOMCOM Zapatero Armario Madera Mueble Zapatero Gabinete 2 Puertas 4 Estantes Baldas Interiores Ajustables 83x30x90cm Blanco € 109.99

€ 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MULTIUSO: Armario con diseño simple y elegante, puedes colocarlo donde mejor te vaya ya que por sus medidas y aspecto queda bien en cualquier rincón de tu hogar como pasillo, baño, habitación, etc. Es muy práctico como zapatero.

ARMARIO DE DOBLE PUERTA: Tiene dos puertas con gran espacio de almacenamiento, ideal para que tus objetos no cojan suciedad, y las puertas del gabinete con mangos modernos. Las baldas se pueden ajustar.

GRAN ESPACIO DE ALMACENAJE: Tiene 4 estantes a la derecha en los que puedes poner zapatos, sombreros, guantes… Y uno más grande en la parte superior, ideal para cosas pequeñas. El armario incluye espacio aproximado para 12 pares de zapatos.

MATERIAL DURADERO: Hecho de tablero de partículas de grado E1 de 15 mm con acabado de melamina, bordes de PVC y superficie con textura de grano de madera tridimensional. Es resistente y fácil de limpiar.

MEDIDAS : 83x30x90 cm (LxANxAL). Capacidad máx. de carga: 25kg

Vicye Zapatero de 10 Niveles, Zapatero Entrada Recibidor, Zapatero Grande para 54-62 Pares de Zapatos, Ahorra Espacio, Estantería Zapatero Metalico con Ganchos € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ahorra Espacio】¿Todavía te preocupa el desorden en la entrada de la casa? Este zapatero de gran capacidad será la mejor opción para que cuides tus zapatos. La capacidad de 3 x 9 niveles es lo suficientemente grande como para almacenar de 54 a 62 pares de zapatos, y solo requiere 30 cm de ancho y 127 cm de largo. Es muy adecuado para la entrada del dormitorio, salón, vestidor y garaje para mantener tu espacio limpio y ordenado.

【Fuerte y resistente】Nuestro estante de zapatos está hecho con tuberías de metal robustas y conectores de plástico PP de alta calidad. El diámetro del tubo de metal es de 13 mm, la superficie pintada en polvo garantiza menos óxido o corrosión. Los conectores de plástico de alta calidad hacen que las rejillas de zapato estén menos sujetas al colapso. La combinación de estos materiales de alta calidad garantiza la estabilidad y la durabilidad.

【Fácil de montar】La estructura es simple, lo cual es conveniente para que usted ensamble y se desmonte. Solo se requieren unos pocos pasos simples para instalar, no se requieren herramientas especiales. Puede usar el pequeño martillo de madera de soporte para ayudar a la instalación. Si tiene preguntas sobre el proceso de instalación de nuestro organizador de zapatos, contáctenos de forma gratuita en cualquier momento.

【Multi -Función】Tiene gancho a juego en el costado que se puede usar para colgar ropa, llaves, sombrillas, etc. También hay 9 piezas de paneles PP impermeables, que pueden almacenar mejor sus tacones altos. Diseñado con diferentes alturas para satisfacer sus necesidades de almacenamiento para zapatos de diferentes alturas, puede contener botas o zapatillas. Este ingenioso diseño mejoró significativamente la practicidad del estante de zapatos.

【1 año de servicio postventa】Si hay algún problema de calidad con nuestro zapatero, no dude en contactarnos, le daremos un reembolso completo o un reemplazo sin problemas.

SONGMICS Zapatero de Tela de 10 Niveles, Zapatero con Funda Exterior de Tela 28 x 88 x 160 cm, para Zapatillas de Deporte, Tacones,Zapatillas, Marco de Metal, Gris RXJ36G € 38.99

€ 36.72 in stock 2 new from €36.72

10 used from €31.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad: Las dimensiones de este zapatero de tela son 28 x 88 x 160 cm, cada estante puede contener 4 pares de zapatos de hombre, 40/50 pares en total; los zapatos deportivos, las zapatillas y las chanclas de familia se pueden ordenar aquí

Espacio flexible y rico: Los estantes se pueden quitar, el espacio más alto es adecuado para varios zapatos. Los tacones altos y los botines también se pueden clasificar; hay bolsillos en los laterales para el cepillo, el betún u otros objetos pequeños

Robusto y estable: Los tubos de metal y los conectores de plástico de calidad con refuerzo proporcionan estabilidad al zapatero después del montaje, cada estante soporta hasta 3 kg, el zapatero no se tambalea al poner o quitar los zapatos

Estanterías a prueba de polvo e impermeables: Cierre el zapatero con la cubierta de tela que puede aislar el polvo; no importa si la estantería se ensucia con los zapatos, porque la estantería es impermeable y se puede limpiar con un paño húmedo

Fácil montaje: Basta con conectar los tubos a los conectores para completar el montaje, sin pasar horas ensamblando. Lo único que hay que hacer es elegir el lugar más adecuado para colocarlo, ya sea en la entrada, el vestíbulo, o el dormitorio

SONGMICS Mueble Zapatero, 6 Compartimentos, Modular, Estantería, 30 x 40 x 30 cm Cada Cubo, con Puerta, Marco de Acero, Paneles de Plástico, Blanco LPC033W01 € 35.99 in stock 1 new from €35.99

1 used from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Gran capacidad] Este zapatero puede contener hasta 24 pares de zapatos. Además de zapatos, también puede organizar bolsos y ropa. Los ganchos laterales se pueden utilizar para colgar bolsas o correas de perro, aprovechando al máximo el espacio

[Robusto y seguro] El zapatero está hecho de paneles de plástico con una estructura de alambre de acero unida por conectores de calidad, cada compartimento soporta 5 kg, y el kit antivuelco incluido lo hace más seguro en el salón o el dormitorio

[Fácil de montar y desmontar] En el paquete se incluye un mazo de goma y hierro, puede montar rápidamente esta estantería modular sin necesidad de otras herramientas; también se puede desmontar fácilmente para guardarlo y transportarlo

[Flexible y versátil] Puede ensamblarse en dos o tres columnas según se necesite, o incluso dividirse en dos pequeños estantes; se utiliza en el recibidor, pasillo o cuarto de baño, para ordenar zapatos, ropa o útiles de baño, tú decide cómo utilizarlo

[Fácil de limpiar y sin olores] El zapatero con puertas transparentes es a prueba de polvo, impermeable y fácil de limpiar. Protege los zapatos del polvo y las manchas de agua durante la exposición, el ojal de metal es como asa también evita mal olor

Oggi Carpino Armario Multiusos con 2 Puertas Armario Multiusos práctico y sólido de 2 Puertas para Diferentes Habitaciones, 184x69 (Al x An), Roble Sonoma € 160.00 in stock READ Los 30 mejores Escudo De Capitan America capaces: la mejor revisión sobre Escudo De Capitan America 1 new from €160.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅GAN PRODUCTO: Armario ajustable de dos puertas con construcción sólida y 6 cómodos estantes para guardarropas. No solo es adecuado para la ropa, sino también para almacenar documentos.

✅USO: Ideal para guardar ropa y otros artículos en una sala de estar, habitación infantil o dormitorio. Se puede utilizar para crear hermosos arreglos decorativos.

✅FUNCIONALIDAD: Diseñado y fabricado con cuidado para un uso óptimo del espacio. Se adapta a la mayoría de estilos de interiores. Todo para garantizar la comodidad de uso.

✅FABRICACIÓN SÓLIDA: Fabricado en Polonia con materiales de calidad teniendo en cuenta la ecología y el uso consciente de la madera y las materias primas - Certificado FSC.

✅ PARÁMETROS TÉCNICOS: Dimensiones: Ancho: 69 cm, Alto: 184 cm, Fondo: 35 cm. Peso total: 45,7 kg. A montar por sí mismo. Sistema de mobiliario: CARPINO. Material: aglomerado laminado.

Topkit |Mueble Zapatero Manzanares 3ab |Armario Zapatero | Zapatero Estrecho | Mozart | Alto: 131 cm | Ancho: 80 cm | Fondo: 25 cm | Peso: 30.00 kg € 178.00

€ 159.00 in stock 1 new from €159.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅DIMENSIONES ➝ Tamaño total: 131 cm (altura) x 80 cm (Ancho) x 25 cm (Profundidad). Peso: 30,4 kg. En tu organizador de zapateros puedes guardar aprox 24 pares de zapatos. Varía según la talla.

✅ DISEÑO EFICIENTE ➝ Zapatero de 3 puertas abatibles y un cajón y tiradores y guías de cajón metálicos de alta resistencia. Rebaje de los laterales para ajustar en el zócalo de la pared.

✅ DETALLES➝Armario zapatero con un tapa encimera en 22mms de grosor en todos los colores que le proporciona robustez y diseño. Incluye sistema de compás doble, lo que le permite doblar la capacidad de almacenaje y con trasera completa micro perforada para mejor ventilación.

✅ ALTA CALIDAD ➝Todos nuestros muebles están hechos con aglomerado de alta densidad y melamina. Gran firmeza y resistencia al rayado. Esta fabricado en 22mms/ 16mms y 10 mms de grosor y canto de PVC de 1mm.

✅ MÁS INFORMACIÓN➝ Requiere montaje de unos 25min (Aprox). Viene con manual de instrucciones. Incluida Llave Allen ( En su caso) Herramientas no incluidas: Destornillador estrella y martillo goma. ADVERTENCIA: El color puede variar según los soportes digitales.

TOP KIT |Mueble Zapatero Loira 52AB| Zapatero Estrecho Alto | Armario Zapatero | Mueble Zapatero 4 Puertas abatibles. | Blanco € 135.00 in stock 1 new from €135.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅DIMENSIONES ➝ Tamaño total: 161 cm (altura) x 54 cm (Ancho) x 16,5 cm (Profundidad). Peso: 20 kg. En tu organizador de zapateros puedes guardar aprox 10/12 pares de zapatos. Varía según la talla.

✅ DISEÑO EFICIENTE ➝ Zapatero de 4 puertas abatibles. Viene sin tiradores, haciendo un diseño hueco entre puertas para una cómoda apertura de tu zapatero.

✅DETALLES➝Armario zapatero con un sistema de compás simple, una fila de zapatos por puerta, lo que hace que se pueda colocar en cualquier parte de la casa, incluso se puede aprovechar el hueco de detrás de las puertas ya que su fondo de solo 16,5cm lo permite.

✅ ALTA CALIDAD ➝Todos nuestros muebles están hechos con aglomerado de alta densidad y melamina. Gran firmeza y resistencia al rayado. Armario zapatero fabricado en 16mms de grosor y cantos de PVC de 1mm de grosor.

✅MÁS INFORMACIÓN➝ Requiere montaje de unos 25min (Aprox). Viene con manual de instrucciones. Incluida Llave Allen ( En su caso) Herramientas no incluidas: Destornillador estrella y martillo goma.ADVERTENCIA: El color puede variar según los soportes digitales.

HOMCOM Mueble Zapatero con Espejo Armario Zapatero para 18 Pares de Zapatos con 5 Estantes Ajustables para Recibidor 60x32x95 cm Blanco € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ORGANIZA TUS ZAPATOS CON ESTILO: Con seis niveles y cinco estantes ajustables, este mueble zapatero blanco puede almacenar hasta 18 pares de zapatos, manteniéndolos bien organizados y fuera de la vista. Además, tiene cuatro rejillas de ventilación en la parte trasera para reducir los olores y mantener una excelente ventilación en el interior

CON ESPEJO: Este zapatero cuenta con un práctico espejo acrílico en el panel derecho de la puerta, para que pueda comprobar rápidamente el aspecto de la parte inferior de tu cuerpo viendo como te lucen los zapatos antes de salir de casa

FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO: Este mueble zapatero recibidor cuenta con un sistema en las puertas push-open que garantiza un funcionamiento suave y silencioso. Además, al no tener tiradores, este zapatero añadirá un toque de elegancia y sofisticación donde lo coloques

SEGURO Y ESTABLE: El diseño antivuelco y los pies con almohadillas antideslizantes garantizan que el zapatero con espejo permanezca seguro y estable, incluso cuando esté completamente lleno, proporcionando tranquilidad y seguridad adicional para tu hogar

MEDIDAS TOTALES: 60x32x95 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 30 kg. Capacidad máxima para 18 zapatos (talla máxima EU 43). Requiere montaje

Armario Zapatero 2 Puertas 6 estantes Blanco Auxiliar Pasillo habitación Almacenamiento 171x60x35 cm € 129.00 in stock 1 new from €129.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maravilloso armario zapatero fabricado en melamina de alta calidad en color blanco mate. Este espacioso mueble auxiliar, te permitirá tener todos tus zapatos organizados en un mismo lugar gracias a sus 6 amplios estantes. Si buscas un mueble práctico a buen precio ¡este es el tuyo!

Fantástico armario auxiliar con 2 puertas abatibles y tiradores metálicos. Gracias a este mueble, dispondrás de una buena capacidad de almacenaje en tu pasillo, entrada, salón o dormitorio, ya que su diseño lo hace ideal para todo tipo de estancias en las que necesites espacio de almacenamiento extra.

Medidas armario: Alto 170'5 cm Ancho 60'2 cm Profundo 35 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

SONGMICS Zapatero de Tela de 10 Niveles, Zapatero con Funda Exterior de Tela 28 x 58 x 160 cm, para Zapatillas de Deporte, Tacones,Zapatillas, Marco de Metal, Negro RXJ10H € 35.99

€ 30.01 in stock 2 new from €30.01

9 used from €27.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad: Las dimensiones de este zapatero de tela son 28 x 58 x 160 cm, cada estante puede contener 3 pares de zapatos de hombre, 27/35 pares en total; los zapatos deportivos, las zapatillas y las chanclas de familia se pueden ordenar aquí

Espacio flexible y rico: Los estantes se pueden quitar, el espacio más alto es adecuado para varios zapatos. Los tacones altos y los botines también se pueden clasificar; hay bolsillos en los laterales para el cepillo, el betún u otros objetos pequeños

Robusto y estable: Los tubos de metal y los conectores de plástico de calidad con refuerzo proporcionan estabilidad al zapatero después del montaje, cada estante soporta hasta 3 kg, el zapatero no se tambalea al poner o quitar los zapatos

Estanterías a prueba de polvo e impermeables: Cierre el zapatero con la cubierta de tela que puede aislar el polvo; no importa si la estantería se ensucia con los zapatos, porque la estantería es impermeable y se puede limpiar con un paño húmedo

Fácil montaje: Basta con conectar los tubos a los conectores para completar el montaje, sin pasar horas ensamblando. Lo único que hay que hacer es elegir el lugar más adecuado para colocarlo, ya sea en la entrada, el vestíbulo, o el dormitorio

SoBuy FSR137-L-F Zapatero con 3 Solapas Armario de Entrada Zapatero Organizador 60 x 23 x 115 cm Marrón ES € 89.95 in stock 1 new from €89.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Fabricado en Tableros de Partículas、MDF y PVC que aseguran una larga vida útil, siendo muy práctico para el mantenimiento.. Dimensiones del mueble (An x Pr x Al): 60 x 23 x 115 cm. Capacidad máxima total: hasta 25 kg . Cada solapa: 5 kg.Peso de envío:13.6kg.

Los muebles de pasillo de alta calidad son perfectos para su apartamento o casa, pasillo o entrada. Con un profundidad de 23 cm, este zapatero encaja perfectamente en espacios estrechos, ahorra espacio y optimiza el espacio.

Detrás de las 3 solapas hay suficiente espacio para 6-12 pares de zapatos.Y tendrá espacio para muchos zapatos ya que cada compartimento tiene filas dobles. Además, se puede ajustar fácilmente el espacio en los compartimentos para conseguir altura para sus necesidades para zapatos moviendo o quitando los divisores.

Productos similares en otros colores: FSR137-L-J, FSR137-L-HG. Este estante para zapatos es fácil de limpiar y resistente a los arañazos. Además, la parte trasera cerrada protege tus zapatos del polvo.

Nuestros zapateros de almacenamiento vienen con instrucciones detalladas y las piezas están numeradas al detalle. Así que no hace falta ser un experto para montar este armario para zapatos, porque el conjunto de muebles se montará sin que te des cuenta.

vidaXL Mueble Zapatero Armario Estantería Almacenaje Sala Cajones Dormitorio Habitación Almacenamiento Madera Contrachapada Roble Marrón € 182.01 in stock 6 new from €181.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Crea un ambiente cálido y acogedor justo al lado de la puerta con este elegante y práctico mueble zapatero! Este atemporal mueble zapatero es una solución de almacenaje de zapatos ideal para tu dormitorio o vestíbulo. Ya no te volverán a molestar los zapatos tirados por el suelol.

Material de primera calidad: La madera contrachapada tiene una calidad excepcional con superficie lisa y también cuenta con fuerza, estabilidad y resistencia a la humedad.

Amplio almacenamiento: El armario de zapatos tiene 6 compartimentos, lo que proporciona un amplio espacio para mantener tus zapatos bien organizados.

Puertas prácticas: Las dos puertas de este mueble zapatero mantienen ordenado el espacio al esconder los pequeños artículos básicos.

Color: Marrón roble;Material: Madera contrachapada;Dimensiones: 80 x 39 x 178 cm (ancho x profundo x alto)

Topkit |Mueble Zapatero Rin 53ab | Zapatero estrecho alto | Armario Zapatero | Zapatero económico 4 puertas abatibles. | Blanco € 155.00 in stock 1 new from €155.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅DIMENSIONES ➝ Tamaño total: 161 cm (altura) x 54 cm (Ancho) x 25 cm (Profundidad). Peso: 25 kg. En tu organizador de zapateros puedes guardar aprox 20 pares de zapatos. Varía según la talla.

✅ DISEÑO EFICIENTE ➝ Zapatero de 4 puertas abatibles. Viene sin tiradores, haciendo un diseño hueco entre puertas para una cómoda apertura de tu zapatero.

✅ DETALLES➝Armario zapatero con un sistema de compas doble, lo que hace que se pueda doblar la capacidad de almacenaje.

✅ ALTA CALIDAD ➝Todos nuestros muebles están hechos con aglomerado de alta densidad y melamina. Gran firmeza y resistencia al rayado. Armario zapatero fabricado en 16/10mms de grosor y cantos de PVC de 1mm de grosor.

✅MÁS INFORMACIÓN➝ Requiere montaje de unos 25min (Aprox). Viene con manual de instrucciones. Incluida Llave Allen ( En su caso) Herramientas no incluidas: Destornillador estrella y martillo goma. ADVERTENCIA: El color puede variar según los soportes digitales. READ Los 30 mejores Cuencos De Madera capaces: la mejor revisión sobre Cuencos De Madera

SONGMICS Zapatero de 10 Niveles, Organizador de Zapatos, con Capacidad para 50 Pares de Zapatos, para Salón, Armario y Vestíbulo, Tela no Tejida, 100 x 29 x 175 cm, Gris LSR10G € 35.99 in stock 2 new from €35.99

4 used from €31.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SALVADOR DEL CAOS: No más preocupaciones y luchas si no hay espacio para guardar los zapatos de Tu familia; ¡nuestro estante de zapatos de 10 niveles será de gran ayuda

¿DÓNDE LO UTILIZAS? Yo digo, donde tú quieras. Ya sea en la entrada, en el salón, en el dormitorio o en el guardarropa, este zapatero siempre funcionará a la perfección para mantenerte organizado

TIENE LA RESISTENCIA: Los tubos más gruesos de 16 mm de diámetro y 100 g/m² de tela no tejida se seleccionan a mano para garantizar la robustez y la durabilidad del organizador de calzado

MONTAJE FÁCIL: Se acabaron las horas de montaje de una zapatera; el montaje aquí se trata de fijar los tubos a los conectores de plástico. Lo siguiente que vas a hacer es poner tus 4-5 pares de zapatos en cada nivel

QUÉ HAY EN LA CAJA: Un robusto zapatero de 10 niveles, fácil montaje, diseño personalizable, y la posibilidad de eliminar los montones de zapatos de la entrada y el armario

SoBuy FSR108-W Zapatero con 3 Solapas y 2 Ganchos Armario de Entrada Zapatero Estrecho Organizador 55 x 30 x 112 cm ES € 84.94 in stock 1 new from €84.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Fabricado en MDF(E1), tableros de partículas y bambú que aseguran una larga vida útil, siendo muy práctico para el mantenimiento. Dimensiones del mueble ancho x fondo x alto: 55 x 30 x 112 cm. Capacidad máxima: 45 kg.

Los dos ganchos laterales te permiten colgar bolsos, sombreros y otros objetos. Perfecto para su apartamento o casa, pasillo, entrada, dormitorio o sala de estar, etc.

Mueble recibidor con 3 solapas de gran calidad para guardar zapatos de diferentes tallas y acabados.Pon orden en tu entrada o recibidor.

El diseño de la puerta hueca hace que el zapatero sea más transpirable. Junto con el perchero FHK19-W y el arcón para zapatos FSR23-W. Entregado para montar usted mismo fácilmente con las instrucciones de montaje.

Dos colores a elegir: FSR108-W(Blanco)/ FSR108-WN(Blanco+Madera).

Habitdesign Zapatero 3 Puertas, Zapatero Estrecho, Acabado en Color Roble Canadian, Medidas: 60 cm (Largo) x 113 cm (Alto) x 22 cm (Fondo) € 85.89 in stock 3 new from €75.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas zapatero tres puertas: 60 cm (largo) x 113 cm (alto) x 22 cm (fondo).

Zapatero ideal para adaptar a cualquier estancia de tu hogar: recibidor, habitación auxiliar, dormitorio, vestidor...

Capacidad aproximada para 18 pares de zapatos, diseño sencillo y funcional. No contiene trasera.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad; producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal). El acabado del mueble es de color roble claro.

Mueble kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

TOPKIT | Mueble Zapatero Misisipi 24ab | Medidas 126 x 81 x 36 cm | Armario Zapatero | Organizador de Zapatos | Zapatero Wengue € 189.00 in stock 1 new from €189.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES Y CAPACIDAD➝ Tamaño total: 126 cm (altura) x 81 cm (Ancho) x 36 cm (Profundidad). Peso: 32 kg. En tu organizador de zapateros puedes guardar aprox 28 pares de zapatos. Varía según la talla.

DISEÑO EFICIENTE➝ Zapatero de diseño con 2 puertas con tiradores metálicos de alta resistencia. Doble encimera en diferente medida para conseguir diseño rustico. Viene con trasera completa micro perforada para una mejor ventilación. Incluye 4 patas de PVC.

DETALLES➝Armario zapatero con un almacenaje interior mediante varillas de aluminio y diámetro de 12 mm para la colocación de zapatos y balda en la parte superior para el almacenaje de utensilios del calzado.

ALTA CALIDAD ➝Todos nuestros muebles están hechos con aglomerado de alta densidad y melamina. Gran firmeza y resistencia al rayado. Armario zapatero fabricado en 16mm de grosor y cantos de PVC de 1mm.

MÁS INFORMACIÓN➝ Requiere montaje de unos 45min (Aprox). Viene con manual de instrucciones. Incluida Llave Allen ( En su caso) Herramientas no incluidas: Destornillador estrella y martillo goma. Servicio Atención al cliente 24h.

ZAPATERO ¡Garantía de 15 años! Ahorra espacio| 4 gavetas| Blanco| Gabinete Organizador Italiano| para 8-12 pares de zapatos o botas en solo 15 cm| sin montar| de metal para interior y exterior € 137.70 in stock 1 new from €137.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporta hasta 9 pares de zapatos o botas

¡Nada que ensamblar!

Muy compacto, incluso cabe detrás de la puerta, pegado a la pared

Con profundo recubrimiento en polvo brillante blanco negro: un duro acabado que es más fuerte que la pintura convencional; ¡Garantía de 15 años!

GRATIS: divisores para mantener los zapatos en su lugar

Zapatero, Organizador de Zapatos, 8 Baldas, Armario Zapatero Abierto, Estrecho, 30 x 45 x 140 cm, Estantes de Tela no Tejida, Dormitorio, Pasillo, Trastero € 14.99

€ 12.74 in stock 1 new from €12.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features +++ Armario zapatero de robusta estructura de metal y estantes de tela no tejida duradera. Gran estabilidad y larga vida útil.

+++ Economiza tu espacio con esta estantería de 8 niveles (28 x 46 x 145 cm) y ofrece a la vez mucho espacio de almacenamiento. Ordena tus zapatos en poco espacio.

+++ Múltiples usos, úsalo para lo que te apetezca: divídelo en dos y utilízalos en habitaciones separadas, retira algunos estantes para colocar zapatos o botas más altos., úsalo para almacenar otros artículos…

+++ Puedes usarlo en la habitación en la que necesites espacio de almacenamiento adicional, pasillo, trastero, vestidor, dormitorio, lavadero, salón… en el lugar que consideres más adecuado.

+++ Fácil montaje. Instrucciones claras para montar tu zapatero con facilidad.

edihome, Zapatero Tela, 9 Niveles, Zapateros Estrechos y Altos, (58 x 28 x 162 cm) con Funda Exterior, con Cremallera, para Zapatillas, Tacones o Zapatos (Negro) € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD: el zapatero de tela edihome mide 28 x 58 x 160, cuenta con un total de 9 baldas, cada estante puede contener 3 pares de zapatos.

ESTABLE: no te preocupes, la estructura esta diseñada para aportar estabilidad al zapatero, cuenta con tubos de metal y conectores de plastico, cada estante puede soportar hasta 3 kg.

AHORRA ESPACIO: los estantes se pueden quitar y poner según necesidades, adaptable para tacones altos, botas o botines. Además la tela dispone de bolsillos laterales para mayor capacidad de almacenaje.

FÁCIL DE LIMPIAR, A PRUEBA DE POLVOl: tela incluida para proteger los zapatos y aislarlos del polvo, además la tela se limpia facilmente con un trapo húmedo.

GARANTÍA: No se preocupe, los productos Edihome disponen de garantía europea, asegurando a los clientes que su compra es totalmente fiable y protegida. La garantía de fábrica sólo está disponible a través de vendedores autorizados.

