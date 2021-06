Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Adaptador Wifi Para Pc capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Wifi Para Pc Ordenadores personales Los 30 mejores Adaptador Wifi Para Pc capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Wifi Para Pc 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

TP-Link Archer T3U Plus AC1300 - Adaptador Wi-Fi Dual Band 5GHz/2.4GHz, USB 3.0, Antena Wi-Fi Externa Ajustable, Señal Potente, Turbo 256QAM, Compatible Windows/MacOS € 24.99

€ 18.40 in stock 37 new from €18.40

1 used from €28.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA - AC1300 (867 Mbps en la banda de 5 GHz o 400 Mbps en la banda de 2.4 GHz) Wi-Fi banda dual asegura que todos tus equipos funcionen su velocidad máxima

TECNOLOGÍA MU-MIMO - Mejora el rendimiento y la eficiencia de toda la red con la tecnología MU-MIMO

INTERNET DE DOBLE BANDA - Las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz proporcionan conectividad flexible, dando a los dispositivos acceso a los routers de Wi-Fi AC para velocidads más rápidas y una cobertura extendida

ANTENAS DE ALTA GANANCIA - Las antenas externas de alta ganancia avanzadas mejoran en gran medida la potencia de la señal de recepción y transmisión del adaptador USB

COMPATIBLE WINDOWS/MACOS - Windows 10/8.1/8/7/XP y macOS

TP-Link Archer T2U Adaptador WiFi USB, Receptor WiFi con Doble Banda AC 600 MBps, Mini Tamaño, USB 2.0, Seguridad avanzada, negro € 15.98

€ 12.69 in stock 47 new from €12.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Wifi de alta velocidad - hasta 600 mbps de velocidad con 150 mbps en 2, 4 ghz y 433 mbps en 5 ghz, actualiza tus dispositivos a velocidades wifi más altas

Seguridad avanzada - soporta 64/128 wep, wpa, pa2/wpa-psk/wpa2-psk(tkip/aes)

Sistema operativo - soporta windows 10/8.1/8/7/xp, mac os x 10.7~10.11 y linux (kernel version 2.6~3.16)

Maxesla WiFi Adaptador AC 1200Mbps USB WiFi Receptor Dual Band 2.4G/5GHz, WiFi Antena para PC Desktop Laptop Tablet, Soporta Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS X (WiFi USB 5dBi) € 14.98 in stock 1 new from €14.98

1 used from €14.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Velocidad Inalámbrica Increíble】 Esto USB Wifi adaptador tiene bandas de 5GHz (867Mbps) o 2.4GHz (300Mbps). Con la última tecnología 802.11ac y las bandas duales seleccionables, hasta 1200M. Esta antena wifi usb minimiza la interferencia y es ideal para ver videos HD de alta definición, transmisión de audio y juegos en línea.

【Antena WiFi USB largo alcance 5dBi】 La antena extraíble de 5dBi proporciona una gran capacidad de penetración y estabilidad. Se mantendrá una buena conexión cuando las señales son muy débiles. Tiene un mejor rendimiento de Wi-Fi que otros adaptadores Wi-Fi de 2dBi / 3dBi. Puede conectarse a Wi-Fi en su sótano o baño, incluso si su enrutador está lejos de su computadora.

【Perfecta compatibilidad】 Soporta Windows 10/8/7/XP/vista, Mac OS estándares IEEE 802.11ac,compatible 802/b/g/n periféricos;soporte la computadora, PC, ordenador portátil, computadora de escritorio y cuaderno etc.

【Receptor WiFi con Puerto USB 3.0】 USB 3.0 admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que el USB 2.0 y el USB chapado en oro garantiza un rendimiento máximo de rendimiento del adaptador. Wi-Fi USB y una conexión a Internet más estable. Compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1.

【Fácil de usar】 antes de conectar el adaptador de red inalámbrica en el puerto usb, PRIMERO instale los controladores a través del CD MINI, o descargue el controlador desde https://a.ei72.com/b6zp para instalar. Una vez que haya ejecutado el software, simplemente puede insertar el adaptador para conectarse.

TP-Link TL-WN823N - Adaptador WiFi USB inalámbrico Compatible con Raspberry Pi, N 300 Mbps, MI-MO, WPS, Modo softAP € 16.22

€ 9.90 in stock 26 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MULTI COMPATIBILIDAD – Compatible con Raspberry Pi, Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.7-10.11, Linux

WiFi N 300 Mbps – WiFi de 300 Mbps, velocidad adecuada para video en alta definición sin problemas, streaming de voz y juegos en línea

TAMAÑO NANO – Diseño de tamaño miniatura para una portabilidad conveniente con un alto desempeño confiable

MODO softAP – Convierta una conexión de internet cableada en una PC o Laptop en un hotspot Wi-Fi

SIN CONFIGURACIÓN – Configure fácilmente una conexión inalámbrica segura con sólo presionar un botón WPS

TP-Link Archer T2U Plus - Adaptador wifi usb 5G & 2.4G Hz, Antena Wi-Fi AC 600 Mbps, Doble Banda con Antena Externa y Señal Potente, Turbo 256QAM, óptimo para Teletrabajo € 21.99

€ 16.99 in stock 39 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Wifi de alta velocidad- hasta 600 mbps de velocidad con 200 mbps en 2,4 ghz y 433 mbps en 5 ghz, actualiza tus dispositivos a velocidades wifi más altas

Doble banda inalámbrica- bandas de 2.4 ghz y 5 ghz proporcionan conectividad flexible, dando el acceso a los dispositivos a la doble banda wi-fi del router para mayor velocidad y rango extendido

Turbo qam- con su turbo 256qam, trabaja 33% más rápido con 2,4 ghz

Antena alta ganancia- antena de 5dbi de alta ganancia mejora considerablemente la potencía de recepción y transmisión de señal del adaptador usb, lo permite con señal potente, y orientarla mejor

Sistema operativo- soporta los últimos sistemas operativos, compatible con Windows10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X 10.9-10.14

TP-Link Adaptador wifi USB Receptor WiFi con Doble Banda Tarjeta de Red con doble banda 1300Mbps, MU-MIMO, USB 3.0, Tamaño Mini (Archer T3U) € 19.99 in stock 39 new from €19.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features WI-FI ULTRA RÁPIDO - Velocidad inalámbrica ultrarrápida de 1300 (867+400) mbps con 802.11ac, 3 veces más rápido que las velocidades inalámbricas n

DISEÑO MINI - Tamaño mini diseñado para fácil portabilidad con alto rendimiento fiable

PUERTO USB 3.0 - 10x transferencia más rápida que el puerto USB 2.0

TECNOLOGÍA MU-MIMO - Ofrece conexión inalámbrica altamente eficiente

SISTEMA OPERATIVO SOPORTADOS - Soporta Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X

USB WiFi 1200Mbps Techkey Adaptador WiFi USB 3.0 802.11ac Antena WiFi USB con Doble Banda 2.42GHz/300Mbps 5.8GHz/866Mbps 5dBi Antena de Alta Ganancia para PC Windows 10-7/XP/Vista/ Mac OS 10.9-10.15 € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dígale Adiós a Los Lugares Sin Red: No tiene que aguantar velocidades de red lentas en casa, incluso si está afuera. A través de este receptor WiFi, con 100 metros de cobertura, puedes navegar libremente en el dormitorio, porche o garaje. ¡También es perfecto para jugar!

Potente Antena Externa: El dispositivo de internet de antena de banda dual de 5dBi de largo alcance y alta ganancia puede ayudarlo a conectarse incluso cuando las señales son débiles. La serie AC1200 es compatible con todos los enrutadores WLAN: WPA / WPA2 / WEP. Esta tarjeta WiFi no será interferida por otros dispositivos de interferencia como Bluetooth o teléfonos inalámbricos.

Velocidad Ultra Alta: Velocidades de WiFi de hasta 1,200 MBPS en las bandas de 5.8ghz (867Mbps) o 2.42ghz (300Mbps) para reducir la congelación y la latencia durante la transmisión y los juegos. Adaptador inalámbrico AC1200 de velocidad súper alta velocidad con 802.11AC.

Puerto USB 3.0: USB 3.0 admite velocidades de transmisión de hasta 5.8 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0, lo que garantiza un rendimiento de rendimiento máximo para el adaptador USB ethernet y una conexión a Internet más estable. Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1.

Increíble Compatibilidad: ¡No se requieren controladores para Windows 10! ¡Simplemente conéctelo y juegue! Compatible con Windows 10 /8 / 8.1 / 7 / Vista / XP, Mac OS 10.9-10.15. Funciona con cualquier enrutador WiFi, una vez que haya instalado el controlador, simplemente puede insertar el WiFi portatil para conectarse y actualizar su PC para que funcione con el último enrutador WiFi AC para una velocidad más rápida y un rango extendido (no es compatible con TV, proyector, impresora) READ Los 30 mejores Disco Duro 1Tb Ssd capaces: la mejor revisión sobre Disco Duro 1Tb Ssd

PiAEK Adaptador WiFi USB, 1200Mbps USB 3.0 Dongle WiFi Adaptador Doble Banda con 5dBi Antenas de alta Ganancia 5.8G/2.4G, para PC/Desktop/Laptop/Tablet Compatible con Win XP/Vista/7/8/10 Mac OSX/Linux € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【TRANSMISIÓN DE ALTA VELOCIDAD Y BANDA DUAL】: Transmisión de adaptador inalámbrico USB de hasta 1200Mbps, la velocidad más alta de PiAEK Wifi Dongle puede alcanzar la banda dual de 5.8GHz (867Mbps) o 2.4GHz (300Mbps). Adopta la última tecnología de transmisión WLAN 802.11AC para mejorar una buena experiencia de red y una velocidad de red más rápida.

【5DBI DOBLES ANTENAS DE ALTA GANANCIA】: Equipado con dos antenas wifi de alta ganancia de 5dBi, lo que facilita que el adaptador de red inalámbrico reciba señales wifi, y mejora enormemente la fuerza del adaptador wifi USB para recibir y enviar señales. La cobertura más amplia puede garantizar la estabilidad y fluidez de las conexiones inalámbricas en computadoras de escritorio, portátiles y PC.

【PUERTO USB 3.0】: El adaptador wifi de 1200 Mbps utiliza un puerto USB 3.0 estándar, que es 10 veces más rápido que el USB 2.0. Es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1 para garantizar que el adaptador Wi-Fi tenga el mayor rendimiento y una conexión a Internet más estable.

【RED DE RECEPCIÓN Y COMPARTICIÓN】: El adaptador wifi tiene funciones de recepción y uso compartido de WIFI, adecuadas para diversos escenarios de uso. Después de conectarse a un dispositivo en red, en modo AP, los usuarios pueden compartir puntos de acceso y establecer un entorno de red para proporcionar señales de Wi-Fi de alta velocidad a otros dispositivos. Las computadoras portátiles, iPads, teléfonos inteligentes y otros dispositivos pueden compartir wifi a voluntad.

【CABLE DE EXTENSIÓN CON BASE USB】: El adaptador wifi inalámbrico está equipado con un cable de extensión de 3.3 pies, no tiene que preocuparse de que ocupe espacio en el escritorio, puede enchufarlo a cualquier puerto USB de la computadora, elija la mejor ubicación de conexión WiFi ; por supuesto, también puede conectar este adaptador inalámbrico directamente al puerto USB de su PC de acuerdo con sus necesidades reales, lo cual es flexible y conveniente. Puedes elegirlo entre dos métodos.

Adaptador WiFi USB 600mbps para PC, Techkey Antena WiFi Dual Band 2.42GHz / 5.8GHz Receptor WiFi 802.11ac para PC Sobremesa Ordenador Portátil Compatible con Windows 10-7/ XP/ Vista € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil Operación: No tiene que preocuparse por no poder descargar un controlador de un Mini CD porque su computadora no tiene un CD-ROM. Esta dongle WiFi con controlador incorporado es más fácil de operar y es adecuada para personas que no están familiarizadas con la computadora y solo necesitan navegar por las páginas todos los días.

Plug & Play: Todo lo que necesitas es un puerto USB. Simplemente conéctelo y juegue, o simplemente haga clic en los archivos almacenados en modo USB. En menos de un minuto, obtendrá excelentes señales inalámbricas con velocidades más rápidas. ¡Disfruta tu tiempo en línea!

Conexión Inalámbrica Estable y Segura: Todos los enrutadores WLAN admiten conexión a Internet estable y la serie AC600 Mbps: WPA / WPA2 / WEP. Este receptor WiFi no será interferido por otros dispositivos de interferencia como Bluetooth o teléfonos inalámbricos, lo que significa que no tendrá caídas de llamadas inesperadas ni degradación de la calidad de la señal.

Alta Velocidad de Red: Con la antena giratoria de 5dBi, puede recibir señal desde cualquier ángulo. Este dongle de Internet puede dar a sus dispositivos acceso al último enrutador WiFi de doble banda para mayor velocidad y rango extendido, que puede ser de hasta 600Mbps de velocidad WiFi en bandas de 5.8GHz (450Mbps) o 2.42GHz (150Mbps).

Amplia Compatibilidad: compatible con Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP / Vista.

Yizhet USB WiFi Adaptador, WiFi Antena 300Mbps Mini USB WiFi Receptor para PC/Desktop/Laptop, WiFi Dongle Soporte Windows10/8/8.1/7/Vista/XP/Linux/Mac OS € 6.98

€ 6.59 in stock 1 new from €6.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adaptador nano aumenta el alcance inalámbrico y ofrece una velocidad inalámbrica 802.11n de hasta 300 Mbps.

WiFi USB 2.0 Antena Adaptador Soporta compatibilidad con el estándar WPA de 128 bits (TKIP / AES), 64/128-bit WEP, WPA, WPA2.

Modo del AP: y en el patrón de AP, los usuarios pueden compartir el hotspot y construyó un entorno de red para ofrecer una señal Wi-Fi de alta velocidad a otros dispositivos

Perfecta compatibilidad: Soporta Windows 10/8/7/XP/vista, Mac OS, Linux, estándares IEEE 802.11ac,compatible 802/b/g/n periféricos;soporte la computadora, PC, ordenador portátil, computadora de escritorio y cuaderno etc.

Configuración sencilla: puede instalar los controladores a través del CD MINI o descargarlos desde https://bit.ly/2m3K3hs Um para instalarlos. Incluso si no tiene un CD ROM, puede resolver el problema de instalar el controlador fácilmente.

Maxesla Antena WiFi USB, AC 600Mbps Mini Adaptador WiFi USB Dual Band 2.4G/5GHz, Receptor WiFi USB para PC Desktop Laptop, USB WiFi Soporta Windows XP,Vista,7,8,10/Mac OS X 10.9-10.14, Negro € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Banda dual segura: Obtenga 433Mbps de velocidad inalámbrica utilizando la banda WIFI de 5 GHz o 150Mbps de velocidad utilizando la banda WIFI de 2.4 GHz. Pulse el botón WPS para utilizar el cifrado de seguridad inalámbrica de forma fácil.

Perfecta compatibilidad: Antena Wifi Para PC Sobremesa soporta Windows 10/8/7/XP/vista, Mac OS, estándares IEEE 802.11ac,compatible 802/b/g/n periféricos;soporte la computadora, PC, ordenador portátil, computadora de escritorio y cuaderno etc.

Estación/AP modo: Este adaptador wifi se puede como señal receptor en modo utilizar en el ordenador y portátil, que no tienen señal WLAN incorporado o débil, despedida de conexión de cable.

Mini tamaño: Adaptador wifi Para PC de diseño compacto y fácil de transportar, no es necesario quitarlo después de que salga de su computadora portátil o pc.

Fácil de usar: Antes de conectar el adaptador de red inalámbrica en el puerto usb, PRIMERO instale los controladores a través del CD MINI, o descargue el controlador desde https://a.ei72.com/b6zp para instalar. Una vez que haya ejecutado el software, simplemente puede insertar el adaptador para conectarse.

JOOWIN WiFi Adaptador USB,wifi usb 1300Mbps WiFi Antena USB 3.0 Dual Band 2.4GHz/5GHz Mini WiFi Dongle Adaptador Soporta Windows 7/8/8.1/10 / Mac OS 10.7-10.12 /11 Mac OSX, para PC Desktop € 16.99

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Señal estable de alta velocidad] -Adaptador inalámbrico 802.11ac de alta velocidad, en banda de frecuencia de 5GHz (867Mbps) o 2.4GHz (400Mbps), velocidad wifi de hasta 1267Mbps. La señal no tiene fluctuaciones y es súper estable. Incluso sobre la marcha, no tiene que soportar la lenta velocidad de Internet causada por la señal débil, él seguirá manteniendo una buena conexión.

[Red inalámbrica segura] El adaptador de red inalámbrica es compatible con todos los enrutadores WLAN: WPA / WPA2 / WEP. Y no se ve afectado por otros dispositivos que generalmente interfieren (como Bluetooth o teléfonos). Esto significa que no tendrá llamadas perdidas inesperadas o calidad de señal degradada.

[Red inalámbrica segura] El adaptador de red inalámbrica es compatible con todos los enrutadores WLAN: WPA / WPA2 / WEP. Y no se ve afectado por otros dispositivos que normalmente interfieren (como Bluetooth o teléfonos inalámbricos). Esto significa que no tendrá llamadas perdidas inesperadas o pérdida de calidad de señal.

[Dos modos convenientes] Reciba señales inalámbricas en modo estación o cree un punto de acceso WiFi en modo AP, que puede ampliar la cobertura inalámbrica. El cifrado WPS (configuración de protección WiF) puede proteger la red inalámbrica. El "cifrado de una clave" WPS puede reducir el tedioso proceso, los usuarios no necesitan recordar la contraseña de cifrado inalámbrica larga, evitando la molestia de olvidar la contraseña.

[Seguridad y protección]: admite protocolos de seguridad inalámbrica WEP y WPA / WPA2, configuraciones simples, baja radiación para proteger su salud, bajo consumo de energía para ahorrar energía, sobre nuestro repetidor WiFi, si tiene Cualquier pregunta o inquietud。

1200Mbps Adaptador WiFi USB, Receptor WiFi Dongle Inalámbrico con Doble Banda AC1200, Soporte de 5Ghz 867Mbps 2.4Ghz 300Mbps, USB 3.0 para PC/Desktop/Laptop Windows10 /8.1/8 /7 /XP,Mac 10.5-10.15 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

1 used from €14.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta velocidad Wi-Fi -Adaptador WiFi Dualband hasta velocidades de 1200Mbps con 300Mbps en 2.4GHz y 867Mbps a 5GHz, es ideal para ver videos HD de alta definición, transmisión de audio y juegos en línea.

Cero problemas de estabilidad- Se notan los dos antenas que tiene con más estable y con una señal más fuerte. Además se pueden direccionar las antenas para que coja mejor señal y también tiene usb 3.0 para wue no haga cuello de botella.

Muy facil e instalar- En Windows 10 es plug and play. Solo instalar los drivers, conectar el adaptador y empezar a recibir wi-fi a toda velocidad. Compatible con Windows 10/8 / 8.1 / 7 / Vista / XP / 2000, Mac 10.5-1.15. No es compatible con TV, caja de TV, impresora,proyector. Contáctenos directamente a través de [email protected]

Puerto ​​USB 3.0 – El dongle wifi USB 3.0 admite tasas de transferencia de hasta 5 Gbps. Hasta 10 veces más rápido que USB 2.0. La antena de Doble puede le ofrece una experiencia de senal WiFi estable.

Tamaño mini diseñado para fácil portabilidad con alto rendimiento fiable. Con su diseño elegante y tamaño mini, conectar el adaptador en cualquier puerto USB. tanto para viaje como para casa.

SUPOLA WiFi USB Antena WiFi USB AC600Mbps Driver Free-Auto USB WiFi Adaptador 5dBi Dual Band 2.4GHz/5GHz Antena WiFi para PC Sobremesa Ordenador Portátil, Soporte Windows10/8/8.1/7 MacOS X 10.9-10.15 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐【Instalación rápida sin disco CD】La instalación de este wifi USB adaptador es muy simple. No es necesario insertar el CD ni descargar el controlador en línea. Solo necesita enchufar el adaptador wifi en el puerto USB de su computadora. Aparecerá la unidad flash USB. Simplemente ábralo y elija el controlador que funcione para su sistema informático. El controlador comenzará a instalarse automáticamente.

⭐【Ultra velocidad】SUPOLA adaptador USB WiFi tiene Ultra-Speed. Velocidad máxima de wifi adaptador de hasta 5.8G / 433Mbps o 2.4G / 150Mbps. Es el producto ideal para películas, transmisión de video HD, juegos en línea y video chat.

⭐【Señal estable de Wi-Fi】SUPOLA adaptador Wi-Fi tiene tiene una antena 5dBi de banda dual de alta ganancia y largo alcance. Incluso cuando la señal es débil. Todavía mantendrá una buena conexión.La antena externa de alta ganancia ayuda a captar la señal en un largo alcance y le ofrece una experiencia de señal WiFi estable.

⭐【Impresionante compatibilidad】 SUPOLA Wifi Antena es compatible con Windows 10/8 / 8.1 / 7 , Mac OS X10.9-10.15. Funciona con cualquier enrutador Wi-Fi. Pero necesitará un enrutador que admita banda dual (2.4G / 5G) para conectar la señal 5G.

⭐【Soporte técnico de por vida】 Ofrecemos reemplazo de 2 años, soporte técnico de por vida (Servicio en español). Si no está satisfecho con este usb wifi adaptador o tiene algún problema al utilizarlo. Siéntete libre de contactarnos. Le prometemos que le responderemos y resolveremos su problema en 24 horas. Si el producto tiene algún problema de calidad. Le ofreceremos un REEMBOLSO COMPLETO o un nuevo REEMPLAZO.

Adaptador WiFi USB, Techkey Antena WiFi para PC 1200Mbps de doble banda 2.42GHz/300Mbps 5.8GHz/867Mbps 5dBi Tarjeta WiFi USB 3.0 PC Sobremesa Ordenador Portátil Soporte Windows 10/8/7/ XP, Mac OS X € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alcance Inalámbrico Definitivo: Con 2 piezas de antenas de alta ganancia de 5dBi de largo alcance, receptor WiFi Techkey garantiza una conexión WiFi de rango extendido y una estabilidad superior en su PC, ordenador de sobremesa, ordenador portátil. Proporciona una fuerte capacidad de penetración y estabilidad. Mejora enormemente la capacidad de la tarjeta WiFi para recibir y transmitir señales.

Excelente Velocidad WiFi: Velocidad de adaptador de red AC1200Mbps ultrarrápida con 802.11ac, puede obtener una velocidad inalámbrica de hasta 867Mbps en la banda WiFi de 5.8GHz o velocidad de 300Mbps en la banda WiFi de 2.42GHz. Con la interfaz USB 3.0, es 10 veces más rápido que USB 2.0. Reduce la congelación y los retrasos para juegos, transmisión de video HD en línea y sin interrupciones.

Instalación Sencilla: Instale el controlador a través de un mini CD antes de insertar el dongle WiFi. Después de instalar y ejecutar el controlador, conecte el dongle WiFi para la conexión.

WiFi Hotspot: Puede crear un punto de acceso con la función de AP suave si su computadora está conectada a internet por cable. Puede transmitir señal inalámbrica a su dispositivo móvil, computadora portátil, tableta y otros dispositivos desde su PC.

Compatibilidad Universal: Compatible con Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, MAC OS X 10.9-10.15 READ Los 30 mejores Lenovo Yoga 530 capaces: la mejor revisión sobre Lenovo Yoga 530

TP-Link TL-WN725N Adaptador WiFi USB inalámbrico Nano, Compatible con Raspberry Pi, N 150 Mbps, Botón WPS, AP soft Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.7-10.11, Linux, negro € 8.90

€ 6.50 in stock 16 new from €6.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente velocidad inalámbrica n – hasta 150mbps, la mejor experiencia de reproducción de vídeo hd en streaming o llamadas a través de internet

El producto admite WIN XP, WIN 7, WIN 8, WIN 8.1, WIN 10, Linux 2.6.18-4.4.3, Mac OS 10.9-10.13, beta para Mac 10.14 para WIN XP

Seguridad avanzada - soporta 64/128 wep, wpa, pa2/wpa-psk/wpa2-psk(tkip/aes)

Multi idiomas - conéctese de inmediato con la fácil utilidad de instalación en 14 idiomas

Aigital Adaptador WiFi USB 1200Mbps, Antena WiFi Dongle 5G&2.4G Doble Banda Señal Potente con Antena Externa y Cuna USB 3.0 Cable Extensión para PC/Desktop Compatible con Win XP/7/8/10 Mac OSX € 21.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

1 used from €17.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Wifi de alta velocidad】 Hasta 1200mbps de velocidad con 300 mbps en 2,4 ghz y 867 mbps en 5 ghz, actualiza tus dispositivos a velocidades wifi más altas. Este Adaptador de red wifi es ideal para streaming HD y juegos en línea sin lag para una mejor experiencia.

【Más alcance WiFi】 este adaptador wifi inalámbrico viene con 2 antenas de alta ganancia para garantizar la estabilidad y continuidad de las conexiones inalámbricas en computadoras de escritorio, portátiles y PC.

【Colocación flexible】El receptor wifi viene con pedestal con cable de extensión de 65 cm. Utiliza un puerto USB 3.0 estándar, Puede colocar este receptor WiFi en la mejor ubicación de recepción de señal WiFi.

【Amplia compatibilidad】 Sistema operativo de soporte: Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X 10.6-10.14, funciona con cualquier enrutador WiFi. No es compatible con Linux. No es compatible con TV, caja de TV, impresora, proyector.

【Fácil de usar】 Antes de conectar el adaptador de red inalámbrico al puerto USB, primero instale los controladores a través de un disco mini CD o contáctenos directamente a través de [email protected]

NETVIP WiFi Adaptador AC 600Mbps Mini USB WiFi Receptor Dual Band 2.4G/5GHz, WiFi Antena para PC Desktop Laptop Tablet, Soporta Mac OS X 10.6-10.14 /Windows XP/Vista /7/8/10 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: El NETVIP USB-5B01 es un adaptador USB 802.11ac que añade conectividad inalámbrica 5G a los portátiles y equipos PC de sobremesa Windows, Mac OS de la manera más cómoda. Mejora la eficiencia general de la Wi-Fi doméstica.

Ancho de banda 433/150Mbps: El NETVIP AC600 WLAN exprime al máximo la red Wifi debido a la selección de doble banda. La banda de 2,4 GHz es ideal para navegar por internet, consultar el correo y las redes sociales, mientras que la banda de 5 GHz resulta perfecta para reproducir contenidos HD en streaming y disfrutar de partidas multijugador en línea.

El modo SoftAP crea una nueva señal de red inalámbrica. Una vez que se aplica, este modo permite a los usuarios convertir fácilmente sus conexiones por cable existentes a una computadora portátil o PC en una red inalámbrica y compartirlas con otros dispositivos habilitados para Wi-Fi como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes o tabletas.

Fácil de instalar: Fácil instalación con botón WPS. Conecta sin miedo y conserva tu red Wifi intacta gracias a la encriptación WPA/WPA 2 y los ajustes de protección del Wifi. Soporte CD-Driver o E-driver para la instalación.

El extensor de cobertura de NETVIP se conecta a su router inalámbricamente, fortaleciendo y expandiendo su señal en las áreas a las que no puede llegar por sí sola. Para que distintos usuarios puedan disfrutar de una conectividad inalámbrica consistente a todos los dispositivos, de forma simultánea y a una velocidad uniform.

NEKAN Adaptador WiFi USB, AC 1200Mbps WiFi Receptor 802.11 Dongle con Dual Band 5Ghz / 2.4Ghz,WiFi Antena para PC Desktop Laptop Tablet, Soporta Windows 10/7/8/8.1/XP, Mac OS X (WiFi USB 5dBi) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El último chipset RTL8812BU】El adaptador WiFi inalámbrico de NeKan utiliza el chipset RTL8812BU, que es bien conocido por su estabilidad y eficiencia, el chip de alto rendimiento acelera la transmisión de datos y asegura una transmisión de datos más eficiente y estable.

【Adaptador WiFi de doble banda de alta velocidad】No deberías aceptar velocidades lentas de Internet en casa, incluso si estás en tu jardín. Gracias a este adaptador USB de 2,42 GHz y 5,8 GHz no tendrás que hacerlo nunca más! Este adaptador WiFi de 2,4GHz proporciona un rendimiento de muy largo alcance; el de 5,8GHz alcanza los 867Mbps, perfecto para los juegos y el streaming. La banda de 2,4 GHz permite realizar una tarea sencilla como la navegación por Internet.

【Tu red inalámbrica segura】La serie AC1200 es compatible con todos los enrutadores WLAN: WPA/WPA2/WEP. Y no se ve afectado por otros dispositivos que normalmente interfieren, como Bluetooth o teléfonos inalámbricos. Lo que significa que no tendrás caídas de llamadas inesperadas o pérdida de calidad de la señal.

【Admite el patrón AP】Este adaptador puede utilizar varios patrones de cifrado de Wi-Fi, como WPA, WPA2. Esto puede proporcionar una fuerte garantía de seguridad para los usuarios. Tiene un patrón STA y un patrón AP. En el patrón STA, los usuarios pueden acceder en un enrutador inalámbrico, y en el patrón AP, los usuarios pueden compartir el punto de acceso y construir un entorno de red para ofrecer una señal de Wi-Fi de alta velocidad a otros dispositivos, como su PC, portátil y teléfono celula

【Potente compatibilidad】El dongle WiFi es compatible con el cifrado de datos WPA/WPA2/WEP/802.1X/WMM, compatible con Windows XP/Vista/7/8/10/Mac OS X. El modo AP puede crear un hotspot para compartir WiFi y actuando como receptor de señal puede conectar un ordenador o portátil con un router inalámbrico para una red utilizando el adaptador USB WiFi.

Aigital Adaptador WiFi USB, 600Mbps Driver Free Receptor WiFi Dongle Inalámbrico con Doble Banda AC,Seguridad Avanzada para PC/Desktop/Laptop,Soporte Windows 10/8 /8.1/7 /Vista/XP/MacOS € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✈️Ultra velocidad - wifi usb adaptador de 600Mbps en bandas de 5.8GHz y 2.4GHz , Velocidad de adaptador inalámbrico AC600 ultrarrápida con 802.11ac. Es el producto ideal para películas, transmisión de video HD, juegos en línea y video chat.

✈️Instalación rápida - instalación rápida sin disco CD, solo necesita enchufar el en el puerto USB. Simplemente elija el controlador que funcione para su sistema informático. El controlador comenzará a instalarse automáticamente.

✈️Seguridad avanzada - soporta 64/128 wfa, wep, wpa, wpa2/wapi, wps2.0 para que pueda establecer una red doméstica de alta seguridad.

✈️Sistema operativo - soporta windows 10/8.1/8/7/xp, mac os x 10.6~10.13. Funciona con cualquier enrutador Wi-Fi.

✈️Ligero y portátil - diseño de tamaño miniatura para una portabilidad conveniente con un alto desempeño confiable. Ofrecemos 24 meses de garantía

TP-Link Adaptador wifi USB inalámbrico Compatible con Raspberry Pi, N 150Mbps, Antena externa 4 dBi, Botón WPS, Windows, Mac OS X 10.6-10.11, Linux (TL-WN722N) € 15.18

€ 9.80 in stock 18 new from €9.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente velocidad inalámbrica n – hasta 150mbps, la mejor experiencia de reproducción de vídeo hd en streaming o llamadas a través de internet

Sistema operativo - compatible con raspberry pi, windows10/8.1/8/7/xp, mac os x 10.6-10.11, linux (kernel 2.6.18 ~ 4.4.3)

Antena externa desmontable - lo que permite orientarlas mejor y sustituirlas por antenas de mayores prestaciones

Quick setup security - encriptación sencilla de la red inalámbrica con tal sólo pulsar el botón qss

Microsoft - Adaptador Wireless (PC) € 26.99

€ 22.99 in stock 5 new from €22.99

1 used from €22.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features XBOX ONE ROCA XBOX ONE WRLS

Techkey - Adaptador de Red inalámbrico 1200 Mbps USB 3.0 WiFi 802.11 AC con Doble Banda 2,42 GHz/300 Mbps, 5,8 GHz/866 Mbps, para Ordenadores portátiles de sobremesa Windows 10/8/8.1/7/XP, Mac OS € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta velocidad de transmisión: el puerto USB 3.0 del adaptador wifi de Techkey que funciona 10 veces más rápido que USB 2.0, 802.11 ac con doble banda 2.42GHz/300Mbps, 5.8GHz/866Mbps dando a sus dispositivos conexión con el último router Wi-Fi de doble banda para juegos en línea y transmisión de vídeo 4K Ultra HD; el chipset avanzado 8812BU aporta velocidad más rápida y señal más estable.

Diseño Mini: Mini portátil, ahorra espacio, una pequeña manera de obtener conexiones Wi-Fi rápidas de próxima generación que te ayudarán a conectar incluso cuando las señales son débiles, Wifi Dongle asegura una conexión WiFi extendida y una estabilidad superior en tu escritorio, portátil, PC y MACBOOK

Seguridad y estabilidad: adaptador inalámbrico WiFi sin molestar por otros dispositivos normalmente, como Bluetooth o teléfonos inalámbricos, promete una conexión inalámbrica de alta eficacia, soporte WEP/WAP/WPA2 Secure Tech.

Compatibilidad: compatible con Windows 10 / 8 / 7 / XP / Vista, Macbook Mac OS 10.9-10.15, estándares inalámbricos IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (no recomendado para sistema Linux), compatible con USB 2.0

Lo que obtienes: 1 adaptador WiFi USB, 1 manual de usuario, 1 disco de unidad.

SUPOLA USB WiFi Adaptador, WiFi Antena 600Mbps Mini USB WiFi Dual Band 2.4G/5G, Receptor WiFi para PC Laptop Desktop,WiFi Dongle Soporte Windows10/8/7,Mac OS X10.9-10.15, No se Necesita CD € 13.89 in stock 1 new from €13.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Innovador mini adaptador inalámbrico de doble banda, la tecnología wifi más nueva y potente: 3 veces más rápido que las velocidades inalámbricas N. La banda dual reduce la interferencia para mejores conexiones a más redes inalámbricas.

SUPOLA Wifi Antena es compatible con win 10/8/7 y Mac OS X 10.9 ~ 10.15. PLUG and PLAY: no se requiere disco de CD o descarga gratuita del controlador. Deshágase de los torpes CD y los complicados pasos de instalación. Simplemente conecte nuestro adaptador WIFI USB inalámbrico a su PC/desktop/laptop, luego elija el controlador correcto para instalar y luego elija su red e ingrese la contraseña. (❌No es compatible con Linux y Modo AP, TV, Proyector, Impresora).

SUPOLA WIFI Antena tiene el tamaño mini, Este adaptador wifi usb puede ayudarlo a conectarse incluso cuando las señales son débiles. Fácil de transportar y sin ocupación de espacio con tamaño mini.

Este wifi adaptador 600Mbps puede usar con cualquier enrutador WIFI. Al usar este adaptador de red inalámbrico, puede actualizar su computadora de escritorio, computadora portátil y PC para que funcione con el último enrutador de doble banda para mayor velocidad y alcance extendido.

Ofrecemos reemplazo de 2 años, soporte técnico de por vida (Servicio en español). Si no está satisfecho con este wifi adaptador o tiene algún problema al utilizarlo. Siéntete libre de contactarnos. Le prometemos que le responderemos y resolveremos su problema en 24 horas. Si el producto tiene algún problema de calidad. Le ofreceremos un REEMBOLSO COMPLETO o un nuevo REEMPLAZO.

BrosTrend Adaptador WiFi de Largo Alcance USB 1200Mbps, Velocidad de Red inalámbrica de Banda Dual de 5 GHz a 867 Mbps, 2,4 GHz a 300 Mbps, 2 Antenas WiFi de 5dBi, USB 3.0, Soporta Windows 10/8/7/XP € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁXIMA VELOCIDAD WIFI: Puedes Alcanzar una Velocidad Wifi de 867Mbps en la Banda de 5GHz o una Velocidad Wifi de 300Mbps en la Banda de 2.4GHz, Este Adaptador de red Inalambrica USB con Doble Banda es Perfecto para Vídeos Streaming Online 4K, Videojuegos, Música de Alta Calidad y Facebook.

MÁXIMO ALCANCE INALÁMBRICO: Este Adaptador Inalámbrico de Largo Alcance Incluye Dos Antenas Wifi de Alta Ganancia de 5dBi para Asegurar un Amplio Alcance de Conexión Wifi y una Mayor Estabilidad en tu Ordenador de Mesa o Portátil

IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLE Incluye una Cuna con Puerto USB 3.0 y un Cable de Extensión de 152.4 cm, Conéctalo a Cualquiera de los Puertos USB de Tu Ordenador y Coloca este Adaptador Wifi USB en la Posición Ideal para Recibir la Señal Wifi; También Puedes Conectar este Recibidor Wifi Directamente a Cualquier Puerto USB de Tu Ordenador

USB 3.0 CHAPADO EN ORO FUNCIONA 10 VECES MÁS RÁPIDO QUE LOS USB 2.0: Conexión de Red Inalámbrica 10 Veces Más Rápida y Más Sólida; También Retrocompatible con Puertos USB 2.0; Es El Mejor Dongle USB Wifi

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Este Adaptador USB WiFi para PC de Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP, MAC OS X 10.9~10.14; Funciona con cualquier router WiFi; * Para obtener VELOCIDAD DE WIFI COMPLETO, descargue el controlador; El sitio web y el correo electrónico de soporte técnico se encuentran en la parte posterior del paquete; 24 MESES DE GARANTIA A SU PREOCUPACIÓN DE REEMBOLSO O REEMPLAZO INCONDICIONAL READ Los 30 mejores Dvd Doble Capa capaces: la mejor revisión sobre Dvd Doble Capa

Ziyituod Tarjeta WiFi, AC inalámbrico de 1200Mbps con Adaptador Bluetooth 4.0, Tarjeta de Red WiFi PCI Express (PCIe) Tarjeta de Banda Dual (2.4GHz / 5GHz) PCI-e para Juegos de Escritorio/PC € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador Wi-Fi PCIe 802.11ac de doble banda: con 802.11ac y 2 flujos de datos obtienen más datos, conexiones robustas, mejor cobertura y tasas de datos más rápidas. Ofrece hasta 6 velocidades Wi-Fi más rápidas (hasta 867 Mbps) que 802.11n (150 Mbps), con hasta 3 veces más ancho de banda por flujo para más usuarios y dispositivos. Evita eficazmente las interferencias inalámbricas y la congestión de la red, más estable y suave.

Bluetooth 4.0: modo dual Bluetooth 4.0 permite velocidad básica/tasa de datos mejorada (BR/EDR) dispositivos de baja energía para actuar como un hub y periférico al mismo tiempo. Se conecta a los productos Bluetooth de baja energía, así como a tus dispositivos familiares, como auriculares, teclado, ratones y más.

Función AP analógica + recepción WiFi: construye un punto de acceso inalámbrico que permite que tu teléfono móvil, tableta y otros dispositivos digitales accedan a la red inalámbrica.

Amplia gama con antena desmontable de alta ganancia: dos antenas desmontables de 6 dBi de alta ganancia te permiten crear una cobertura inalámbrica más amplia y optimizada El WIE7265 puede lograr una colocación perfecta para una recepción definitiva y una red Wi-Fi de la más alta calidad.

Amplia compatibilidad y seguridad: compatible con Windows 7/8/8.1/10 Linux, funciona con ranura PCI Express X1, X4, X8, X16. Esta tarjeta soporta seguridad avanzada incluyendo 64/128 WEP, WPA / WPA2 y WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES), que protege eficazmente y eficazmente el entorno inalámbrico de los usuarios.

Adaptador USB WiFi Bluetooth - Tarjeta de Red WiFi Doble Banda 2.4Ghz/5.8Ghz + Bluetooth 4.2 Dongle Receptor WiFi para PC Pincho Driver Free € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► PLUG &PLAY: El adaptador WiFi + Bluetooth contiene el controlador integrado, inserte el dongle USB y el controlador se instalará automáticamente permitiendo que su PC se conecte a la red WiFi. Si su computadora no puede acceder a Internet o no puede tiene lector de CD, este es su adaptador de red.

► WiFi Dual Band + Bluetooth: Compatible con Windows 7/8/8.1/10 y XP. Vista y Mac OS necesitan instalar el controlador desde el mini CD (incluido). Bluetooth 4.2 compatible con Windows 7/8/8.1/10, no compatible con Vista/xp/Mac OS. (El LED azul parpadeará mientras funcione).

► WiFi Doble Banda: Utilizando el chip Realtek RTL8821CU para obtener una red inalámbrica universal IEEE802.11 a/b/g/n/ac. Ofrece una velocidad de hasta 5.8 GHzs (433 Mbps) y 2.4 GHzs (150 Mbps). El WiFi 5.8 GHzs es una gran solución para streaming de vídeos HD y juegos en línea sin retrasos, el WiFi de 2.4 GHzs es más indicado para un uso normal como navegar por Internet, escuchar música, chatear, etc.

► Transmisor Bluetooth: Bluetooth 4.2 permite que un PC sin Bluetooth se conecte de forma inalámbrica con otros dispositivos (como smartphones, iPads, tablets, altavoces, auriculares, teclados, ratones, impresoras, proyectores, etc). También para transferir datos hasta 10m de distancia.

► Modo AP: Transmisor Wi-Fi para ordenadores en red. Puede configurar el Dongle USB en "Modo AP" de modo que los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles y otros dispositivos se pueden conectar de forma inalámbrica a Internet por WiFi.

Adaptador USB WiFi – Dual Band 2.4G/5G Mini Wi-fi ac tarjeta de red inalámbrica con antena de alta ganancia para computadora portátil de sobremesa, soporte Windows XP Vista/7/8 € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de usar: para algunos sistemas operativos como Windows 10, simplemente enchufar y usar sin necesidad de controlador. Para otros sistemas, instalar el controlador a través de un mini CD (incluido). Simplemente inserta el adaptador para conectarlo una vez que hayas ejecutado el software.

▲→【Alta velocidad】 El adaptador USB Wi-Fi está construido con tecnología Wi-Fi 802.11 ac para una velocidad más rápida y doble banda que reduce las interferencias y garantiza que no se caigan llamadas inesperadas o pérdida de señal. Velocidad máxima de hasta 433 Mbps en 5 GHz o 150 Mbps en 2,4 GHz, perfecto para películas, streaming de vídeo HD, juegos en línea y chat de vídeo.

Compatible con cualquier enrutador Wi-Fi y modo AP: este adaptador Wi-Fi USB AC600 se puede utilizar para actualizar tu PC, portátil o Mac, trabajando con el último enrutador Wi-Fi AC para una velocidad más rápida y un rango extendido. Con el modo AP suave, también puede convertir una conexión a Internet con cable en un punto de acceso Wi-Fi, proporcionando señal Wi-Fi a tus dispositivos móviles. Además, el diseño de antena integrada hace que la señal Wi-Fi sea más estable y mucho más fuerte.

Amplia compatibilidad: este adaptador USB inalámbrico de doble banda es compatible con Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.4-10.12.6, Linux.

▲ →【100% de devolución de dinero】 - Si por cualquier razón, no te gusta nuestro mini adaptador Wi-Fi USB dentro de 30 días, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros y en 24 horas, organizaremos un reembolso completo o un reemplazo sin ninguna pregunta.

WiFi USB Adaptador, Antena WiFi USB Inalámbrico Dual Band 2.4G / 5.8G 802.11 AC WiFi Dongle con Antena de 5dBi Receptor Soporte Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP/2000,Mac OS 10.4-10.12 (Tipo 1) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Ultra-Speed】- Es el usb wifi 5ghz ideal para juegos en línea y transmisión de video HD sin inconvenientes. El adaptador wifi AC1200Mbps utiliza la última y más potente tecnología Wi-Fi 802.11ac y 3 veces más rápido que las velocidades inalámbricas N.

❤【Alto Rendimiento】 - USB wifi para pc soporta banda dual (2.4GHz y 5.8GHz). La velocidad máxima puede ser de hasta 300Mbps (2.4GHz) o 867Mbps (5.8GHz);La antena desmontable de alta ganancia de 5dBi crea la mejor y estable señal de conexión, reduce la congelación y los retrasos durante la transmisión y los juegos.

❤【Puede Conectarse a Wi-Fi en Cualquier Lugar de la Casa】: Distancia de transmisión de esta wifi antenna de hasta 100 yardas. La antena 5dBi proporciona una fuerte capacidad de penetración y estabilidad. Se mantendrá una buena conexión incluso cuando las señales sean muy débiles. El mejor rendimiento en reducir la congelación y los retrasos en la transmisión y los juegos.

❤【Receptor WiFi con Puerto USB 3.0】- 5g wifi USB 3.0 admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que el USB 2.0 y el USB chapado en oro garantiza un rendimiento máximo de rendimiento del adaptador. Wi-Fi USB y una conexión a Internet más estable. Compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1.

❤【Sistema Compatibilidad】- Adaptador wifi usb 5g no se requieren controladores para Windows 10. ¡Solo conéctate y juega! Compatible con Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, MAC OS 10.6-10.12,Simplemente conecte el adaptador wifi para conectarse a su wifi con el modo cliente o cree un punto de acceso con el modo AP.

Oacvien WiFi USB Antena Dongle Adaptador PC 5GHz/867Mbps 2.4GHz/300Mbps AC 1200Mbps Doble Banda Dual 6dBi para Windows XP/Vista/7/8/10 Mac OS con Cable Extensión € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【WiFi USB Antena 1200Mbps】: El dongle USB WiFi tiene una transmisión ultra rápida de hasta 1200 Mbps. Este Adaptador de red Inalambrica USB con Doble Banda es Perfecto para Vídeos Streaming Online 4K, Videojuegos

【Doble Banda Tecnología】: 2.4GHz y 5.8GHz para su elección. 2.4GHz tiene una gran compatibilidad, una mayor distancia de transmisión y una mejor penetración, velocidad de hasta 300Mbps. 5.8 GHz tiene menos interferencia y velocidad más rápida hasta 867Mbps. Puede cambiar de banda más adecuada para tener una mejor experiencia de acceso a Internet.

【Antena de gran alcance externa】: la antena de Doble 6dBi de largo alcance puede ayudarle a obtener una senal wifi estable. Incluso cuando la senal es débil. Todavía mantendrá una buena conexión. La antena externa de alta ganancia ayuda a captar la senal en un largo alcance y le ofrece una experiencia de senal WiFi estable.

【Interfaz USB 3.0 + Cable de Extensión】: La velocidad de transferencia ultrarrápida de USB 3.0 es 10 veces más rápida que USB 2.0, más fluida y potente. Viene con un cable de extensión USB 3.0, se conecta a cualquier puerto USB de su computadora.

【Compatibilidad del sistema】: No se requieren controladores para Windows 10! Otro sistema de Windows puede instalar el controlador desde el CD incluido (Se puede descargar desde el enlace del driver: https://goo.gl/PzL52C)

