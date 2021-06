Inicio » Top News Los 30 mejores Obleas Para Tartas Infantiles capaces: la mejor revisión sobre Obleas Para Tartas Infantiles Top News Los 30 mejores Obleas Para Tartas Infantiles capaces: la mejor revisión sobre Obleas Para Tartas Infantiles 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Dekora - Decoracion Tartas de Cumpleaños Infantiles en Disco de Oblea de Dinosaurio - 20 cm € 5.15 in stock 1 new from €5.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla para la decoración de tartas infantiles con esta oblea de papel comestible con la imagen de un dinosaurio

Oblea para tartas de 20 cm de diámetro

Disco de oblea sin gluten, sin azúcares añadidos y sin lactosa, apto para vegetarianos

Disco fácil y rápido de colocar para conseguir las mejores tartas de cumpleaños originales para niños, saca el disco del sobre y colócalo sobre la superficie de cualquier tarta

Una fantástica forma de decorar cualquier tarta casera o comprada con estas obleas personalizadas con los animales favoritos de los más aventureros

Dekora - Decoracion Tartas de Cumpleaños Infantiles en Disco de Oblea de Frozen II - Elsa y Anna € 6.44

€ 5.72 in stock 3 new from €5.72

€ 5.72 in stock 3 new from €5.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla la decoración de tartas para niños con este disco de oblea comestible junto con elsa y anna frozen 2

20 cm de diámetro

Sin gluten

Una fantástica forma de adornar tartas caseras o compradas con los dibujos faboritos de los más pequeños de la casa antes de su cumpleaños o para una fiesta

Dekora - Decoracion Tartas de Cumpleaños Infantiles en Disco de Oblea de Spiderman - 20 cm € 5.46 in stock 3 new from €5.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla para la decoración de tartas infantiles con esta oblea de papel comestible del intrépido Spiderman

Oblea para tartas de 20 cm de diámetro

Disco de oblea sin gluten, sin azúcares añadidos y sin lactosa Apto para vegetarianos

Disco fácil y rápido de colocar para conseguir las mejores tartas de cumpleaños originales para niños Saca el disco del sobre y colócalo sobre la superficie de cualquier tarta

Una fantástica forma de decorar cualquier tarta casera o comprada con estas obleas personalizadas con los personajes favoritos de los más pequeños READ Que esperar de la próxima versión 100% digital de CES

Disney Frozen Elsa, Ana & Olaf Oblea Comestible Para Tartas Redonda 20cm € 5.95 in stock 3 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -1 Disco comestible

Ácimo

Dekora Spiderman Oblea sin Azúcar Comestible para Tartas 20cm € 5.44 in stock 2 new from €5.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Decoración comestible sin azúcar

Licencia oficial de Marvel. Perfecto para una tarta temática

Sin gluten. Sin azúcar. Apto para vegetarianos

Conservar en un lugar fresco y seco. (Con el calor se pega)

Oblea Peppa Pig 20 cm € 4.95 in stock 5 new from €4.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 disco fácil de colocar para adornar una tarta infantil

Impresión comestible

Apto para vegetarianos

Sin gluten, lactosa ni proteínas de leche. Sin azúcar añadido.

Redondo de 20 cm

Dekora - Decoración comestible para tartas circulares de 20 cm, oblea para parte superior de tarta, para fanáticos de la Patrulla Canina Producto oficial. Dekora. € 5.95 in stock 1 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redonda, 20 cm. Oblea.

Sin gluten, lactosa ni proteína de leche. Sin azúcar añadido.

Apto para vegetarianos.

Decoración para tarta de azúcar comestible de 7.9 in, diseño de patrulla de pato Producto con licencia. Decoración. € 7.95 in stock 2 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Oblea facil de usar, se adhiere a su tarta con una fina capa de miel, glaseado o similar

Disco comestible para tarta de 20 cm

Dibujo de los personajes de la Patrulla Canina (Chase, Marshall, Skye y Rubble)

Sin gluten, ni proteínas de leche. Sin azúcar añadido.

Conservar en un lugar fresco y seco

OBLEA de Papel de azúcar Personalizada, 19 cm, diseño de Minions de GRU € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features PERSONALIZAR TEXTO: Opción 1: Añade el producto a la cesta, haz clic en el botón gris que pone "Cesta", marca la opción "Es un regalo" y sigue las instrucciones. Opción 2: Una vez comprado el producto, haz clic en el botón amarillo que pone "Contactar con el vendedor" y escribe el texto completo que quieres que aparezca junto al número de pedido. Opción 3: Envíanos el texto completo junto al número de pedido a [email protected]

Para cualquier duda o problema, escríbenos a [email protected] con tu número de pedido.

Debido a los diferentes perfiles de color de los monitores e impresoras, puede que haya ligeras diferencias de matices de color y/o brillo en el diseño final.

No olvides escribir tu opinión en Amazon sobre el producto adquirido ya que nos ayudará a mejorar como empresa y además resultará muy útil a los futuros compradores. Ponte en contacto con nosotros en [email protected] para cualquier duda, sugerencia o problema y haremos lo posible por ayudarte.

Todas nuestras obleas se pueden imprimir en formato redondo (19 cm de diámetro) o en formato cuadrado (19 x 19 cm). Podemos imprimir cualquier imagen que nos envíes y personalizarla a tu gusto. Echa un vistazo a todos los productos de nuestra tienda: http://www.amazon.es/shops/A2PP59G7ES06UP

Decoración Tartas de Cumpleaños Infantiles en Disco de Oblea Comestible - Personajes Skye & Everest Patrulla Canina - 20 cm € 5.95 in stock 2 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla para la decoración de tartas infantiles con esta oblea de papel comestible de Skye y Everest de la Patrulla Canina

Oblea para tartas de 20 cm de diámetro

Disco de oblea sin gluten, sin azúcares añadidos y sin lactosa Apto para vegetarianos

Disco fácil y rápido de colocar para conseguir las mejores tartas de cumpleaños originales para niños. Saca el disco del sobre y colócalo sobre la superficie de cualquier tarta

Una fantástica forma de decorar cualquier tarta casera o comprada con esta oblea personalizada de las chicas de la Patrulla Canina Skye y Everest.

Dekora - Decoración Tartas de Cumpleaños Infantiles en Disco de Oblea Comestible - Personajes Bob Esponja y Patricio - Redondo 20 CM € 5.95 in stock 2 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla para la decoración de tartas infantiles con esta oblea de papel comestible de Bob Esponja

Oblea para tartas de 20 cm de diámetro

Disco de oblea sin gluten, sin azúcares añadidos y sin lactosa Apto para vegetarianos

Disco fácil y rápido de colocar para conseguir las mejores tartas de cumpleaños originales para niños. Saca el disco del sobre y colócalo sobre la superficie de cualquier tarta

Una fantástica forma de decorar cualquier tarta casera o comprada con esta oblea personalizada de Bob Esponja

Dekora Decoración Tartas de Cumpleaños Infantiles en Disco de Oblea Comestible - Personaje Avengers Hulk - 20 cm € 5.95 in stock 2 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla para la decoración de tartas infantiles con esta oblea de papel comestible del intrépido Hulk

Oblea para tartas de 20 cm de diámetro

Disco de oblea sin gluten, sin azúcares añadidos y sin lactosa Apto para vegetarianos

Disco fácil y rápido de colocar para conseguir las mejores tartas de cumpleaños originales para niños Saca el disco del sobre y colócalo sobre la superficie de cualquier tarta

Una fantástica forma de decorar cualquier tarta casera o comprada con esta oblea personalizada del superhéroe de Marvel Hulk

MMTX Toppers para Tartas Decoraciones Cumpleaños Niño de Pastel de Espacio Astronauta Ideal para Happy Birthday Cumpleaños Niños Party € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOP SUPERFICIE PERFECTA DE TORTA DE ESPACIO: Este conjunto tiene 16 patrones que incluyen astronautas, cohetes, ovnis, varios planetas, etc. Se adapta principalmente a pasteles de 6 pulgadas a 10 pulgadas.

DIY ESTA DECORACIÓN DE LA TORTA: después de sacar los adornos de la torta, debe pegar el patrón al palo de bambú con partículas de goma, y puede insertarlas en la torta. Bullet point

TOPPERS DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS: Están hechos de cartón. Todos ellos son no tóxicos, seguros y no comestibles.

HAGA SU FIESTA: este conjunto es muy adecuado para suministros de pastel de cumpleaños para niños, decoración de cupcakes, decoración de postres decorativa. Armonizar colores y una combinación pacífica harán que su pastel sea bonito y lindo.

HERMOSAS DECORACIONES DE TORTAS: se adaptan a muchas situaciones, como fiestas de cumpleaños, baby showers, decoración del hogar, barra de dulces de cumpleaños para niños, decoración de pasteles, adornos de pasteles de helado, etc.

Pack Decoración Tartas de Cumpleaños Infantiles - Disco de Oblea Comestible y Vela de Cumpleaños - Personajes Elsa y Ana de Frozen € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla para la decoración de tartas infantiles con esta oblea de papel comestible y vela de cera de Elsa y Ana, las protagonistas de Frozen

Oblea para tartas de 20 cm de diámetro y Vela de cumpleaños de 8 cm

Disco de oblea sin gluten, sin azúcares añadidos y sin lactosa. Apto para vegetarianos

Disco y vela. Fácil y rápido de colocar para conseguir las mejores tartas de cumpleaños originales para niños. Saca el disco y la vela del sobre y colócalo sobre la superficie de cualquier tarta

Una fantástica forma de decorar cualquier tarta casera o comprada con esta oblea y vela personalizada de Elsa y Ana de Frozen

BBLIKE Decoracion Unicornio Cake con Cloud Rainbow + Star Moon + Globos de Colores + Tarjeta de Feliz Cumpleaños Kit de Decoracion Tartas Cumpleaños para Niños Fiesta de Boda € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales reutilizables de seguridad】 el adorno de pastel de fiesta cumpleaños unicornio niña está hecho de un material de modelado no comestible, liviano y muy duradero. El arco iris está hecho de arcilla blanda, la luna y la estrella están hechas de cartón, y los globos están hechos de espuma, son seguros, livianos y reutilizables, adecuados para que los niños los usen.

【Perfect Cake Topper】 puedes hacer un lindo cumpleaños unicornio o un pastel de arcoíris. Hacer que tus pasteles o magdalenas se vean tan deliciosos como saben. Los primeros de la tarta unicornio personalizados y los primeros de la estrella pueden cooperar para usar, y también se pueden usar de forma independiente.

【Aplicaciones amplias】 ¡El unicornios decoración es uno de los accesorios perfectos para los cumpleaños de cualquier edad! Como la fiesta de cumpleaños, bodas, aniversarios, baby showers, decoración de pasteles, adornos de pasteles de helado, fiesta temática de unicornio y arcoíris, decoración del hogar, fiesta en el jardín, agregar nuestros coloridos adornos para decoracion fiesta pasteles hará que sea la fiesta más perfecta.

【Paquete incluido】 viene con palos de inserción. Incluyendo 1 * adorno de arco iris, 5 * globos de colores, 2 * adornos de estrellas, 1 * adorno de luna, 2 * adornos de nubes, 1 * inserto de feliz cumpleaños, 2 * unicornio decoracion. Se adapta mejor a pasteles de 6 pulgadas a 10 pulgadas. Viene con palitos de inserción, un conjunto de 4 pegatinas sólidas, que pueden ayudarlo a fijar bien el adorno de la torta.

【Satisfacción garantizada】 ¡los primeros de la decoracion pasteles de BBLIKE insisten en vender productos premium para que pueda comprar con confianza! Si tiene alguna pregunta, podemos ofrecerle una garantía de devolución gratuita y un servicio de reembolso. READ Los 30 mejores Citrato De Potasio capaces: la mejor revisión sobre Citrato De Potasio

Etern 100 Piezas Mariposa Cake Adornos, Adornos para Mariposas Magdalenas, Wafer Paper Butterflies Mariposa, para Decoración de Pasteles, Bodas, Decoración de Alimentos € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: El sombrero de copa para tarta de mariposas está hecho de papel de arroz glutinoso, que es un material muy seguro para decorar tartas, postres y platos.

Cantidad de embalaje: recibirá 100 piezas de sombreros de copa de pastel de mariposa, se almacenarán en una caja de almacenamiento para su mejor almacenamiento y uso.

Fácil de usar: el adorno de tarta de mariposa es fácil de usar, solo necesita doblarlo ligeramente para que las flores tengan un efecto 3D, que es muy hermoso para decorar tartas u otros postres. Nota: No doble demasiado fuerte, de lo contrario la mariposa se romperá fácilmente.

Decoración encantadora: el sombrero de copa de la torta de la mariposa es muy lindo y la imagen es muy realista. Las coloridas mariposas juntas, traen a la gente un estado de ánimo feliz.

Amplia gama de aplicaciones: la decoración para tartas de mariposas se puede aplicar a varias fiestas, fiestas de cumpleaños, banquetes de bodas, está muy bien decorada y es una decoración ideal para tartas.

Oblea Comestible para Decorar Tarta de Cumpleaños Infantil - Diseño Spiderman Marvel - Personaje Venom - Multicolor, Disco Redondo 20 cm € 5.95 in stock 2 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla para la decoración de tartas infantiles con esta oblea de papel comestible del personaje de Spiderman Venom

Oblea con licencia oficial de Marvel para tartas de 20 cm de diámetro

Disco de oblea sin gluten, sin azúcares añadidos y sin lactosa Apto para vegetarianos

Disco fácil y rápido de colocar para conseguir las mejores tartas de cumpleaños originales para niños Saca el disco del sobre y colócalo sobre la superficie de cualquier tarta

Una fantástica forma de decorar cualquier tarta casera o comprada con esta oblea personalizada de Marvel Venom

Dekora - Disco Comestible de Unicornio para Decoración de Tartas de Cumpleaños - 20 cm € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 236018 Model 236018 Is Adult Product

Decoración redonda para tarta de azúcar comestible de Mickey Mouse de 20 cm, 20 cm, producto con licencia. Dekora. € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Decoración para pastel

iZoeL Unicornio Decoración de Tartas Cumpleaños Happy Birthday Banderines Globos Arcoiris Cake Topper Decorar Tartas Infantiles Niñas € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♕ Feliz cumpleaños a tu linda chica! El lindo juego de adorno de pastel de globo arcoiris es perfecto. Prepare una sorpresa para que los niños hagan sus tortas de cumpleaños particularmente mágicas❤️.

♕ TARTAS DE FIESTAS Y CUMPLEAÑOS: 1 * gran unicornio, 1 * pequeño unicornio, 1 * arcoiris, 1 * Happy Birthday, 1 * pompón, 4 * globos, 2* nubes, 5 * mini unicornio y arcoiris, 10 * estrellas. Se adapta mejor a pasteles de 6 pulgadas y 10 pulgadas

♕ Tamaño: gran unicornio 9 * 7, pequeño unicornio: 7 * 6.6 cm, arco iris: 10 cm, Happy Birthday: 13 * 17 cm, pompón: 14 * 21 cm, nube: 11 cm, globo: 12.5 cm, estrellas * 7.5 cm, se adapta mejor a pasteles de 6-10 pulgadas.

♕ Hecho de resina de alta calidad, color llamativo, no tóxico, no comestible, reutilizable.

♕ Accesorios funcionales: para decorar cupcakes, muffins, pasteles, tortas, golosinas.

iZoeL Unicornio Decoración de Tartas Cumpleaños Happy Birthday Banderines Globos Arcoiris Estrella Cake Topper Decorar Tartas Infantiles Niñas € 13.65 in stock 1 new from €13.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♕ Feliz cumpleaños a tu linda chica! El lindo juego de adorno de pastel de globo arcoiris es perfecto. Prepare una sorpresa para que los niños hagan sus tortas de cumpleaños particularmente mágicas❤️.

♕ TARTAS DE FIESTAS Y CUMPLEAÑOS: 2 * unicornio , 1 * Happy Birthday, 1 * arcoiris, 6 * globo, 2 * nube, 1 * estrellas

♕ Size: unicornio 7,5cm, arcoiris: 10cm, nube: 3-6cm, Happy Birthday: 14cm, se adapta mejor a pasteles de 6-10 pulgadas.

♕ Hecho de resina de alta calidad, color llamativo, no tóxico, no comestible, reutilizable.

♕ Accesorios funcionales: para decorar cupcakes, muffins, pasteles, tortas, golosinas.

Decoración para Tarta Unicorn Cake Topper Cloud Rainbow Star Balloon Feliz Cumpleaños, Bandera Cake Topper Decoraciones de Pasteles Comestibles € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【El paquete incluye】:2 unicornios, 6 globos, 1 arcoiris, 1 pancarta de feliz cumpleaños, 6 nubes, estrellas y luna.

❤【Materiales de alta calidad】:Colores de alta calidad, colores sorprendentes, Cada estatua de unicornio está hecha de resina de alta calidad, no tóxica y segura para usar para los niños y no comestibles, adecuados para niños. lavable y reutilizable.

❤【Regalo perfecto】:La elección perfecta para decorar la tarta o la mesa en fiestas de cumpleaños, bodas, baby shower, té. Y es perfecto para la decoración de habitaciones de bebés. La decoración de tarta de cumpleaños de unicornio está diseñada con creatividad e imaginación, y son reutilizables si los mantiene bien.

❤【Multifuncional】:Se puede usar en muchas situaciones, como fiestas de cumpleaños, bodas, unicornios y fiestas temáticas de arcoíris, fiestas en el jardín, duchas infantiles, decoraciones para el hogar, dulces para niños, decoraciones para pasteles, decoraciones de helados, bodas, bautizos de bebés, aniversarios, fiestas de té, etc.

❤【Servicio de calidad】:Si usted tiene cualquieras problemas en la compra y sobre uso, por favor contacto con nos. Estábamos servir para ti en cualquier momento.

Dekora - 160128 Decoracion Tartas de Cumpleaños Infantiles en Disco de Oblea de Ladybug, 20 cm € 10.89

€ 10.55 in stock 1 new from €10.55

€ 10.55 in stock 1 new from €10.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una forma sencilla para la decoración de tartas infantiles con esta oblea de papel comestible de Ladybug y Cat Noir

Oblea para tartas de 20 cm de diámetro

Disco de oblea sin gluten, sin azúcares añadidos y sin lactosa Apto para vegetarianos

Disco fácil y rápido de colocar para conseguir las mejores tartas de cumpleaños originales para niños Saca el disco del sobre y colócalo sobre la superficie de cualquier tarta

Una fantástica forma de decorar cualquier tarta casera o comprada con estas obleas personalizadas con Cat Noir y la prodigiosa Ladybug

PME FS009 Juego de fútbol, plástico, Multicolor € 8.99

€ 6.89 in stock 5 new from €3.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cree su propio pastel de temática futbolística, simplemente coloque las porterías y los jugadores en el pastel como lo requiera

Dimensiones: jugadores 5 cm (2"), postes de portería 10 x 6.3 x 4 cm (4 x 2 x 1.5")

Incluye 7 jugadores y 2 postes de portería

Rápido y fácil de usar

Fabricado en plástico de alta calidad para uso alimentario READ Netflix ha nombrado la serie extranjera más popular de Estados Unidos.

Dekora - Decoracion para Tartas con la Figura de Hulk de 9 cm € 6.93 in stock 6 new from €6.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Figuras para tartas infantiles - kit de decoración con hulk de los vengadores

Muñeco de hulk - adecuado para contacto alimentario

Ideal para pasteles de cumpleaños infantiles o tartas de celebraciones

Fácil de usar y colocar sobre pasteles, tartas o bizcochos

Fácil de usar y colocar gracias a su base ancha y estable

Dekora - Disco Comestible para Decoración de Tartas de Cumpleaños de Disney Frozen 2 - 16 cm € 5.23 in stock 2 new from €5.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disco de papel comestible perfecto para decorar el pastel de cumpleaños con el dibujo de Elsa y Anna

Disco para tartas infantiles fácil de usar Tamaño - 16 cm

Este disco de decoracion para tartas es sin gluten, sin lactosa y apto para veganos No contiene azúcar ni aceite de palma ni conservante E171 Alérgenos y derivados frutos secos y sulfitos

Personaliza todos tus cupcakes, bizcochos o tartas de cumpleaños infantiles de forma rápida y sencilla con este disco comestible de Anna y Elsa

Modo de empleo saca el disco del sobre, retira el plástico protector y coloca sobre la superficie de la tarta

iZoeL Unicornio Decoración de Tartas Cumpleaños Happy Birthday Banderines Globos Arcoiris Nube Cake Topper Decorar Tartas Infantiles Niñas € 11.95 in stock 1 new from €11.95

1 used from €9.24

1 used from €9.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♕ Feliz cumpleaños a tu linda chica! El lindo juego de adorno de pastel de globo arcoiris es perfecto. Prepare una sorpresa para que los niños hagan sus tortas de cumpleaños particularmente mágicas❤️.

♕ TARTAS DE FIESTAS Y CUMPLEAÑOS: 1 * arcoiris unicornio, 1 * sentado unicornio, 1 * arcoiris, 1 * Happy Birthday, 1 * pompón, 6 * globos, 2* nubes.

♕ Size: unicornio 6cm/7cm, arcoiris: 10cm, nube: 8,5-9,5cm, Happy Birthday: 14cm, se adapta mejor a pasteles de 6-10 pulgadas.

♕ Hecho de resina de alta calidad, color llamativo, no tóxico, no comestible, reutilizable.

♕ Accesorios funcionales: para decorar cupcakes, muffins, pasteles, tortas, golosinas.

Generique - Disco oblea Liga de la Justicia Aleatorio 20 cm € 5.95 in stock 2 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Disco

197 x 199 x 10

Ácimo

Platos y Servilletas de Dinosaurios - Productos para Fiestas de Dinosaurios para Niños Platos para la Cena Platos de Postre Servilletas Juego de Vajilla Sirve a 16 Invitados 48 Piezas € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - DISEÑO ÚNICO - Nuestros dinosaurios de acuarela de diseño exclusivo no pueden esperar a la fiesta, disfrutemos de la deliciosa comida y del feliz tiempo juntos!

- MATERIAL SEGURO - Los platos están hechos de papel de pizarra blanca y las servilletas están hechas de papel de pulpa de madera, ecológico, no tóxico, biodegradable, duradero y reciclable.

- CONTENIDO DEL PAQUETE (SIRVE A 16 INVITADOS) - El paquete incluye 16 x platos de cena de 23cm, 16 x platos de postre de 18cm, 16 x servilletas de 33cm.

- NUESTRO SERVICIO - Siéntase libre de contactar con nosotros por cualquier razón desagradable, le responderemos en 24 horas.

Dekoback 02-08-00005 - Decoración para tartas, 7 piezas, diseño de jugador de fútbol € 5.99 in stock 5 new from €5.99

1 used from €3.34

1 used from €3.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para las tartas temáticas

Las figurines tienen la altura de 6 cm

El set consta de: 4 figuras de futbolista, 1 árbitro, 2 goles

Adecuado para crear sorpresas

