Los 30 mejores Adaptador Enchufe Español A Ingles capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Enchufe Español A Ingles

Brennenstuhl adaptador de enchufe de viaje para GB - enchufe britanico (adaptador para enchufar dispositivos inglés en en el sistema de conector de tierra) negro € 8.90

Amazon.es Features Con el adaptador de enchufe de viaje siempre tienes electricidad cuando sus viajes o en la carretera, es perfecto para conectar dispositivos eléctricos con sistema de enchufe inglés en una tomas de corriente con conector a tierra

Adaptador que permite usar los equipos eléctricos con sistema de conexión británico en países que usan tomas de corriente con sistema de conexión a tierra como DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

Adaptador de viaje para un uso seguro, enchufe con una mayor protección contra el contacto accidental

Este adaptador de viaje no es un transformador eléctrico ni un convertidor de frecuencia

Volumen de suministro: 1x adaptador de viaje para enchufes inglés a conector de tierra - en la calidad de Brennenstuhl

kwmobile 2 adaptadores de Viaje compactos para Inglaterra - Enchufe de Viaje Shuko EU a UK en Blanco € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features SUMINISTRO DE CORRIENTE DE VIAJE: Disfruta de tus dispositivos electrónicos en Reino Unido y otras ciudades y países con enchufes tipo RU.

CABE EN CUALQUIER MALETA: El enchufe de viaje de kwmobile es cómodo y práctico. Además, su instalación es facilísima. Coloca el adaptador de viaje simplemente entre el cable y el enchufe.

COMPATIBLE CON ENCHUFES DE CORRIENTE EN: Inglaterra, Reino Unido, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Hong Kong.

POR EL MUNDO COMO EN CASA: Con el adaptador de viaje de kwmobile puedes usar el secador, el cargador y otros dispositivos eléctricos en Inglaterra y muchos otros países.

ESTAMOS SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN: Aprovecha la ayuda y asistencia de nuestro servicio de atención al cliente cada vez que compres un producto kwmobile.

Liroyal ADAPTADOR CORRIENTE ENCHUFE UK INGLES REINO UNIDO A EUROPEO REDONDO UE UNIVERSAL € 3.40

Amazon.es Features Color: blanco

Una buena herramienta para vivir o viajar al extranjero, adaptador de viaje de la UE.

Contenido: 1 adaptador

AmazonBasics Set of Two UK to Europe Travel Adaptors, White € 4.59 in stock 1 new from €4.59

Amazon.es Features Elimina el problema de la energía eléctrica cuando estás de viaje por Europa con este práctico juego de 2 adaptadores de viaje de la gama AmazonBasics

El adaptador de enchufe único con dos clavijas te permite utilizar tus aparatos eléctricos cuando viajas al extranjero

Mide 54 x 51 x 50 mm. El pequeño y compacto adaptador de viaje soporta un máximo de 1800 vatios, 240 voltios

Con clavijas revestidas de latón macizo, lo quelo hace un producto resistente y confiable

Incutex 2X adaptadores de Viaje UK, GB, Inglaterra Schuko, 2 Patas Europa hacia 3 Patas RU, Blanco € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features El adaptador Inglaterra de gran cualidad dispone de un fusible de 13A. El adaptador no es un convertidor de tensión ni de frecuencia.

Adaptador hacia UK de 2 patas conector europeo Schuko hacia 3 patas enchufe UK GB Gran Bretaña, Gambia, Granada, Hong Kong, Irlanda, Kenya, Malawi, Malta, Seychelles, Singapur, Santa Lucía, Uganda, Chipre; en parte en: Bangladesh, Belice, Bhután, Botswana, El Salvador, Ghana, Gibraltar, Guatemala, Guyana, Indonesia, Iraq, Jordania, Camboya, Qatar, Kuwait, Líbano, Maldivas, Mauricio, Myanmar, Nigeria, Zambia, Arabia Saudita, Zimbabwe, Tanzania, Emiratos árabes Unidos, Vietnam.

Convertidor de conector europeo hacia enchufe UK Schuko, contornos adaptables al enchufe británico (3 patas británicos, conector del Commonwealth). Basta enchufarlo, no hace falta herramienta.

0-250V, fusible de 13 A, máximo 3250W, BS 1363, con toma de tierra, Dimensiones: 7cmx5cmx5cm, Peso: 49g.

Contenido: 2x adaptador de viaje hacia UK, de 2 patas hacia 3 patas en negro.

Electraline 70058 Adaptador de Viaje UK a tus enchufes de Francia/Europa, blanco € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features Adaptador de viaje de alta calidad para materiales, diseño y seguridad; adaptador de viaje para conectar enchufe inglés (tipo j) con tus enchufes de tipo francés y europeo (tipo e + f)

Adaptador de viaje para viajeros de los siguientes países: reino unido, reino unido, hong kong, dubai, emiratos árabes unidos, chipre, malta a países europeos

El enchufe está equ ipad o con seguridad para niños: evita la introducción de cuerpos extraños en la toma viva

250v, 10a, potencía máxima 2500w

Aprobado por la ce

TESSAN Adaptador Enchufe Ingles UK Inglaterra Adaptador de Viaje con 2 USB (2.4A), Español 2 Patas Europa hacia 3 Patas Reino Unido RU para Irlanda Escocia Britanico Maldivas(Tipo G) Blanco € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features 1. Diseño único: adaptador de viaje 3 en 1. Este adaptador de enchufe de Reino Unido se utiliza para conectar equipos con enchufes de seguridad España, contornos y enchufes europeos con enchufe de Reino Unido (tipo G). Máxima potencia hasta 3250 vatios (máx. 250V, 13A). Dos puertos USB pueden cargar hasta 2.4A. Es perfecto para cargar productos eléctricos como teléfonos móviles, tabletas, bancos de energía, etc. y es adecuado para algunos electrodomésticos (secador de pelo) que no excedan los

2. Adaptador de Enchufe Tipo G: adaptador de viaje de 2 pines europeo a 3 pines Reino Unido, Gambia, Hong Kong, Irlanda, Kenia, Malta, Seychelles, Singapur, Uganda, Chipre; parcialmente en: Bangladesh, Belice, Botswana, República Dominicana, El Salvador, Ghana, Gibraltar, Guatemala, Indonesia, Irak, Yemen, Jordania, Camboya, Qatar, Kuwait, Líbano, Maldivas, Mauricio, Myanmar, Nigeria, Zambia, Arabia Saudita, Zimbabwe, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam.

3. El mejor compañero de viaje: gracias al tamaño de 7.5x5.4x6.8cm, este adaptador universal es compacto y portátil. El concepto de entrada 3 en 1 cumple con los diversos requisitos de su viaje y le ahorra mucho espacio de equipaje, sin tener que llevar adaptadores o enchufes adicionales.

4. Consejos Cálidos & Política de Devolución del producto: NO ES UN CONVERTIDOR. La conversión de voltaje (transformación) o el cambio de frecuencia de alimentación no se realiza a través de este adaptador de enchufe. TESSAN de 18 meses Equipo técnico profesional de mantenimiento y soporte de cambios.

CABLEPELADO Adaptador de Enchufe de Europeo a Enchufe UK (1x, Blanco) € 4.99 in stock 4 new from €4.99

Amazon.es Features hembra - macho

blanco

pvc

LENCENT Adaptador Enchufe UK, Adaptador de Viaje del Inglaterra [3 Puertos USB+1 Tipo C], Europa español 2-Pin a 3-Pin GB Gran Bretaña para Escocia, Irlanda, Gales, Maldivas, Gran Bretaña (Tipo G) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Adaptador de enchufe tipo G – Compatible en la mayoría de países extranjeros como Reino Unido, Irlanda, Dubai, Maldivas, Malasia, Singapur, Pakistán, Zambia, Uganda, Brunei, Ghana, Hong Kong, Kenia, Macao, Mauricio, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zimbabwe y más.

Adaptador de viaje 5 en 1 – 1 enchufe CA (Schuko europeo de 2-pin) + 1 puerto tipo C + 3 puertos USB simultáneamente cargando 5 dispositivos con alta velocidad. USB de 2.4A es compatible para teléfono inteligente, Tipo C de 3.0A es compatible para Macbook, laptop y otros dispositivos.

Seguridad es una prioridad – Adaptador LENCENT de enchufe tiene certificación de CE, ROHS, ICE. Hecho de material a prueba de fuego de 750°C, su grado retardante de flama alcanza BI contra alta temperatura y sobre calentamiento. Proveerá protección total de 360° para su familia, usted y sus dispositivos.

Reino Unido está llamando – Potencia nominal 100-240V, 50-60Hz, Carga máxima 13A, Potencia máxima 3250W. Con este adaptador de viaje, puede cargar sus teléfonos inteligentes, afeitadores, batería externa, iPhone y también la mayoría de los dispositivos potentes como laptop o secador de cabello de España durante el viaje.

Diseño compacto & adaptación confiable – Gracias al tamaño de 7.8*6*3cm, este adaptador de viaje es compacto y portátil. Sólo enchufe el adaptador entre el tomacorriente y su dispositivo. Este adaptador de viaje puede enchufarse apretadamente y apenas salirse del tomacorriente de la pared.

LENCENT 2X Adaptador Enchufe Ingles UK Inglaterra Adaptador de Viaje, Español 2-Pin Europa a 3-Pin Reino Unido RU para Irlanda Escocia Britanico Maldivas Gran Bretaña (Tipo G) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Adaptador de Enchufe Tipo G- compatible en la mayoría de los países extranjeros como el Reino Unido, Irlanda, Dubai, Maldivas, Malasia, Singapur, Pakistán, Zambia, Uganda, Brunei, Ghana, Hong Kong, Kenia, Macao, Mauricio, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zimbabwe y muchos otros.

Adaptación Perfecta – 2 pines Schuko de Europa a 3 pines del Reino Unido. Perfecto para conectar a celulares inteligentes, afeitador, batería externa, iPhone y más. También ideal para la mayoría de los dispositivos de alta potencia como laptops o secadores de cabello.

Protección de 360° - Experimente la protección mejorada para su familia, usted y sus dispositivos gracias a la seguridad de niños y la conexión a tierra para prevenir mal funcionamiento.

Diseño Compacto – El Adaptadorde enchufe del Europa a UK ofrece una conexión confiable y fácil para los dispositivos, sólo enchufe el adaptador entre la pared y su dispositivo. Este adaptador de viaje puede conectarse muy apretadamente y difícilmente caerse de la pared.

Adaptador Enchufe de Viaje Universal Dos Puertos USB para US EU AU de 150 Países € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【Funciona en todo el mundo】: Adaptador internacional electrónica de viaje (enchufes de UK / US / AU / EU), es compatible con más de 150 países del mundo en los Estados Unidos, Alemania, Europa, Francia, Polonia, Suiza, Italia,Japón, China, Australia y España.Este adaptador de viaje ofrece compatibilidad estupenda, es el más ideal para usted y su viaje recorrido.

【Dos puertos de USB】: Carga rápida y no necesita cargadores múltiples en sus vacaciones o viaje de negocios! Enchufe de adaptador internacional simple y potente permite el uso de toma de corriente CA y dos puertos USB, la corriente máxima de 2.4A. Aplica smartphones,tableta,Cámaras Digitales y más cargador de eléctrico y es muy fácil de usar.

【Idea de diseño perfecta】: Adaptador y cargador de viaje recorrido, tamaño pequeño, operación simple, exquisito diseño, facilidad de uso. Compatibilidad y peso ligero. Optimizado para proporcionar una carga rápida, segura y eficiente.

【Función de protección】: Cargador integrado con protección de fusible, ABS material ignífugo. Obturador incorporado de seguridad, cilindro de la cerradura y fusibles de 6A, quede completamente protegido para usted y sus productos valiosos.

【Nota】:Este adaptador no convierte el voltaje de tensión correspondiente. Este adaptador no es adecuado para secadores de pelo, rizadores / Irons aplanamiento y otros aparatos eléctricos de alta potencia .Sin preocuparse de garantía - garantía de un año y las 24 horas de contacto con el agradable servicio al cliente.

Liroyal ADAPTADOR CORRIENTE ENCHUFE UK INGLES REINO UNIDO A EUROPEO REDONDO UE UNIVERSAL € 3.70

Amazon.es Features Color: Negro

Una buena herramienta para vivir o viajar al extranjero, adaptador de viaje de la UE.

Contenido: 1 adaptador

LENCENT 2X Adaptador de Enchufe de UK a Enchufe Europeo[3250W/13A MAX], Adaptador UK España, Adaptador UK EU, Adaptador de Viaje inglés a español € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Adaptador de Enchufe del UK a España - Para conectar los enchufes ingleses (Reino Unido, Irlanda, Singapur, Hong Kong, Chipre, Malta, Kenia) en España. Perfecto para comprar productos electrónicos en el extranjero o alojar amigos extranjeros en casa.

Diseño Compacto – El Adaptadorde enchufe del UK a Europa ofrece una conexión confiable y fácil para los dispositivos, sólo enchufe el adaptador entre la pared y su dispositivo. Este adaptador de viaje puede conectarse muy apretadamente y difícilmente caerse de la pared.

Protección de 360° - Experimente la protección mejorada para su familia, usted y sus dispositivos gracias a la seguridad de niños y la conexión a tierra para prevenir mal funcionamiento.

Adaptación Perfecta – 3 pines del Reino Unido a 2 pines Schuko de Europa. Perfecto para conectar a celulares inteligentes, afeitador, batería externa, iPhone y más. También ideal para la mayoría de los dispositivos de alta potencia como laptops o secadores de cabello. READ Los 30 mejores Repelente Para Gatos capaces: la mejor revisión sobre Repelente Para Gatos

ADAPTADOR CORRIENTE ENCHUFE UK INGLES REINO UNIDO A EUROPEO REDONDO UE UNIVERSAL € 3.74

Amazon.es Features Compatibilidad: TODOS

Color: Negro

Una buena herramienta para vivir o viajar al extranjero, adaptador de viaje de la UE.

Contenido: 1 adaptador

LENCENT 2X Adaptador de Enchufe de USA a Enchufe Europeo, Adaptador Americano España, Adaptador EEUU a EU, Adaptador de Viaje Estados Unidos a Español € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Adaptador de enchufe del EEUU a España - Para conectar los enchufes Americano (Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Jamaica, Japón, México, Palau, Perú, Filipinas, Saba, Tailandia, Estados Unidos de América, Venezuela, Vietnam) en España. Perfecto para comprar productos electrónicos en el extranjero o alojar amigos extranjeros en casa.

Diseño Compacto – El Adaptadorde enchufe del US a Europa ofrece una conexión confiable y fácil para los dispositivos, sólo enchufe el adaptador entre la pared y su dispositivo. Este adaptador de viaje puede conectarse muy apretadamente y difícilmente caerse de la pared.

Protección de 360° - Experimente la protección mejorada para su familia, usted y sus dispositivos gracias a la seguridad de niños y la conexión a tierra para prevenir mal funcionamiento.

Adaptación Perfecta – 3 pines del Americano a 2 pines Schuko de Europa. Perfecto para conectar a celulares inteligentes, afeitador, batería externa, iPhone y más. También ideal para la mayoría de los dispositivos de alta potencia como laptops o secadores de cabello.

Movilideas - Adaptador Conversor Enchufe USA Americano Chino A EU Europeo Español (2 Enchufes) € 5.90 in stock 1 new from €5.90

Amazon.es Features 6A 125V/250V.

Color Negro

LENCENT 2x Adaptador Enchufe UK/Ingles/Reino Unido/US/Americano/Australia/Cina/Chino/China/Japonés/Suiza y así a Europeo Españal UE Schuko Universal Adapter Corriente de Viaje con Toma de Tierra € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Adaptador Enchufe Internacional para España - Este adaptador enchufe portátil todo en uno de mundo a Europa está diseñado para conectar a tomacorrientes extranjeros en España. Compatible la entrada de los siguientes estándares de enchufe: EE.UU. (tipo B), Euro (tipo C), Australia/China (tipo I), Italia (tipo L), Reino Unido (tipo G) & Suiza (tipo J). Ideal para comprar electrónicos desde extranjero o recibir a los amigos extranjeros en casa.

Ajuste Confiable – Adecuado para los equipos con o sin conexión a tierra (2 y 3 polos). Perfecto para conectar a celulares inteligentes, afeitador, batería externa, iPhone y más. También ideal para la mayoría de los dispositivos de alta potencia como laptops o secadores de cabello.

Protección de 360° - Experimente la protección mejorada para su familia, usted y sus dispositivos gracias a la seguridad de niños y la conexión a tierra para prevenir mal funcionamiento.

Diseño Compacto – El Adaptador Universal a Europa ofrece una conexión confiable y fácil para los dispositivos, sólo enchufe el adaptador entre la pared y su dispositivo. Este adaptador de viaje puede conectarse muy apretadamente y difícilmente caerse de la pared.

El mundo entero en casa – Bienvenido a sus amigos extranjeros con confidencia. Ellos serán capaces a conectar y cargar todos sus dispositivos electrónicos en España. Este adaptador de viaje es ideal para hoteles u organizadores de seminarios quienes quieren ofrecer a sus invitados internacionales la oportunidad a conectar sus dispositivos que han traído con ellos.

ADAPTADOR CORRIENTE ENCHUFE UK INGLES REINO UNIDO A EUROPEO REDONDO UE UNIVERSAL € 3.48

Amazon.es Features Compatibilidad: TODOS

Color: blanco

Una buena herramienta para vivir o viajar al extranjero, adaptador de viaje de la UE.

Contenido: 1 adaptador

OcioDual Adaptador de Enchufe Americano Tipo A USA EEUU Hembra a Clavija Europea Tipo C EU UE Europeo Negro € 1.48 in stock 1 new from €1.48 Check Price on Amazon

Nota: Este adaptador no convierte el voltaje.

LENCENT 2X Adaptadores de Viaje Suiza Tipo J, Enchufe de 2 Clavijas de Europa a 3 Clavijas Suizo para Suiza Jordania Liechtenstein Maldivas (Tipo J) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Adaptador de Enchufe Tipo J- compatible en la mayoría de los países extranjeros como el Suiza, Jordania, Liechtenstein, Maldivas y muchos otros.

Adaptación Perfecta – 2 pines Schuko de Europa a 3 pines del Suiza. Perfecto para conectar a celulares inteligentes, afeitador, batería externa, iPhone y más. También ideal para la mayoría de los dispositivos de alta potencia como laptops o secadores de cabello.

Protección de 360° - Experimente la protección mejorada para su familia, usted y sus dispositivos gracias a la seguridad de niños y la conexión a tierra para prevenir mal funcionamiento.

Diseño Compacto – El Adaptadorde enchufe del Europa a Suiza ofrece una conexión confiable y fácil para los dispositivos, sólo enchufe el adaptador entre la pared y su dispositivo. Este adaptador de viaje puede conectarse muy apretadamente y difícilmente caerse de la pared.

ADAPTADOR CONVERSOR ENCHUFE USA AMERICANO ASIA A EU EUROPEO CONECTOR € 1.92 in stock 6 new from €1.92 Check Price on Amazon

USA

Europa

compacto

seguro

Etlephe Enchufe Adaptador Universal de Viaje, Adaptadores Internacionales con 2 USB para Americano Europeo Ingles Japón Chino Acerca de 150 Países, 100v-240v 6A € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features LO MÁS IMPORTANTE - Características de seguridad ① Certificado de seguridad: Cumple con CE, RoHS y FCC. Protección por fusible incorporado. El suministro de energía se cortará cuando la corriente exceda los 6.0A para evitar sobre corriente, sobrecarga, cortocircuito y daños de alta temperatura en el dispositivo. Viene con 1 fusibles de como respaldo.

LO MÁS IMPORTANTE - Características de seguridad ②: Fabricado con material de alta calidad ignífugo para ordenadores personales, resistente a altas temperaturas de hasta 300. Bloqueo de enchufe y obturadores de seguridad incorporados para evitar que los niños entren en contacto accidental con el enchufe mediante un interruptor.

Adaptador de viaje TODO EN UNO: El enchufe del Adaptador de Viaje Universal Todo en Uno incorpora pines US/UK/AU/EU, con una amplia gama de voltajes y compatible con voltajes de 100-240V en diferentes países, para uso libre en más de 150 países en todo el mundo.

Tecnología de carga inteligente: Inteligente en la distribución de corriente eléctrica optimizada y permite la carga a toda velocidad para una amplia variedad de dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, MP3, MP4, etc. Completo con 2 puertos USB de salida, 2.4A en total

Ligero y compacto: Con todos los pines de enchufe retráctiles y con un peso de sólo 109 g, su tamaño es de 61*54*57 mm, fácil de guardar en bolsas e ideal para viajes, así como para uso doméstico, oficina y otros entornos.

Cargador USB Multipuerto, LENCENT Ladron Enchufes, 4.4A 5V Adaptador para Viaje, Adaptadores de Enchufe Universal inglés/eeuu/EU/AUS para iPad, iPhone, Samsung Teléfonos Inteligentes € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Tecnología de auto identificación- El cargador para movil identifica que dispositivos están conectados en ese momento y administra a cada uno de ellos el nivel adecuado de carga para poder conseguir una carga rápida y mejorar la vida útil de la batería.

Tiene carga rápida debido al alto amperaje que puede soportar cada salida. Los cargadores normales tienen 1.1A, mientras que este tiene 4.4A, lo que acelera la velocidad de carga en todos los dispositivos. Además, este mecanismo está implementado en los 4 usb de carga de los que dispone el cargador.

El cargador cumple todas las certificaciones necesarias EMC/LVD/ROHS , estas certifican que una vez la batería del dispositivo esté llena no va a continuar suministrando energía el cargador.

Es fantástico para los viajes, ya que trae los 4 adaptadores(americano, ingles, Europa, AUS ) para los diferentes países, así lo puedes usar tanto en tu casa como en cualquier enchufe del mundo, además se incluye una bolsa de transporte de terciopelo para poder llevarlo a cualquier sitio.

En el paquete se incluyen el cargador, los 4 enchufes intercambiables, una guía de uso y una bolsa de transporte. Además, no te olvides que la marca te proporciona 18 meses de garantía y servicio técnico 24horas. READ Bouygues Telecom no quiere asociarse con ofertas 5G gratuitas a precios reducidos

Power Master 171631 - Adaptador de viaje UK (RU) a EU (UE), 220 - 240 V € 3.50 in stock 3 new from €3.50

Amazon.es Features Compatibilidad Europa

Para el funcionamiento de los dispositivos de UK (RU) a tierra para enchufes de Alemania y Francia

Para el funcionamiento de los dispositivos no conectados a tierra a la mayoría de puntos de Europa .

kwmobile 3X Adaptador de Viaje para EEUU - Adaptadores de Enchufe de EEUU a España y Europa - Conector USA Canadá Japón México Filipinas - Negro € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features No viajes solo: ¿Viajas a Nueva York o esta vez a un destino más exótico? Utiliza estos 3 adaptadores en países como Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, América Central y del Sur, Japón, Taiwán, Filipinas o Tailandia.

Carga fácil: Podrás usar y cargar todo tipo de dispositivos y accesorios electrónicos, como el cargador del móvil, plancha o secador de pelo, cámara de fotos, videocámara, etc.

Detalles: Tamaño: 6 x 4,4 x 2,1CM / Voltaje: 100-250V / Corriente máxima: 10A / Potencia máxima: [email protected]@110V / [email protected]

Compacto: Su diseño hace que siempre puedas llevar a mano un adaptador. Lo podrás meter en la maleta sin que ocupe espacio, en un bolso, tu bolsillo… ¡Úsalo donde quieras!

Sin voltaje: Por favor, ten en cuenta que el adaptador no convierte voltaje. Asegúrate de que tu dispositivo es compatible con el voltaje de tu destino (por ejemplo, 110V en los EEUU).

kwmobile Enchufe Adaptador UK-EU - 2 Adaptadores de Viaje con Entrada del Reino Unido a Enchufe Europeo - Set de adaptadores para Viajes en Blanco € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Amazon.es Features Carga tus dispositivos en Europa: Utiliza tus aparatos electrónicos sin problemas en países de la Unión Europea. Los adaptadores entran perfectamente en los enchufes europeos.

Portátiles: El tamaño compacto de los adaptadores hacen que sean ideales para llevar en cualquier maleta o bolso.

Compatibilidad: Los adaptadores se pueden utilizar en Bulgaria, Alemania, Italia, España, Grecia, Finlandia, Indonesia, Islandia, Corea, Países Bajos, Noruega, Austria, Portugal, Rusia, Suecia, etc.

Úsalos con dispositivos con: Enchufes de 3 clavijas, para tomas de Inglaterra, Irlanda, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Hong Kong y Malasia.

Nota: El producto no es un convertidor de voltaje. Presta atención a la tensión especificada en el dispositivo y a la fuente de alimentación.

Electraline 70046, Adaptador de Viaje Australia/USA a Europa, blanco € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features Adaptador de viaje para conectar enchufe australiano (2 pin) y americano (tipo a) con tus enchufes de tipo europeo (tipo c)

Adaptador de viaje para viajeros de los siguientes países: estados unidos, estados unidos, canadá, estados unidos, japón, méxico, colombia, panamá, australia, china, nueva zelanda, fiji, argentina a países europeos

El enchufe está equ ipad o con seguridad para niños: evita la introducción de cuerpos extraños en la toma viva

Aprobado por la ce

kenable Schuko Euro Clavija Enchufe a 13a 3 Pines UK Clavija Adaptador Blanco € 5.20 in stock 2 new from €5.20

Amazon.es Features Schuko EURO Clavija Enchufe a 13a 3 Pines UK Clavija Adaptador Blanco

TESSAN Adaptador Enchufe USA Americano Adaptador de Viaje con 2 USB (2.4A), Español 2 Patas Europa hacia 3 Pata EEUU para Canada Mexico Tailandia Colombia(Tipo B) Blanco, Adaptador Enchufe Americano € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 1. Diseño único: adaptador de viaje 3 en 1. Este adaptador de enchufe de USA se utiliza para conectar equipos con enchufes de seguridad España, contornos y enchufes europeos con enchufe de Americano (tipo B). Máxima potencia hasta 1250 vatios (máx. 125V, 10A). Dos puertos USB pueden cargar hasta 2.4A. Es perfecto para cargar productos eléctricos como teléfonos móviles, tabletas, bancos de energía, etc.

2. Adaptador de Enchufe Tipo B: adaptador de viaje de 2 pines europeo a 3 pines USA/US/Samoa Americana / Antigua y Barbuda / Aruba / Bahamas / Barbados / Belice / Bermuda / Islas Vírgenes Británicas / Canadá / Islas Caimán / Colombia / Costa Rica / Cuba / República Dominicana / Ecuador / El Salvador / Guam / Guatemala / Guyana / Haití / Honduras / Jamaica / Jordania /Laos / Líbano / Liberia / México / Montserrat / Nicaragua / Níger / Palau / Panamá / Perú / Filipinas / Puerto Rico / Tailandia

3. El mejor compañero de viaje: gracias al tamaño de 7.08x 5.37x 6.79cm, este adaptador universal es compacto y portátil. El concepto de entrada 3 en 1 cumple con los diversos requisitos de su viaje y le ahorra mucho espacio de equipaje, sin tener que llevar adaptadores o enchufes adicionales.

5. Consejos Cálidos & Política de Devolución del producto: NO ES UN CONVERTIDOR. Este adaptador de viaje del USA solo es adecuado para equipos de dual voltaje o equipos globales con un rango de entrada de voltaje de 100-240V. TESSAN de 18 meses Equipo técnico profesional de mantenimiento y soporte de cambios.

