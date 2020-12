La mejor aspiradora inalámbrica para 2021: Moose, Shark, Tyson, Pistol, Hoover y muchos más

Las aspiradoras de hoy no son el equipo más pesado que alguna vez fueron. Las máquinas modernas funcionan con baterías de iones de litio ligeras, inalámbricas y recargables. Muchas personas pueden manejar una amplia variedad de pisos, desde maderas duras hasta alfombras densas. Y a menudo vienen con enlaces útiles para ayudar con más trabajo en la casa.

Una empresa en particular vio venir esta tendencia. Tyson Hurricane V fue el primer pionero en la industria con aspiradoras de barra, consistentemente eficientes e invaluables. Otras empresas han seguido su ejemplo y ahora están vendiendo sus propios espacios en blanco inalámbricos. Algunos han clonado descaradamente productos Tyson. Otros son riffs únicos en el vacío inalámbrico, características innovadoras propias.

Los sometimos a una rigurosa batería de pruebas de aterrizaje en terrenos duros, alfombras y otras superficies. El proceso tardó 150 horas en completarse. Consumió muchos kilos de arena y arroz, y cientos de puñados de cabello. Desde entonces, hemos determinado que estos productos son nuestras opciones para la mejor aspiradora inalámbrica para 2021. Actualizamos esta lista de vez en cuando.

Chris Monroe / CNET

El V11 es el último y más grande aspirador de varilla de Tyson. Esta es la máquina más cara de nuestro equipo de pruebas. Este modelo insignia ofrecía un rendimiento excelente para igualar su elevado precio. En la superficie del piso duro, esta aspiradora Tyson limpió los pisos desnudos del polvo y la suciedad. Aspiradora con paquete de baterías recargables de iones de litio, tanto las muestras de prueba de arena como de arroz negro (99,6% y 100% respectivamente) se toman como un espacio impecable.

Los dueños de mascotas también apreciarán la fuerza del V11 para eliminar el pelo de las mascotas. Durante las pruebas del evento, la aspiradora eliminó por completo las hebras de cabello y el polvo de la alfombra de pelo medio e inferior. La depilación de mascotas fue casi de la misma manera en sitios difíciles. Faltaba una aspiradora en la parte superior de nuestra área de prueba y algunas hebras alrededor del rodillo de cepillo del V11.

Definitivamente me gusta lo fácil que es vaciar el depósito de polvo del V11. Apunte la aspiradora dentro de la basura y presione la pestaña de liberación para abrir la tapa del depósito de polvo. Para cerrarlo, arrastre la pestaña en la dirección opuesta. Los otros modelos que probamos fueron una pesadilla en este sentido. Hoover Platemax nos dio muchos problemas. El pelo y el polvo suelen quedar atrapados en el interior de su taza sucia. También me resultó complicado abrir su tanque. Lo peor es que no siempre está claro si el cubo de basura está bien sujeto.

Tyson compila numerosos enlaces en el cuadro. Incluyen una herramienta de craqueo para limpiar espacios reducidos, una herramienta de motor para el ajuste, un cepillo de polvo suave y un cabezal de cepillo de suciedad resistente para quitar la suciedad del piso de una alfombra con fuerte absorción. Todo esto hace que el Tyson V11 sea la opción clara para la mejor aspiradora inalámbrica. Leer más sobre Tyson V11.