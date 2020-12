Ciklum ha atraído inversiones de Recognize Partners

No se reveló el monto de la transacción

Ciklum Group Limited, uno de los mayores desarrolladores de software de Ucrania en Ucrania, ha anunciado la atracción de inversiones estratégicas de la plataforma de inversión tecnológica Recognize Partners, según un comunicado de prensa de la empresa. No se reveló el monto de la transacción.

Recognize Partners fue fundada por el cofundador y ex director ejecutivo de Cognizant, Frank D’Souza, ex director ejecutivo de Infor, ex presidente de Oracle Charles Phillips y el financiero David Wasserman.

La compañía trabajará en asociación con los accionistas existentes y la administración de Cyclom. D’Souza se unirá a la junta con el ex presidente de Cognizant, Rajiv Mehta, y el fundador de la empresa Atómica, Josh Miller.

En la actualidad, Ciklum emplea a más de 3500 ingenieros en Ucrania, Bielorrusia, España, Polonia y Pakistán.

Según el ranking de las mayores empresas de TI DOU, Ciklum ocupa el quinto lugar en el número de ingenieros en Ucrania (alrededor de 2,5 mil personas). Las oficinas de la empresa están ubicadas en Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Venezia y Lviv.

El año que viene, Ciklum planea ampliar el personal de ingeniería en Ucrania en unas 2.000 personas.

Cabe señalar que el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania lanzó una descripción general única del ecosistema tecnológico 360: un portal en línea para encontrar información comercial sobre empresas de TI, individuos, inversores y todo el ecosistema tecnológico en Ucrania.

