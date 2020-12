Ricky Buick fue marginado por Coman. Solo jugó tres minutos en Liga contra el Getafe, y en la Champions League jugó un total de 74 minutos en tres partidos. Según el informe de “El Pice”, el joven español no logró hacer una apuesta, en la que muchos aficionados quieren ver al sucesor de Xavi, él tiene que hacer la información que difundió a los medios.

Antes de la temporada, el técnico holandés sugirió que el club debería cambiar rápidamente pidiendo prestado al jugador del Barcelona antes del amistoso de la Copa Camper. Puig, a pesar de la oferta del Benfica, no tuvo en cuenta esta opción y finalmente se quedó en el Camp Nou. La noticia se filtró rápidamente a los medios, y el técnico que estaba al frente de todo el equipo acusó al joven mediocampista de ser un topo que trae información a la prensa.

“Filtrador” – Debería llamarlo después de “El Pice” antes del primer juego de la temporada contra Elsewhere. Algunos jugadores estaban con el entrenador y algunos creían que el cargo no se trató de manera justa, en particular Común No reaccionó cuando los detalles de su conversación telefónica con Luis Suárez se filtraron inmediatamente a los medios.

La temporada pasada, Puig solo fue suplente, y solo tuvo más ocasiones en la segunda mitad de la liga cuando Quick Chettian tomó el relevo tras Ernesto Valverde. El jugador creía que sería la persona más importante del equipo en la nueva temporada, especialmente porque se sabía que apostaba por la juventud de la Commonwealth. – Los jóvenes deben jugar y no sentarse en el banco. Le dije a Ricky que no tendría muchas oportunidades ya que la competencia en su puesto era feroz. Tiene futuro en este club, así que le aconsejé que se hiciera cedido – dijo Koman hace unos meses.

Puig disputó once partidos la temporada anterior de LaLiga, en la que anotó dos asistencias.

Barcelona en apuros en Liga

El Barcelona ha tenido un mal desempeño esta temporada. Ha ganado solo 17 puntos en 11 partidos y es octavo en La Liga. El domingo venció 1-0 al Levante tras un gol de Leo Messi en el minuto 76.

El miércoles 21:00 afrontará un duro partido ante el Presidente y la Real Sociedad. ¿Pérdida de puntos de los jugadores de Ronald Coman?