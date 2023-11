Se fijará una fecha para la pelea por el título mundial de peso pesado

Foto: Fotosdeporte/Acción Plus

Oleksandr Usyk espera recuperar su título mundial indiscutible de peso pesado contra Tyson Fury en febrero en Arabia Saudita, luego de que el recién llegado al boxeo británico Francis Ngannou se recuperara de un descanso de 10 asaltos por lesión.

Los contratos se firmaron en septiembre, pero es probable que la fecha del 23 de diciembre se retrase cuando el campeón del CMB, Fury, derrote al ex campeón de UFC Ngannou en una pelea sin título el 28 de octubre en Riad.

El ucraniano Usyk posee los cinturones de la AMB, la OMB, la FIB y la OIB y él y Fury están invictos.

Usic, hablando con Reuters desde su campo de entrenamiento en Valencia, España, dijo que la fecha debería decidirse la próxima semana.

«Podría ser febrero, realmente quiero que sea febrero», dijo a través de un intérprete.

«Estaba listo para pelear el día 23, pero debido a que Fury tuvo algunas lesiones en la última pelea, una caída, tal vez se posponga hasta el próximo año».

La tan esperada pelea intermitente coronará al primer campeón indiscutido desde Lennox Lewis en 1999 y el primero de una era de cuatro cinturones, y Usyk ha dejado en claro que está aceptando el retraso en su progresión.

«Seguiré haciendo trabajo técnico. Técnicamente, nada cambiará. Todavía hay tiempo para realizar trabajos adicionales, eso es todo», afirmó.



Foto: Fotosdeporte

«Nunca pienso en Tyson Fury… Pienso en mí, en mi equipo, en mi familia. No necesito pensar en mi oponente, quiero estar con él, pelear, eso es todo. «

Usyk habló de los amigos, la fe y la inspiración de su difunto padre en su batalla con Rusia, y advirtió a Fury que traerá todo eso consigo al ring.

«Todo lo que hago hoy: mis logros, mis victorias, mis esfuerzos se centran en honrar a mi país y a mi familia», dijo.

Usyk luchó contra Anthony Joshua en Jeddah en agosto del año pasado y retuvo sus títulos en la revancha de la pelea “Rage on the Red Sea” en Londres en septiembre de 2021, donde se llevó los cinturones británicos. .

«Mi difunto padre fue la primera persona que fue un modelo a seguir para mí, alguien que quería que yo fuera así y copió su comportamiento y dijo que podía hacerlo», dijo.

«Cuando estuve en el círculo de grandes estrellas en Arabia Saudita, miré al cielo y dije: ‘Sé que me ves donde estoy, sé que ves dónde estoy, lo que estoy haciendo, soy’. Quien me inspiró y me trajo hasta aquí. Gracias a Dios y a ti».

Muhammad Ali, el ejemplo de un héroe de la infancia, proporciona más inspiración en su búsqueda de seguir los pasos de sus mayores.

«Un hombre que luchó por lo que creía, luchó por sus derechos, por sus seres queridos, por los derechos de su pueblo, por su fe. E hizo todo lo que hizo por la gente, por el mundo», dijo Usick.

El ucraniano creía que desempeñaría un papel más importante en el desarrollo del deporte.

Usyk cofundó la plataforma social digital Ready to Fight para conectar a los boxeadores con entrenadores, gerentes, agentes, sparrings, profesionales médicos deportivos, promotores, patrocinadores y fanáticos.

Según él, la idea surgió hace mucho tiempo, cuando había problemas para encontrar compañeros de entrenamiento confiables e instalaciones de entrenamiento adecuadas en el extranjero.

«Esta plataforma ofrece más oportunidades al atleta y menos oportunidades a quienes quieren engañarlo», dijo Usyk.

– Reuters