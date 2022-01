Julen Lopetegui puede ayudar a Anthony Martial a crear una trama de transferencia de £ 29m para el Manchester United – Omar Garrick

Ha sido una ventana de transferencia de enero extraña para el Manchester United, con el club aparentemente concentrándose en las salidas en lugar de las entradas.

Si bien los seguidores sin duda estarán decepcionados de que Ralf Rangnick no haya podido fortalecer su escuadrón, es bueno ver que los jugadores que han sido considerados excedentes a los requisitos pueden dejar una buena impresión en otros lugares.

Los informes recientes sobre la falta de armonía en el vestidor amenazaron con descarrilar por completo una campaña que ya parece que no producirá los productos que una vez esperábamos, pero Rangnick parece estar haciendo todo lo posible para cortar el problema de raíz.

El United se despidió de Anthony Martial esta semana después de que el francés expresara su deseo de dejar Old Trafford.

El jugador de 26 años se ha asegurado una cesión al Sevilla hasta el final de la temporada y se siente como la oportunidad perfecta para que vuelva a su mejor nivel.

La carrera de Martial en el United se ha agotado un poco en las últimas temporadas, aunque a los 26 años todavía le queda mucho fútbol por delante, por lo que este fichaje podría ser el trampolín que necesita.

Su velocidad, astucia y tenacidad le servirán bien en la máxima categoría española y Julen Lopetegui podría ser el entrenador perfecto para ayudarlo a redescubrir su mejor forma.

Lopetegui, un entrenador experimentado que superó las expectativas en el Sevilla, ha construido un equipo capaz de mezclarse con los mejores, con el equipo con sede en Sevilla ubicado a solo cuatro puntos del líder Real Madrid en la carrera por el título de La Liga.

Martial ahora se ha unido a un equipo con aspiraciones genuinas de ganar el título y trabajará bajo las órdenes de un entrenador con un gran historial para sacar lo mejor de sus jugadores.

El compatriota de Martial, Jules Kounde, se ha convertido en uno de los mejores centrales de Europa bajo la supervisión de Lopetegui y su asociación con Diego Carlos es una de las principales razones por las que el Sevilla se encuentra en la búsqueda del título.



El fracaso del Manchester City Fernando se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del Sevilla en la última temporada, mientras que el envejecido Ivan Rakitic había sido descartado por muchos, pero sigue siendo una parte integral del equipo sevillista.

Martial, que actualmente está valorado en 29 millones de libras esterlinas por Transfermarkt, tiene la oportunidad de seguir los pasos de gente como Fernando y Rakitic al demostrar que sus escépticos están equivocados.

Por supuesto, muchos seguidores del United no creen que Martial tenga futuro en el club, independientemente de lo bien que lo haga en España, pero es por eso que este movimiento es tan brillante.

Si el internacional de Francia brilla con Lopetegui y redescubre su forma, el próximo entrenador permanente del United puede pensar que es prudente traerlo de vuelta al redil. Sin embargo, si deciden que no quieren a Martial en el club, su buen desempeño para el Sevilla solo aumentará la tarifa que el United puede cobrar en el verano.

Si la cesión de Martial a España no funciona, es probable que sus acciones estén en un nivel similar al que habrían tenido si el United no lo hubiera prestado este mes y solo le hubiera ofrecido un papel secundario en el equipo. realmente no tiene nada que perder.

Es un movimiento de bajo riesgo con una gran recompensa potencial y si Lopetegui recibe el despido de Martial, el United se beneficiará de una forma u otra.

¿Podrá Lopetegui sacar lo mejor de Martial? Siga a nuestro escritor United On My Mind omar garrick en Twitter para participar en la discusión y darnos su opinión sobre el asunto en la sección de comentarios a continuación.