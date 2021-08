Inicio » Top News Los 30 mejores Lapiz Para Tablet capaces: la mejor revisión sobre Lapiz Para Tablet Top News Los 30 mejores Lapiz Para Tablet capaces: la mejor revisión sobre Lapiz Para Tablet 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bolígrafos Stylus para pantallas táctiles, punta de disco de alta sensibilidad con lápiz capacitivo universal para y otras pantallas táctiles € 10.99



Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS DE LAS PLUMAS PONY STYLUS: cuerpo de la pluma del cilindro de aluminio, la posición de la punta del disco está conectada por bolas metálicas de acero para mejorar la vida útil y la doble durabilidad. Este disco transparente es reemplazable, lo que proporciona una experiencia de escritura con lápiz suave para sus tabletas con pantalla táctil y teléfonos inteligentes. Usar Pony stylus sería más fácil de seleccionar icono, desplazamiento, dibujo y juegos.

DISEÑO DE PLUMAS PONY STYLUS: Nuevo aspecto moderno para el diseño tradicional, la tapa magnética bidireccional brinda la mejor apariencia elegante, no es necesario torcer o empujar el sombrero hacia atrás, solo coloque el sombrero cerca del bolígrafo, ambos lados absorberán automáticamente

CONVENUENCIA: Diseño especial de puntas de disco ocultas. Las puntas de los discos de repuesto se esconden dentro de la tapa del lápiz. Puede asegurarse de que puede usar el lápiz para situaciones de emergencia cuando el disco se rompe o se pierde. No es necesario llevar toda la caja. Este lápiz también tiene una cubierta de cuero, asegúrese de poder llevar el bolígrafo en cualquier situación

PRODUCTOS COMPATIBLES: Listo para usar cuando saque la tapa del bolígrafo. Fácil de usar en Apple iPad, iPad Mini, iPad Pro, iPhone, tableta Android, teléfono Android, Samsung Galaxy, Microsoft y otros dispositivos capacitivos de pantalla táctil

EL PAQUETE CONTIENE: * 1 stylus * 1 puntas de disco reemplazables * 1 funda de cuero

Hommie Lapiz para Tablet, Lapiz iPad 2nd Gen Lápiz Táctil Lápiz Capacitivo para Tableta y Móvil, Punta Ultrafina de 1,5mm y Guante de Artista, Lápiz Pantalla Táctil para iPad, iPhone, Samsung, Huawei € 20.49



Amazon.es Features ✍【Modelo Universal De 0.1s Baja Retrasa】Lapiz ipad está hecho de cobre y acero inoxidable, no se han utilizado piezas de plástico para proporcionar una sensación táctil realista de un bolígrafo. La punta de metal de 1,5 mm proporciona escritura / juego / dibujo / oficina / notas sin problemas en tabletas y teléfonos móviles. La punta redonda de cobre puro puede evitar que el equipo se raye, deje huellas dactilares o grasa.

✍【30Horas Batería Durable, Uso con Un Toque】Lápiz para tablet no necesita Bluetooth ni APP, interruptor de una tecla. Admite entre 30 y 35 horas de uso continuo y solo necesita 1,5 horas de tiempo de carga. Hay modo de ahorro de energía: apagado automático después de 5 minutos. Y hay indicador LED le indica el estado en tiempo real de la batería.

✍【Compatible Con Tabletas Y Móviles De iOS Y Android】Lapiz para tablet es compatible con muchos dispositivos, como iPad Pro 9.7/10.5/ 11/ 12.9, iPad 1/2/3/4, iPad mini 1/2/3/4/5, iPad Air 1/2/3/4 , IPhone XS/ XS Max/XR/X/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus, Samsung Galaxy Tab, Huawei, HTC, Google, Lenovo, LG y otras tabletas con pantallas táctiles y móviles (Nota> No es compatible con el sistema Microsoft Windows (Surface5 / 6, etc.)

✍【Guantes - Soporta Contacto De Palma】Lapiz tactil no solo compatible con la mayoría de los dispositivos, también admite colocar la palma cómodamente en la pantalla para evitar un toque accidental. También hay una tapa protectora de silicona para la punta del lápiz y un enchufe a prueba de agua y polvo para el puerto de carga. Tiene 16 cm de largo, 9 mm de ancho y 13 g de diseño liviano y pequeño, adecuado para adultos y niños.

✍【Servicio De Alta Calidad】Tenemos servicio postventa garantizado, comunicación por email y soporte web oficial, y le responderemos en línea. Si tiene alguna pregunta, deje una pregunta en la página o escríbanos. Le responderemos lo antes posible. El paquete incluye: lapiz tactil * 1, enchufe a prueba de polvo * 1, cubierta protectora * 1, guantes anti-touch * 1, cable de USB * 1, manual en español * 1, caja de embalaje * 1.

Lápiz Para Pantalla Táctil, Zspeed Lápiz Recargable de 1.5 mm de Punto Fino para Pintar Lápiz Digital Compatible con Todas las Tabletas con Pantalla Táctil y Teléfonos Móviles para Dibujar y Escribir. € 25.99



Amazon.es Features 【El Lápiz es Como Un Bolígrafo Real】Este lápiz de manzana animado está hecho de aleación de aluminio de alta calidad. No tiene partes de plástico y proporciona una sensación de escritura natural. Interactúa de forma rápida y sencilla con la pantalla. Ideal para tomar notas, dibujar aplicaciones, jugar juegos o revisar correos electrónicos.[Nota] No es compatible con Huawei Mediapad M5, tableta HP x360 Asus 3s 10 y dispositivos Samsung

【Advanced Design Pen】Con la nueva tecnología: pintar, este lápiz para iPhone es más cómodo de usar y más fácil de controlar; disfrutará de la experiencia de usar este tipo de lápiz sobre el papel con un lápiz real. No se requiere Bluetooth ni ninguna conexión de aplicación.

【Diseño Dos en Uno】Nuestro lápiz óptico es adecuado para iPad con una punta de cobre puro flexible y sensible de 1.5 mm. El lápiz Active Stylus proporciona escritura y pintura de alta precisión y alta precisión. La punta de malla de fibra sensible evita rayones, huellas o grasa en el equipo.

【Función de Ahorro de Energía】Este lápiz para tableta con cable USB se puede usar de forma continua durante 10 horas, y el tiempo de carga es de solo 1 hora. Se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad, lo que ayudará a reducir el consumo de la batería y prolongará su vida útil.【IMPORTANTE】 La entrada de carga es de 5V / 0.1A.No utilice el cargador rápido ya que el chip interno se dañaría debido a la alta moneda.

【Compatibilidad Y Servicio al Cliente】Este lápiz digital stylus es adecuado para todas las tabletas con pantalla táctil y teléfonos móviles. Ofrecemos amigable de 12 meses más una devolución de dinero de 30 días. Puede contacta 24 horas de servicio al cliente.【Nota】Apague la función Bluetooth de su dispositivo antes de usar.Si se trata de un ipad, cierre la configuración "solo compatible con el lápiz de manzana" en el ipad antes de usarlo.

Lapiz Tactil Tablet con Magnetismo,LEZUN Lápiz para Pantalla Táctil con Punta Plástica de 1,5 mm,Compatible conTodas Las Tabletas con Pantalla Táctil y Teléfono Móvile , con 2 Puntas Repuesto € 26.99



Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】:El lapiz tactil es compatible con iPad Air / iPad Mini / iPad Pro / iPhone / iPhone Mini / iPhone Pro / iPhone Pro Max, Lenovo, Xiaomi, Huawei, etc. y otras tabletas y teléfonos móviles con iOS y Android .❗【Nota】:no es compatible con laptops、algunas Tableta Samsung y sasistemas Microsoft Windows

【Función Magnética】:Con la función de atracción magnética, se puede adsorber en el lateral de la tableta, por lo que no es fácil perder el stylus pen y es conveniente llevarlo. Cuando lo use, tenga cuidado de no dejar que sus manos toquen la pantalla. No admite el rechazo de la palma.

【Punta de Uso】:La punta del lápiz se puede quitar y reemplazar. La punta de este lápiz está hecha de plástico duradero, que es más respetuoso con el medio ambiente y puede proteger la pantalla de arañazos. Además, también regalamos 2 puntas de repuesto y tapas protectoras.

【El tiempo de Uso y Carga】:El Lapiz tactil tablet utiliza la interfaz de carga TYPE-C, que se puede utilizar de forma continua durante 20 horas y tiene una función de suspensión automática. Si no se utiliza durante más de 5 minutos, el lápiz se apagará automáticamente. Sin necesidad de conexión Bluetooth u otras configuraciones molestas.

【Servicio postventa de calidad】:LEZUN Ofrecemos 1 año de garantía y 30 días de garantía de devolución de dinero. Si hay algún problema con el producto, comuníquese con nosotros primero y haremos todo lo posible para ayudarlo a resolver el problema.

CiSiRUN Lápiz Táctil Lápiz Capacitivo para iPad Recargable, Punta Ultrafina de 1,5 mm y Puerto de Carga magnética, Compatible con iPad, iPhone y tabletas € 19.99



Amazon.es Features [Aspecto del producto] Está hecho de cobre y acero inoxidable, no se han utilizado piezas de plástico para proporcionar una sensación táctil realista de un bolígrafo. Es ideal para anotar sus notas y dibujar en aplicaciones.

[Funciona con Android e IOS] es compatible con todas las tabletas Android y Ipad o PC, incluido iPad Pro 9.7 / 10.5 / 11 / 12.9, iPad 1/2/3/4, iPad mini 1/2/3 / 4, iPad Air 1/2/3/4, iPhone XS / XS Max / XR / X / 8/8 Plus / 7/7 Plus / 6s / 6s Plus, Samsung Galaxy Tab, Huawei, HTC, Google, LG y otros tabletas con pantalla táctil y teléfonos móviles.

[Tapa de lápiz magnético] está equipado con 1 tapas para evitar perder el producto y continuar usándolo incluso cuando el lápiz óptico de iPad está apagado. Advertencia: no toque la pantalla cuando el lápiz está en uso.

[Carga USB y tiempo de espera prolongado] la carga se realiza a través de la salida USB y con una batería llena puede durar en espera durante 30 días, se puede usar durante 10 horas y se apaga automáticamente después de 30 minutos. No hay necesidad de Bluetooth y APP.

[Calidad garantizada] la empresa CiSiRUN tiene décadas de experiencia en el campo. Ofrecemos una garantía de 18 meses, un servicio de devolución de productos y un servicio al cliente confiable en línea las 24 horas.【Precauciones】Si su dispositivo es ipad, cierre la configuración "solo compatible con el lápiz de manzana" en el ipad antes de usarlo.Apague la función Bluetooth de su dispositivo antes de usar. READ La familia uigur se reunió en Australia después de estar detenida durante 3 años en Xinjiang

Mixoo - Lápiz capacitivo universal 2 en 1, disco capacitivo preciso y punta de fibra para tabletas, iPads, iPhones y smartphones € 10.99



Amazon.es Features PIEZAS DE STYLUS DE DISCO DE PUNTO PRECISO DE Mixoo CARACTERÍSTICAS: Barriles de aluminio bien ponderados con una cabeza con punta de fibra en un extremo y un lápiz de disco de silicio debajo de una tapa de rosca en el otro extremo. Ambas puntas de los dos extremos son reemplazables. Fabricado en acero inoxidable y aluminio sin piezas de plástico. Proporciona una experiencia de escritura suave como una pluma para sus tabletas de pantalla táctil y teléfonos inteligentes.

DISEÑO EXCELENTE: El disco transparente proporciona una flexibilidad y una precisión mucho mejores, usted puede ver a través en la pantalla de donde exactamente usted está señalando. Caja negra presentada, agarre ranurado de goma que hace que la sujeción sea fácil y cómoda. Ligero y clips derecho a su maletín o bolsillo, Mantenga su móvil y Tablet libre de huellas dactilares en la pantalla. ¡Perfeccione como REGALO!

UNIVERSAL: Compatible con iPads de Apple, iPad Mini, iPhones, todos Kindle, Kindle Fire, Kindle Paperwhite Android Tablets, teléfonos Android, Samsung Galaxy, lectores electrónicos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de pantalla táctil capacitiva.

CONTENIDO: 1 punta de punta de disco Fine Point, 2 puntas de repuesto de repuesto, 1 punta de reemplazo de repuesto

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Garantía de reembolso de 30 días por cualquier motivo.

MEKO - Lápiz capacitivo para pantallas táctiles, 10 unidades, para todos los dispositivos de pantalla táctil universal € 6.99



Amazon.es Features Mejor que el dedo: el lápiz capacitivo de gran calidad y ultrasensible se puede utilizar sin problemas en cualquier pantalla de productos digitales; es tan sensible al tacto como los dedos.

Resistente a arañazos y huellas: los lápices tienen una exquisita punta de goma suave; mantendrán tus dispositivos de pantalla táctil libres de arañazos y no dejarán huellas dactilares.

Fácil de transportar: cuerpo delgado, ligero con un diseño de clip, por lo que es muy fácil de llevar a cualquier lugar. Se engancha directamente a tu funda, libro o bolsillo.

Larga duración: el cuerpo está hecho con aluminio. Es muy seguro y duradero. Disfruta de una vida colorida con 10 lápices de colores diferentes. Aviso: Si la punta del lápiz se cae, puedes intentar atornillarla de nuevo.

Lápiz capacitivo universal: 100 % compatible con todos los dispositivos de pantalla táctil capacitiva, como iPad, iPhone, tabletas, Samsung Galaxy, Kindle, etc.

HEAWAA Precisión Lápiz Stylus 2 in 1 Lapiz Táctil Capacitivo Universal con Puntas de 2 Discos y 1 Puntas de Fibra para Smartphones y Tabletas, Pantalla Táctil Apple Ipads, iPad Mini € 8.88



Amazon.es Features ✔️【Lapiz Táctil de alta calidad】 este Precisión Lápiz Stylus está hecho de aleación de aluminio y cobre sin ningún tipo de plástico. Con punta de fibra de alta calidad y punta de disco recubierta, el Disco Stylus posee la característica de buena conductividad y precisión. Además, no se rasca la pantalla, puede usarla con fluidez en sus teléfonos inteligentes y tabletas.

✔️【Diseño elegante】 el Bolígrafos Digitales HEAWAA está elegantemente diseñado con cuerpo negro o plateado, se siente como una verdadera pluma estilográfica. El Lapiz Táctil óptico tiene una tapa de clip, se puede enganchar fácilmente en la tapa de la tableta, en el estuche, es conveniente de usar.

✔️【Precisión y buena conductividad】 el Precisión Lápiz Stylus tiene dos lados, un lado es la punta de la fibra, un lado es la punta del disco. Ambos consejos son de buena conductividad, son muy sensibles, puedes usarlos para hacer clic con precisión en los íconos pequeños de la pantalla, pintar en iPad o tableta Android.

✔️【Buena Compatibilidad】 el Lápiz Capacitivo Bundle óptico es compatible, es adecuado para la mayoría de los dispositivos inteligentes del mercado, como iPhone, Samsung Galaxy, One +, teléfonos inteligentes Huawei y iPad, iPad mini, Samsung Galaxy Tab, Amazon Fire, Google tabletas inteligentes de píxeles, etc.

✔️【Puntas reemplazables y bolsa para bolígrafos】 hemos equipado con puntas extra reemplazables para que usted prolongue la vida útil. Para el paquete de 1 Precisión Lápiz de Punta, agregamos una punta de fibra y dos de disco. Para el Lapiz Táctil de 2 paquetes, agregamos 2 puntas de fibra y 4 puntas de disco. Cada uno se puede usar por aproximadamente 30,000 clics, sin preocuparse por el desgaste de las puntas del lápiz. Y con nuestro bolso para bolígrafos seleccionado, el Disco Stylus óptico pu

WOEOA Lápiz Stylus Capacitivo Universal, Stylus Pen 2 in 1 Bolígrafos Digitales para Pantalla Táctil Ipads, iPad Mini,Samsung,Teléfonos móviles,Smartphones y Tabletas(con Dibujo Guante) € 13.99



Amazon.es Features ★【Compatibilidad con el rechazo de la palma】viene con un guante de artista, apoya la mano en la pantalla sin preocuparse de que su palma sea detectada por la pantalla capacitiva. Los guantes se pueden aplicar en las manos derecha e izquierda.

★【Amplio Compatible】es compatible con todas las tablet Android y Apple Ipads o PC,incluidos iPad Pro12.9/11/ 9.7/10.5, iPad1/2/3/4,iPad mini1/2/3/4/5,iPadAir1/2/3/4 ,iPhone 12/12proMax /12mini/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus/7/7Plus/6s/6sPlus,Xiaomi Redmi9C/Note10Pro/Note9/Poco M3 Pro/mi 11lite/10t pro/Samsung Galaxy A32/52/51/12/72/M12/S21ultra/Tab,Huawei,Lenovo Tab m10 fhd plus/ideapad5/3/legion5/Tab p11/OPPO A53/72/find x3pro/reno4z/HTC,Google y otras tabletas y teléfonos móviles con pantallas táctiles

★【Diseño Excelente】 El disco transparente proporciona una flexibilidad y una precisión mucho mejores, usted puede ver a través en la pantalla de donde exactamente usted está señalando.Cuerpo delgado, ligero y cómodo en la mano, durante largos períodos de tiempo.y it mantenga su móvil y Tablet libre de huellas dactilares en la pantalla. ¡Perfeccione como REGALO!

★【Gran tecnología para un niño artístico】Excelente para un niño estudiante dibujando, escribiendo, reelaborando fotos, jugando, haciendo artes gráficas o resaltando texto en un libro.

★【Rendimiento suave y sin retrasos】El lápiz para iPad de Joyroom presenta la precisión, la capacidad de respuesta y la fluidez natural de un instrumento de escritura tradicional y la versatilidad para llegar a ser mucho más.

WOEOA Lápiz Stylus Capacitivo Universal, Stylus Pen 2 in 1 Bolígrafos Digitales para Pantalla Táctil Ipads, iPad Mini, Samsung,Teléfonos móviles,Smartphones y Tabletas(con Dibujo Guante) € 18.99

€ 13.99



Amazon.es Features ★【Compatibilidad con el rechazo de la palma】viene con un guante de artista, apoya la mano en la pantalla sin preocuparse de que su palma sea detectada por la pantalla capacitiva. Los guantes se pueden aplicar en las manos derecha e izquierda.

★【Amplio Compatible】Compatible con iPads de iPad Mini, iPhones, todos Kindle, Kindle Fire, Kindle Paperwhite Android Tablets, teléfonos Android, Samsung Galaxy, lectores electrónicos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de pantalla táctil capacitiv.

★【Diseño Excelente】 El disco transparente proporciona una flexibilidad y una precisión mucho mejores, usted puede ver a través en la pantalla de donde exactamente usted está señalando.Cuerpo delgado, ligero y cómodo en la mano, durante largos períodos de tiempo.y it mantenga su móvil y Tablet libre de huellas dactilares en la pantalla. ¡Perfeccione como REGALO!

★【Gran tecnología para un niño artístico】Excelente para un niño estudiante dibujando, escribiendo, reelaborando fotos, jugando, haciendo artes gráficas o resaltando texto en un libro.

★【Rendimiento suave y sin retrasos】El lápiz para iPad de Joyroom presenta la precisión, la capacidad de respuesta y la fluidez natural de un instrumento de escritura tradicional y la versatilidad para llegar a ser mucho más.

WOEOA Lápiz Stylus Capacitivo Universal, 2PCS Stylus Pen Bolígrafos Digitales para Pantalla Táctil Ipads,iPad Mini,Samsung,Teléfonos móviles,Smartphones,Tabletas,con Dibujo Guante,4 Replacement nibs € 17.99



Amazon.es Features ★【Compatibilidad con el rechazo de la palma】viene con un guante de artista, apoya la mano en la pantalla sin preocuparse de que su palma sea detectada por la pantalla capacitiva. Los guantes se pueden aplicar en las manos derecha e izquierda.

★【Amplio Compatible】es compatible con todas las tablet Android y Apple Ipads o PC,incluidos iPad Pro12.9/11/ 9.7/10.5, iPad1/2/3/4,iPad mini1/2/3/4/5,iPadAir1/2/3/4 ,iPhone 12/12proMax /12mini/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus/7/7Plus/6s/6sPlus,Xiaomi Redmi9C/Note10Pro/Note9/Poco M3 Pro/mi 11lite/10t pro/Samsung Galaxy A32/52/51/12/72/M12/S21ultra/Tab,Huawei,Lenovo Tab m10 fhd plus/ideapad5/3/legion5/Tab p11/OPPO A53/72/find x3pro/reno4z/HTC,Google y otras tabletas y teléfonos móviles con pantallas táctiles

★【Diseño Excelente】 El disco transparente proporciona una flexibilidad y una precisión mucho mejores, usted puede ver a través en la pantalla de donde exactamente usted está señalando.Cuerpo delgado, ligero y cómodo en la mano, durante largos períodos de tiempo.y it mantenga su móvil y Tablet libre de huellas dactilares en la pantalla. ¡Perfeccione como REGALO!

★【Gran tecnología para un niño artístico】Excelente para un niño estudiante dibujando, escribiendo, reelaborando fotos, jugando, haciendo artes gráficas o resaltando texto en un libro.

★【Rendimiento suave y sin retrasos】El lápiz para iPad de Joyroom presenta la precisión, la capacidad de respuesta y la fluidez natural de un instrumento de escritura tradicional y la versatilidad para llegar a ser mucho más.

Lápiz capacitivo para tableta, pantallas táctiles capacitivas, lápiz para iPad, con tapa magnética y puntas de repuesto para todos los dispositivos Apple iPad, iPhone, Android, Microsoft € 14.99

€ 11.99



Amazon.es Features 【Tapa magnética para bolígrafo】Viene con tapa magnética de dos vías, lo que garantiza que no necesitas girar o empujar la tapa hacia atrás, simplemente coloca la tapa del bolígrafo cerca del bolígrafo, (ambos lados) se absorberá automáticamente, ahorrando tiempo.

Bolígrafo 2 en 1: el lápiz para pantalla táctil 2 en 1 tiene sus dos extremos equipados con una punta de disco y una punta de fibra: la punta de disco proporciona una mejor flexibilidad y precisión sin retrasos, perfecto para escribir a mano y dibujar detalles. La punta de fibra es especialmente ideal para tocar y desplazar, mantiene tus dispositivos de pantalla táctil lejos de huellas dactilares y manchas.

Alta sensibilidad: el lápiz capacitivo para iPad está hecho de acero inoxidable y aluminio, proporciona una experiencia de escritura suave como un bolígrafo con alta sensibilidad y precisión precisa. Las puntas de ambos lados son reemplazables y es fácil de hacer en segundos sin herramientas. No requiere emparejamiento o aplicación específica, fácil de usar y transportar.

Lápiz capacitivo universal: este lápiz capacitivo universal es totalmente compatible con teléfonos inteligentes, tabletas Android, laptops de pantalla táctil, PC, lectores electrónicos. (iPhone/iPad Pro/Mini/Air/Android/Surface) y otros dispositivos de pantalla táctil capacitiva.

Contenido del paquete: 2 lápices capacitivos Mixoo, 4 puntas de disco, 2 puntas de fibra, 1 manual del producto, 1 caja de embalaje exquisita. Si tienes alguna pregunta sobre nuestro producto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Mixoo ofrece 30 días de devolución de dinero por insatisfacción y 12 meses de soporte técnico del fabricante.

Rpanle Lápiz para Pantalla Táctil, Punta Ultrafina de 1,5 mm y Puerto de Carga magnética, Compatible con Mayoría Las Tabletas con Pantalla Táctil y Teléfonos Móviles, para Pintar Digital € 20.99



Amazon.es Features Diseño de alta precisión: Cuerpo de bolígrafo cilíndrico de aluminio. Preciso y sensible, punta de cobre puro de 1,5 mm, punta súper fina, el lápiz óptico activo ofrece alta precisión y exactitud de escritura y pintura.

Función de Ahorro de Energía: Este lápiz para tableta con cable USB se puede usar de forma continua durante 10 horas, y el tiempo de carga es de solo 1 hora. Se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad, lo que ayudará a reducir el consumo de la batería y prolongará su vida útil. No se necesita conexión Bluetooth ni ninguna otra configuración molesta.

Tapa de lápiz magnético: Está equipado con 1 tapas para evitar perder el producto y continuar usándolo incluso cuando el lápiz óptico está apagado.

Amplia compatibilidad: Compatibilidad con la mayoría de los dispositivos táctiles inteligentes capacitivos, tabletas y teléfonos; compatible con Samsung Galaxy S9 / S7 / S7 Edge, Huawei, HTC, Google, LG y otras tabletas y teléfonos inteligentes con pantalla táctil.

El paquete incluye: Stylus * 1, Cable de carga USB * 1, Tapa de lápiz * 1. Importante: La entrada de carga es de 5V / 0.2 A.No utilice el cargador rápido ya que el chip interno se dañaría debido a la alta moneda.

Lápiz Para Tablet,Lápiz Táctil Capacitivo de 1.5 mm de Punto Fino para Pintar Lápiz Digital Compatible con Todas las Tabletas con Pantalla Táctil y Teléfonos Móviles para Dibujar y Escribir € 18.99



Amazon.es Features Fácil de usar: el lápiz táctil levanta la tapa magnética con cuidado. Puedes ver la punta del disco de repuesto. Simplemente coloca la tapa cerca del extremo del lápiz para que se absorban mutuamente. Puedes usarla si el LED se ilumina en azul. No requiere configuración. No requiere Bluetooth ni aplicación.

Alta precisión: la punta ultrafina de 1,5 mm permite un control preciso y fluido de la pantalla. Esto hace que la escritura y el dibujo sean tan naturales como con un bolígrafo y papel, sin saltos, sin retrasos y sin arañazos. El cuerpo del bolígrafo es de aluminio. Con el cuerpo delgado y delgado en tus manos, puedes encontrar la escritura y dibujo más fácil que nunca.

Compatibilidad universal lápiz tablet:Nuestro lápiz capacitivo cuenta con la última tecnología capacitiva que garantiza que nuestro producto es ampliamente compatible con la mayoría de productos de pantalla táctil, incluyendo iPad, iPhone y tabletas Samsung.

Batería de larga duración:Con puerto de carga micro USB y batería integrada para 10 horas de uso activo y solo 1-2 horas de tiempo de carga. Con la función de ahorro de energía inteligente, el lápiz de tablet se apaga automáticamente cada 30 minutos.

Bargains Depot B&D Stylus Pen 2 en 1 Styli Touch Screen Pen con 20 Puntas de Goma de Repuesto para iPad, tabletas, iPhones, Samsung Galaxy Note/Tab, LG&HTC (Negro, 5.5 Pulgadas) € 7.99



Amazon.es Features BARGAINS DEPOT STYLUS/Bolígrafos digitales- Longitud: 5,5 "(140 mm); Pluma del barril de diámetro 0,37" (9,5 mm); Dos tamaños diferentes punta de goma de diámetro: 0,18 "(4,5 mm) / 024" (6 mm); Fabricado en acero inoxidable y aluminio, no hay piezas de plástico, sensación de lápiz real

Precisión: La punta de goma pequeña le permite seleccionar iconos pequeños, clic en los enlaces pequeñas y le da la selection.Perfect precisa para la elaboración de aplicaciones, Bien diseñados en forma de lápiz, ideal para llevar alrededor de - 100% compatible con todas las capacidades de equipos con pantalla táctil (iPad de Apple , iPhone, iPod, Kindle, tableta, Galaxy y más)

¿QUÉ ES LA NUEVA UPGRADED? - Comparación con la versión anterior, la Stylus Nuevo aumentado añadida una punta de goma de 6 mm en el otro extremo, una tapa de metal añadido, cambiado a una alta calidad y un clip flexible.

Consejos sobre el REEMPLAZABLE: Ambos dos extremos puntas de goma son reemplazables. Sustitución se puede hacer dentro de un segundo sin herramientas, extender la vida útil de la aguja,Si sólo desea tomar 2 PACK, por favor, busque Asin: B00CPRBV3G. ¿Quieres más consejos de goma reemplazables? No hay problema, por favor encuentre Asin B01KFNGD48.

El paquete incluye: 1pcs Styluses; 20 puntas de repuesto adicionales incluidos. READ Blue Dollar Today: cuánto se negocia este viernes 16 de octubre

Lapiz Tactil, Hommie Lapiz iPad de 30H con 0.1s Latencia Baja, Lapiz para Tablet de 1.5mm Pom, Lapiz Capacitivo con Guantes de Palma Rejection, Stylus Pen para iPad, Móvil, Tableta,2 Puntas Repuestos € 27.99



Amazon.es Features ✅〖Punta POM de Versión Mejorada & 2 Repuestos〗 Lapiz tactil utiliza el material POM recientemente actualizado para crear una punta de alta sensibilidad, es diferente de la punta de metal tradicional, que puede evitar rayones en la pantalla, huellas dactilares o grasa; lapiz ipad proporciona una sensación de escritura natural. Ideal para tomar notas, dibujar, jugar o revisar email. Con 2 puntas de repuestos para un reemplazo oportuno y una tapa de lápiz para proteger las puntas de daños.

✅〖0.1s Baja Latencia & Escritura Natural Y Suave〗 Gracias a la punta del lápiz de alta precisión, lapiz para tablet puede lograr un retraso de menos de 0.1s al escribir y no será intermitente. Lapiz tablet proporciona escritura y pintura de alta precisión, Interactúa de forma rápida y sencilla con la pantalla. Puede seleccionar iconos pequeños y hacer clic en letras pequeñas para funcionar con precisión. Muy adecuado para navegar por la Web, hacer dibujos, lecciones en línea o marcar documentos.

✅〖30 Horas de Uso & Tapa Magnética〗Hommie Apple pencil admite de 30-35 horas de uso continuo y solo necesita 1.5 horas de carga. iPad pencil no solo con función de apagado Automatico: se apagará auto después de 5 minutos de inactividad y tocando la tapa del lápiz para continuar usando; sino que tambien con tapa magnética, puede escriturar cuando el lápiz no tiene batería sin retrasar sus cosas importantes. lapiz ipad hay indicador LED, le permiten conocer claramente el estado de la batería.

✅〖Guantes - Soporta Contacto De Palma〗El lápiz de pantalla táctil controla con un botón, sin Bluetooth ni APP. Viene con guantes de evite el toque accidental recientemente mejorados y adopta los últimos materiales para resolver el problema de los guantes ineficaces. El lápiz táctil ipad tiene es de 14.5 mm* 8.9 mm, un diseño ligero 13g y pequeño, adecuado para adultos y niños, no es agotador de usar todo el día y se puede colocar fácilmente en la funda protectora de la tableta.

✅〖Compatible Con Todas Tabletas Táctiles y Móviles〗El lápiz de pantalla táctil tiene una fuerte compatibilidad, compatible siguentes tabletas y móviles con las marcas: Apple ipad, iphone, iPad pro, iPad mini ect; Samsung móviles y tabletas; Huawei móviles y tabletas etc. No es necesario que preocuparse la pérdida de devolución debido compatibilidad. Si su producto tiene algún problema, siempre que se comunique con nosotros, nuestros le brindarán una solución satisfactoria en 24 horas.

Lapiz para Tablet, Punta Táctil del Disco Capacitivo Preciso y de Bolígrafos Stylus para Tabletas, iPads, iPad, Teléfono, Samsung, iPhones, Tab y Smartphones € 16.59



Amazon.es Features ✎Nuevo bolígrafo ergonómico integrado. Diseño de rotación en evolución para la punta oculta. Diseñamos este lápiz óptico de una manera más fácil de usar. Sin diseño de tapa, ya no es necesario tener una tapa o una funda. Cuando gira el lápiz, puede expulsar y ocultar fácilmente la punta del disco.

✎Lápices OASO para pantallas táctiles. Es la mejor herramienta para simplemente crear una idea en su pantalla. La nueva punta de disco va aún más lejos. Muy receptivo. Perfectamente preciso. Punta de disco de cristal de silicona. Simule el diseño en forma de dedo para un toque preciso y sensible en la pantalla. No se raya la pantalla al dibujar o desplazarse.

✎El lápiz óptico OASO no necesita cargarse, no es necesario conectarse o emparejarse con el dispositivo. Simplemente gire la punta y listo para usar en cualquier pantalla táctil capacitiva. La rotación hacia atrás puede ocultar la punta. Entonces puedes guardar este stlyus con nuestra funda de piel.

✎ Valor de gama alta con extraordinario. Combine la aleación de magnesio con el proceso de pintura para hornear. El lápiz óptico OASO tiene un lado con una parte plana, que puede colocar el lápiz en la pantalla y no es fácil de deslizar. Sensación práctica cómoda con un peso excelente.

✎Totalmente compatible con todos los dispositivos de pantalla táctil capacitiva. El paquete incluye: 2 * Punta de disco reemplazable 2 * Estuche de cuero 1 * Manual de instrucciones

Richer-R Stylus Pen,2 en 1 Lápiz Táctil Alta Sensibilidad, Lápiz de Escritura para Papel/Pantalla Táctil Capacitiva,Mini Lápiz óptico Universal Portátil para Tabletas y Teléfonos Móvils(Negro) € 6.89



Amazon.es Features Alta sensibilidad, puede escribir, hacer clic, hacer doble clic, arrastrar, desplazarse y dibujar con facilidad y precisión en la pantalla, como si estuviera utilizando un lápiz real.

Es así como un lápiz de carbono que le permite escribir o dibujar en papel.

La cabeza táctil del lápiz táctil está diseñada con goma, lo suficientemente suave para proteger su pantalla contra huellas dactilares y rasguños, y mantener la alta definición de su pantalla.

Compatible para la mayoría de los dispositivos equipados con una pantalla táctil capacitiva, como tabletas, teléfonos inteligentes para iPhone / Blackberry / HTC / DOPOD / Nokia, y más.

Fabricado con plástico de alta calidad, resistente y duradero de usar.

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0, 4G LTE Tablets, 4GB de RAM y 64 GB/Scalabile a 128 GB, Dobles SIM, GPS, WiFi, 8000mAH,Teclado Bluetooth, Ratón, Funda para Tableta y Más Incluidos € 142.99



Amazon.es Features ▶ 【Android 10.0 Pie, 4GB RAM + 64GB ROM】 La tableta de 10.1 pulgadas está equipada con el sistema operativo Android 10.0 Pie, con 4GB RAM y 64GB ROM, y el espacio de almacenamiento se puede expandir hasta 128GB con tarjeta TF / MicroSD (no incluida), por lo que tienes suficiente espacio para todas tus aplicaciones o archivos.

▶ 【Llamada dual SIM / WIFI 4G】 Compatible con redes Wi-Fi, Bluetooth y Moible 2G / 3G / 4G. Agregue una tarjeta SIM estándar y navegue en línea libremente, independientemente del interior o el exterior, incluso si no hay Wi-Fi disponible. Con una cámara frontal de 5.0MP y una cámara trasera de 8.0MP, puede realizar una llamada telefónica o grabar todos los momentos.

▶ 【Pantalla grande HD de 10.1 pulgadas】 Pantalla grande de 10.1 "con resolución de 800 * 1200 que muestra colores precisos e imágenes vívidas, lo que le brinda una experiencia de visualización óptima. Perfecto para transmitir TV, videos, películas, lectura en línea, juegos, etc.

▶ 【Batería de litio de 8000 mAh】 La capacidad de la batería alcanza los 8000 mAh, le permite usar la Tablet PC para navegar por Internet y disfrutar de la música y los videos en cualquier momento y en cualquier lugar. Si su teléfono celular u otros productos electrónicos no tienen electricidad, puede insertar la tableta para conectarse a otros productos electrónicos a través del OTG proporcionado por nosotros, y conectar la tableta como una fuente de alimentación móvil.

▶ 【Embalaje y garantía】 El contenido del paquete incluye: tableta de 10 pulgadas | Teclado inalámbrico Bluetooth | Lápiz de pantalla táctil de ratón inalámbrico | Funda de cuero | Cargador tipo C | Cable OTG | Manual de usuario. Todos los productos comprados en esta tienda tendrán una garantía de 1 año (daños no causados ​​por el hombre) de forma gratuita. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Lápiz para Pantalla Táctil, Lápiz Compatible con iPad Lápiz Digital Bolígrafo Recargable para Tableta Móvil con 1.5 mm de Punto Fino Compatible con iPad/iPhone/Huawei/iOS/Android € 19.99



Amazon.es Features ✍【ALTA PRECISIÓN Y FLUIDEZ】-- Lapiz ipad está hecho de cobre y acero inoxidable, no se han utilizado piezas de plástico para proporcionar una sensación táctil realista de un bolígrafo. La punta de metal de 1,5 mm proporciona escribir y dibujar de forma precisa y suave sin retardo. La punta redonda de cobre puro puede evitar que el equipo se raye. Ideal para escribir/dibujar/marcar/juego o navegar en tu teléfono o tableta

✍【DISEÑO ERGONÓMICO】-- Este lápiz óptico pesa 15g y tiene 178 mm de longitud, lo que es muy adecuado para llevar. Pencil ipad Delgado, elegante y profesional, le brinda una sensación real de lápiz. Y No se requiere Bluetooth ni ninguna conexión de aplicación. Solo necesita presionar el botón para usarlo.

✍【LARGO TIEMPO DE TRABAJO】-- Lápiz para tablet incorporador batería recargable, alimentado por cable USB. 10-12 horas de tiempo de trabajo después de 80 minutos de carga con cable micro USB incluido. Se apaga automáticamente si no se utiliza durante más de 5 minutos. Lo que puede ahorrar energía de manera efectiva.

✍【AMPLIA COMPATIBILIDAD】-- lápiz digital adecuada para la mayoría dispositivos con pantalla táctil capacitiva (iOS/Android). Compatible con todos los iPad de Apple y Tabletas Android, PC como iPad Pro,iPad, iPad mini, iPad Air 1 / 2 / 3 / 4, iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6s / 6s Plus, Samsung Galaxy Tab, Huawei, HTC, Google, LG y otras tabletas de pantalla táctil y teléfonos inteligentes.(Nota: Actualmente no puede ser compatible con el sistema Windows.)

✍【GARANTÍA Y SOPORTE】-- Nuestros pencil tienen garantía de devolución de 45 días, garantía de 24 meses y soporte técnico de por vida. Compra con confianza. Si necesita instrucciones en español o tiene alguna duda, póngase en contacto ocn nosotros en cualqier momento. Le podremos responder entre 24 horas.

Samsung Pen, Lápiz Capacitivo con Punta De Disco y Tapa Magnética Compatible con Todas Las Pantallas Táctiles, Lápices Punteros para Apple iPad Pro/iPad 6/7/8 /iPhone, Samsung Galaxy Tab A7/S7 € 13.99



Amazon.es Features ⇛Lápices estilográficos para pantallas táctiles. Este lápiz puede usarse en todas las pantallas táctiles capacitivas, siempre que su dedo trabaje en la pantalla. Este lápiz le liberaría el dedo y ofrecería una mayor sensibilidad y respondería en la pantalla.

⇛Este lápiz óptico no necesita batería y no necesita conexión antes de su uso. Se diseña con punta de disco que es simulación con dedo humano. Puede usarlo como un bolígrafo real en aplicaciones de dibujo, tomar notas, desplazarse por la pantalla, leer noticias, etc.

⇛Compatible para todas las pantallas táctiles, como lápiz para todas las versiones de Apple iPad / iPhone / iPod / iWatch, Samsung Galaxy Tab S7 / A7, ChormeBook, Microsoft Surface, tableta Fire HD 8, Fire HD 8 Kids Edition, teléfono y tableta Android , MatrixPad, Bloc de notas Dragon Touch, teléfono celular con pantalla táctil, etc.

⇛La tapa magnética es fácil de almacenar la punta del disco y protegerla en buenas condiciones. El lápiz óptico OASO también ofrece una punta de disco de repuesto adicional dentro del lápiz, que está en el otro lado. Por favor, desenrosque el extremo del bolígrafo, puede verter la punta del disco adicional. El paquete también incluye un estuche de cuero para bolígrafos para llevar a cabo.

⇛30 días de soporte gratuito para devolución o reemplazo! También podemos ofrecer una punta de disco adicional si ocurre algún problema. El lápiz óptico OASO es la herramienta más adecuada para principiantes con lápiz óptico como un niño, aula en línea, educación, aprendizaje de dibujo en pantalla digital.

Lápiz Stylus Capacitivo Universal, Stylus Pen 2 in 1 Bolígrafos Digitales para Pantalla Táctil Ipads, iPad Mini, Samsung,Teléfonos móviles,Smartphones y Tabletas € 6.99



Amazon.es Features Características: Cuerpo de la pluma del cilindro de aluminio, la posición de la punta del disco está conectada por bolas metálicas de acero para mejorar la vida útil y la doble durabilidad. Este disco transparente es reemplazable, lo que proporciona una experiencia de escritura con lápiz suave para sus tabletas con pantalla táctil y teléfonos inteligentes. Usar stylus sería más fácil de seleccionar icono, desplazamiento, dibujo y juegos.

Convenuencia: Nuevo aspecto moderno para el diseño tradicional, la tapa magnética bidireccional brinda la mejor apariencia elegante, no es necesario torcer o empujar el sombrero hacia atrás, solo coloque el sombrero cerca del bolígrafo, ambos lados absorberán automáticamente.

Diseño Excelente: El disco transparente proporciona una flexibilidad y una precisión mucho mejores, usted puede ver a través en la pantalla de donde exactamente usted está señalando.Cuerpo delgado, ligero y cómodo en la mano, durante largos períodos de tiempo.y it mantenga su móvil y Tablet libre de huellas dactilares en la pantalla.

Amplio Compatible: Compatible con iPads de iPad Mini, iPhones, todos Kindle, Kindle Fire, Kindle Paperwhite Android Tablets, teléfonos Android, Samsung Galaxy, lectores electrónicos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de pantalla táctil capacitiv

Hommie Lápiz para Huawei, Lápiz para Huawei Mediapad M5 Lite 10Pulgadas,M6 10.8Pulgadas,Huawei MateBook E 2019, C5 10.1Pulgadas, Lápiz con 2048 Sensibilidad a la Presión y 3 Puntas Repuestable, Negro € 21.99



Amazon.es Features ✍【Diseñado Para Tableta Huawei & Súper Compatibilidad】Lápiz para Huawei es adecuado para M5 lite 10.1pulgadas, M6 10.8 pulgadas, Huawei MateBook E 2019 y C5 10.1 pulgadas. Diseñado específicamente para tabletas Huawei. Si tienes alguna pregunta sobre compatibilidad, puedes contactarnos en cualquier momento y te responderemos lo antes posible.

✍【Igual Que Lápiz Original y Con 3 Puntas De Repuestos】 La punta fina conductora de 1,0 mm resistente al desgaste proporciona una experiencia de dibujo y escritura realista. Un diseño ultraligero de aleación de aluminio de 14g. La punta del lápiz puede evitar que la pantalla se raye. También viene con una cubierta protectora de silicona, No se cansa después de usa durable, huellas dactilares y rayones. Además, viene con 3 puntas repuestable para evitar perder productos.

✍【2048 Niveles de Sensibilidad a la Presión y 20ms de Baja Latencia】Lápiz para Huawei tableta tiene el mismo nivel de sensibilidad a la presión que el lápiz original y el retardo del lápiz abajo de menos de 20ms, con alta precisión, es muy adecuado para navegar por la Web, tomar notas, dibujar acuarelas, dibujar o marcar documentos.

✍【20 Horas Batería Durable & Auto-apagado Después de 5 Minutos】 Lápiz táctil para huawei admite 20 horas de uso continuo. Se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad; esto ayuda a reducir el consumo de batería y prolongar la vida útil de la batería. Uso con un botón, y el indicador LED indica: la luz de encendido es azul, la energía está apagada y la luz está apagada; la luz roja está encendida durante la carga y la luz verde está completamente cargada.

✍【Servicio Bueno】La entrada de carga es de 5 V / 0,2 A. (Está prohibido usar el cargador de 9V de Samsung para cargar, dañará el chip interno). El paquete incluye: lápiz para Huawei* 1, cubierta de protección de la punta* 1, punta de repuesto* 3, herramienta de punta de repuesto* 1, cable de carga USB* 1, manual* 1, caja de embalaje* 1; tamaño: 147.8* 9.4* 9.4 mm, 14g ; Brindamos a los clientes soporte en línea las 24 horas, si no está satisfecho con el lapiz, comuníquese con nosotros primero.

Zspeed Stylus Pen 3nd Gen para iPad 2018/2019/2020 con Palm Rejection 1.0mm Fine Tip Lápiz iPad Perfectamente Preciso para Escribir, Dibujar, Tomar Notas, Jugar Juegos € 22.99

1 used from €20.57



Amazon.es Features 【Diseño especial para iPad 】El lápiz Zspeed de 3da generación solo es compatible con iPad Air (3ra generación), iPad mini (5ta generación), iPad 6 , iPad Pro3 12.9'' y iPad Pro 11'',Ipad pro 2020‘’ Ipad pro4.【Nota】Sin compatible con ipad pro 1/ipad pro 2/ipad1 2 3 4 5/ipad mini 1 2 3 4/ipad air 12

【Rechazo de palma compatible】 Escriba de manera cómoda y natural sin preocuparse por las marcas adicionales de su palma en la pantalla. Esta función es muy importante para las personas que usan este lápiz en el dispositivo durante mucho tiempo.

【Control preciso de puntos】 Con una punta de lápiz reemplazable y sensible, el Active Pen ofrece una alta precisión y precisión de escritura y pintura. Puede dibujar líneas rectas o curvas como desee, sin demoras ni compensaciones.

【Carga magnética】Presione el interruptor en el otro extremo del lápiz para usar directamente.No se requiere Bluetooth. Batería recargable incorporada, le permite usar este iPad Pencil durante todo el día con una carga automática, apagado automático después de 5 minutos sin usar con la función inteligente de ahorro de energía.

【Término de la garantía】 Ofrecemos garantía de 1 año ,30 días de devolución de dinero. Si tiene algún problema con el producto, Puede contactar con el servicio postventa 24 horas.Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarlo a resolver el problema. 【IMPORTANTE】 La entrada de carga es de 5V / 0.1A.No utilice el cargador rápido ya que el chip interno se dañaría debido a la alta moneda. READ Nivel máximo de jugador de Shadowlands Picking Attacks Flores

Lápiz Para Pantalla Táctil,Hommie 1.0mm Lápiz para ipad 2018/2019/2020,Lápiz Stylus de Rechazo de Palma Lápiz,Stylus Pen con 2 Tapas Ultrafinas,Lapiz Táctil con Función Detección de Inclinación,Blanco € 36.99

€ 33.99



Amazon.es Features 〖1.0mm-Material de POM & 2 Puntas Repuestable〗Lápiz stylus para ipad está equipado con una punta de goma P0M de 1,0mm, tiene conductividad extremadamente alta, resistencia a la abrasión y agua, sensibilidad de hasta el 98%. Puede proteger la tableta de arañazos, huellas dactilares o grasa. El bolígrafo capacitivo con tapa de magnético, todavía usar sin batería; 1 carcasa protectora de la punta del lápiz para evitar daños en la punta del lápiz; 2 puntas repuestable para evitar perder productos.

〖0.1s Retraso de Lápiz Por Debajo〗Lapiz para tablet tiene una escritura de alta precisión de 0.1s, sin demora, sin puntos de interrupción, sin saltos, sin ruido, sin Bluetooth o APP. La sensación de escritura natural le brinda una experiencia de dibujo precisa. Ideal para tomar notas, dibujar, juegos o E-mail. Incluso con el protector de pantalla de vidrio templado, puede pintar y escribir más suavemente.

〖Apoye Contacto De Palma & Detección de Inclinación〗Lapiz para ipad compatible con rechazo de palma, sin usar guantes, las palmas pueden tocar la pantalla al dibujar, le brinda la experiencia de pintura más cómoda. Puede cambiar el grosor de la línea a través de la función de detección de inclinación. Cuando mayor es el ángulo de inclinación de la punta del lápiz, la línea es más delgada. Largo16.2cm, poner perfectamente en la funda de ipad con orificio para lápiz, retire fácilmente su lápiz.

〖Fuerte Compatibilidad〗Lápiz para pantalla táctil diseñado para ipad series 2021/2018 y 2019 y 2020. Es compatible con ipad 6th Gen/7th Gen/ Air 3nd Gen/Mini 5th Gen/ ipad pro 11/ ipad pro 12.9 (3rd/ 4rd Gen). Nota: no son compatible con iPhone, Android, dispositivos Microsoft. Confirme su equipo antes de realizar un pedido. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el vendedor, le responderemos lo antes posible.

〖Batería Durable & LED Luz Indicadora〗Lápiz stylus admite 20 horas de uso continuo, y la carga tarda solo 1,5 horas. Usando tecnología de ahorro de energía de alta tecnología, ingresa automáticamente al modo de ahorro de energía después de estar inactivo durante 5 minutos, y puede continuar usándose tocando el extremo del lápiz, lo que puede extender la vida útil de la máquina. Luz LED azul encendida: encendida; rojo: cargando, verde: completamente cargada.

KECOW Lápiz Stylus, Compatible con Apple Pen Lápiz Pantalla táctil Lápiz capacitivos Recargables con Puntas ultrafinas de 1.5 mm con Dos Tapas € 19.99



Amazon.es Features [Diseño ergonómico] Delgado, elegante y profesional, le brinda una sensación real de lápiz, una herramienta creativa que no tiene comparación con otras técnicas para trabajar en una tableta. Experimente y mejore sus capacidades en su dispositivo electrónico sin esfuerzo.[Nota] No es compatible con Huawei Mediapad M5, tableta HP x360 Asus 3s 10 y dispositivos Samsung

[Precisión precisa] Con la integración de una punta de lápiz ultrafina dentro del lápiz, le permite seleccionar iconos pequeños, hacer clic en un alfabeto pequeño y le brinda la selección precisa. Escribir, dibujar y crear contenido nunca ha sido tan fácil.

[Compatibilidad universal] Nuestro lápiz tiene la última tecnología capacitiva, lo que garantiza que nuestro producto sea ampliamente compatible con la mayoría de los productos de pantalla táctil

[Rock and Roll] No se necesita conexión Bluetooth, el lápiz está listo para su uso inmediato y viene completamente cargado. Simplemente desempaquete el paquete, enciéndalo y comience a crear.

[Larga duración de la batería] Con puerto de carga USB y batería incorporada, proporciona 10 horas de uso activo y solo 1-2 horas de carga. Con la función inteligente de ahorro de energía, el lápiz se apagará automáticamente cada 30 minutos.【Precauciones】Apague la función Bluetooth de su dispositivo antes de usar.Si es ipad, cierre la configuración "solo compatible con el lápiz de manzana" en el ipad antes de usarlo.

FormVan Stylus Pen Set de 22 Unidades para Dispositivos de Pantalla táctil universales, lápiz Capacitivo Multicolor para smartPad, teléfono móvil, Kindle, Tableta € 6.09



Amazon.es Features [PUNTA DEL LÁPIZ STYLUS]: la función de los lápices ópticos con puntas suaves, no solo evita que la pantalla táctil se raye, sino que también aumenta la sensibilidad.

[UNIVERSAL STYLUS PENS]: no solo es compatible con iPad, iPhone, teléfono inteligente Android, sistema de navegación para automóviles, etc., sino que también se adapta a cualquier dispositivo equipado con pantalla táctil capacitiva.

[ESTILO CON CLIP]: Los estilistas bolígrafos con clip, es muy fácil llevarlo contigo a todas partes. Simplemente colóquelo en su estuche o bolsillo.

[FÁCIL DE LLEVAR]: los bolígrafos están hechos con la mejor goma suave y aluminio liviano que es duradero y duradero.

[PAQUETE DE 22]: El juego incluye 22 bolígrafos, colores aleatorios. Ya no necesita preocuparse por la pérdida del lápiz óptico.

Samsung Pen, Lápiz capacitivo para pantallas táctiles, universal, alta sensibilidad y precisión, lápiz capacitivo para pantalla táctil para iPhone/iPad/Pro/Samsung/Galaxy/Tablet/Kindle/iWatch € 15.99

€ 13.59



Amazon.es Features Nueva carcasa ergonómica integrada lápices capacitivos para pantallas táctiles. Diseño giratorio de evolución para punta oculta. Diseñamos este lápiz con una manera más fácil de usar. Sin diseño de tapa, no hay necesidad de tener tapa o cubierta. Cuando giras el lápiz, puedes expulsar y ocultar fácilmente la punta del disco.

Este lápiz óptico es la mejor herramienta para crear una idea sencilla en tu pantalla. La nueva punta de disco lleva esa experiencia aún más. Bolígrafos capacitivos altamente sensibles para pantallas táctiles. Precisión perfecta. Punta de disco de cristal de silicona. Simula el diseño de los dedos para un contacto preciso y sensible en la pantalla. No raya la pantalla al dibujar o desplazar.

Este lápiz no necesita cargar, no es necesario conectar o emparejar con el dispositivo. Simplemente gira la punta hacia afuera y está lista para usar en cualquier pantalla táctil capacitiva. La parte trasera giratoria puede ocultar la punta. Entonces puedes almacenar este stlyus con nuestra funda de piel.

Valor de gama alta con textura extraordinaria. Combina la aleación de magnesio con el proceso de pintura para hornear. Este lápiz tiene un lado con parte plana, que puede colocar el bolígrafo en la pantalla y no se desliza fácilmente. Cómoda sensación práctica con un peso excelente.

Totalmente compatible con todos los dispositivos de pantalla táctil capacitiva. El paquete incluye: 2 puntas de disco reemplazables, 2 fundas de cuero, 1 manual (idioma español no garantizado)

Lápiz para iPad, KINGONE Stylus Pen con Rechazo de Palma, iPad Pencil【Sin Demora/Detección de Inclinación】para (2018-2020) iPad, iPad Mini 5th Gen, iPad Air 3rd/4th Gen, iPad Pro 11 ''/12,9 '' € 25.99



Amazon.es Features ✍️ Desarrollado Especialmente en la Serie iPad: Este lápiz para iPad es compatible con iPad 2018-2020 (6th/7th/8th Gen), iPad Mini (5th Gen), iPad Air 3rd/4th Gen, iPad Pro 11”y 2nd Gen, iPad Pro 12.9”(3rd/4th). ★★Sin compatible con iPad Pro 12.9 "(1. y 2. Gen), iPad Pro (10.5" y 9.7 "), Phone, Android, dispositivos Microsoft, verifique si es el modelo correspondiente antes de comprar, por favor.

✍️ Escritura y Dibujo Sensitivo y Suaves: El último stylus pen especialmente desarrollado para iPad en 2021 tiene un retraso de menos de 0.1 s, sin estancamiento, sin cortes de energía, sin saltos y sin necesidad de conectarse a Bluetooth y a la APP. Puede escribir sin problemas incluso en la película protectora. Es una opción ideal para tomar notas, dibujar, jugar, navegar por la pagina y editar.

✍️Detección de Inclinación & Rechazo De Palma: Para proporcionar una experiencia de escritura natural y hacer que se sienta más cerca de un bolígrafo real, este stylus pen para ipad utiliza tecnología de detección de inclinación, puede controlar la inclinación de la punta del bolígrafo para dibujar el grosor de la línea como desee. Además, sin usar guantes, puede colocar la palma de la mano cómodamente en la pantalla cuando obtenga inspiración.

✍️Atracción Magnética & Sueño Inteligente: El iPad pencil se puede colocar en el lateral del iPad Pro (solo admiten iPad Pro 11 "y iPad Pro 12,9"), no es fácil de perder y es cómodo de encontrar y transportar. Se puede utilizar durante 20 horas después de que esté completamente cargado y en espera durante 365 días. Cuando no esté en uso, entrará en suspensión inteligente después de 5 minutos para ahorrar energía.

Contenido del Paquete: 1 * Lápiz para ipad, 1 * Cable de datos tipo C, 1 * Manual, 3 * Punta de lápiz de repuesto, 24 Meses de servicio posventa, 24 Horas de respuesta por correo electrónico y 30 días de garantía de reembolso. ✉️Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

N/A Bolígrafo óptico Capacitivo 2 en 1, Bolígrafo con Pantalla Táctil con Puntas De Goma, Lápiz óptico de Microfibra para Dispositivos con Pantalla táctil Stylus Pen Stylus € 4.99

€ 4.69



Amazon.es Features 1. 2 en 1 --- Ambos extremos del lápiz capacitivo están hechos de goma. La punta (punta) solo se puede usar para pantallas resistivas (navegación de automóvil, POS, computadoras industriales, etc.), y la punta (punta redonda) es adecuada para la mayoría de los teléfonos móviles. Nota: Si el producto se daña durante el transporte, comuníquese con el vendedor a tiempo y le compensaremos por todas las pérdidas.

2. ALTA CALIDAD --- Hecho de aluminio y caucho de alta calidad, se siente mejor y es más duradero.

3. ALTA COMPATIBILIDAD --- Compatible with all capacities touch screen devices, such as iPhone 7/7 Plus/6/6s/6 Plus/6s Plus,Samsung Galaxy S3/s4/s5/s6/s7 edge, HTC, Google Nexus, Blackberry, Sony, Android Phones and Resistive Touch Screen device. NOTE: The pen is not suitable for iPad.

4. EXTREMO TÁCTIL DE GOMA --- El extremo táctil de goma del producto está diseñado para hacer que el extremo táctil sea lo suficientemente suave como para proteger la pantalla de huellas dactilares y arañazos, a fin de mantener la alta definición de la pantalla.

5. SERVICIO POST-SALEA --- Si tiene alguna pregunta después de comprar el producto, ¡no dude en contactarnos! Lo resolveremos por usted en 24 horas.

