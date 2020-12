¡Indescriptible! Álvaro Morata enfureció al técnico [WIDEO] Pi³ka no¿na

Fueron 12 minutos cuando los españoles sacaron el mejor pase de Weston McKenzie. El español, solo con el portero rival Pierre Lukemi Colini, mostró el balón a Cristiano Ronaldo, cuyo disparo fue bloqueado por un defensa. Al cabo de un rato el balón volvió a la pierna de Morata. El jugador de 28 años quiso terminar toda la acción con un tiro de tacón, pero en lugar de un disparo fantástico hacia la portería vacía, el triunfo fue un completo fracaso y el balón pasó una distancia considerable por encima del poste perfecto del portero Atlanta. Morata pudo haber estado fuera de juego en esta situación, pero el árbitro decidió continuar con la acción. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Spinard tiene que hacerlo mejor.

Después de esta actuación en las redes sociales, los fanáticos criticaron duramente a Morata. “Es un recuerdo de fútbol”, “¿Cuánto más engañará Morata?” O “Tenemos un candidato para la Liga, al parecer se están preparando refuerzos en Peelsco”, son algunos de los comentarios que se burlan de los españoles.

El técnico de la Juventus, Andrea Birlow, también notó la situación. – Después de esa jugada, me enojé con él. Esto es algo que no podemos permitirnos hacer. Tales situaciones pueden abrir una competencia. Tienes que ser razonable para tomar la decisión correcta, no lo hizo. Además, exhibió una excelente actuación. Birlow, que estaba indignado de que a veces no consiguiera el marcador, dijo en una conferencia de prensa después de la reunión con Atlanta, citado football-italia.net.

El único gol de la Juventus lo marcó Federico Cisa. Remo lideró la ecuación más libre. En el minuto 60, Ronaldo, considerado el peor jugador del encuentro en los medios italianos, no utilizó un penalti y, a diferencia de Scozni, recibió más puntos por su actuación.