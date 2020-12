Hecho con versiones combo y delta de Apple MacOS

La versión final de MacOS 11.1 está disponible desde aquí Este lunes Pero Apple aún no ha lanzado las versiones. Delta Y Admisión Suelen entregarse de inmediato, o no después de mucho tiempo. Desafortunadamente, los hemos estado esperando durante mucho tiempo: el fabricante obviamente ha decidido Ya no los proporcionas, Siempre sabio Sr. Según Macintosh.

Las últimas versiones de Delta y Combo para MacOS son anteriores a MacOS 10.15.7. Las dos primeras actualizaciones de Magos Big Sur no calificaron.

Aparte de las versiones principales (MacOS 10.14, MacOS 10.15, MacOS 11, etc.), el proceso clásico de actualización de Mac implica descargar la última versión. Sobre el viento. Recupera la actualización directamente de las opciones del usuario Actualización de software. Pero en ocasiones es muy conveniente descargar e instalar instaladores en medios externos, especialmente entre administradores informáticos de empresas o grandes empresas.

Apple ofrece dos versiones (o propuestas, de repente): DeltaEs decir, un paquete que contiene solo archivos que se han modificado desde una versión anterior del sistema (por ejemplo, MacOS 10.15.6 a MacOS 10.15.7); Y una versión combinada que incluye todas las modificaciones del lanzamiento de la última edición importante. La versión combinada de Magos 10.15.7 se puede instalar en Mac con Magos 10.15 con Magos 10.15.6 usando el ejemplo anterior.

Pero incluso MacOS 11.1 o su predecesor Magos 11.0.1 no posee estas versiones. El señor Macintosh informa que Apple ha proporcionado la información administradores del sistema Si la demanda no es alta, no habrá versiones delta o combo. Aún están disponibles instaladores independientes de actualizaciones de seguridad para sistemas operativos anteriores (2020-001 Para Magos Catalina, 2020-007 Para Moja), además de la OTA proporcionada desde las opciones del sistema. Como recordatorio, todas las descargas de Apple están empaquetadas juntas Esta página.