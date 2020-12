Ellomay Capital anuncia la exitosa conexión de la planta fotovoltaica Talasol a la red eléctrica española

Tel Aviv, IsraelY el 29 de diciembre de 2020 / PRNewswire / – Ellomay Capital Ltd. (NYSE American: IT) (TASE: IT) (“Ellomay” o “La Compañía”), Energía Renovable, Generador Eléctrico, Desarrollador de Energía Renovable y Proyectos de Energía en Europa Y el IsraelY el Hoy ha anunciado que la planta fotovoltaica construida por Talasol Solar SL (“ThalasolEn el municipio de Tallavan, Cáceres, EspañaCon una capacidad máxima de 300 MW, se conectó a la red eléctrica y se inició la producción eléctrica.

Paralelamente, el contratista de EPC comenzó las pruebas de funcionamiento en caliente. La empresa posee indirectamente el 51% de Talasol.

Acerca de Ellomay Capital Ltd.

Ellomay es una empresa israelí cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de NYSE American y Tel Aviv bajo el símbolo comercial “ELLO”. Desde 2009, Ellomay Capital ha enfocado su negocio en los sectores de energías renovables y Europa Y el Israel.

Hasta la fecha, Ellomay ha evaluado muchas oportunidades y ha invertido una cantidad significativa de dinero en las industrias de energía renovable, energía limpia y recursos naturales en IsraelY el Italia Y el España, Incluyendo:

Aproximadamente 7,9 MW de plantas de energía fotovoltaica se encuentran en España La planta de energía fotovoltaica tiene unos 9 MW en Israel ;

9.375% de participación indirecta en Dorad Energy Limited, que posee y opera una de Israel Las mayores centrales eléctricas privadas con una capacidad de producción de aproximadamente 860 MW, que representan alrededor del 6% -8% de Israel Consumo total actual de electricidad;

Las mayores centrales eléctricas privadas con una capacidad de producción de aproximadamente 860 MW, que representan alrededor del 6% -8% de Consumo total actual de electricidad; 51% de Talasol, que participa en un proyecto de construcción de una planta fotovoltaica con una capacidad máxima de 300 MW en el municipio de Talaván, Cáceres, España ;

; Groen Gas Goor BV, Groen Gas Oude-Tonge BV y Groen Gas Gelderland BV, empresas de proyectos que operan plantas de digestión anaeróbica en Holanda , Capacidad de producción de gas verde de aproximadamente 3 millones, 3,8 millones y 9,5 millones (con permiso para producir 7,5 millones) Nm3 anuales, respectivamente;

, Capacidad de producción de gas verde de aproximadamente 3 millones, 3,8 millones y 9,5 millones (con permiso para producir 7,5 millones) Nm3 anuales, respectivamente; 75% de Ellomay Pumped Storage (2014) Ltd. (Incluyendo 6.67% en poder del fiduciario para nosotros y otras partes), que está involucrado en un proyecto para construir una central hidroeléctrica de almacenamiento de 156 MW en el acantilado de Manara y Israel .

Para obtener más información sobre Ellomay, visite http://www.elomay.com/ http://www.ellomay.com.

Información sobre declaraciones a futuro

llamada:

Kalia Weintraub

Director financiero

Teléfono: +972 (3) 797-1111

Email: [email protected]

