Estos son los artículos que más leíste en Pomurje este año

Este año está llegando a su fin poco a poco y solo quedan unas pocas horas para entrar al nuevo. En el portal web Pomurec.com, volvimos a 2020 y seleccionamos el contenido que recibió más atención el año pasado.

Paseo

Los artículos de baile de graduación interpretados por alumnos de las siguientes escuelas secundarias en Pomurje atrajeron la mayor atención: Murska Sobota Vocational and Technical Secondary School, Franc Miklošič Ljutomer High School, Murska Sobota School of Economics y Middle School of hostelería y turismo Radenci.

FOTO y VIDEO: McDonald’s abre en Prekmurje

Entre los artículos más leídos fue sin duda la inauguración del restaurante de la famosa cadena estadounidense de comida rápida McDonalds, que abrió en Murska Sobota el 21 de agosto. McDonald’s está ubicado en el centro comercial BTC City Murska Sobota y ofrece a sus clientes un espacio moderno y nuevas tecnologías para ordenar, preparar y servir alimentos. La oferta fue enriquecida por McCafé y McDrive. El nuevo restaurante, que es el vigésimo segundo consecutivo en el país, también emplea a 65 personas. Puedes encontrar el articulo aquí.

FOTO y VIDEO: Nochevieja con Blue Planet en Moravske Toplice

La fiesta de Nochevieja en Moravske Toplice también llamó mucho la atención, donde el público fue entretenido por el grupo Blue Planet hasta altas horas de la madrugada. El año pasado, los fuegos artificiales iluminaron el cielo en Moravske Toplice. Puedes encontrar instantáneas de Nochevieja del año pasado aquí.

FOTO y VIDEO: Luka Basi impresionado en la mansión Rakičan

A continuación están los artículos del concierto de uno de los músicos más populares de Eslovenia, Luka Basi, que entretuvo al público en Rakičan Manor durante dos días consecutivos. Puedes encontrar instantáneas del primer día del concierto, que tuvo lugar el sábado 15 de agosto. aquí, el segundo, que tuvo lugar al día siguiente aquí.

FOTO y VIDEO: Nochevieja en Ljutomer con el grupo Plamen

También te atrajo la fiesta de Año Nuevo del año pasado en Ljutomer, que tuvo lugar en la plaza principal. El público estuvo entretenido por el grupo Plamen, también encantado por el rico espectáculo de fuegos artificiales. Puedes encontrar instantáneas de Nochevieja aquí.

FOTO y VIDEO: Futbolistas de Mura recibidos con euforia por fieles seguidores

Este año sin duda se ha visto enriquecido por Muraši, que venció al Nafta en la final de la Copa de Eslovenia. Entre los contenidos más leídos en nuestro portal estuvieron los momentos de alegría eufórica en Fazanerija, cuando la afición preparó una magnífica recepción para los futbolistas de Mura cuando ganaron la copa. Puedes encontrar el articulo aquí.

FOTO y VIDEO: manifestantes reunidos en Murska Sobota

No ha pasado el año sin protestas. Además de Ljubljana, también se han realizado manifestaciones en otras ciudades eslovenas y los manifestantes han expresado su descontento por las acciones del gobierno en bicicleta. En Murska Sobota, se llevaron a cabo manifestaciones en la Plaza de la Victoria. Puedes encontrar el artículo en sí aquí.

FOTO: Gladiadores urbanos se ponen a prueba en Gornja Radgona

A finales de septiembre, también llamaron su atención los Urban Gladiators, que en Gornja Radgona se probaron a sí mismos para superar varios obstáculos como saltar fuego, gatear bajo alambre de púas, lanzar lanzas, caminar sobre zancos, derribar neumáticos, gatear. en el barro y cosas por el estilo. El articulo esta disponible aquí.

FOTO: Así celebraron la Nochevieja en Murska Sobota

También te atrajo la fiesta de Año Nuevo del año pasado en Murska Sobota. Los visitantes fueron entretenidos por Plus Band y Aktual. También en Murska Sobota, el cielo sobre la ciudad estaba decorado con magníficos fuegos artificiales y los visitantes bailaron un vals vienés. Puedes encontrar el mensaje aquí.

FOTO: La 17th Sweet Path Hike fue en el Día de la Mujer

El Día de la Mujer, la 17ª Sladka Potty Hike tuvo lugar en Ratkovci, a la que asistieron muchos excursionistas de cerca y de lejos. Los excursionistas se reunieron frente a la estación de bomberos en el pueblo de Ratkovci y luego emprendieron una ruta circular de 13 kilómetros a través de los pueblos y bosques circundantes. Puedes encontrar el articulo aquí.

FOTO y VIDEO: En Prosečka vas, se ha preparado un concurso de aserrado de alta velocidad

Por cuarta vez, PGD Prosečka vas y Oldtimer klub Abraham organizaron una competición de motosierra de alta velocidad, que este año se celebró en cuatro categorías y reunió a 35 competidores. La competencia se enriqueció con una competencia de motosierras. “Naj gorički žagar” se ha convertido en Kristjan Slamar. Puedes encontrar el articulo aquí.

Otros artículos que llamaron tu atención:

FOTO: Una ceremonia de entrega celebrada en el cuartel de Murska Sobota – Puede encontrar el artículo aquí.

FOTO y VIDEO: Mascaradas toman el control de Murska Sobota – Puedes encontrar el artículo aquí.

FOTO: Pomurje captura la tormenta, el viento sopla por los tejados y corta los árboles aquí.

FOTO y VIDEO: Mitja Lotrič recibido en Vaneča – Puede encontrar el artículo aquí.

FOTO: Tiendas vacías en Murska Sobota – Puedes encontrar el artículo aquí.