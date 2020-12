¡El 8 de diciembre es un punto de inflexión!

Se le cayó el sombrero como si fuera calvo, y se escucharon conversaciones en el campo de fútbol mientras se seguían disputando partidos sin espectadores. Si el partido hubiera sido espectador, quizás no se hubieran entendido las palabras del cuarto árbitro del partido de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Bakagihir FK. Sin embargo, el árbitro le pidió al entrenador del equipo, Okan Brook, que dijera “empezando por mí”. Más tarde, el entrenador asistente Pierre Webb, que recibió una tarjeta roja … El PSG respaldó la decisión de Bagakihir de abandonar el campo. Luego millones de personas … Según el informe de las redes sociales, se encontraron más de 17 mil millones de contactos en el tweet publicado desde la cuenta oficial de Bagakihir. Le expliqué este problema cuando lo conocí para una entrevista web. “Soy una persona importante”, bromeó … luego: “Todos tienen un teléfono inteligente en la mano. Esa noche recibí mensajes de los cinco continentes”.

◊ A menudo vemos a un atleta sometido a ataques racistas por parte de fanáticos o jugadores rivales. Sin embargo, en competiciones de tan alto nivel, un árbitro es el primero en ver el racismo.

Llevo muchos años en este país. Los aficionados al deporte en Turquía me conocen bien. Sabes muy bien cómo me comporto ante las tensiones. Debe haber sido un evento muy serio para mí enojarme tanto. Lo que más me sorprende es que un árbitro actúe así போல Como dijiste, estos problemas son más comunes entre los jugadores de fútbol competitivo o los aficionados.

◊ Aunque el incidente aún fue tenso, el árbitro fue acusado de caer en tal situación por su falta de lenguaje. Sin embargo, Temba Pa lo explicó muy bien y dio una lección a los árbitros, por así decirlo: el racismo no es solo un desprecio, también es muy común para las expresiones discriminatorias.

El uso de lenguaje discriminatorio también es racista. Estos comportamientos deben ser castigados. Debido a que el fútbol es una gran organización, un juego que todo el mundo mira, seguido por placer, no tienen lugar en tales competiciones. Temba Pao también explicó esto. De todos modos, creo que sí: la discriminación es racismo. Lo que hizo el árbitro fue inaceptable.

Si se disculpa, también extenderé su mano

◊ ¿Cómo decidiste dejar el campo?

Tuvimos que reaccionar. Hablamos con Temba Paw sobre esto. No solo eso, sino que después de bajar al camerino con todos los actores, tuvimos una reunión de telecomunicaciones con nuestro presidente Coxel Komatok. Apoyó nuestra decisión. Le agradezco a él y a nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan por todos los que me apoyaron.

◊ También es necesario abrir los soportes para el planteamiento de los futbolistas del Paris Saint-Germain Neymar, Kylian Mbabane y Bresnel Kimbe. ¿Continuaron con su apoyo mientras estaban en el vestuario?

Es muy importante que trabajen con nosotros y nos muestren su apoyo. Por supuesto, la conversación continuó en el vestuario. Los actores más importantes son los futbolistas. Cuando se juntaron, todo mejoró.

◊ ¿Habló con Sebastián Goldesco, el cuarto oficial, cuando estaba adentro? ¿Se disculpó?

No.

◊¿Qué harías si se acercara y se disculpara en ese momento?

Yo también lo extenderé.

Goldescu, el cuarto árbitro del partido, utilizó la palabra ‘cuello ..’, una expresión racista para los negros, al describir la web durante el partido.

◊ ¿Cómo se ha visto afectada su familia?

Tengo un hijo de 19 años en Uruguay. Lo siento mucho por ella. Tenía eso en mente cuando entré al vestuario.

◊ Samuel Eto’o, un atacante racista, también intentó salir del campo, pero sus amigos, rivales y árbitros intentaron persuadirlo. El error que puede hacer que su reclamo sea rechazado fácilmente es fallar. ¿Sentará un precedente para otros deportistas?

¿Por qué estamos aquí hoy? Porque decidimos dejar el campo… Así escuchamos nuestras voces. Esto es verdad. Jugué al fútbol en España durante muchos años. Estas actividades continúan mientras está en el campo. Como un espectáculo, como si nada hubiera pasado… El 8 de diciembre es un hito, el día anterior y el día siguiente es muy diferente.

◊ ¿Cuáles son sus expectativas de la UEFA y la FIFA?

Con sus campañas de sensibilización en los comerciales de televisión llaman la atención sobre este tema: “¡No seas racista!” Sin embargo, no tomaron medidas. El fútbol es una profesión de todo. Todos piensan en sus propios intereses. Ellos apoyaron, pero es un hecho que querían que saliéramos al campo. Dijeron que era lo correcto en el campo. Es importante considerar a quienes enfrentan estos ataques. Espero que la FIFA implemente las sanciones más efectivas.

◊ ¿Qué sanciones deben recibir los árbitros?

Multar a un árbitro no resolverá el problema. Hay una tontería en español: hay que agarrar al toro por las cuerdas y detenerlo por completo.

Aquí me siento en mi propia casa

◊ Has jugado al fútbol en España durante muchos años. Una liga que ha estado varias veces en la agenda con el racismo …

Esto está sucediendo en muchos países. Pero yo personalmente viví en España. Contra el Atlético de Madrid, su antiguo campo es el Vicente Calderón, suenan a monos. Seguí preguntando al árbitro: “¿Escuchas la voz?” Estaba diciendo “no”. Estaban aguantando. Los árbitros son casi intimidantes, “No te concentres en las gradas, juega tu juego”.

◊ ¿Los jugadores de fútbol hacen eso?

No vivo. Quizás los asusté (risas).

◊ ¿En la vida social?

Por supuesto en España. No quiero dar un ejemplo. No fue en mi contra, se hizo con mis amigos.

◊ ¿Alguna vez ha experimentado un problema como este en Turquía?

Este lugar es diferente. Los valores son diferentes. Tal vez sea por la religión, tal vez sea por la humanidad போல் Me siento como si estuviera en casa desde que vine aquí. No lo digo aquí porque te estoy entrevistando. Las oportunidades que les das a los africanos, las aceptas, no son como España o Francia.

◊ Ser un futbolista favorito, el estatus, ¿no importa?

Sí, pero también sé lo que hacen mis amigos.

◊ Esa noche se hicieron varias publicaciones en las redes sociales. Todo el mundo maldijo el racismo … Nosotros los aficionados, no sabemos cómo un jugador de fútbol trata a su oponente. ¿Viste esa noticia y pensaste que era hipocresía?

No es mi responsabilidad juzgar. Gracias a los seguidores.

◊ A veces, la competencia se calienta, hay una frase, ‘charla basura’ … que se usa para palabras que se dicen de una manera que molesta al oponente.

Por supuesto que sí. Hablan de los bailes que van y vienen. Felipe Melo dirá cualquier cosa para reducir tu motivación, pero no es racista.

¡Esta es una escena!

Poco antes de que se reanudara el partido, caíste de rodillas y posaste para fotos con los futbolistas del Paris Saint-Germain. ¿De quién es esta idea?

Fue un buen apoyo. ¡Pero esto es un espectáculo! ¿Qué pasó ayer (jueves)? En el partido de la UEFA Europa League, los jugadores de Shivaspore se arrodillaron y levantaron los puños, pero el equipo contrario, el Maccabi Tel Aviv, se mantuvo firme. Está bien después de la ausencia del sindicato. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado el campo y no saliéramos del Paris Saint-Germain? Vamos a perder 3-0 …

Webb, quien firmó la camiseta antirracismo que usó antes del partido como regalo del gerente de Heritage Sports Services, Mohamed Arslan, acusó a la FIFA de no tomar medidas al respecto.