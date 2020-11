De Evo Morales a Milagro Sala: “Tarde o temprano …

De Juju

Evo Morales parte para su “Caravana del Retorno”: una manifestación popular que lo sigue desde La Kia, finalizando esta edición Voy a cenar con el presidente Alberto Fernandez, Su vida corría peligro cuando se fue a la ciudad de Simore hace exactamente un año. Inicialmente iba directo a La Guaya, pero decidió cambiar de agenda: primero fue a encontrarse con San Salvador de Jujuy, Milacro Sala. “Comparto la lucha de Milagro. Tarde o temprano vendrá la justicia y estamos contigo. Alta fuerza, hermana Milagro“El líder boliviano quedó claramente marcado.

“Gracias por tu lucha. Contigo renacimos como un pueblo original. Le devolviste las entrañas al pueblo, al que supo responder y lo hizo en las elecciones”, dijo Túpac Amaru, líder del grupo, quien tomó de la mano al expresidente en su patio trasero. Emocionado de saber. Cuando por fin tuvieron un momento para conversar, en medio del enjambre de cámaras y la pequeña multitud de personas de todas las edades llenaron la casa de Milagro y se fueron a vivir a Evo.

“Lo más importante es la unidad del pueblo para superar el movimiento interno, los trabajadores, los problemas internos. Nunca renunciar a nuestra ideología. Son los secretos del retorno”, dijo Morales. Al otro lado de Milagro, Álvaro García Linera se sentó en otra silla de jardín, aunque el horario no permitía una visita prolongada, incluso hubo tiempo para bromas: “Gracias por venir, hoy estoy rodeada de indio y gringo”, quien presentó a Milagro. “Toro negro y toro blancoMorales terminó.

“Queremos justicia para ti, Evo. Pido disculpas como latinoamericano, Goya y JojoMilagro le recordó a Evo el complot en Bolivia y cómo Gerardo Morales frustró la ayuda de la vecina Jujuy.

“Desde Juju vamos a estar a tu lado, queremos estar a tu lado”, continuó. “Ewo generó conciencia entre los hermanos bolivianos, lo que llevó a su regreso a la presidencia. Estamos estudiando lo que hizo Ewo en Bolivia. Hay un parecido entre Bolivia y Juju”, analizó.

Luego de charlar unos minutos en el jardín de la casa, antes de despedirse, Salah le entregó a Morales varios ejemplares de los libros de su organización y una manualidad hecha para él. “Esta visita tiene mucho sentido para mí”, dijo la líder, agradeciéndole nuevamente su coraje y valentía. “La intervención de Bolivia fue muy triste e indignante. Su ejemplo es muy fuerte porque nos honraron y nos devolvieron la esperanza”, agregó.

Después de la reunión, La fiesta continuó en casa de Milagro. El líder posó para fotos con sus nietos Amaro y Cadrell, invitó a mantener a Abby con las empanadas en el jardín, y quedó encantado. En medio de la charla, su compañero Raúl Noro se sentó a un lado y pensó. “Creo que ni siquiera hemos intercambiado lo que significa este cumplido a nivel internacional”, dijo. Pagina 12, Con una calma que contrasta con las emocionantes canciones de fondo.

Morales llegó al aeropuerto de San Salvador con el exvicepresidente García Linera, el ex embajador de la ONU en Bolivia Sacha Lorendi, el ministro de Cultura Tristan Berber y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalno. Es recibido por algunos exfuncionarios de su gobierno que fueron deportados a Argentina al regresar a su tierra en una caravana. (Ver también). Meliana Huangka Limach, miembro de la comunidad boliviana en Jujuy “22 de enero”.

Al finalizar el encuentro con Milacro en la zona de Guaya, Evo partió hacia La Guaya. Allí liderará una caravana Un año después de su deportación llegará el miércoles 11, marchando frente a La Guaya – de Villason – frente a La Guaya. Recorrerá más de 1.100 kilómetros hasta los estados de Bolivia.

Más allá de los eventos previstos (el primero será en la Plaza de Villason) la ruta definitivamente no será recta. Lo que sucedió en Tilkara se puede esperar que suceda en el camino: se detuvo a saludar a las personas que lo esperaban como banderas de Argentina y Bolivia, vipalas, siguris. Tenía otro gesto: Didina Vega, una boliviana de 72 años residente en Argentina, es invitada a subir a una camioneta para charlar con ella. En soledad, ayudó a los refugiados bolivianos a jugar un papel clave.

Ella dice que Titina y su esposo son “pioneros de toda la vida”. Pagina 12. Ella dice que su esposo está desaparecido y que también han sido abusados. Habla de su tiempo en la profesión docente, todo lo que hacían en la ciudad y todo lo que tenían que hacer. Dice que aman a Evo tanto como a Baron. En la simple historia de una mujer de personas pasadas, presentes y futuras, cambia la historia de un continente y sus famosos líderes.

Regreso

Los bolivianos deportados el año pasado regresan a su país de origen para cruzar el lado argentino (se estima que sumarán varios cientos a tierra boliviana), con una “caravana de regreso” de 160 vehículos ya registrados. Argentina. Hay 145 ciudadanos bolivianos, incluidos 17 ex oficiales. La cuenta está en manos de Mauricio Espinosa Linares, embajador adjunto de Bolivia en Salta, quien trabajó día y noche para resolver todos los documentos de sus compañeros, incluidos inmigración, AFP y otros temas.

Espinosa dice, por ejemplo, que el gobierno real de Bolivia no actualizó sus credenciales con diferentes excusas (“Tienes que investigarlo macista“)”. Si hubiera experimentado lo que viví estando adentro, no me hubiera imaginado lo que hicieron mis hermanos ”, dice sobre su urgencia, sin empañar la alegría de regresar. Lo considera su“ deber de acción ”.

Durante este último año, un gran número de jujuyianos también se han involucrado en el operativo, ayudando a estos deportados a venir a buscar sus documentos, a venir a Buenos Aires con regularidad y a organizar su vida. Al igual que “La Yalina” (así se llama el proyecto que posee en la ex emisora ​​Dubuque La Vulda Radio), la delegación boliviana recibe un generoso almuerzo en su casa de Yala, cerca de San Salvador.

“Hace un año, sin saber cómo iban a proceder, era impensable verlos llorar y destrozar y ahora así de felices”, dice. Aquí siguen la suposición de Louis Ars en la televisión de que lloraban como él, cantaban una canción juntos, “fumaban”, prediciendo que volverían al punto de partida. Coincidieron con la llegada de la Milagro Sala, que muchos ya conocían, por la que siguieron pidiendo la libertad.