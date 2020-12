Coronaiosus escanea nuestra salud y “ahoga” nuestra psicología

Empecemos por lo dado. La pandemia nos ha cambiado a todos. De diferentes formas: algunos se enfermaron, otros cambiaron de lugar de residencia, perdieron a un ser querido o su trabajo, consiguieron un perro o se divorciaron, comieron más o hicieron más ejercicio. Y en todo esto, uno se pregunta cuáles son los efectos psicológicos de la pandemia. ¿Nos cambiará esto para siempre?

“La gente se pregunta cómo volver a la normalidad, pero no creo que suceda”, dijo a The Guardian el historiador de la pandemia de Yale, Frank Snowden. “Cada pandemia tiene sus propias peculiaridades”, explica. “Esta, que se parece un poco a la peste de la ingle, afecta la salud mental. Por eso veo venir otra: una pandemia psicológica”.

Aif O’Donovan, profesor de psiquiatría en el Instituto de Neurociencia de California, confirma que “enfrentamos muchas capas de incertidumbre. “Han pasado cosas horribles y les pasarán a otros y no sabemos cuándo, a quién o cómo y todo esto es muy exigente mental y psicológicamente”. Explica que los efectos se sienten en todo el cuerpo, porque cuando nos sentimos amenazados, abstractos o reales, se activa una respuesta biológica al estrés.

El cortisol activa la glucosa, activando el sistema inmunológico, de una manera que aumenta los niveles de inflamación. Esto afecta la función cerebral, haciéndonos más vulnerables a las amenazas y menos sensibles a las recompensas positivas. En la práctica, esto significa que el sistema inmunológico se puede activar con solo escuchar a alguien a nuestro lado toser o ver a tanta gente con máscaras. “Pero la activación crónica, como lo ha sido durante meses, puede ser perjudicial porque acelera el envejecimiento biológico y aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad”.

Se han perdido los espacios sociales

Thomas Dixon, historiador de las emociones en la Universidad Queen Mary de Londres, dice que el año pasado no abrió ningún correo electrónico que comenzara con la frase “Espero que este correo electrónico te encuentre”. Los viejos “espacios sociales”, como los llama la psicoterapeuta Philippa Perry, de sentarse en un café se han ido.

Incluso cuando estábamos parados uno al lado del otro para tomar un café, era como participar en una actividad grupal, aunque no conocíamos a nuestros vecinos. Ahora nos sentamos cuidadosamente a una distancia el uno del otro y tan pronto como accidentalmente nos acercamos, nos asustamos. Es como alejar a los demás y ellos nos alejan a nosotros. Al aislamiento se le sumó una especie de rechazo.

Los neurocientíficos Francis McGlown y Merle Fairhurst estudian las neuronas táctiles que se concentran en lugares que no podemos captar por nuestra cuenta, como los hombros y la espalda. Implican contacto social, con un complejo sistema de recompensas, de modo que cuando nos tocan, abrazan o acarician, se libera oxitocina, lo que provoca una disminución de la frecuencia cardíaca e inhibición de la producción de cortisona. .

Y está preocupado. “Dondequiera que miro, veo diferencias de comportamiento durante la pandemia”. Al observar los datos, descubre que quienes corren mayor riesgo de sufrir los efectos negativos de la pérdida del tacto son los jóvenes, que pierden la energía vinculante del tacto y, por lo tanto, desencadenan factores que contribuyen a la depresión: tristeza, depresión. niveles de energía, letargo.

“Es como perder nuestra identidad. “Las máscaras nos hacen personas sin rostro, una frontera entre nosotros y los demás”. Y luego seguimos volviendo en monos y pijamas, una y otra vez, otra capa de manta. También hay pérdidas culturales. Eric Clark, profesor de Oxford que estudia la psicología de la música, observa lo importante que es perder conciertos, teatros, cines. “Es como perder el sabor de la vida, su sabor intenso”.

Donde terminamos “Hemos tenido pandemias en el pasado y todavía estamos aquí, hemos cambiado y nos hemos adaptado”, dice Fairhurst. ¿Cómo vamos a cambiar ahora? Habrá más casos de trastorno por estrés postraumático, especialmente los tratados en unidades de cuidados intensivos. Algunos científicos creen que el miedo a las grandes multitudes persistirá incluso después del tratamiento con Covid. Dixon, el historiador de las emociones, cree que en términos de impacto emocional, lo que estamos atravesando “parece una guerra mundial”. Como marcó a las generaciones que la vivieron, “la pandemia ahora dejará sus huellas en nosotros”.

La generación que crece en cuarentena

Recientemente, en un paseo, vi a una madre con su hija de cuatro años. Cuando se acercaron para encontrarse con una pareja que estaba teniendo un hijo, la pequeña se detuvo, se escondió detrás de su mamá y comenzó a llorar, mostrando que tenía miedo de extrañarla. ellos. Ha aprendido, explicó su madre, a mantener las distancias debido a un coronavirus. Esto es parte de una generación muy especial, aquella en la que los niños ya no juegan con otros niños. Estos son los niños pequeños de Covid-19. Vive una infancia sin hijos. Una generación que crece en cuarentena.

Las fiestas infantiles, las áreas de juego, las clases de música, los cumpleaños o las cunas juntas son cosa del pasado. Y los padres, lógicamente, están preocupados por las implicaciones del aislamiento social para el desarrollo de los niños pequeños y mayores. Puede que sea demasiado pronto para realizar estudios en profundidad sobre los efectos del encierro en niños muy pequeños, y muchos expertos creen que está bien porque su relación más importante a esta edad es con sus padres.

Interacción

Pero cada vez más investigaciones destacan el valor de la interacción social en el desarrollo del cerebro. Los estudios muestran que las redes neuronales que influyen en el desarrollo del habla y en las capacidades cognitivas más amplias están formadas por interacciones físicas y verbales, desde compartir una pelota con dos niños hasta intercambiar sonidos o palabras. “Estas interacciones dan forma a ‘la estructura y la conectividad en el cerebro'”, dijo a The New York Times. Kathryn Hirs-Pasek Directora del laboratorio de la Universidad de Temple. “Es como alimento para el cerebro”. El experto describe el entorno actual como una especie de “huracán social”, con dos grandes peligros: los bebés y los niños pequeños no interactúan entre sí y al mismo tiempo captan señales de sus padres de que otros las personas pueden ser un peligro. “No estamos hechos para evitar que otros niños que caminan por las calles nos vean”, dijo.

Las cosas son aún más difíciles para los niños pequeños que viven en la misma casa que sus abuelos. Las medidas de aislamiento tomadas son mucho más intensas. Como Erin Shepard describe a la hija de Reese: “Vamos al parque, limpiamos las camas con toallitas desinfectantes, él ve a otros niños jugando más lejos y los saluda desde lejos, pero sabe que no puede estar de pie. acércate a ellos “. Una noche, Erin estaba abrazando a Reese en su cuna cuando lo vio saludarla. Se dio cuenta de que estaba mirando un periódico con fotos de bebés en la pared. “Se nos acaba de ocurrir. Saluda a los bebés en el periódico mural “.

