Compre la PS5 y la Xbox Series X, si puede: el sitio de Best Buy combate la necesidad de reabastecimiento

Esta es parte de la historia Guía de regalos navideños 2020, La selección de obsequios de CNET con consejos de expertos, reseñas y sugerencias de obsequios de última tecnología para usted y su familia.

Hoy puede ser su última y mejor oportunidad de obtener una puntuación PS5 O Xbox Series X. O S. Antes de Navidad. Las consolas de próxima generación se lanzaron en Best Pie en PT (9 am ET) a las 6 am Bromeado por el minorista el lunes – y el sitio se dobla inmediatamente bajo pedido. Al igual que Walmart y otros minoristas a principios de esta temporada, los sitios de minoristas de caída de inventario planificados previamente se vuelven inactivos o inutilizables. El sitio de Best Buy mostraba mensajes de “Lo siento, algo salió mal” en varias páginas de productos para las consolas en cuestión después de las 6 p.m.

Poco antes de las 10 am PT, el sitio web de CNET Best Buy pudo confirmar que al menos algunas de sus acciones de PlayStation 5 comenzaron a venderse a al menos unos pocos usuarios, sin embargo, debería ser rápido y afortunado para recibir la actualización. A pesar de que aparecían los botones amarillos “Agregar al carrito”, la aplicación Best Buy ofrecía ventanas emergentes que advertían a los compradores que, en algunos casos, el artículo no se podía agregar al carrito y que se liberaría más inventario “cada pocos minutos”.

La ventana emergente agregó un “consejo” que si puede cargarlo en el carrito, “Actualice rápidamente, porque se agotará pronto”.

A las 12:15 p.m., PT comenzó a poner a la venta las consolas Xbox Best Buy, por lo que debería ver rápidamente si tiene la oportunidad de agregarlas a su carrito como la PS5.

Lee mas: ¿Te perdiste el mejor bolso? Walmart enumera las consolas de próxima generación que saldrán a la venta el martes

¿Todavía hay inventarios disponibles para los modelos de PS5 o Xbox? No está claro, pero aquí hay enlaces a las páginas de la empresa para las cuatro consolas si quieres probar suerte.

Sony La elección de la versión de la unidad de disco de la PS5 puede ser inicialmente más cara, pero te permite acceder a juegos más baratos al por menor.

Sony Si le gusta la comodidad de los juegos digitales, la versión digital de PS5 es el camino a seguir.

Andrew Hoyle / CNET No parece la ira de Xbox Series X, pero esta consola es barata y muy hermosa. Excelente para cualquiera que quiera suscribirse a la consola secundaria o Xbox Game Pass.

Y Ackerman / CNET. Sobre el papel, la Xbox Series X es la más poderosa de todas las consolas de próxima generación.

A pesar de estar a la venta hace un mes, las nuevas PlayStations y Xboxes son increíblemente difíciles de encontrar. El tweet de Best Buy que anuncia que habrá más acciones el martes fue retuiteado 1,600 veces dentro de los 50 minutos posteriores a su salida.

¿Alguien realmente ha logrado realizar una compra hoy? Según las capturas de pantalla de un evento (y no verificado) como el que se muestra a continuación en Twitter, parece que lo hicieron al menos unos pocos afortunados:

¿Hay más stock en Best Bag hoy? Tenemos una consulta con el minorista y actualizaremos esta historia si solicita alguna noticia.

Lee mas: Sony PS5 vs.Microsoft Xbox Series X: la mejor nueva consola de juegos para las vacaciones de 2020



Actualmente estoy jugando:

Note esto:

PS5 vs.Xbox Series X: Comparación final

15:36



Leer más en GameSpot: La PS5 y Xbox Series X / S estarán disponibles en Best Buy el martes