Los 30 mejores Brillantes Para La Cara capaces: la mejor revisión sobre Brillantes Para La Cara

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Brillantes Para La Cara?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Brillantes Para La Cara del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



650 Piezas Autoadhesivas de Imitación Diamantes Rhinestone de Gemas Pegatina (Transparente) € 7.99



Amazon.es Features Fácil de poner y quitar.

Color de los diamantes de imitación: transparente.

Diámetro de los estrás: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Material: diamantes de imitación acrílicos brillantes.

Brillantes Para Decorar Diamantes Autoadhesivas, 900 Piezas 3mm 4mm 5mm para Joyas para Cara Ojos Niños DIY Tarjetas de Artesanía Adorno Joya de Cristalino Decoraciones € 8.99



Amazon.es Features Piedras brillantes de acrílico: 15 colores de bling diferentes, 3 tamaños 3 mm, 4 mm, 5 mm. 900 piezas por hoja de pegatinas de gemas de cristal. Ofrece una excelente opción para mezclar y combinar su propia paleta de colores y patrones creativos.

15 Colores mixtos: pegatina redonda autoadhesiva para gemas con diferentes colores de AB transparente, rojo, naranja, dorado, verde claro, verde, violeta claro, púrpura, rosa, rojo rosado, azul lago, azul, negro, marrón café, transparente. Las pedrería multicolor se ven brillantes y relucientes.

Adhesivo de diamantes de imitación autoadhesivo - Adhesivos con adornos de cristal Bling en la parte posterior autoadhesiva, fáciles de pegar en la cara o el cuerpo, manualidades, telas, madera, vidrio y sus proyectos de bricolaje hechos a mano, no necesitan pegamento.

Material amigable con la piel: las coloridas calcomanías de joyas de diamantes están hechas con material ecológico y amigable con la piel, que es seguro para usar en ojos y uñas. Simplemente disfruta de las decoraciones de tu cara y del arte de las uñas.

Perfecto para decorar tarjetas de felicitación, álbumes de recortes o decoraciones de bodas, envoltorios para regalos, marcos de fotos, adornos navideños, computadoras portátiles, teléfonos celulares, lentes para agregar un brillo. Se puede utilizar en caras, clavos para fiestas, fiestas, Halloween, raves, etc.

Pegatinas Autoadhesivas de Diamantes de imitación, 3300 piezas de cristal en 4 tamaños 20 colores Gemas Pegatinas para manualidades, cuerpo, bricolaje, festivales, carnaval, maquillaje € 11.99



Amazon.es Features 20 colores: cada kit viene con diferentes tonos de verde, azul real, azul claro, verde oscuro, rosa, rojo, rosa, dorado, amarillo, azul oscuro, morado, lavanda, naranja, negro, transparente, champán. Los diamantes de imitación multicolor se ven brillantes y brillantes.

4 tamaños: las calcomanías de gemas Phogary cuentan con 20 hojas de gemas en 3300 piezas, cada hoja tiene 4 tamaños (3 mm-54 piezas, 4 mm-42 piezas, 5 mm-36 piezas, 6 mm-33 piezas) para que puedas mezclar y combinar con tus propios patrones creativos.

Material respetuoso con la piel: estas calcomanías de diamantes de imitación están hechas con material ecológico y agradable al tacto, que es seguro para ser utilizado en la cara y las uñas. Simplemente disfruta de tus decoraciones faciales y arte de uñas

Autoadhesivo: estos cristales brillantes en la parte trasera autoadhesiva, son fáciles de pegar en cualquier lugar que desees añadir un poco de brillo. Fabricados con adhesivo fuerte, se pegan bien en múltiples superficies, incluyendo papel, plástico, madera, pared, piel y uñas.

Mejor servicio: si no estás satisfecho con UnityStar Tiny Rhinestone Stickers, simplemente devuélvelos dentro de 30 días para un reembolso completo. Sin preguntas, sin complicaciones.

Brillantes Pegatinas Diamantes Autoadhesivas Joyas Cristalino para Cara Ojos Niños DIY Tarjetas de Artesanía Adorno Decoraciones (2 Hojas / 930 Piezas) € 9.99



Amazon.es Features Pegatinas de diamantes de imitación de acrílico para manualidades: 2 hojas, 720 piezas + 210 piezas de pegatinas de gemas de cristal en total. Ofrece una gran opción para mezclar y combinar con su propia paleta de colores y patrones creativos.

10 colores vibrantes: pegatina redonda adhesiva con 10 colores brillantes: real, morado, rojo, amarillo, azul, rosa, verde, morado claro, rosa plateado. Los diamantes de imitación de colores se ven relucientes y brillantes.

Autoadhesivo: pegatinas de adornos de cristal Bling en la parte posterior adhesiva, no es necesario aplicar pegamento, son fáciles de pegar en sus tarjetas de manualidades, tela, madera, vidrio, cara o cuerpo, y la decoración de proyectos de bricolaje hechos a mano.

Seguro y fácil de usar: las pegatinas de joyas de diamantes están hechas con material agradable para la piel, se pueden usar en caras, uñas, arte corporal, las pegatinas de gemas son seguras para los niños y muy fáciles de pelar. ¡Disfruta de tu tiempo de arte hecho a mano ahora!

Uso amplio: perfecto para decorar tarjetas de felicitación, álbumes de recortes o bodas, envoltorios de regalos, decoración de automóviles, marcos de fotos, adornos navideños; Computadoras portátiles, teléfonos celulares, lentes para agregar brillo a las festividades, Halloween, raves, etc.

YUEMING 12 Cajas Brillo Corporal, Purpurinas Polvo, Brillo de Uñas, Chunky Glitter Flakes Paillette Brillante Decoración para Cara Maquillaje Pelo Arte Corporal Mejilla € 13.18



Amazon.es Features 【Material seguro】 Polvo flash ultrafino más lentejuelas, maquillaje con purpurina, material ecológico usado, no tóxico, que no dañará su piel, puede usarlo con confianza

【Fácil de usar】 Antes de usar lentejuelas brillantes, necesita una base o loción brillante para un efecto duradero, fácil de usar con un pincel de maquillaje o con los dedos. También puedes usarlos con pegamento para pestañas o prebase de brillo para pegar las escamas a tu cuerpo.

【Usos múltiples】 Puede crear excelentes diseños corporales, tatuajes corporales y reflejos corporales. También puede usar la purpurina degradada gruesa para decorar su hogar, la carcasa del teléfono, los anteojos, la tarjeta, el maquillaje para la cara, las uñas, los ojos, los labios, el cabello, etc. Puede brillar en la fiesta, el baile y el festival de música toda la noche.

【Recipiente transparente】 Recipiente transparente para cada color para una fácil identificación. Con su pequeño tamaño para un cómodo transporte y almacenamiento, son excelentes regalos para amigos.

【Contenido del paquete】 12 cajas / juego de purpurina en polvo, capacidad: aprox. 10 ml. Hay 12 colores diferentes para elegir tu favorito. También puede mezclar y combinar los diferentes colores y experimentar con ellos para crear una variedad de estilos divertidos y modernos. READ Los 30 mejores Leds De Colores capaces: la mejor revisión sobre Leds De Colores

Pegatinas de diamantes de imitación, gemas autoadhesivas para la cara Pegatina de maquillaje de cristal con brillo para el ojo de la cara del cuerpo (transparente) € 9.69

Amazon.es Features Ideal para cualquier disfraz, disfraz o noche loca en la ciudad.

¡Coloque estas gemas en toda la cara y el cuerpo, la frente, las cejas, las mejillas, alrededor de los ojos, el estómago, el pecho, la espalda, los brazos, las manos e incluso el cabello!

Aplique como cualquier otra pegatina y puede reutilizarse varias veces.

Material: acrílico. Tamaño: 5x5x2cm.

Seguro y no tóxico para usar en la cara y los ojos.

URAQT Cara de Gemas, Cristales cara Pegatinas, Joyas Sirena Cara Gems Maquillaje Facial Joyas Cristales Cuerpo del Rhinestone € 8.99 € 6.49

€ 6.49 in stock 1 new from €6.49



Amazon.es Features ✵ 【Diseños divertidos, hermosos y atractivos】 Las pegatinas faciales de 6 piezas son de diferentes estilos, patrones y colores, hechas de coloridos diamantes de imitación de cristal. Se puede utilizar en la frente, las mejillas y los ojos. Agregue una pizca de purpurina para obtener un brillo adicional y crear un efecto de sirena.

✵ 【Saludable y no tóxico】 Hecho de diamantes de imitación y piedras acrílicas 100% seguras y saludables. Ningún olor se adapta a todas las edades, mujeres, hombres, niños y niñas. No se preocupe por que esto se acerque a su piel.

✵ 【Fácil de usar y reutilizable】 Estas joyas faciales de diamantes de imitación vienen pre-adheridas, son todas autoadhesivas, se pueden reutilizar varias veces como otras pegatinas, límpialas después de la primera vez que las usas o cuando el pegamento se seque, solo vuelve a aplicarlas con pestañas o pegamento corporal.

✵ 【Haz tu maquillaje con bricolaje】 Puedes hacerlo tú mismo en cualquier lugar, como tu cara, frente, cejas, pecho, etc. Simplemente coloca las gemas en tu cara y cuerpo, inmediatamente te hace diferente y glamoroso.

✵ 【Perfecto para cada ocasión】 ¡Divertidas y hermosas gemas faciales listas cuando tú lo estés! Prepárate para tener todos los ojos puestos en ti donde quiera que vayas: conciertos, festivales, carnavales y raves, Halloween, fiestas de cumpleaños para niños, Navidad, fiestas temáticas de disfraces y sirenas te están esperando.

Brillantes Para Decorar Diamantes Autoadhesivas, 9 hojas / 4536 piezas para Joyas para Cara Ojos Niños DIY Tarjetas de Artesanía Adorno Joya de Cristalino Decoraciones € 10.99



Amazon.es Features Piedras brillantes acrílicas: 9 hojas, 6 mm, 504 piezas por hoja de pegatinas de gemas de cristal. Ofrece una gran opción para mezclar y combinar para su propia paleta de colores y patrones creativos.

Colores mezclados: pegatina redonda autoadhesiva con 9 colores brillantes de rosa, plata, oro, multicolor, verde, morado, azul, rojo, rosa rojo. Los diamantes de imitación coloridos se ven brillantes y relucientes.

Etiqueta autoadhesiva de diamantes de imitación: pegatinas de adornos de cristal Bling en adhesivo en la parte posterior, fáciles de pegar en sus tarjetas de artesanía, tela, madera, vidrio, cara o cuerpo, y sus proyectos de bricolaje hechos a mano, no necesitan pegamento.

Seguro y fácil de usar: las coloridas pegatinas de joyas de diamantes están hechas con material ecológico y agradable para la piel, que es seguro para los niños. Cada gema está conectada por el pegamento, es fácil de pelar una línea completa rápidamente, así que disfruta de tus decoraciones de boda y arte de tarjetas ahora.

Perfecto para decorar tarjetas de felicitación, álbumes de recortes o decoraciones de bodas, envoltura de regalos, decoración de automóviles y teléfonos celulares, adornos navideños con marcos de fotos, computadoras portátiles, teléfonos celulares, anteojos para agregar un brillo. Se puede usar en caras, uñas para festividades, fiestas, Halloween, raves, etc.

TankerStreet 2 Hojas 650 Piezas Diamantes de Cristal de Espalda Autoadhesivas Gemas de Cristal Redondas Monocromático Plana para Decoración de la Ropa del Teléfono de Uñas DIY 2mm € 6.59



Amazon.es Features Premium y Shine: Las pegatinas de diamantes transparentes están hechas de diamantes de imitación bling acrílico de buena calidad, que son relucientes y translúcidos. Hermoso accesorio para decoraciones, haz tu vida más brillante.

Autoadhesivo: Viene con alta adhesión, conveniente para usar, solo necesita quitar y pegar en la superficie de los elementos. Fácil de pegar y pelar, se puede usar en cualquier lugar y siempre que lo desee.

Ideal para la Creación Artística: Las brillantes pegatinas brillantes de diamantes de imitación son perfectas para embellecer la decoración facial, los dedos, tarjetas de felicitación, teléfono celular, vasos de plástico, artesanías, ropa, etc. Agregue un poco de brillo y diversión al proyecto.

Número Grande y Tamaño Múltiple: El paquete incluye varios diamantes de imitación claros, 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm. Las 2 hojas de pegatinas transparentes de diamantes de imitación, cada una con 325 piezas, son todas con buen índice de refracción, brillando particularmente hermoso brillo intenso en diferentes formas en la luz.

Trae tu Fascinate Experience: colocando la pegatina de diamantes de imitación en tu cara en la fiesta de Halloween o en la fiesta de baile, serás la estrella que capta el corazón de la gente y deslumbra a los ojos de la gente en la fiesta.

Pegatinas Cara Joyas 6 piezas Gemas de la Cara Face Cristales Tatuajes Temporales Falso para Ojos Cara Festival de Fiestas Decoración € 14.59



Amazon.es Features APLICACIONES: las pegatinas faciales de gemas se pueden utilizar para fiestas de Halloween, carnaval, concursos de baile, festivales, cumpleaños, fiestas de niñas, festivales de música, etc.

REUTILIZABLE: el diseño es desechable, pero también se puede volver a aplicar con pegamento para pestañas o pegamento para el cuerpo si desea volver a usar los tatuajes de joyas

FÁCIL DE USAR: Estos diamantes de imitación vienen preinstalados, son autoadhesivos, es fácil de despegar y pegar de acuerdo con los diseños. No más otro pegamento.

SEGURO: hecho de pedrería y diamantes acrílicos, no tiene olor ni daña la piel

Viene con 6 diseños diferentes, te hará lucir diferente, atractivo, fresco y elegante, ¡conviértete en el foco de la fiesta!

Amaoma Pegatinas Autoadhesivas de Diamantes de Imitación Gemas Pegatinas Uñas Decorativas Brillantes para la Cara Manualidades Material Artesania Color Piedras Cristal 3mm 4mm 5mm 900 Piezas € 12.99



Amazon.es Features Con la mano de obra fina, la superficie del adhesivo es brillante sin rasguños y se ve realmente brillante.

Las pegatinas de gemas se pueden aplicar en cualquier lugar que desee, como teléfonos móviles, carrocerías, artesanías hechas a mano, etc.

Esta hoja de adhesivo de estrás está hecha de acrílico de primera calidad, no es fácil de romper, dura y duradera, se puede mantener durante mucho tiempo.

Estos adhesivos redondos de gemas son autoadhesivos, pueden adherirse a las superficies planas por sí mismos, son fáciles y cómodos de usar y, cuando se los quiten, no quedarán residuos.

Nota: estas pegatinas de strass son piezas pequeñas, por favor, tenga mantenerlos alejados de los niños evitando asfixia por accidente.

MELLIEX 18 Botes Purpurina Polvo, Glitter Flakes Brillantes para Uñas Lentejuelas Brillos Decoración para Cara, Nail Art, Cabello y Cuerpo(Con Cepillo) € 9.99



Amazon.es Features Varias Opciones - El paquete incluye 18 latas de polvo brillante y 2 cepillos. El purpurina en polvo tiene varios colores y tres especificaciones, que se adaptan a sus necesidades diarias de elección.

Materiales - Los purpurina para uñas están hechos de plástico PET, que no daña la piel y es fácil de limpiar. *Los niños menores de 5 años deben usar acompañados de adultos.

Fácil de Usar - Solo aplique estos glitter flakes en las uñas, luego limpie la superficie de las uñas con un cepillo y selle con una capa superior transparente.

Decoraciones de Uñas - La purpurina polvo se puede aplicar a las decoraciones de uñas para hacer que sus uñas se vean tan hermosas y brillantes, que atraiga fácilmente la atención de las personas en cualquier ocasión.

Artesanía de Bricolaje - Estos polvos de brillo acrilico se pueden usar no solo para uñas, maquillaje, pintura corporal, sino también para bricolaje, limo, tarjetas de felicitación, fundas para teléfonos móviles y varias decoraciones artesanales, lo que lo hace más interesante.

URAQT 16 Colores Purpurinas Polvo, Chunky Glitter Flakes Paillette Brillante Decoración para Cara Maquillaje Pelo Arte Corporal Uñas y Mejilla-B € 9.99 € 9.59

€ 9.59 in stock 2 new from €9.59



Amazon.es Features ALTA CALIDAD: Garantía de calidad y nuestro producto es una protección muy ambiental, sin contaminación, sin lesiones.

USOS MÚLTIPLES: el brillo de gradiente basto le permite decorar su hogar, el bolsillo del teléfono celular, los anteojos, las tarjetas, el arte corporal, el maquillaje de cara y ojos, y más.

FESTIVAMENTE ADECUADO: puede usar estos brillos en su cuerpo, en sus hombros y en sus tobillos donde quiera, para un toque agradable de fiesta. Un complemento perfecto para tu maquillaje.

FÁCIL DE USAR: recuerde que lo usa para que el brillo no se pegue. Antes de usarlo, debe usar una base o loción con brillo para obtener un aspecto duradero durante toda la noche. Con el pincel o dedo de maquillaje aplicado y fácil de limpiar.

LIMPIEZA AMIGABLE: el brillo no daña su cuerpo ni su piel y es fácil de limpiar. Ideal para arte corporal, ojos, labios y accesorios para el cabello.

9 Hojas Gemas Diamantes de Imitación de Ojo Cuerpo Cara Diamantes Autoadhesivos de Arcoiris para Mujeres Accesorios de Festival y Arte de Uñas (Grano Pequeño) € 13.99



Amazon.es Features Adhesivos de diamantes de imitación con diferentes estilos: hay 9 hojas de ojos, cuerpo, cara, gemas con diferentes formas para crear patrones distintivos, una gran cantidad para usar en varias ocasiones.

Ocasiones aplicables: las pegatinas de strass son adecuadas para los festivales de Navidad y Halloween, puedes pegarlas en tus ojos, cara, cuerpo o incluso tus uñas para llamar la atención

Material del producto: nuestro producto está hecho de diamantes de imitación y diamante acrílico, es seguro y duradero, las gemas faciales también son reutilizables, límpielas después de su primer uso, pueden aplicarse nuevamente usando pegamento para pestañas o pegamento para el cuerpo

Use instrucciones: primero puede limpiar el lugar de la pasta deseada, luego quitar las calcomanías y pegarlas directamente en la cara o el cuerpo, finalmente presione las piedras de la cara para que se adapten a su cara o cuerpo con cuidado, también puede usar pegamento para pestañas para mejorar la adherencia y evitar la caída.

No solo para el uso inmediato: los adhesivos de strass se pueden aplicar varias veces, una vez que el pegamento se ha secado, se pueden volver a aplicar utilizando pegamento para pestañas, lo que puede mejorar la adherencia

1200+Piezas 14 Hojas Pegatinas Diamantes Autoadhesivas Brillantes Para Decorar, para uñas faciales Tarjetas Artesanales Niños Decoraciones de Bricolaje € 10.99



Amazon.es Features Colorido: ¡Colores fantásticos que te hacen brillar como una estrella! Este kit autoadhesivo de gemas viene con 14 hojas sobre 1200 piezas de pegatinas de diamantes de imitación multicolores, como rojo, verde, azul, púrpura, naranja, transparente, rosa, verde, etc.

Formas: estas pegatinas de joyería pueden darle una gran variedad de tamaños y formas, que incluyen gemas redondas de diferentes tamaños, joyas cuadradas, formas de corazón, diamantes de imitación rectangulares, cristales ovalados, piedras preciosas en forma de gota, estrellas, estampado de flores, etc.

Alta calidad: estas pegatinas bling están hechas de acrílico de alta calidad con magníficos colores, son autoadhesivas, fáciles de pegar en sus manualidades y proyectos, no dejarán marcas cuando se despeguen.

El mejor regalo para los niños: trabajos de artesanía de bricolaje que son muy adecuados para los niños, pueden usarlos para decorar todo, como pinturas, coronas, cajas de tesoros, tazas, etc. A los niños les encantará esta hermosa pegatina, que es una muy buena actividad familiar.

Amplia aplicación: artículos decorativos ideales, ya sea cara, cuerpo, uñas, marcos, teléfonos celulares o tarjetas de felicitación o decoraciones de regalo, son la elección perfecta. También puedes usarlos para fiestas de cumpleaños, bodas y festivales. READ Mario Negri se derrumbó y estuvo al borde de las lágrimas durante toda la sesión en la Cámara de Diputados

Estrás autoadhesivas,Piedras preciosas autoadhesivas,Diamantes Autoadhesivas,Autoadhesivo Adhesivos de strass,Diamantes Autoadhesivas Para Decorar,Autoadhesivo Etiqueta engomada (Transparente) € 7.99



Amazon.es Features Pegatinas autoadhesivas de diamantes de imitación: el juego contiene un total de 5 pegatinas de diamantes de imitación, incluidos 500 diamantes de imitación plateados. El diámetro de los diamantes de imitación es de 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm.

Material de alta calidad: la pegatina de diamantes de imitación está hecha de acrílico de alta calidad con buen efecto brillante. Los diamantes de imitación autoadhesivos en diferentes tamaños pueden satisfacer sus diferentes necesidades y permitirle crear más diseños con un toque de diseñador.

Fácil de pegar y quitar: los diamantes de imitación son autoadhesivos, puedes quitarlos fácilmente de la pegatina. Además, los diamantes de imitación autoadhesivos se pueden despegar directamente, lo que hace que su uso sea más conveniente.

Diseño adhesivo: la pegatina de diamantes de imitación tiene un diseño autoadhesivo, fácil de despegar y pegar en otras superficies sin dejar residuos de pegamento. Los diamantes de imitación adhesivos con diferentes luces y ángulos muestran diferentes efectos de luz para satisfacer sus diferentes decoraciones. Pedido

Amplia gama de aplicaciones: las pegatinas de diamantes de imitación se pueden aplicar a carteras, invitaciones de boda, decoración de uñas, sombreros, libros, cuadernos, cajas de regalo, tarjetas de felicitación, sobres, teléfonos móviles, bolsas de regalo, manualidades, etc. Las decoraciones brillantes harán que tus pequeñas cosas sean más hermosas.

24 Colores Purpurinas Polvo, Glitter Acrilico Brillantes de Uñas con Cepillo de Uñas para Cara Nail Art Cabello Cuerpo Decoraciones para Brillo Uñas € 9.99



Amazon.es Features Seguro y No Tóxico - La purpurina está hecha de un exquisito polvo de purpurina y plástico PET, que es agradable para la piel y se puede usar de forma segura en el cuerpo y las uñas.

Varios Colores y Tamaños - El juego contiene 24 botes de purpurina de diferentes colores, suficiente para el uso diario. Una variedad de colores brillantes y tamaños mixtos le permiten crear hermosos efectos.

Fácil de Aplicar - El juego de brillo también viene con 2 herramientas de pincel, que pueden ayudarlo a aplicar brillo en las uñas, el cuerpo, la cara y otras partes para crear hermosos patrones. Te hace lucir más encantador y llamativo.

Decoraciones de Uñas - El brillo se puede aplicar a las decoraciones de uñas para que sus uñas se vean tan hermosas y brillantes. Puedes quitar la brillantina fácilmente con agua, quitaesmalte o desmaquillante.

Usos Múltiples - Estos brillos son adecuados para el arte de uñas y la decoración del cuerpo. También se puede utilizar para manualidades hechas a mano, como fundas para teléfonos móviles, tarjetas de felicitación, álbumes de recortes, etc., para darles un efecto brillante único.

LIHAO 2 Hojas de Pegatinas de Acrílico de Diamantes Brillantes Pegatinas de Diamantes de Imitación de Cristal Colorido Adhesivo para DIY Manualidades € 9.59



Amazon.es Features Material: hecho de acrílico de alta calidad, brillante y no tóxico.

Tamaño: 3 mm, 4 mm, 5 mm; color: multicolor (15 colores). Cada color contiene estos 3 tamaños para satisfacer tus diferentes necesidades.

Cantidad: 1800 piezas de piedras preciosas. Hay 2 hojas de pegamento de diamantes de imitación e incluye 900 piezas de piedras preciosas en cada hoja.

Función: un adorno ideal para uñas, manualidades, tela, cristal y otros objetos de bricolaje. También es una buena herramienta de creación para niños.

Autoadhesivo: los diamantes de acrílico brillantes para decoración son autoadhesivos, fáciles de quitar y pegar

1000 Piezas Diamantes de Cristal de Espalda Plano Transparente Gemas de Cristal Redondas 1.5 mm - 5 mm, 5 Tamaños € 6.99



Amazon.es Features La parte trasera plana de strass: el paquete incluye 1000 unidades de varios tamaños de cristales blancos claros, tamaños de 1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm de diámetro.

Piedras preciosas artificiales poliédicas: el material es cristal; versátil y transparente, estos cristales aportan brillo y brillo a tus objetos y vida.

Adornos delicados: usted mire bien, el artesanía Rhinestone puede encendedor, arpa y guitarra, placas de coche, tabletas, telas, scrapbooks y así sucesivamente.

Buen suministro DIY: las piedras preciosas de espalda plana tienen un brillo y un brillo único; adecuadas para manualidades, una variedad de joyas y artesanía, para hacer joyas con estilo personal.

Uso amplio: apto para arte de uñas, DIY su teléfono, tarjetas, carpeta, ropa, zapatos, decoración de tablas y bodas.

GL-Turelifes Highlighter Polvo suelto Spray Glitter Powder Spray Shimmer Sparkle Powder Maquillaje en aerosol para cabello Cara Cosmética corporal (#3) € 11.99 € 9.99



Amazon.es Features El diseño del aerosol de airbag es muy fácil de usar, más uniforme que las manchas, el brillo nacarado es muy fino, rocía como una niebla.

El polvo suelto de purpurina se puede rociar sobre el cabello, la cara, los hombros, las manos, las piernas y otras partes del cuerpo. Especialmente cuando lo rocías alrededor de tu cabello, alrededor de tus ojos y alrededor de tus pómulos, puede agregarte mucho encanto.

El polvo en aerosol brillante es la mejor opción para fiestas, representaciones teatrales, maquillaje nupcial, cosplay.

¿Cómo utilizar? Saque el tapón blanco de la boquilla, mantenga la boquilla y la piel a cierta distancia, y luego presione la bolsa de aire con el dedo, la boquilla rociará brillo uniformemente.

Ingredientes saludables, sin experimentación con animales, crueldad.

12 Colores Lentejuelas para uñas,GaxQuly Purpurinas Polvo Chunky Glitter Flakes Paillette Brillante Decoración para Cara, Nail Art, Cabello y Calcomanías de bricolaje € 11.99 € 10.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99



Amazon.es Features Material: cada lentejuela está hecha de purpurina no tóxica y plástico PET, que es agradable para la piel y adecuado para que personas de todas las edades hagan cualquier manualidad.

Fácil de usar: antes de usar las lentejuelas, debe aplicar una capa de base o loción brillante, el efecto es duradero y se puede usar fácilmente con un pincel de maquillaje o con los dedos. También puedes usarlos con pegamento para pestañas o prebase de brillo para adherir las escamas a tu cuerpo.

Recipiente transparente: Nuestras lentejuelas de uñas se colocan en un recipiente transparente para una fácil identificación. De tamaño pequeño, fácil de transportar y almacenar, es un gran regalo para amigos.

Amplia gama de usos: además de decoración de uñas, rostro, sombra de ojos, cuerpo y cabello, las lentejuelas de uñas también se pueden utilizar para decorar huevos de Pascua, resina, álbumes de recortes, decoraciones navideñas, fiestas, decoraciones de baile, pinturas, etc.

Juego de purpurina de 12 colores: este exquisito juego de purpurina contiene 12 colores únicos y brillantes, con colores comunes en la vida. Los colores coloridos ayudan a estimular la creatividad. Puedes hacer manualidades de bricolaje según tus necesidades.

Purpurinas Polvo 12 Colores Chunky Glitter Paillette Brillante Decoración para Cara Maquillaje Pelo Arte Corporal Uñas y Mejilla € 9.99



Amazon.es Features Uso Impresionante: lentejuelas de 12 colores con el mágico cambio de color de la luz, también pueden obtener un efecto diferente cuando están en la luz. Perfecto para las mejillas, el maquillaje, el arte de las uñas o para decorar el estuche del teléfono celular.

Shining All Night: Maquillaje con brillo colorido en el cuerpo y el cabello de la cara, te hace lucir más elegante y con más estilo. Brilla toda la noche y sé la reina más deslumbrante de la fiesta, el baile, la mascarada y el festival de música.

Paillette Elegante: patrón irregular, los brillos brillantes son pequeños pero no todos iguales, agregan un brillo extra y una sensación funky al maquillaje o las manualidades. Super delgado que hace que permanezca más tiempo que las lentejuelas normales si se aplica correctamente.

Safe No Tóxico: el juego de festival de brillo de uñas utiliza material ecológico y ambiental, seguro para el cabello y las uñas, también se puede aplicar en la cara y el cuerpo.

Fácil de Usar y limpiar: aplique brillo corporal con un bálsamo, pegamento para pestañas o gel y use un pincel de maquillaje, o su dedo como herramienta. Use removedor de maquillaje o agua tibia para eliminar los brillos.

15 Hojas Pegatinas de Diamantes de Imitación de Gemas para Ojo Cuerpo Cara Uñas Pegatinas Autoadhesivas de Diamantes de Imitación de Festival de Joyas Faciales para Mujer (Estilo Moderno) € 14.99



Amazon.es Features Varios estilos: hay 15 hojas de gemas corporales de ojos con diferentes formas proporcionadas para que pueda crear patrones distintivos, una gran cantidad para usar en varias ocasiones

Seguro y no tóxico: nuestras pegatinas faciales son seguras y no tóxicas, las joyas faciales están hechas de diamantes de imitación y diamantes acrílicos, que son reutilizables, límpielas después de su primer uso, aplique pegamento para pestañas o pegamento para el cuerpo para aplicar pegatinas de diamantes de imitación en la cara de nuevo

Instrucciones de uso: primero puede limpiar el lugar de la pasta deseada, luego quitar las calcomanías y pegarlas directamente en su cara o cuerpo, finalmente presione los diamantes de imitación para que se adapten a su cara o cuerpo suavemente, también puede usar pegamento para pestañas para mejorar la adherencia y evitar que se caigan

Reutilizable y seguro: las pegatinas de diamantes de imitación se pueden aplicar varias veces, una vez que el pegamento se haya secado, se pueden volver a aplicar utilizando pegamento para pestañas, que puede mejorar la adherencia

Ocasiones de uso: estas pegatinas autoadhesivas de diamantes de imitación se pueden aplicar en los ojos, la cara, el cuerpo y las uñas como decoraciones artísticas para que tengas un aspecto más encantador, también son mejores para ropa, teléfono, bolsos, zapatos, bricolaje y también para Navidad. como festival de Halloween

LukyTimo Piedras de Strass de 1700 piezas - Gemas de espalda plana de 6 tamaños, cristal de diamantes de imitación AB y para uñas/ropa/artesanía, con pinzas de recogida (1700) € 5.99



Amazon.es Features El estrás son un clásico que nunca pasa de moda. Conjunto de estrás con reverso plano, incluye 1700 estrás . Una gran cantidad y variedad para decoración de uñas, maquillaje de ojos, arte corporal, decoración de móviles o tablets, matrículas, tableros de mesas o cualquier otro objeto.

1700 estrás de 1,5, 2,0, 2, 3, 2,7, 3 y 4 mm. Vienen en una caja de plástico con compartimentos separados por tamaño. Cada compartimento se cierra de manera independiente, lo cual evita que los brillantes se mexclen o se caigan por accidente.

Material de calidad: el diamante de imitación hecho de acrílico de alta calidad, finamente cortado con bordes prolijos, tiene un bonito efecto que refleja la luz, hace que las uñas sean brillantes y atractivas.

Multifuncional: los diamantes de imitación AB no solo pueden decorar su arte de uñas, maquillaje de ojos, arte corporal, sino que también pueden crear un patrón único para la carcasa de su teléfono, decorar sus gafas, tarjetas hechas a mano, ropa, placas de matrícula, etc.

Contenido del paquete: Un juego de diamantes de imitación para decoración de uñas incluye aproximadamente 1700 piezas de diamantes de imitación, una pinza, adecuado para crear varios estilos de arte de uñas.

Pegatinas de Diamantes de Imitación Joyas Adhesivas Joya de Cristal de Colores para uñas faciales Tarjetas Artesanales Niños Decoraciones de Bricolaje 20 Piezas y 3 Tamaños € 10.99



Amazon.es Features Pegatinas de diamantes de imitación de cristal - 20 colores de bling diferentes, 3 tamaños 3 mm, 4 mm, 5 mm. 3440 unids por hoja de cristal gema pegatinas. Es suficiente para que disfrutes de la diversión del bricolaje.

15 colores mezclados: cada hoja redonda de adhesivos de gemas viene con una variedad de diferentes tonos de verde, azul, rosa, rojo, blanco, marrón, púrpura, naranja, negro, claro, etc. Las pedrería multicolor se ven brillantes y relucientes.

Adhesivo para manualidades autoadhesivo: adhesivos con adornos de cristal Bling en la parte posterior autoadhesiva, fáciles de pegar en el cuerpo, manualidades, telas, madera, vidrio y proyectos hechos a mano, no necesitan pegamento.

Material agradable para la piel: las coloridas joyas de diamantes están hechas con material ecológico y agradable para la piel, que se puede usar en la cara y las uñas. Simplemente disfruta de las decoraciones de tu cara y del arte de las uñas.

Perfecto para decorar tarjetas de felicitación, álbumes de recortes o decoraciones de bodas, envoltorios para regalos, marcos de fotos, adornos navideños, computadoras portátiles, teléfonos celulares, para agregar un brillo a las festividades, fiestas, Halloween, raves, etc. READ ¿Cuánto dejó Francisco para convertirse en Papa? Reglas y períodos del Vaticano

10 Hojas Pegatinas Faciales de Joya de Sirena de Gemas Diamantes de Imitación Tatuajes Temporales de Ojos Cara Cuerpo Pegatinas de Piedras Preciosas de Lágrimas de Cristal (Estilo Elegante) € 15.59



Amazon.es Features Varios estilos: hay 10 hojas de diamantes de imitación de gemas para el cuerpo de las uñas de la cara de los ojos con diferentes formas para que pueda crear patrones distintivos, una gran cantidad para usar en varias ocasiones

Seguro y confiable: nuestras pegatinas faciales son seguras y no tóxicas, las joyas faciales están hechas de diamantes de imitación y acrílico, que son reutilizables, límpielas después de su primer uso, aplique pegamento para pestañas o pegamento corporal para hacer que las pegatinas faciales de diamantes de imitación se vuelvan a aplicar

Pasos de uso convenientes: primero puede limpiar el lugar de la pasta deseada, luego quitar las calcomanías y pegarlas directamente en su cara o cuerpo, finalmente presione los diamantes de imitación para que se adapten a su cara o cuerpo suavemente, también puede usar pegamento para pestañas para mejorar la adherencia y evitar la caída apagado

Reutilizable para aplicar: estas pegatinas de diamantes de imitación se pueden aplicar varias veces, una vez que el pegamento se haya secado, se pueden volver a aplicar utilizando pegamento para pestañas, lo que puede mejorar la adherencia

Adecuado para la mayoría de las ocasiones: estas pegatinas autoadhesivas de diamantes de imitación se pueden aplicar en los ojos, la cara, el cuerpo y las uñas como decoraciones artísticas para que tengas un aspecto más encantador, también son mejores para la ropa, el teléfono, los bolsos, los zapatos

PHOGARY Autoadhesivo Etiqueta engomada del Rhinestone 3375 Piezas Cristal en 5 tamaño 15 colores Bling Craft Jewels Gem Stickers para Crafts € 11.99



Amazon.es Features 15 colores: cada kit viene con diferentes tonos de verde, azul real, azul claro, verde oscuro, rosa, rojo, amarillo, marrón, morado, lavanda, naranja, negro, transparente, transparente AB. Diamantes de imitación multicolor con aspecto brillante y brillante.

5 tamaños: las pegatinas de gemas Phogary cuentan con 15 hojas de gemas en 3375 piezas, cada hoja tiene 5 tamaños (2 mm-60 piezas, 3 mm-54 piezas, 4 mm-42 piezas, 5 mm-36 piezas, 6 mm-33 piezas) para que mezcle y combine con sus propios patrones creativos.

Material respetuoso con la piel: estas pegatinas de diamantes de imitación están hechas con material ecológico y respetuoso con la piel, que es seguro para ser utilizado en la cara y las uñas. Simplemente disfruta de tus decoraciones faciales y arte de uñas

Autoadhesivo: estos cristales brillantes en la parte trasera autoadhesiva, fácil de pegar en cualquier lugar que desee añadir un poco de brillo con un fuerte adhesivo, se adhieren bien en múltiples superficies como papel, plástico, madera, pared, piel y uñas.

Mejor servicio: si no estás satisfecho con UnityStar Tiny Rhinestone pegatinas, simplemente devuélvelos dentro de 30 días para un reembolso completo. Sin preguntas, sin complicaciones.

9 Hojas de Pegatinas de Gemas Cara Cuerpo de Diamantes de Imitación Diamantes de Imitación Autoadhesivos Gemas de Cara de Arcoiris para Mujeres Accesorios para Festivales y Decoraciones para Uñas € 10.99



Amazon.es Features Pegatinas de diamantes de imitación con diferentes estilos: hay 9 hojas, gemas para el rostro, cuerpo y cuerpo con diferentes formas para crear patrones distintivos, una gran cantidad para usar en varias ocasiones

Ocasiones aplicables: las pegatinas de diamantes de imitación son adecuadas para festivales de Navidad y Halloween, puede pegarlas en sus ojos, cara, cuerpo o incluso en la uña para llamar la atención.

Material del producto: nuestro producto está hecho de diamantes de imitación y acrílico, seguro y duradero, las gemas faciales también son reutilizables, límpielas después de su primer uso, pueden aplicarse nuevamente usando pegamento para pestañas o pegamento corporal

Utilice las instrucciones: primero puede limpiar el lugar deseado para pegar, luego pelar las calcomanías y pegar directamente en la cara o el cuerpo, finalmente presione los diamantes de imitación para que se adapten suavemente a su cara o cuerpo, también puede usar pegamento para pestañas para mejorar la adherencia para evitar caídas

No solo para usar una vez: las pegatinas de diamantes de imitación se pueden aplicar varias veces, una vez que el pegamento se haya secado, se pueden volver a aplicar usando pegamento para pestañas, lo que puede mejorar la adherencia

Xinlie 2 Piezas Tatuajes en la cara Pegatinas Pegatinas para Tatuajes de Metálicas con Destellos Para la cara Pegatinas Para el regalo Navideño Chicas y Mujeres jóvenes(2 Piezas) € 10.99 € 9.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99



Amazon.es Features Transfiera de manera ambiental el papel y la tinta de impresión. Seguro para su salud y su piel.

Con varios patrones puedes hacer tu propio estilo de tatuajes.

Completamente impermeable. Puede tardar una semana, cuando el tatuaje ha sido cuidadosamente transferido.

Pon tu etiqueta de tatuaje sobre tu cara, frente, cejas, mejillas, alrededor de tus ojos

Ideal para cualquier vestidor, disfraz o noche loca en la ciudad.

LOOHAOC Diamantes de Uñas 1500 pcs Uñas Cristal AB y Cristal Transparente Gemas de Vidrio Redondas de Decoraciones para Uñas para Manualidades en Uñas y Cara (6 Tamaños) € 7.99



Amazon.es Features 【Detalle del paquete】Cada paquete contiene 6 rejillas de cristales de color AB y color transparente, la cantidad es de aproximadamente 1500 piezas. Contiene 1 pinzas curvas, 1 bolígrafo de diamantes de imitación, 1 bandeja de placa de almacenamiento de clasificación triangular para diamantes de imitación. Estas bandejas de clasificación triangular pueden no solo se usa para perlas, joyería, pintura y otras artesanías, sino también para tabletas, cápsulas, granos de chocolate, dulces y nueces.

【Materiales de alta calidad】: el diamante artificial hecho de vidrio de alta calidad, finamente cortado con bordes limpios, tiene un hermoso efecto de reflejo de luz, hace que las uñas brillen y se vuelvan atractivas; Los 2 puntos están hechos de acero inoxidable y cada rhinestone es un cristal brillante con dimensiones de sección transversal de alta precisión, corte multifacético, alto brillo y sin burbujas de aire.

【Tamaños】 6 tamaños diferentes de diamantes de imitación de piedras preciosas incluidos: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.3 mm, 2.7 mm, 3.0 mm, 3.8 mm; La caja de diamantes de imitación tiene 12 compartimentos pequeños y las tapas se pueden abrir individualmente.

【Herramientas de arte de uñas】 La decoración de diamantes de cristal cambia constantemente, los diferentes estilos crean. También son adecuados para carcasas de teléfonos celulares, zapatos, ropa, guitarras, tabletas, álbumes de recortes y otras obras de arte. 1440 piezas de pedrería son suficientes para decorar su arte de uñas, maquillaje de ojos, arte corporal, teléfono, bolsos, tarjetas de felicitación, ropa, decorar su hogar, anteojos, etc.

【AHORRE DINERO Y TIEMPO】 Con este conjunto completo de gemas de diamantes de imitación de uñas, puede hacer uñas por sí mismo sin gastar su tiempo y dinero en la tienda del salón. Serás asombroso por su efecto. Genial para uso personal.

