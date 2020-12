Cierre a partir del 8 de enero: cuán oportuno y suficiente

Al tomar esta decisión, las autoridades decidieron no arriesgar el estado de ánimo de los ciudadanos. Esto se puede entender, sin embargo, hay muchos matices …

Ucrania finalmente decidió el momento del cierre: el gobierno decidió entrar en él del 8 al 24 de enero. ¿Qué nos espera? Básicamente nuevo, nada. Se prohibirán cafés, restaurantes y bares, así como la entrega y pedidos “contigo”, tiendas no alimentarias, cines, gimnasios, gimnasios, teatros, centros comerciales y de entretenimiento. Todas las instituciones educativas, excepto las guarderías, están esperando la licencia. Además, no se permitirán eventos de entretenimiento, publicidad, deportivos, culturales o grupales durante este período. Pero a diferencia del cierre de primavera, dijo el gobierno, el transporte público no se detendrá. Bueno, con el hecho de que el encierro es inevitable, todo el mundo parece haber dimitido y simplemente esperar la fecha límite, que debe prepararse éticamente. Por lo tanto, a la espera de la decisión, Ukrinform ha reunido las opiniones de expertos, médicos y economistas, para evaluar su efectividad.

Las autoridades intentan evitar una explosión social

Especialista en enfermedades infecciosas Yuri Gegarev Se cree que las autoridades tomaron esta decisión para evitar una explosión social. Pero está convencido de que esto no solo fue motivado por la renuencia de la mayoría de los ciudadanos a abandonar las festividades, sino también por las peculiaridades del fin de año laboral.

“Nuestras vacaciones de Navidad duran al menos del 1 al 7 de enero, cuando nada funciona. Los últimos días del año son muy importantes para las empresas e incluso las agencias gubernamentales: los contratos, los contratos financieros, los informes, etc. están cerrados. Y si todo se detiene en este momento, Hay muchos problemas y críticas. Por supuesto, lo ideal sería imponer una prohibición a la luz de la progresión de la enfermedad. Pero por el momento no se tiene conocimiento de la etapa en la que nos encontramos. Hay expectativas de que la infección de influenza pueda aumentar a mediados de enero, por lo que esta decisión gubernamental parece lógica. Exactamente. Pero si alcanzamos el pico de infección ahora, tenemos que cerrar “, dice un especialista en enfermedades infecciosas.

La familia está tan llena que es demasiado tarde para entrar al encierro en enero

Los expertos que monitorean el desarrollo de la enfermedad en Ucrania confirman que ahora se requiere la cuarentena, porque la situación es muy complicada, y en las vacaciones de Año Nuevo será posible hacer concesiones. Director del Renaissance Institute for the Future, Especialista en Enfermedades Infecciosas, Asesor de Gestión del Cambio Vadim Aristov En un comentario a Ukrinform, explica por qué las fechas elegidas para entrar en cuarentena se retrasaron. Añadió que “los que se hayan contagiado desde diciembre serán trasladados al hospital a principios de enero, y los que se hayan contagiado en vacaciones será a mediados de enero. Entonces esperamos un gran brote de la enfermedad y al mismo tiempo la política pública parecerá razonable a los ojos de la mayoría de la población, porque el problema ahora no lo es”. Muy claro y todos están felices de posponer el encierro, lamentablemente ya nos hemos olvidado cómo las elecciones locales afectaron la segunda ola de la epidemia en el país ”, dijo el especialista en enfermedades infecciosas. En su opinión, el bloqueo debería haberse ingresado en el momento en que se introdujo la cuarentena durante el fin de semana, y ahora nos estamos preparando para su final. En ese momento, aún podía restringirse cerrando establecimientos de restauración, discotecas y gimnasios. Según nuestras estimaciones, a finales de noviembre hubo escasez de camas equipadas, donde se pueda brindar atención de calidad a los pacientes críticamente enfermos. A finales de año, este déficit alcanzará las 4.000 camas de cuidados intensivos y los pacientes críticos serán tratados en camas normales.

El Centro de Economía de la Salud de la Escuela de Economía de Kiev expresó una opinión similar, ya que estaban convencidos de que el bloqueo debería imponerse ahora. Y un retraso hasta enero significa que aplicaremos restricciones cuando la situación sea crítica: la cantidad de pacientes, la carga para los hospitales y los médicos que ya están operando en su punto máximo.

“Los pacientes con coronavirus continúan llenando nuestros hospitales. Los hospitales están superpoblados. Sí, se han agregado camas de oxígeno, pero no podemos analizar si realmente están equipadas como camas funcionales con médicos que puedan brindar atención cuando sea necesario. En un hecho, tenemos suficientes camas, y en otra realidad, quién Imposible llegar al hospital. En esta realidad, las organizaciones benéficas están proporcionando a las personas concentradores de oxígeno en el hogar. Una quinta parte de todos los pacientes con COVID-19 en Kiev ahora reciben oxígeno en el hogar, no en el hospital. Esto puede indicar que llegar a un hospital en Kiev no es un problema. Es fácil, aunque hay una familia según las estadísticas, por eso creo que es peligroso depender del promedio de camas del país a la hora de tomar la decisión de cerrar ”, dijo el titular del centro y ex viceministro de Salud. Buffalo Kovteuk.

Sin el largo encierro y los investigadores epidemiológicos, la situación no mejorará

Los expertos también enfatizan que para que el bloqueo sea efectivo, es importante considerar su duración, de lo contrario, las restricciones pueden ser ineficaces. Esto, en particular, confirma Vadim Aristov: “España, Polonia, Grecia y Alemania han visto que 4 semanas de bloqueo solo estabilizan la infección. Se necesitan 6 semanas para que disminuya. Por lo tanto, introducir el bloqueo de 16 días es un paso para satisfacer a la opinión pública, no para mejorar los indicadores epidemiológicos. Por lo tanto, es probable que el bloqueo se extienda. Durante más de tres semanas, o se hizo evidente que la opinión pública tiene una gran influencia en el sistema de gobierno del país, por lo que los principios científicos no se toman en consideración. Aristov.

También agrega que el bloqueo es en realidad un grito de desesperación y puede evitarse desatando una red de investigadores epidemiológicos. Sin eso, la situación con la enfermedad volverá a deteriorarse en febrero y marzo. Tarde o temprano, es necesario capacitar a los investigadores epidemiológicos, para establecer la cooperación entre ellos y los agentes del orden que vigilarán el cumplimiento de la cuarentena y el aislamiento. Entonces la economía funcionará y los que propagan la infección se mantendrán en El mundo en el que puedes comprar píldoras anticonceptivas para recuperarte es ahora cosa del pasado. Ahora necesitas cambiar el proceso: cómo te proteges de los virus, cómo trabajas en el trabajo, cómo vives en casa, cómo te desplazas en el transporte … Solo está tratando de comprar una pastilla que probablemente pierda. China está trabajando duro para investigar las comunicaciones, y está funcionando, porque el tema del bloqueo no se ha planteado allí en los últimos meses ”, resume el director del Renaissance Institute for the Future.

Por lo tanto, la decisión del gobierno de imponer el bloqueo a partir del 8 de enero tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, cada uno de nosotros podría iniciar una cuarentena personal antes y extenderla si el gobierno no toma ese paso.

