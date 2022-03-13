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Emekli malaşrnda artış, en düşük emekli maşının asgari kkıls kn mezelleitirilmesinin durdurulmasinı Sosyal Gowlik hakııiler 12ilerileriler’tilerden ilerdenme.

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