Vicky Gipolitakis y Leticia Siciliani niegan el cariño de German Martigui: “No se pisen”

Vicky Gipolitakis y Leticia Siciliani se alegran de volver a German Martidegui (Video: “Masterkef Celebrities”, Telefa)

Eso fue hace diez dias Martidegui alemán Regresó en el aire Celebridades de Masterkef Dos semanas después de que se contrajera el coronavirus. Pero no obstante, Wiki Gipolitakis Y Leticia Siciliani Lo volvieron a encontrar en la edición de este martes del reality de Telefay Gastronomía porque los playoffs tenían una semana libre. Entonces, lo saludaron tan pronto como lo vieron.

“Volví bien y, además, me animé en alguna vueltaSiciliani dijo cuando Santiago del Moro Preguntó cómo se sentía al comenzar esta nueva fase de la competencia. Inmediatamente los griegos se dieron cuenta de que la cocinera estaba de regreso en el estudio. “¡Sí, vino el alemán, volvió!Vicky gritó feliz.

El conductor luego regresó a Leticia, quien Soñó que Marticui era su padre, Él dijo: “Tu y tu padre se reencuentran después de mucho tiempo”. “Sí, me apartó”, se quejó la actriz en ese momento. Y, sin dudarlo, Zipolitakis la reprendió: “Has vivido mucho con German, ¿no es así?”. Cabe recordar que la cocinera griega ha estado tratando de impresionar desde el inicio del proyecto.

“No, pero el mío es otra cosa …Siciliani dijo. Luego aclaró la situación: “Siempre dije que soñaba que era mi padre. Y luego, las imágenes que todos crean en su cabeza, lo siento”. No pises los puestos Por favor ”, preguntó entonces Gipolitakis.

Mientras tanto, el chef notó con una sonrisa cómo ambos participantes negaban su cariño. Además, cuando todos quisieron conocer su opinión, se señaló a sí mismo: “Espero verlos a todos”. Pero Martikui recordó que dos concursantes que estaban allí habían padecido COVID-19 como él: “Me alegro que Vicky esté bien, él polaco Todo está bien. Es bueno estar aquí contigo de nuevo “.

Homenaje al Martigui alemán de Vicky Gipolitakis (Video: “Celebridades de Masterkef”, Telefo)

Más tarde, Leticia, un poco molesta por la actitud de Marticui, admitió: “No me dio cinco como una pelota. Siempre mira la página wiki”. Grecia, por su parte, no hizo más que mirarlo como de costumbre. Hay que tener en cuenta que hace una semana, cuando finalmente pudo volver a los registros, Zipolitakis decidió rendir homenaje al alemán.

“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Te extrañé. Yo estaba contigo cuando tu no estabas“, Le dijo al chef griego en el momento de la degustación, mientras se encontraba frente al jurado co-escribiendo Damien Bethuler Y Donato de Sandis Con él Wiki verde, tofu y hamburguesa de girasol con pimiento e hinojo. “METROEstaba tan emocionado cuando te vi con la camiseta puesta. Me ayudó, estaba en un momento difícil “.El alemán estuvo de acuerdo.

En cambio, cuando Siciliani regresó con él Hamburguesa yemenita de arroz y lentejas con calabacín y zanahoriasa, La reacción del chef no fue la que esperaba la actriz. Ella lo regañó por no pasar por su isla de trabajo. Ella, después de probar su producto, afirmó firmemente que no era su digna hija. “No es un plato de Leticia Martidegui”, Recordó su sueño.

