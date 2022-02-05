Valencia manda hakemden tarihi karar! Pulsa sobre la clave iptal en el Tipo de Penalización…

Spanya’da yaşanan hakem olayı sosyal medyaya damga vurdu. Busca en el arsenal de Valencia en Cartagena para obtener más información sobre Mail Ilgin de Kral Kupas. Karar sonrası Cartagena oyuncular hakeme yoğn itirazlarda bulundu ama sonuç deiimedi. Ma anlatan speaker de hakemin kararna çok şşışırdı ve kahkaha attı.

PENALIZACIÓN NETA İPTAL ETTİ

Karlia Geldii de Cartagena Valencia es una colección de más de 45 d Ev sahibi Culland Corner de Cortagena Vuruşunda Topa Vurmak’s Futbolcuya Valencia’s oyuncudan sert bir müdahale geldi. Aldığı darbeyle yere ylan Cartagena futbolcusu yerden kalkamadı. Main hakemi bu olayin ardandan bir an duraksaday ve penalte vermek iin hareketi geeti … Daha sonrasinda saatine bakan hakem main yil yarısinı bitirdi.

SAHA KARIŞTI

İlk yarını son düdüğünü çalmasının ardından çılgına dönen Cartagena futbolcuları hakemin üzerine yrüdü. Verilen karara sadece ev sahibi deil valencia’l futbolcular da aştı. Araya girmeye çalışan Valencia’l futbolcular ev sahibi takimmondaki isimleri sakinleştirmeye çlıştı. Saha sakinleştikten sonra iki takımn futbolcuları hakemler devre arası iin soyunma odasina gitti.

(Alumno de Grintler Tivibu SPOR’dan.)

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