Un estudio dice que el ‘cometa monstruo’ se dirige al sistema solar, más grande que Marte (foto)

Esta estrella, oficialmente llamada objeto C / 2014 UN271, tiene un diámetro de hasta 150 km, o aproximadamente siete veces el diámetro de Fobos. Satélites de Marte.

A través de sucesivos estudios, se fue refinando el tamaño de este objeto, hasta que se determinó que su masa excedía a la del Cometa Hale-Bopp, conocido como el Gran Cometa de 1997.

Selon les calculs de l’astronome Will Graeter, C/2014 UN271 sera non seulement plus gros que le satellite sur Mars, mais il dépassera également l’astéroïde 55 Pandora et une roche spatiale connue sous le nom d’Arokoth, explique-t- Él. Para estudiar Publicado en el portal arXiv.