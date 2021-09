Posada Ronaldo Komana En Barcelona cuelga de un hilo. El club está buscando un nuevo entrenador, la lista de nombres es demasiado larga, pero los nombres ya se pueden quitar.

Los medios españoles informaron ayer que hay cinco o seis nombres en la junta directiva de Barcelona. Entre los entrenadores estaban los parados que se decía que estaban interesados ​​en la Duma de Cataluña. Andrea Birlow. Según “Sky Sport” esta información no está realmente confirmada. Birlow No es de los entrenadores que empezará a trabajar en el Camp Nou en ningún momento. En los nombres de los entrenadores que se dirigen a la capital catalana, este número siempre volverá como un boomerang Erica Diez Hacer – Entrenador del Ajax Amsterdam. Se le preguntó al técnico sobre la posibilidad de trabajar en el Barça. “Estoy ocupado con el Ajax”, respondió rápidamente, cortando cualquier conjetura sobre su futuro. El Barcelona busca constantemente un nuevo entrenador. Común No será despedido hasta que el club llegue a un acuerdo con su sucesor. Si la Duma de Cataluña juega mañana un partido de Liga contra el Cádiz. Cualquier deslizamiento acelerará todo el proceso de redundancia. pgol, PilkaNozna.pl

