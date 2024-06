ÚLTIMA HORA: ¡España habla del portero del Galatasaray, Iñaki Peña! 'Se arrepintió' – Galatasaray

Honor Tincer

clase=»medyanet-inline-adv»>

Aquí las novedades sobre Iñaki Peña:

La agencia de noticias española Europa Press anunció el partido de la UEFA Europa League a sus suscriptores con el titular 'El Barça cancelado por Inagi Peña'. El informe decía: “El portero que juega en el Galatasaray cedido por el Barcelona fue la sorpresa de la noche. «Se demostró ante el Barça y demostró que es candidato a un puesto en el equipo la próxima temporada».

El diario catalán Sport publicó un reportaje titulado «Debe lamenta la vuelta de Inági Pena al once inicial». En la noticia, “Debido a su lesión, no está en el once inicial de Xavi desde el partido contra el Bayern. «Hizo buenos tiros en su primer partido como titular tras su lesión, pero el portero del Galatasaray hizo grandes paradas».

La noticia se publicó en la web del CCMA con el titular «Se demostró en su partido en el Camp Nou» y la expresión «El portero del Barça, jugando». «Cedido en el Galatasaray, consiguió que el partido acabara sin goles».

clase=»medyanet-inline-adv»>

La publicación catalana Mundo Deportivo tituló 'Inagi Peña anuncia candidatura para la camiseta del Barcelona': «Peña brilló contra el Barcelona. Salvó brillantemente y dio confianza en la portería. Fue un recordatorio de que el Barcelona tiene buenos porteros».

La noticia se publicó en la web de La Sexta bajo el titular 'Iñaki Peña plantó cara al Barcelona'. En el mensaje, “Bena hizo algunas paradas increíbles. El nombre más activo del conjunto catalán es Memphis Depay, pero el portero del Galatasaray no le deja pasar.

El marcador complicó la gira del Barcelona y la actuación del portero llamó la atención, según informó la agencia de noticias española (EFE). «Es imposible que el Barcelona supere al gran Iñaki Peña», decía el informe.

Según el diario Marga, 'El nombre principal del partido es el del portero Iñaki Peña, que ha estado en el Galatasaray cedido por el Barcelona. El joven portero no dejó pasar al equipo de Xavi. Se añadieron las siguientes líneas: «Turquía está invicta en Europa en once partidos».

El director deportivo del Barcelona, ​​Matteo Alemany, ha emitido un comunicado sobre los jugadores cedidos en el Galatasaray. En una entrevista con Barça TV, Alemany afirmó: “Inagi Peña es una jugadora del Barcelona y un activo para el Barça. Tomó la valiente decisión de alquilar. Fue una buena experiencia para él. De todos modos, es un jugador del Barcelona», afirmó.

clase=»medyanet-inline-adv»>

El técnico del Barcelona, ​​Xavi, también elogió a Iñaki Peña por su excelente actuación con la camiseta del Galatasaray. Xavi: “Lamentablemente no pudimos jugar como en los últimos partidos, pero tengo que decir una cosa; Peña también tuvo una gran actuación.

Fútbol Express de Chile compartió en su cuenta de Twitter lo siguiente: «Inagi Peña fue la líder del rival del Galatasaray en el Camp Nou» y agregó las siguientes líneas: «Si el partido termina sin goles es gracias a las excelentes atajadas. Arquero. Peña Se formó en La Masia y juega cedido en el Gigante de Estambul.





Jugadores de fútbol con camisetas del FC Barcelona y Galatasaray