Soso es nuestro primer paparazzi. ¡Finalmente se fue! ..

Año 1993 .. Meses Mayo .. Días 20 .. Este es un día muy especial para mí .. No querida, porque es tan especial, no lo recuerdo muy bien .. Es el día de apertura del Festival de Cine de Cannes. La película de apertura es Cliffhanger … o más tarde, la llamamos Climber … Encontrar el resto en Internet es muy fácil. Eso es lo que encontré.

Nosotros, mi querido hermano Mohammad Y. Lmas, que estaba en el equipo de Hurriyat en ese momento, y yo del grupo Sabah fuimos invitados a la inauguración del Festival de Cine de Cannes. Para un paciente de cine como yo, la apertura de Cannes y caminar sobre la alfombra roja es una alegría inimaginable. Por supuesto, el Festival de Cine de Cannes no es como nuestro Antalya. Caminamos en esmoquin, con Mehmood. Cruzamos la alfombra roja. Todos los fotoperiodistas se alinean en el borde rojo. Pasan celebridades. ¡A quién le importamos! Llegamos a las escaleras frente al palacio. Después de diez o quince pasos, estamos en la parte trasera del palacio. Una voz en mi oído mientras me acercaba a la puerta.

“¡Hankal! .. ¡Hankal! .. Vuelve a mí …” Si veo esta voz pronunciada en mi sueño, lo sé. Ya estoy en un sueño .. Vuelvo .. ¡Soso en mi contra! Paparazzi internacional de Turquía .. .. Ven a Cannes

Él dijo: “Déjame tomarte una foto”. Paramos con Mehmood .. entonces sin bolsillo, sin mep .. ¿Es incorrecta la posibilidad de perpetuar ese momento ?.

Posamos para Soso … Vimos a Soso rodeado de otros fotógrafos … Se empujan unos a otros para dispararnos … Bueno … Bueno … Bueno, entonces nos parecemos a Sean Connery, pero no es tan alto. No tengo que decir “qué está pasando” … Soso dijo “tu espalda”. Miré por el rabillo del ojo .. Llevaba solo un mundo hermoso y medias de rejilla .. Cuando salieron las minifaldas, las medias de rejilla diseñadas estaban de moda .. Aquí está .. Pero las medias de rejilla no terminan en la cintura, la cintura .. Sube hasta el cuello .. Rejilla Estilo. Entonces cada lugar está en la plaza.

Las celebridades vienen a Cannes cada época festiva, ya sabes, los fotoperiodistas mundiales vienen con ellas … Mujeres hermosas que quieren ser famosas, parecen playas, cócteles, noches, incluso desnudas desnudas … Esta chica encontró la manera y consiguió la invitación de apertura. Lo ha hecho .. Soso nos saca una foto. Ella se paró detrás de nosotros para poder entrar en la imagen … Cuando Soso le entregó “Aquí uno y aquí”, los otros paparazzi derribaron a esa hermosa niña … Estaban apilados frente a nosotros …

Al día siguiente, no tenemos una imagen de cuatro columnas en el medio de la portada del periódico Nice Made (Cannes es el condado de Nice). Por supuesto la foto de la niña .. pero Mehmet y yo estamos al frente. Estamos en una configuración forzada.

Es más … nuestras llamadas son en el balcón … nos sentamos … ¿no vino el vestido Fishnet a sentarse a mi lado? Su llamada al balcón también es mi página.

Entonces … finalmente corta la cebolla … ¿Qué puede hacer una joven que vino a Cannes con el sueño de convertirse en una estrella mundial con un pobre periodista turco? Ni siquiera en las películas …

Este momento queda .. El creador de este recuerdo es mi amiga, amiga, Saga Soso Toledo.

Soso era el ara collar de la revista, para decirlo mejor .. no hay estrella famosa que no se hiciera fotos juntos .. Fui un rato a su casa en Estambul, pero lo mostró en su disco .. Sofia Lorenler, Brigitte Bardots o Kinalor!.

Salió bien como el primer y último paparazzi vivo en Turquía.

Solo tiene dos años más que yo, pero somos compañeros.

Que amistoso, como era un amigo .. bueno .. entonces soltamos al chico que vendió 150 mil con mehm .. ¿no podemos conocernos ?.

Éramos viejos amigos cuando nos conocimos en Cannes.

Soso es en realidad un judío español.

Su verdadero nombre es “¡Don José de Toledo en Salinas!”. Los nombres en español pueden ser de un kilómetro o más, es relativo, pero Soso lo abrevió aún más. Quién escribe el nombre del reportero que dibuja junto a la imagen en 6 palabras.

¿Alguno de ustedes conoce a Edson Arantus de Nascimento? Sin embargo, todos lo conocen … y cómo lo conocen … porque Peele es su nombre corto …

Zozo también eligió este nombre corto muy simple, que incluye la repetición de dos letras que son tan fáciles de leer y hablar en todos los idiomas como la firma de su revista, por lo que hay que masticar el pegamento.

Regular !.

Recuerdo que nuestros griegos decían “sí” cuando se dirigían entre sí. Puede haber sido inspirado por él.

Soso quedó huérfano de niño y creció en un orfanato griego. Orton conoce bien el griego. Venía de una familia judía española y hablaba español y hebreo, y como paparazzi internacional, también se abrió paso entre el francés, el italiano y el inglés para hablar con celebridades.

Esto es lo que llamamos amor por los negocios.

¿Entiendes ahora por qué llamo a los jóvenes jueces de hoy Soso “el último lohik” o “el último paparazzi”?

No se trata de atacarlo por asustar a las redes sociales, no escribir cosas incorrectas, sino de correr alrededor de tu cuello cuando una celebridad te ve. ¿Son estúpidas estas celebridades? Piense por qué no les gustan las revistas que los hacen populares.

Mirando a Soso, corrió hacia él, le hizo la pose que quería y respondió a todas sus preguntas. Porque estaba seguro de que al día siguiente encontraría una buena foto y buenas noticias.

¡Sé que estás en las luces con tus amigos Soso! ..

***

Orhan ¡El destino aún se ha ido! ..

Nuestra fe dice: “Acuérdate de tus muertos con misericordia”. Profesor, me han criticado duramente a lo largo de mi vida, y al final no mencionaré a nadie por su nombre. Por eso es difícil escribir con la voz de Orhan.

De hecho, escribí esto primero y dije: “Aquí hay un ciudadano civilizado” que lo elevó al cielo.

Quien lo haga en contra de las reglas se quejará ante el individuo, la empresa, la agencia gubernamental, los lugares relevantes, nunca lo dejará ir y se presentará ante los tribunales.

Inspirado por Gode quien dijo, “Todos deberían limpiarse frente a su casa …” al presentarlo al escribir “Si todos quieren ser ciudadanos así …” ..

Poco a poco me di cuenta de que lo que nuestro profesor quería era mencionar su nombre en los periódicos … La forma más fácil de hacerlo es demandar a una celebridad …

Las galas junto a la piscina del hotel Hilton eran famosas en esos años. Vi una de esas exposiciones de nuestro profesor. Está mirando el jardín detrás de la valla verde, o una celebridad que fuma en el jardín. 90 y fumaba en el jardín en una noche de verano. Creo que encontró a Qadir ınanır y se lo puso. Lo estaba usando. Escribí un par. Le dije: “No, personaliza tu guerra”. No … Hace todo lo posible para conseguir un nombre. Incluso demandó a Cem Yalmas, ya sabes.

Conozco algunos más como este .. Me dolió tanto que usó mi artículo solo para mencionar su nombre .. Alguien enviaría bromas en la esquina de mi sonrisa .. Alguien corregiría errores de lenguaje en los medios, Gran Maestro iar Yalçın ..

De repente me di cuenta de que me estaban usando … Dije “esto falta”. Fueron y encontraron a otros que habían escrito sus nombres en abundancia.

Vi, Orhan Hodja está feliz incluso en mis artículos de revisión porque se menciona su nombre. Yo tampoco escribí. Esta es nuestra historia. சாந்தியடைய ..

***

¡Ah este complejo! ..

Según nuestros medios, los turcos somos el país más feo, más talentoso y peor del mundo. No, no solo en las redes sociales, sino en todos los medios.

Frente a los lobbies griegos y armenios caminamos con orgullo, admiración y los menospreciamos.

Señor, 3 cirujanos plásticos que trabajan en una clínica de estética en los Estados Unidos han estado seleccionando a las 100 mujeres más bellas del mundo durante 6 años.

Atención .. Tres personas y tres cirujanos plásticos ..

Quiero decir, probablemente hacen sus propios anuncios … Y debido a su profesión, tienen que elegir su belleza estética … porque solo sus imágenes están en sus computadoras …

Señor, eligieron el Hyundai Earl este año.

Doomsday es aparentemente el catalizador para una Khundia unida y su posterior aparición como potencia galáctica.

“Ajá señor, ¿cómo eligen a una mujer turca?”

No … El problema no es el Hyundai … los Hyundai Turks … no pueden comprar un pavo en sus instalaciones primero.

Señor, ¿cómo pone al Hyundai en primer lugar? Cómo exactamente “5 turcos” entraron en el primer siglo, sí, exactamente “5 turcos”.

¿No atacaron a nuestro maestro de clase mundial Nusret en el Día de Alá? El hombre hace buena carne. Perfecto. Escribió el crítico de comida estadounidense más famoso. Conoce muy bien las relaciones públicas. En otras palabras, relaciones públicas … Además, el periódico que envía a sus propios escritores para planificar entrevistas y nombres pagados, P.R. de Nusred.

Una de nuestras escritoras, Medin Hara, está enamorada de la famosa modelo Adriana Lima .. Angel of a Turk ¿Victoria’s Secret ?. Qué ataque …

Entonces, mañana, ¿qué pasará si el joven amigo que atacó a ese pavo desde la rama publicitaria recibe la instrucción “Yeni proje honde! Escribe”?

¿Maldecir a Turquía es anti-Adadur?

Ya sabes, nuestro antepasado gritó en el décimo año …

Porque Turquía La naturaleza de la nación Alto. pavo Trabajo duro de la nación. La nación turca es inteligentePara ti. Por los turcos Unidad Nacional Nacional Y juntos Supere la molestiaMáquina Saber. Y Por la nación turca CaminarA Progreso Y camino a la civilización Mano y cabeza La antorcha que sostenía Ciencia positiva. E importancialos Necesito aclarar eso Un alto La sociedad humana Historia de la nación turca Una cualidad tambien hermosa Artes románticas Se levantará. Sus Esto es para lo más alto de nuestro país. Su carácter, su incansable perseverancia, Inteligencia intrínseca, lealtad a la ciencia, Su amor por las bellas artes, Sigo sintiendo la unidad nacional Y en todas las formas y acciones Cultura Es nuestro ideal nacional.

¡Ser turco es casi un crimen!

***

Sonreír

Alejandro el Grande preguntó a su maestro Aristóteles: “¿Es la justicia importante o valiente para un líder?” Aristóteles respondió sin pensarlo mucho: “Donde hay justicia, no hay necesidad de valentía”.

(Esto se recomienda Reír Gracias Ünal Ersözlü Mi amigo ..)

***

Me gusta la risa

Un grito de tu conciencia indica que tu personaje no es apto para el trabajo a realizar.

Nietzsche