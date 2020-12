Señora del tiempo. Secretos de la gestión del tiempo en Vladislav Magaltskaya

También puede leer este material en ruso Vladislav Magaltskaya, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Ucrania (Foto: Archivo Personal)

Vladislav Magaltskaya, una mujer encantadora y una emprendedora exitosa, candidata a ciencias técnicas y MBA de la Edinburgh Business School, vicepresidenta de la Federación de Empresarios de Ucrania y directora del Departamento de Estado de Seguridad Alimentaria y Protección al Consumidor, madre solidaria y esposa feliz, comparte sus trucos de vida para ayudarla a mantenerse al día. Y gestiona tu vida de forma eficaz.

“Me desperté por la mañana, ¡limpie el planeta!”

Se dio cuenta de la necesidad de administrar el tiempo y gastarlo de manera inteligente. Quizás esto se debió a que mi madre me leyó de niño un libro de Antoine de Saint-Exupéry “Pequeña Amir, como hubo palabras: “Me desperté por la mañana, ¡limpia tu planeta! “Y recordé esto desde el principio y siempre traté de seguir el principio de que cada minuto debe ser gastado para siempre. Pero en la escuela estaba confundido por el hecho de que para obtener una medalla de oro tienes que obtener excelentes resultados en todas las materias. Después de todo, incluso La persona más talentosa no puede tener la misma fuerza en todo.

También tenía mis asignaturas favoritas, no muy escolares. Por eso, era importante en esos años aprender a planificar mi tiempo para dedicar el mínimo de tiempo necesario a estudiar lo que no es muy cercano a mí, pero suficiente para una excelente titulación. Fue desafiante y no muy inspirador, pero me ahorró tiempo para lo que realmente me gustaba.

“Piensa racionalmente y expresa tus deseos con claridad”.

El deseo de independencia me vino casi desde que nací, siempre hice lo que amaba. Es por eso que he creado pautas de vida y una comprensión de lo que me gustaría hacer en la vida desde el principio. De ahí el deseo de satisfacer sus necesidades por sí mismos sin tener que buscar ayuda de nadie. Primero se trataba de comprar libros, luego de las necesidades de otros adolescentes. Gané mi primer dinero a la edad de trece años, haciendo una variedad de trabajos manuales, desde recolectar bellotas hasta chatarra, escoria y papel desperdiciado. Gracias a esto compré mi primera computadora. Después de aprender a codificar, obtuve una nueva fuente de ingresos. Entonces, cuando era niño, aprendí a pensar racionalmente y a formular mis deseos con claridad.

“Mía Truco de vida para bancos: elige Mejor “

Realmente agradezco la oportunidad de servir en las sucursales VIP de los bancos, ya que siempre puedo contar con la profesionalidad de los asistentes y asesores financieros. Esto me permite dedicar la mínima cantidad de tiempo que necesito a operaciones bancarias con la mayor eficiencia en su comportamiento.

Para mí, el dinero es ante todo una oportunidad y, por tanto, hay que respetarlo y valorarlo. Pero igual de importante es la capacidad de gestionarlo de forma inteligente y eficaz, porque solo entonces se convierte en un activo valioso. Por lo tanto, presto atención a la elección del banco con el que trato, y el criterio principal para mí es la conveniencia y la simplicidad de las decisiones.

Para mí, el dinero es ante todo una oportunidad y, por tanto, hay que respetarlo y valorarlo. Pero igual de importante es la capacidad de gestionarlo de forma inteligente y eficaz, porque solo entonces se convierte en un activo valioso. Por lo tanto, presto atención a la elección del banco con el que trato, y el criterio principal para mí es la conveniencia y la simplicidad de las decisiones.

Hoy en día, mi familia utiliza la banca por Internet constantemente y presta servicios a muchos bancos. Así que puedo comparar sus aplicaciones móviles en términos de funcionalidad y usabilidad: facilidad de uso. Pero lo más importante: la banca por Internet ahorra tiempo.

“Cree en ti mismo y conoce el valor del tiempo”.

Para mí, el recurso más valioso y valioso es el tiempo que dedico a hacer grandes ahorros. Por eso puedo aconsejar a aquellos jóvenes que estén pensando en encontrar un equilibrio entre la vida profesional, la vida personal, el trabajo y el ocio, que crean en sí mismos y conozcan el valor del tiempo, porque nunca volverá a suceder en la vida. El ex presidente israelí Shimon Peres tiene un libro “Tímido Los sueños no tienen lugar aquí ”. En mi opinión, esta es la mejor guía para los jóvenes ucranianos que luchan por la felicidad y el éxito.

Aprenda a confiar en los profesionales

Mi dicho favorito: “Fracaso de la regulación, hágalo usted mismo”. Por eso trato de delegar tareas y poderes a quienes me rodean. Y, por supuesto, supervisar su implementación. Esto es absolutamente necesario, porque si te encargas de todo, no te quedarás sin energía ni tiempo. Además, estoy seguro de que hay verdaderos profesionales en absolutamente todas las industrias y campos que podrán hacer este trabajo mejor y mejor que yo. Y, afortunadamente, estoy rodeado de gente así. Gracias a ellos, ahorro energía y tengo la oportunidad de concentrarme en lo que hago mejor.

Elimina a los devoradores de tiempo de tu vida

El mejor truco de vida sobre cómo ahorrar tiempo para las cosas importantes es apagarlo por completo Depredadores El momento de su vida. Por ejemplo, cuando llego a casa, no enciendo la televisión, pero recibo noticias de fuentes verificadas. Me encanta cuando es claro, conciso y equilibrado. Tengo el hábito de planificar todas las actividades con anticipación, todos los días para hacer un plan claro y el horario de las acciones y reuniones. Claro, no siempre funciona, pero trato de minimizar situaciones imprevistas, esto es muy importante, porque sabiendo exactamente qué y cuándo debes hacerlo, te sientes muy cómodo y tienes tiempo para todo.

“Herramientas Promover una planificación eficaz

Para un uso racional del tiempo, no puedo prescindir de un reloj inteligente. En mi caso, es el Apple Watch, ya que tiene enormes funciones que se pueden controlar con un asistente de voz, lo que ahorra mucho tiempo. Además, le permite ingresar instantáneamente datos sobre citas y planes en el calendario y tomar notas en formato de texto o audio. También puede agregar eventos rápida y fácilmente desde otras aplicaciones, por ejemplo, desde Mail o “Mensajes”. Por eso, realmente aprecio las herramientas de última generación que ayudan en la planificación eficaz, lo que aumenta enormemente la productividad.

“Si quiero lograr algo, depende de mí”

El que quiere – busca un camino, y el que no – causa. Es por eso que nunca pensé que mi género fuera un obstáculo para construir mi carrera. Pero estoy convencido de que la igualdad de género es una parte importante de los derechos humanos, por lo que acojo con satisfacción todas las iniciativas legislativas que tengan como objetivo apoyarla. Por ejemplo, la introducción de cuotas de género en Ucrania para los partidos políticos en la designación de representantes en las elecciones locales y parlamentarias. Sé que en el mundo empresarial occidental, se utiliza la práctica de discriminación positiva en la contratación. Y en Noruega, Islandia, Francia y España, la ley establece que al menos el 40% de los consejos corporativos deben ser mujeres. Este es, por supuesto, un proceso positivo, pero al mismo tiempo algunos me parecen “vaso Techo “en sus cabezas. Creo que cuando quiero lograr algo, ¡todo depende de mí!”

