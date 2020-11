Scaloni lo presentó a la selección argentina, y ahora lo enfrentará con una camiseta paraguaya: el extraño traje de Goston Kimenes

Goston Kimenes, de Argentina a Paraguayo

Gaston Kimenes Este es uno de los casos más perdurables de la historia. No solo fue el argentino que se normalizó jugando para otro equipo, sino que también fue uno de los pocos que vistió la camiseta del equipo argentino y luego usó otro país. Ya jugué en dos juegos Paraguay, Agregará otra perla este jueves: Frente al país donde nació hace dos años y está protegido.

Kimenes formó parte de un pequeño grupo que defendió los colores de Argentina y luego de otro país, como Alfredo. Di Stefano (Argentina y España), Louis Monty (Argentina e Italia), Raimundo Osos (Argentina e Italia), por ejemplo. Tal vez Franco Inhabilitar Vasquez Fue al revés: hizo su debut internacional con la selección italiana, pero luego dispuso la oportunidad de ser convocado a su país de origen y recientemente formó parte de varias invitaciones a Argentina a instancias de Lionel Scaloni.

Scaloni, que conocía a Kimenes Albiceleste los 17 de noviembre de 2018 En una amistad Venció a México 2-0 En Córdoba. El centrocampista, en Welles en ese momento, finalmente ingresó al campo unos minutos después. Este es su único tiempo oficial con la camiseta de la selección nacional. ¿Interesado? En un traslado a la selección fue olvidado en un hotel después de ir al baño.

Jugador de fútbol 29 años Se mudó varios meses después Fuego de Chicago MLS y no se vuelve a considerar Albiceleste. A principios de este año, El centrocampista, que nació en Formoson, tuvo una oportunidad: Nacionalizar Paraguay, el país de nacimiento de los padres.

Proceso y completado por Eduardo Periso Lo llamó Alproza Al inicio de los playoffs. Comenzó la zambullida contra Perú en su debut y repitió en la alineación inicial con una victoria por 1-0 sobre Venezuela en el 2do. Marcó el gol de la victoria En 85 minutos de su equipo.

Gol de Goston Kiménez para la victoria de Paraguay sobre Venezuela

los Las reglas de la FIFA le permitieron cambiar de equipo Más allá de jugar amistad internacional con Argentina. Independientemente de si hubo uno Cambio reciente en la regulación Esto significa que cualquier futbolista que no juegue en un torneo de nivel A (Copa del Mundo, Copa Continental, etc.) tendrá derecho a usar la chaqueta de otro jugador de su elección – Kimines ya tuvo la oportunidad de ser seleccionado por Paraguay antes de este nuevo sistema. .

“Personalmente, estoy muy contento con la presentación y cómo me consiguieron.. Intento aprovechar al máximo los minutos que me tocan tanto dentro como fuera de la pista. Disfruten de este equipo que muestra mucha calidad ”, dijo tras el primer partido con Paraguay.“ Fue una decisión dura pero rápida. No me gusta deambular en medio de nada. Cuando tengo que decidir algo me gusta hacerlo rápido y concentrarme en ello. Lo hablé con la familia y así lo decidí. No creo que me vayan a llamar de la Selección Argentina, me impresionó mucho esta oportunidad”, Había anunciado previamente después de enterarse de que se convertiría en un paraguayo natural.

La llamada inicial de Periso, sin embargo, luego disgustó a Cubas y Plas Riveros.

Más allá de que el caso de Kiminis es diferente y pasará a la historia por su especialidad, Llamar a Eduardo Periso En Paraguay Hay otros tres casos en Argentina Los nacionalizados se enfrentarán esta noche a su propio país Desde 21 Caja de dulces Elegibilidad por el 3er.

Más desconocido a nivel local Santiago Arcementia, Un abogado 22 años Nació Tareas Y Se mudó a Paraguay cuando era joven, Donde pasó toda su vida Zero Portino. Aunque a veces estaba en órbita por Argentina, siempre decidió llevar chaqueta. AlprozaFue titular en 2019 durante los cuatro partidos del equipo en la Copa América de Brasil.

Por otro lado, el mejor de los casos Alejandro காகு Romero Camara. El delantero del MLS New York Red Bull salió de Hurricane y participó en el Mundial Sub-20 2015 con Argentina. Nunca fue considerado un mayor e hijo de un ciudadano paraguayo El proceso se completó en 2018: Total, Agregar cinco juegos Con camisa Alproza.

Adelante con el pasado en las junior argentinas Raúl Bopatilla Nació en Mission, pero desde 2014 tiene la nacionalización paraguaya. Con una dilatada trayectoria en el fútbol alemán, el delantero de 33 años ya jugó en previas eliminatorias con ese país y en la Copa América 2015.

Misionero Andrés Cubas, Partió de Boca, tuvo una buena ruta por Tallres y actualmente se encuentra en el Liqueo 1 de Francia en los Juegos Olímpicos de Nimes, su Estreno de la Amistad 2019 en Paraguay Comenzó con dos partidos contra Arabia Saudita y Qatar jugando en estos clasificatorios para 2022. Inicialmente fue citado por Perizo, pero en los últimos días fue descartado por lesión..

La relación entre Argentina y Paraguay es cercana desde una perspectiva futbolística. Por ejemplo, más allá de los que decidieron nacionalizarse, muchos de los citados por el técnico argentino se encuentran actualmente trabajando en el país o han trabajado para la AFA.

Uno de los jugadores de la Liga Profesional de hoy Robert Rojas (Río de la Plata), Matthias Rojas (Apuestas) y hermanos Angel y Oscar Romero (San Lorenzo). A esos nombres debemos agregar los nombres de Gustavo Gómez (Anteriormente Lanús), Jr. Alonso (Ex Boga), Umar Alterar (Ex gimnasia de La Plata y Huracán), Anthony Silva (ex Huracán), Rodrigo Rosas (Anteriormente River), Matthias Villachandi (Anteriormente Temperley) y Miguel Almirón (Anteriormente Lanús). En total, al menos 15 de los 28 hechos de actualidad convocados incluyeron incluso un paso por el fútbol argentino.

Sin embargo, esta noche Caja de dulces Todas las miradas estarán puestas en Kiminis, que disfrutará de este particular post enfrentando al equipo que defendió hace dos años. Los exjugadores de Almond Brown, Atlético Ducuman, Codoi Cruz, Estudiandes de la Plata y Welles vivirán esta extraña situación que siempre dejará su nombre en los libros.

Periso ha utilizado a Kiménez como titular en dos eliminatorias hasta el momento (Foto: l Alproza)

