Revista de psicología: Szabó T. Anna: El miedo es bueno si lleva al autoexamen

La ansiedad es una fuerza. Era el título de uno de los libros que tomé para consolarme en la década de 1990, que examina el papel de nuestros miedos en la lucha por la supervivencia. Sin mencionar que estaba ansioso en ese momento, ya que he estado lleno de miedos desde que conocí mi mente, pero también tenía un problema más serio: aunque solo los profesionales sabían sobre el trastorno de pánico, entonces cuando Primero tuve síntomas: era un estudiante de primer año en una gran ciudad por mi cuenta. Además, tuve que hacer muchos exámenes, por lo que solo me enviaron a un ECG, los médicos no sugirieron ninguna otra razón.

Tomó una buena década y media para que la imagen se juntara lentamente, pero en ese momento me conocía lo suficientemente bien como para saber que la crisis pasaría, solo los peores tiempos tendrían que ser soportados de alguna manera. otro. Si miramos desde esta oscuridad, hemos sobrevivido, así que ya podemos seguir adelanteen la luz.

Nunca olvidaré que una vez mientras subía a la Torre Eiffel tuve un ataque epiléptico, un miedo aterrador a la muerte, a pesar de que había estado allí antes y no tenía problemas con los perros. . Ahora, sin embargo, el mundo se había oscurecido, estaba mareado, no podía respirar, estaba muy enfermo; Casi me convierto en un trabajador de la sal, corrí hacia la balaustrada, detuve a los demás en la estrecha escalera. Me parecía imposible partir de ahí. Hasta el día de hoy estoy orgulloso de haber logrado superar el desmayo, no darme por vencido y darme la vuelta, escalar la torre, y cuando llegué a la cima pude respirar de nuevo. libremente; Desde entonces, mirar a mi alrededor desde las alturas ha significado deshacerme de mi ansiedad.

Por supuesto, si hubiera estado allí sola y no con mi esposo, podría no haber tenido éxito; sin embargo, fue mi propia victoria, tomó mi fuerza de voluntad para comenzar. Este recuerdo me dio fuerzas más tarde, por eso he logrado controlar mi ansiedad hasta ahora sin medicación ni tratamiento. La pregunta, por supuesto, es si lo hice bien, porque con ayuda competente tal vez habría pasado y no seguiría siendo una amenaza insidiosa.

No recomiendo este método de autocuración a nadie que no esté viviendo con sus miedos, porque ya existe una ayuda real. No trato de prosperar solo por arrogancia o desafío en el desierto de mis sentimientos, sino porque necesito mis miedos para poder escribir. Esta es la mayor hazaña de cualquier artista cuando aparece en público; de hecho, se ofrece con fines experimentales, demostrando abiertamente la complejidad del alma.

Si no estuviera ansioso, tampoco podría entender la ansiedad de los demás, y esta disponibilidad constante, este estado exacerbado y abrumado siempre me pone al acecho, siempre al acecho; Constantemente colecciono material de escritura y reflexiono constantemente sobre mis propias emociones. El miedo es bueno cuando nos lleva al autoexamen, cuando nos enseña a manejar una situación de tal manera que, ante todo, nos sostiene como un espejo en el que podemos comprobar nuestros propios motivos.

Quizás lo que sentimos no es miedo, sino frustración, ira reprimida. O asustado. O envidia. Devoción. Tienes que mirarlo a los ojos, llamarlo por su nombre, entonces será domesticado. Desde que sé que un el peor sentimiento se llama pánico, No le tengo miedo. Lo gobierno por su nombre, y yo también.

