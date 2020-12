PKO Extraclassa. ¿Gerard Patia acabará con su vida? Captain Beast también está considerando jugar para España

Gerard Patia ha sido uno de los jugadores clave en Beast Clive durante siete años. Como ha podido saber el Interia, el capitán del equipo de Silesia está considerando acabar con su vida y regresar a España. – Las posibilidades son buenas. A pesar de tener pensamientos similares la temporada pasada, todavía estoy en el escote – dijo el jugador de 31 años en una entrevista con el canal “Bo Quist”.

Bestia Clivis. Gerard Patia: Tengo un privilegio de mi suegra.

PKO demuestra cada vez más que estamos viendo la última temporada de Gerard Podia en el PP Extraclassa. El experimentado futbolista (ha jugado 10 partidos esta temporada), presidente y seguidor del club silesiano durante siete años, está considerando seriamente terminar su carrera y regresar a su España natal. ¿Los habitantes de Cliveis perderán a su capitán en unos meses?

– No quiero decir que esta sea mi última temporada en Polonia, pero … hay buenas posibilidades para eso. Todos los días hablo con mi familia sobre el futuro, pero no quiero pensar demasiado en eso porque no estoy 100% concentrado. La temporada pasada pensé que volvería a España y llevaba mucho tiempo en Polonia y quería cambiar mi vida. Todavía juego aquí – El centrocampista de 31 años Sebastian Stoszewski dijo en una entrevista con el canal “Bo Quist”.

Padia admitió que todavía quería jugar al fútbol, ​​pero al mismo tiempo no descartó que Beast pudiera ser su último club. ¿O encontrará un equipo en España? Al fin y al cabo, este es el camino elegido por sus compañeros, los exjugadores de Bestia, Rubén Jurato y Carles Martínez, que son el paragoldo español de tercera división del C.F.

– Me gusta jugar, pero hay un problema. Si hubiera vivido en Madrid o Barcelona tendría muchos clubes para elegir y podría encontrar algo en la tercera liga, que es una buena posición. Pero donde vivo, no hay muchos equipos. Entonces tengo la oportunidad de terminar con mi vida antes. Me duele decir esto … Es un momento muy difícil para mí porque siempre lo pienso – explicó.

Si se sabe que Patia terminará el fútbol profesional en Extraclassa, el asturiano tiene un plan específico para él. Después de regresar a Cataluña, quiere buscar trabajo con su suegra. Patia dirige el taller de vulcanización de la madre de su mujer en la Horta de Sant Joan donde va a trabajar.

– Después de que lo mencioné por primera vez en una entrevista, leí entradas extrañas en Twitter. Mucha gente se rió de que mi suegra me diera un trato mejor que Bestia. Me preguntaba. Pensé: “Maldita sea, todos en Twitter son millonarios, no necesitan un trabajo. O están jugando para el Bayern de Múnich”. ¿Puedo cambiar los neumáticos? Yo no sé. Quizás haga otra cosa. Hay muchos empleados ahí fuera, lo cual es una gran empresa. Pero definitivamente trabajaré en eso – explicó el centrocampista.

Curiosamente, Patia podría haber dejado a la Bestia hace solo seis meses. Pero no a España, sino a Grecia. Según reveló el jugador, Ellada Aris Saloniki, quien jugó en la Superliga, le ofreció cierto privilegio.

– Beast me dio todo porque quería terminar mi vida antes de venir a Polonia. Me siento bien aquí, me siento importante en el club. Los griegos me dan más dinero, pero siempre le dije a mi gerente que la Bestia era el primer camino para mí. Siempre los escuché. Concluyó que si quería lo que ofrecían, no hablaría con otros clubes.

