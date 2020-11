Pino Solanas: El nombre del combate, la habilidad …

Fernando Solanas murió en París, Su ciudad exiliada y la ciudad del cardenal que descubrió en una foto de ella. Tengo 84 años, Hubo encuentros en su biografía. Para consolidar su tradición, es necesario seguirlo: recuperar viejas palabras clásicas, y por tanto no de moda para determinadas ideologías. Es un luchador, un luchador, el maldito creador. Un socio, un artista asombroso, un hombre que ha logrado puntajes asombrosos en muchos discos, un líder político que resuena con su Cataluña, partiendo el agua, nunca atacando la identidad o renunciando en sincronía.

Tiempo de estufas, Lo que dirigió con Octavio Gedino actúa como símbolo. Filmarlo es un logro que va a ser visto como un acto de iniciación política. Se vio en exhibiciones semisecretas y vibró colectivamente. Noticias de los medios: Cine y público de activistas, eslogan de multitud. Por una vez pero para toda esta referencia se recomienda leer el maravilloso texto de Luciano Montegudo, Publicado en la edición web de este periódico.

En Hijos de Fiero Pasa del documental a la metáfora, atrayendo recursos de vanguardia. Predicar en la pantalla no es suficiente, hay que condimentarlo con calidad.

Deportación del cardenalComo se mencionó, fue capaz de crear un puente entre la deportación extranjera y la interna, entre otros logros, de manera creativa y diferente.

Solanas describió la nostalgia por la tradición Knock & Pop y la enriqueció con sus propias luces. La última vez que vio una historia fue hace décadas. Roberto Coinech Ya Phyto Base, Espera combinaciones de música popular.

Recuerdos saqueados, Dice este historiador (observador regular y satinado), terminando su póquer Acer y destacando Una historia de documentales de emergencia. Lo provoca la denuncia, la corrupción de la que tanto ha hablado.

El director se convierte en protagonista con un autocontrol sorprendente. Como su enfado es real, grita un poco con la cámara en la mano. Los “nobles”, los ferroviarios, que vivían en ciudades prósperas y prósperas en un momento en que eran demonizados por YPF. Pino entra a sus casas, comparte un mate y agradecen que le hayan dado helado. En lugar de informar sobre ellos, es tentador hablar, al borde del monólogo, para recordar momentos felices. Pregunte como socio. No está tan agitado como un abogado o un periodista destacado.

La fantasía de Solanas, nunca o nunca, vive en el pasado, con el estado de bienestar La nación igualitaria que construyó el primer peronismo.

Hay titulares que llevan a folletos o (peor) despidos. Pino acertó el peligro. Una vista desde Memoria Muestra Una enorme, enorme bandera argentina, Sueño o fantasía, fue planteada en diciembre de 2001 por miles de personas. La bandera, como sabemos, da un trapo o frota. En manos de gente corriente inspirada en la cámara de Solanas, la bandera obviamente se escapa porque está marcada por gente orgullosa que la toma, resiste y no se deja prosperar. El espacio común lleva a las ganas de salir del cine para romperlo todo o incluso mejor ir al ejército.

Resultados Memoria Hay una sección profética en ella, las mujeres del pueblo golpeando a los tambores. Difícil para él, Pino no redujo colores, tiempos, sonidos. El humo también estaba subiendo. Luchando contra el hombre común, el valiente, el feroz, el “enemigo” y la estética convencional, una mesa de percusión de actos callejeros y El coraje político de las mujeres argentinas. Vista previa del logro feminista más reciente pintando calles y plazas de verde.

Como estamos, iremos al Congreso. Para obtener el mejor texto durante el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Cálido y conversador, Pino recordó un conmovedor recuerdo de la adolescencia: “A los 16 años me enamoré profundamente. Ella está embarazada. Para ese momento había desaparecido. Por temor a la opresión social, se sometió a un aborto secreto. Casi muere de una epidemia. Viví, viví el pánico de esa mujer. No me gustan los jóvenes con pánico ”. Dijo en otra extensión de la inmortalidad El derecho humano de la mujer al placerElevada por las feministas, casual, esquiva o incluso glamorosa para la retórica política y el lujo divertido.

Hablemos del líder político.

“Todos somos peronistas”, bromeó. Juan Domingo Perón. Solanas sabía cómo debía ser, lo que provoca una serie de conflictos con otros peronistas. Hacer política significa un odio serio. El vocabulario de Pino palpitaba “Traición”, “echado a perder”, “distribuciones”, “desguaces” Y reprendió a sus maestros. Fue cruel con los conversos, otra tradición que no podía ser derrotada.

Se enfrentó pacíficamente a dictaduras y derechos peronistas. La menopausia lo volvía loco. Vino a oponerse a él desde el principio, condenó la corrupción y fue fusilado. Nunca se ha investigado seriamente y es fácil sospechar del culpable.

Buen orador, testarudo y decidido, formó sus propios partidos y llegó al Congreso con su fuerza o llegó en alianzas que incluían una medieval para el diputado. Elisa Carrick.

Después de algunos acercamientos iniciales, se enfrentó al cristianismo. Las subastas se han detenido en los últimos años y son estelares Reconciliación entre los peronistas. Olvidado, unirnos ante un poderoso enemigo.

Las razones de su enfado anti-gay, que están abiertas a la opinión, están en línea con la ideología de Solanas. Política ferroviaria, protección del medio ambiente, hostilidad al modelo de extracción. Derechos y valores asociados al peronismo original, con el célebre artículo 40 de la Constitución de 1949. Una vez más, ayer echó raíces el faro del futuro, en un país grande, sabemos cómo lograrlo.

Basta con apuntarlo al borrador del paquete No se equivocó contra el neoliberalismo o las dictaduras. Proporciona consistencia media, Con picos altos.

Se eleva más como un cineasta que como una figura política, pero su vida es única y consistente. Estaba animado por un protocolo de protesta, quizás arraigado en sus orígenes en la izquierda peronista.. Hay quienes creen que el cristianismo sabe cómo cambiar ese pasado. Ese no es su caso … sería de mala educación crear un centro en esa situación al dispararle.

Como líder, allí, era más que el tamaño del binaryismo. En uno de ellos, el modelo que dedicó a la elegancia era corriente o innegable. De todas formas, Su vida desperdició la sincronización. Testificó en todos sus aspectos.

Era un apasionado y de ritmo rápido y continuó haciendo películas profesionales cuando era miembro de la legislatura. Comparte el escenario de los más famosos realizadores nacionales con Hugo del Giril y Leonardo Favio. Su memoria, sus argumentos, sus obras, son parte de esa identidad que ha reconsiderado, embellecido y construido. Un campeón brillante y defensor desinteresado, ha sido parte del Panteón que ha ayudado a construir desde ayer.

Por eso ahora esta llorando Sus imágenes seguirán haciendo escuela y perdurarán en millones de retinas. Junto con eso, también fue un maestro con una música maravillosa.

