“Otra gran noticia”: Marcelo Ephraim celebra la efectividad de la vacuna moderna contra COVID-19

México se ha sumado al protocolo COVAX, donde se han registrado 9 vacunas candidatas contra COVID-19, incluidas las desarrolladas por la farmacéutica Moderna (foto: Reuters / Tato Ruvik).

Luego de anunciar que la vacuna fabricada por la moderna empresa farmacéutica tiene una eficacia del 94.5% contra COVID-19, el gobierno mexicano prometió un acceso oportuno al país.

Marcelo Eford CasabanEl secretario de Estado de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que esta vacuna está incluida en el protocolo COVAX, del que México forma parte.

“Otra gran noticia agregada al portafolio de Moderna Kovacs es que es parte de México” El Canciller escribió en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Este lunes, la compañía farmacéutica estadounidense anunció que su vacuna candidata contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 cumple efectivamente con los criterios para el primer análisis intermedio del estudio COVE Phase 3.

El presidente de la SRE, Marcelo Efrard, dice que la vacuna de Moderna es parte del mecanismo Kovacs, del cual México es parte (Foto: Twitter)

El 10 de octubre El gobierno mexicano hizo una reubicación 9159.876.920 a la Alianza GAVI Y como parte de las obligaciones recibidas en el contrato, emití documentos de garantía de riesgo por 6 20,629,280 Participación del mecanismo de la instalación COVAX.

El protocolo permitirá al país acceder a muchas vacunas contra COVID-19 de manera oportuna y segura, “con base en la diversidad y la diversidad”, dijo la SRE en un comunicado.

Se sabe que el convenio se firmó el 25 de septiembre, y ahora, una vez completado el pago, el país puede “Los candidatos deben tener opciones de compra para obtener dosis de vacunas a partir de avances exitosos en la cartera de Kovacs”.

México accede a vacuna contra COVID-19 gracias al convenio COVAX (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)



Por tanto, el acuerdo alcanzado con el mecanismo Kovacs garantiza que hasta el 20% de la población de México recibirá dosis adecuadas de la vacuna. Es decir, en dos dosis por paciente, representan 51.573.200.

Además, debido al método de contrato de compra opcional, el país tendrá la oportunidad de seleccionar la vacuna que desea comprar, sujeto a disponibilidad, según sus preferencias. La instalación de Kovacs contiene una cartera de 9 vacunas candidatas Estarán disponibles a medida que se entreguen a los países participantes.

Con este anuncio, ya hay dos empresas estadounidenses que ofrecen resultados positivos en una semana. Por su parte, Pfizer Inc. dijo que su vacuna es 90 por ciento efectiva.

Este lunes, la moderna empresa farmacéutica anunció que la vacuna contra COVID-19 tiene una efectividad del 94,5% (Foto: Reuters / Tato Ruvik / Ilustración)

Aunque esta noticia es alentadora, The La Organización Panamericana de la Salud (PHO) advirtió que ninguna organización en el mundo está lista para salir y salvar la vacuna fabricada por Pfizer., Como se requieren máquinas especiales para permitir que se enfríe por etapas -70 grados centígrados.

“México no tiene una red de ultracongelación” Dijo el jueves pasado Hugo López-Cattell, Subsecretario de Prevención y Desarrollo Sanitario. “Si hablamos de una dosis o de una dosis determinada, no será un desafío, pero Cuando hablamos de millones de cantidades, cuando pensamos que es necesario tener una equidad en su distribución, debemos considerar al país en su conjunto.. Este es el mayor desafío. Organización Mundial de la Salud (OMS) Ya se ha revelado a todos los países: si quieren usar esta vacuna, deben considerar no comprarla sin red, ni refrigeración, sino ultracongelación ”.

Por el contrario, la vacuna desarrollada por Moderna no requiere almacenamiento en frío intensivo, lo que facilita su distribución. Según el farmacéutico, puede ser estable a temperaturas de refrigeración constantes. 2 a 8 grados centígrados durante 30 días Y se puede almacenar a -20 grados hasta por seis meses.

