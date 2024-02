¡Novedades de última hora! Arta Güler está en España para fichar por el Real Madrid… – Fútbol

Arta Guler, el nuevo fichaje del Real Madrid de la Liga española, se ha trasladado a Madrid para fichar por los gigantes españoles. Los periodistas turcos también recibieron al joven actor en el aeropuerto. Arta Guler fue recibido en el aeropuerto por personal del Real Madrid.

Arda Güler, que pasó del Fenerbahçe al Real Madrid, estuvo acompañado por su padre Ümit Güler, su madre Serap Güler y algunos de sus familiares. Aquí están los detalles…

Transferencia de F.BAHÇE notificada a CAP

Se acabó el rompecabezas de Arda Güler en el Fenerbahçe. El conjunto amarillo-azul marino anunció que el joven ha optado por fichar por el Real Madrid. El gigante español pagó al Fenerbahçe 20 millones por el traspaso. Euro Además de la tarifa de transferencia, se dice que recibirá 10 millones de euros como bonificación. La próxima venta del equipo amarillo-azul oscuro centenario Se informó que obtendrá 20 acciones.

Del Fenerbahçe al Sitio de Divulgación Pública (KAP) En el informe se utilizan las siguientes declaraciones:

Se ha llegado a un acuerdo por las partes respecto al traspaso de nuestro futbolista profesional Arta Guler al club español Real Madrid CF a cambio de rescindir el contrato del jugador con nosotros por 20.000.000 de euros. La cuota de aportación solidaria será abonada por el Real Madrid CF de acuerdo con las instrucciones de la FIFA. Además de la tasa de transferencia, «Dependiendo del desempeño del jugador, el Real Madrid CF pagará a nuestro club una prima máxima de 10.000.000 de euros. Además, si el jugador es transferido a otro club en el futuro, el 20% de la El importe de la transferencia recibido por el Real Madrid CF se pagará a nuestro club como parte de la próxima venta».

Salió de Estambul sin hacer declaraciones

Arda Güler, fichado por el Real Madrid procedente del Fenerbahçe, voló a España desde el aeropuerto de Atatürk. En el aeropuerto se tomaron fuertes medidas de seguridad para el futbolista ganador. Arda Guler no hizo declaraciones a la prensa en el aeropuerto y se dirigió a su vuelo.

Una serie de acciones del Real Madrid

Tras anunciarse el traspaso, la cuenta de redes sociales del Real Madrid compartió una publicación en turco. La publicación del Real Madrid en Twitter incluía la palabra «cargando». El Real Madrid anunció la transferencia en su sitio web oficial y dijo que se había llegado a un acuerdo por seis años con la joven estrella. También se anunció que Arda Guler celebrará mañana una ceremonia de firma.

Tras este informe, la cuenta de redes sociales del Real Madrid compartió múltiples publicaciones. El equipo blanco lavanda recibió a la joven estrella con las palabras «#WelcomeArda». La cuenta oficial de Twitter de la Liga de Campeones no se ha quedado callada sobre el traspaso de Arta Güler al Real Madrid. En el post se utilizan las palabras «Pronto en la liga de Campeones…» para Arta Guler.

Compartió un mensaje de despedida.

El nuevo fichaje del Real Madrid, Arta Guler, se ha despedido del Fenerbahce tras fichar por el gigante español. El actor de 18 años utilizó las siguientes declaraciones en su publicación en su cuenta de redes sociales:

«Es hora de decir adiós al Fenerbahçe, donde pasé los mejores días de mi vida. Nunca olvidaré el momento en que me puse la camiseta de mis sueños por primera vez, el orgullo de la camiseta número 10, la increíble afición del Fenerbahçe. y el increíble apoyo que recibí en todos los lugares donde puse un pie. Es difícil decir adiós, pero quiero enorgullecer a aquellos que creen. Para demostrar que la juventud turca puede lograr cualquier cosa si se lo proponen. Quiero agradecer a todos los que Me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. Vive un sueño. «Estarás en mi corazón. Me alegro del Fenerbahçe».

¡En Madrid con su familia!

Arda Güler, que pasó del Fenerbahçe al Real Madrid, ha llegado a la capital española. Resultó que el vuelo de Arda Güler se retrasó aproximadamente 2,5 horas. La estrella de 18 años fue vista acompañada por su padre Ümit Güler, su madre Serap Güler y algunos de sus familiares.

Cabe señalar que Arda Güler firmará contrato con su nuevo equipo tras pasar sus exámenes médicos. La operación, que tendrá lugar en las instalaciones del Real Madrid, se producirá a las 13.00 horas GMT. Según los informes, Arta Guler asistirá al campo de entrenamiento de pretemporada del Real Madrid.