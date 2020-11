“No es respeto”. La dura postura de Pablo Matera ante un árbitro con historia ante Puma

Pablo Matera y Angus Gardner cara a cara después de que Frizell abofetee a Kramer Crédito: captura de TV



en eso “Nos cobraron como a un país pequeño” De Mario Letsma a este “No es respetuoso” Desde Pablo Matera, Con un árbitro común. Angus Gardner Cuestionó públicamente al árbitro y entrenador que tuvo una actuación controvertida en el partido de Poomas contra Francia en el último Mundial, tras lo cual se disculpó a pesar de apoyar su opinión sobre dos dramas cruciales en particular. Ahora, la frase que escucharon los australianos del jugador argentino del mejor juego En la histórica victoria de la Selección Argentina ante los All Blacks por el trío Fue cara a cara.













Pablo Matera, donde un nuevo gelander se enfrenta al ataque Crédito: WheelerPress









Solo fueron jugadas de tres minutos, y antes de los puntos y jugadas memorables los golpes, los impulsos, las discusiones y la charla entre Modera y Gardner trascendieron el audio. Shannon Friesell El abofeteó Marcos Kramer Esto generó una reacción de algunos compañeros, inicialmente de Modera, quienes inmediatamente fueron a buscar a Nueva Zelanda e intercambiaron golpes y agarres, mientras que otros jugadores de rugby de ambos equipos se unieron.





Luego de esa charla, Gardner trató de calmar a Modera, y hubo una cierta conversación en inglés entre ellos, donde Argentina le dijo: “No veo que le den una bofetada a un compañero de equipo. Juego para mi país. No es respetuoso”. La facción de Poomas justificó su reacción ante un juez que mostró misericordia a Poomas en determinadas circunstancias de este juego. Como si el peso de los errores que había cometido en Japón recayera sobre él. No hubo necesidad de decirle mucho a Maduro, mientras que Australia advirtió que el capitán no podía tener esa actitud y debía mostrarle a sus compañeros un camino diferente.







“Pablo, eres el capitán. Necesitamos ver algo de liderazgo de su parte, ¿verdad? No necesitamos que vayas a empujar a los jugadores después del silbato “, exigió el juez de manera terapéutica. Tras la justificación de Modera, el árbitro insistió:” Entiendo. Pero lidiamos con eso. Como capitán, no necesitamos que te metas en eso. Muestre un poco de liderazgo. “

Este sábado, Gardner recogió varias multas de los All Blacks, sin ofertas con ellos como en otras ocasiones. O’Keefe, quien estaba programado para ser el árbitro holandés en el partido entre Japón y Samoa, cambió su rol con Ben después de la confusión, ya que el resultado se registró en el tercer día de la Copa del Mundo entre Los Puma e Inglaterra, donde el árbitro también iba a ser asistente.



Modera controló el balón en la histórica victoria de Poomas sobre los All Blacks Crédito: WheelerPress



En la victoria de Boomas ’25-15 sobre los All Blacks, Modera fue protagonista de una situación notable justo antes del inicio, cuando las cámaras se lo llevaron en la hora tradicional de haga y comenzó el ritual Mori previamente creado por los All Blacks, con el capitán mirándolos con una sonrisa.

Pero además de esas acciones, en Haqqa, revuelo, con el árbitro, Modera hizo un partido extraordinario y fue una de las mejores figuras de Argentina.

