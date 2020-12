¡Milagro! ¡Fotos de ángeles aparecieron en el suelo de Marte en Nochebuena! ESA imagen de un ángel de Navidad que aparece en la superficie de Marte te dejará hipnotizado | internacional

¡Desde la antigüedad, la estatua más famosa del ángel en la iglesia, en la casa antes de Navidad, apareció en el suelo de Marte!

#Londres: ¡No quiero sorprenderme de verlo una y otra vez! La aparición de ángeles en el hemisferio occidental del mundo se ha imaginado desde la antigüedad, la estatua de ángeles más famosa en iglesias y hogares antes de Navidad, ¡esta vez también apareció en el suelo de Marte!

En el hemisferio occidental del mundo, se imaginan estatuas de ángeles con batas blancas. Su cuerpo tiene dos enormes alas blancas a cada lado. Y sobre la cabeza hay un círculo de luz celeste. La Agencia Espacial Europea descubrió recientemente un cuerpo físico de este tipo en Marte. La nave espacial, la Mars Express, fue enviada al hemisferio sur de Marte con una cámara estéreo de alta resolución. ¡Esta imagen apareció en esta cámara!

Por cierto, ¡todavía hay investigaciones para descubrir si existe vida en Marte o no! Como resultado, no se puede afirmar que ningún niño en Marte hizo este dibujo, al igual que los niños en la tierra dibujan ángeles en el hielo. Pero haya o no vida, la naturaleza existe en Marte. Por lo tanto, los científicos de la Agencia Espacial Europea culparon a las reacciones de la naturaleza detrás de la aparición de esta imagen.

Los científicos dicen que lo que parece ser la cabeza de un ángel es en realidad un agujero en el suelo de Marte. Y el cuerpo está hecho del polvo de este planeta. Por otro lado, no hay nada sorprendente en el color oscuro del cuerpo del ángel. Marte se llama planeta rojo, el polvo de este planeta también es rojo. Visto desde este punto de vista, ¡este contorno debe ser coloreado!

Además, sin mencionar una última cosa. Sin embargo, los científicos no compartieron con nosotros la imagen exacta capturada por la cámara estéreo de alta resolución del Mars Express. Aumentaron ligeramente la densidad de color de la imagen. El objetivo es el mismo: ¡de modo que el contorno del cuerpo del ángel en la imagen borrosa se vuelve un poco más claro para nuestros ojos! Miles, solían ver el suelo de Marte, ¡ya no somos!