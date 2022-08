Michael Redfern, estrella de publicidad de Oxo, muere a los 79 años en España

Michael Redfern, quien protagonizó icónicamente los anuncios de Oxo, murió a los 79 años.

Su hijo Ashley confirmó la triste noticia el viernes mientras rendía homenaje a la ‘figura muy querida’ que formaba parte de una de las ‘familias de televisión favoritas de Gran Bretaña’.

El actor Michael, que apareció junto a su esposa en la pantalla Lynda Bellingham en los anuncios, falleció el viernes pasado en su casa en España a causa de una enfermedad.

Tristes noticias: Michael Redfern, quien protagonizó icónicamente los anuncios de Oxo, murió a los 79 años (en la foto con su esposa Lynda Bellingham en la pantalla en 1987)

Ashley, le dijo a la Espejo: ‘A lo largo de los años, interpretó una variedad de papeles, incluidos papeles protagónicos en la telenovela United!, The Newcomers, así como papeles en clásicos como The Two Ronnies, Porridge y Some Mothers Do Av ‘Em.

“Por supuesto, era mejor conocido por su papel en los comerciales de Oxo, que hizo durante 17 años y se convirtió en una figura muy querida en una de las familias de televisión favoritas de Gran Bretaña.

«Su esposa Carol y su familia lo extrañarán mucho».

Michael fue mejor conocido por su papel como el padre de Oxo en el anuncio que se emitió durante 16 años entre 1983 y 1999, donde actuó junto a Lynda como la madre de Oxo.

Pérdida: su hijo Ashley confirmó la triste noticia el viernes mientras rendía homenaje a la ‘figura muy querida que formaba parte de una de las ‘familias de televisión favoritas de Gran Bretaña’.

Ido demasiado pronto: el actor Michael falleció el viernes pasado en su casa en España debido a una enfermedad

Lynda murió a los 66 años en los brazos de su esposo Michael Pattemore en un hospital de Londres en 2014 después de una batalla de un año contra el cáncer de colon, que se había extendido a sus pulmones e hígado.

Justo antes de su muerte, la estrella de Loose Women había revelado planes para terminar su quimioterapia, pero esperaba pasar una última Navidad con su familia.

En un comunicado en nombre de la familia de Bellingham, su agente, Sue Latimer, dijo: “Lynda murió pacíficamente en los brazos de su esposo ayer en un hospital de Londres.

‘Su familia quisiera agradecer a las enfermeras y al personal por su tremendo cuidado y apoyo. Actriz, escritora y presentadora: hasta el final, Lynda fue una profesional consumada.’

Duro: Lynda (en la foto) murió a los 66 años en los brazos de su esposo Michael Pattemore en un hospital de Londres en 2014 después de una batalla de un año contra el cáncer de colon, que se había extendido a sus pulmones e hígado.

Estrella: mantuvo un perfil bajo después de que terminaron los anuncios en 1999 y se fue del Reino Unido con su esposa Carol.

Michael dijo anteriormente sobre trabajar con Lynda: «Yo era una cara pero ella era un nombre y una muy buena actriz».

Mantuvo un perfil bajo después de que terminaron los anuncios en 1999 y se fue del Reino Unido con su esposa Carol.

La estrella le contó previamente al Dorset Echo sobre su vida después de los anuncios de Oxo: «El otro trabajo se secó durante esos años porque yo tenía un perfil muy alto».

“Pero fue fabuloso, eran personas realmente agradables. Linda estaba genial, era un trabajo muy feliz.’

Día triste: Michal aparece en la foto el 3 de noviembre de 2014 asistiendo al funeral de Lynda en Crewkerne después de su muerte por cáncer. READ Los 30 mejores Soportes Pared Tv capaces: la mejor revisión sobre Soportes Pared Tv

Además de los anuncios icónicos, Michael también protagonizó The Young Detectives, Crossroads, The Offence, And Mother Makes Five, George & Mildred, Robin’s Nest, The Young Ones, Filthy, Rich and Catflap, Boon and Fool’s Gold: The Story of the Robo de Brink’s-Mat.

También tuvo papeles en comedias como Man About the House con Richard O’Sullivan, Bless This House con Sid James y Some Mothers Do ‘Ave ‘Em con Michael Crawford.

También estuvo en un episodio de EastEnders and Doctors, mientras también apareció en el especial de Navidad de 1982 Porridge and The Two Ronnies.

La primera familia Oxo apareció en la pantalla en 1958 en la forma de Katie, interpretada por Mary Holland, una devota esposa comprometida con el cuidado de su esposo Philip, interpretado por Richard Clarke.

Talento: Además de los anuncios icónicos, Michael también protagonizó The Young Detectives, Crossroads, The Offence, And Mother Makes Five y George & Mildred.

Katie y su eslogan de que Oxo ‘le da a cada comida un atractivo para el hombre’ resultó ser tan popular que las amas de casa de toda Gran Bretaña comenzaron a escribirle para pedirle consejo.

Apareció durante 18 años antes de ser eliminada en la década de 1970 para ser reemplazada por la estrella de Minder, Dennis Waterman.

La familia Oxo se lanzó luego en 1983, lo que provocó un aumento del 10 por ciento en las ventas a medida que Gran Bretaña se entusiasmó con la familia que peleaba y discutía.

La campaña ganadora de premios fue aclamada como innovadora porque mostraba a una madre trabajadora haciendo malabarismos entre un trabajo y el cuidado de su familia, en lugar de una ‘diosa doméstica’ idealizada.

Mucho amado: una escena del anuncio de Oxo proyectada en septiembre de 1999 que puso fin a la serie protagonizada por Lynda (segunda desde la izquierda) y su esposo en la pantalla, Michael, que se había estado presentando desde 1983. READ Los 30 mejores Mesa Cocina Pequeña capaces: la mejor revisión sobre Mesa Cocina Pequeña

Estuvo al aire durante 16 años, abarcando 42 ‘episodios’, antes de que se eliminara con una entrega final, que mostraba a la familia empacando sus pertenencias mientras se preparaban para mudarse de casa.

Oxo probó una nueva familia ‘moderna’ en 2001 con un guión del escritor Richard Curtis de Four Weddings and a Funeral.

Y en 2009 la marca volvió a renovarse con el lanzamiento de ‘The Oxo Factor’.

Las familias de la vida real filmaron sus propias cenas y la película ganadora se proyectó durante la final de The X Factor en ITV1.

Director de marcas de abarrotes en Premier Foods, Mark Tyldesley, dijo: «Debido a que la familia OXO TV era tan querida, queríamos recuperar una parte del legado icónico de la marca pero al mismo tiempo actualizarlo para reflejar la vida familiar actual».

«Reconocemos que los roles ‘tradicionales’ dentro de la familia británica típica han cambiado y que es probable que los niños recurran a su padre en busca de consejo en la cocina, o en la vida en general, como lo hacen con su madre, razón por la cual nosotros». Decidimos regresar a la popular familia OXO pero con el giro que esta vez, ‘papá está a cargo’.‘