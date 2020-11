Mauricio Macri tuitea sobre el caso de un hombre que tuvo que entrar a un Santiago del Estro con su hija enferma en brazos

Ex-presidente Mauricio Macri Publicó un tuit este viernes, indicando el caso del hombre que tuvo que ingresar Santiago del Estero Se le negó el permiso en el medio porque sostenía a su hija enferma en sus brazos Aislamiento Para él coronavirus.

Se trata de una imagen con fondo blanco, en la que encontrarás una descripción que recrea la imagen del padre de Diego. Milacros Abigail Jiménez, Lleva a su hija en brazos.

Niña de 12 años Ella ha estado luchando contra el cáncer durante muchos años.. La trataron con urgencia: estaba adolorida y recién atada. Detuvieron a su familia en un puesto de control policial en Dermas, en la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, y no le permitieron pasar. Entonces su padre la tomó de la mano y caminó con ella unos cinco kilómetros.

“La decisión que tomé fue que tuve que esperar mucho tiempo. Pasaron 20 minutos, 40 minutos, pasó una hora y no me dieron solución. Ella estaba tan ansiosa. Es una crisis. No tengo más remedio que cargarlo ”, explicó el padre Diego en una entrevista. Trece.

Imagen difundida por el expresidente.

La madre, Carmen, es actualmente una niña pequeña, que ha estado luchando contra la enfermedad desde los 12 y los siete años, y está en agonía y dolor por lo que experimentó.

El episodio fue grabado en un video. Escuche a Abigail llorando y a su padre discutiendo Con un policía.

“Lo que le hizo a ella fue imperdonable. No nos dejó pasar porque nos pidió permiso para circular. No tenemos permiso para una mayor circulación. Pero nos dijo que teníamos que tener una orden para ir de Santiago a Dukuman para llevar a mi hija a tratamiento ”, dijo Carmen.

Retirado de la vista pública en los primeros meses de 2020 después de dejar el gobierno, Macri había ido subiendo su perfil a partir de agosto y reapareciendo con críticas a la administración. Alberto Fernández Para controlar la infección.

“Este eterno aislamiento no es saludable, debería normalizar el país“A principios de octubre, unos días antes de la salida de Aislamiento Obligatorio (ASPO) de la AMBA, le dijeron que ingresara al Punto de Distancia (DISPO).

J.P.E.