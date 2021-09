Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Xp Pen Artist 12 capaces: la mejor revisión sobre Xp Pen Artist 12 Ordenadores personales Los 30 mejores Xp Pen Artist 12 capaces: la mejor revisión sobre Xp Pen Artist 12 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Xp Pen Artist 12?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Xp Pen Artist 12 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



XP-PEN Artist 12 HD IPS Tableta Gráfica de Dibujo Digital con Teclas de Atajo y Panel Táctil Viene con el Último Software de Dibujo de OpenCanvas 7 o ArtRage 5 (Artist12, Negro) € 239.99 in stock 1 new from €239.99

Amazon.es Features Resolución de pantalla HD 1920x1080 combinada con 72% NTSC Color Gamut, que presenta imágenes vívidas, colores vibrantes y detalles extremos para una impresionante visualización de su obra de arte. La tasa de informes de XP-Pen Artist 12 alcanza 266 RPS, por lo que es muy sensible a cada golpe. Dibuje líneas suaves y finas, y trabaje de forma más intuitiva con facilidad.

Disfruta creando directamente en la pantalla HD IPS de XP-Pen Artist 12. ¡Es ideal para dibujo, fotografía, animación, moda, diseño de arquitectura y más! Hecho con una pantalla protectora de vidrio templado de 1.1 mm. El recubrimiento antirreflectante reduce en gran medida el deslumbramiento para proteger sus ojos. Su pantalla seguirá luciendo clara y hermosa, incluso si está brillante. Proteja su tableta contra arañazos. Interfaz USB-C: Conveniente diseño 3 en 1, fácil de conectar

XP-Pen P06 Lápiz avanzado fue hecho para una sensación de lápiz tradicional. ¡Con un diseño hexagonal único, agarre flexible antideslizante y sin pegamento, punta de lápiz transparente parcial y un borrador en el extremo! ¡Ofreciendo sentido técnico, alta eficiencia, con un agarre cómodo y de moda! La presión sensible 8192 niveles le brinda control preciso y precisión al alcance de su mano para mejorar el rendimiento creativo. XP-Pen Portalápices Multi-functional. ¡Mantenga su pluma y sus punta

Tiene 6 teclas de atajo con un panel táctil delgado. Cada tecla de atajo se puede personalizar según sea necesario para que se ajuste a la herramienta que prefiera, mientras que el panel táctil se puede programar para acercar y alejar, desplazarse hacia arriba y hacia abajo, y más. Estas opciones de personalización le permiten optimizar su flujo de trabajo, crear sus ideas de manera más rápida y eficiente.

Soporta Windows 10/8/7 (32/64bits), MAC OS 10.10 y superior. Compatible con Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR y más. Ahora puede contactarnos para solicitar gratis el último software de dibujo de openCanvas 7 o ArtRage 5.

XP-Pen Artist 12 HD IPS Tableta Gráfica de Dibujo Digital, Pantalla Gráfica de 8192 Sensibilidad a La Presión con Teclas de Atajo y Panel Táctil, Software de Dibujo Gratuido como Opencanvas 7 (Negro) € 239.99

€ 199.99 in stock 3 new from €199.99

Amazon.es Features ✤TECLAS EXPRESS Y PANTALLA HD ✤ 6 Teclas de atajo y un panel táctil, le permiten mejorar su flujo de trabajo para cumplir con todos los requisitos para sus creaciones. Pantalla de resolución de 1920x1080 HD con 72% NTSC Color Gamut de 262K colores y un ángulo de visión de 178 °. Las imágenes vibrantes y los colores coloridos lo ayudan a ver claramente.

✤P06 LÁPIZ PASIVO CON BORRADOR✤ El lápiz pasivo P06 avanzado XP-Pen presenta un diseño hexagonal único, agarre de pegamento flexible antideslizante y sin pegajosidad, punta de lápiz transparente parcial y un borrador al final. 8192 niveles de sensibilidad a la presión. Viene con 8 puntas de pluma reemplazables.

✤MEJORANDO EL RENDIMIENTO✤ Puede alcanzar la presión sensible 8192 niveles y una tasa de informe 266 RPS, proporcionándole la precisión precisa y respuesta rápida para dibujar y pintar de forma natural con un rendimiento suave y mejorado.

✤DISEÑO CREATIVO Y OPEN CANVAS 7✤ Libera tu creatividad. Cree sus obras directamente en la pantalla Artist 12 HD IPS. ¡Ideal para dibujar, pintar, animar, retocar / editar fotos y mucho más! Ofrecemos a cada comprador la versión gratuita de Open Canvas 7.

✤COMPTATIBILIDADES Y GARANTÍAS✤ El monitor interactivo XP-PEN Artist 12 es compatible con Windows 10/8/7, Mac OS 10.10x o superior; También es compatible con todas las aplicaciones gráficas comunes como Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, CDR, etc. XP-Pen ofrece un año de garantía y soporte técnico de por vida para todas nuestras tabletas / pantallas de lápiz.

XP-PEN Artist 12 Pro - Tableta gráfica con pantalla táctil y lápiz, de 11,6 pulgadas, 1 dial rojo y función de inclinación de 60 grados € 269.99

€ 209.99 in stock 1 new from €209.99

Amazon.es Features Con la pantalla de 11,6 pulgadas, el Artist 12 Pro es muy portátil. Con el cable 3 en 1 incluido no se necesita ningún otro adaptador para conectar la pantalla gráfica al ordenador, muy fácil de usar. El Artist 12 Pro es ideal para esbozar, dibujar, editar fotografías, etc.

La pantalla XP-PEN Artist 12 Pro respalda la detección de inclinación de 60 grados, detecta fácilmente la inclinación del lápiz y crea el efecto de sombra. El lápiz PA2 cuenta con 8192 niveles de sensibilidad a la presión, detecta y muestra con precisión los pequeños cambios de presión. Con el Artist 12 Pro podrá dibujar todo lo que desee, no importa lo que sea.

En comparación con el Artist 12, una rueda de ajuste roja de Artist 12 Pro reemplaza a la barra táctil y se complementa con 8 teclas de ocupación libre, lo que aporta mucha comodidad en el trabajo y agiliza el proceso.

Artist 12 Pro es compatible con Windows 10/8/7 (32/64 bit), Mac OS X 10.10 o versiones superiores, y funciona con Adobe, Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, Blender, 3D, etc. programas de dibujo habituales y también puede utilizarse para XSplit, Zoom, Twitch, Microsoft Teams, ezTalks Webinar, Idroo, Scribar, Udemy, Ding Talk, puede utilizarse en estas plataformas de trasmisión.

Las tabletas gráficas XP-PEN también funcionan con Microsoft Office Word, PowerPoint, OneNote y otros software, se puede colorear digitalmente, muestra exactamente la escritura, comentarios o firmas, y es perfecta para cursos en línea o reuniones en Internet.

XP-Pen Artist 12 Pro Tableta Gráfica de Dibujo Digital con Teclas de Atajo y un Dial Rojo Viene con el Último Software de Dibujo de OpenCanvas 7 o ArtRage 5 € 269.99

€ 209.99 in stock 2 new from €209.99

Amazon.es Features Disfrute creando directamente en la pantalla FHD totalmente laminada de Artist 12 Pro. ¡Una pantalla súper portátil con un área de visualización de 11.6 pulgadas! Presenta un diseño conveniente 3 en 1, fácil de conectar para mayor comodidad y eficiencia.La interfaz creativa Dial Rojo combina 8 teclas de atajo totalmente personalizables, diseñadas para hacer su trabajo sea más fluido posible. Dial Rojo puede reemplazar directamente la función ZOOM del teclado.

Adoptando tecnología totalmente laminada, Artist 12 Pro combina a la perfección el vidrio y la pantalla para crear un ambiente de trabajo libre de distracciones. La pantalla FHD totalmente laminada de 11.6 pulgadas combina una excelente precisión de color del 72% NTSC con un ángulo de visión de 178 grados y ofrece colores intensos, imágenes vívidas y detalles deslumbrantes en una vista más amplia.

Admite hasta 60 grados de función de inclinación, respondiendo rápida y fácilmente a la forma en que se mueve la mano. La función de inclinación también ofrece transiciones más suaves y naturales entre líneas y trazos al tiempo que le brinda la posibilidad de agregar sombreado a su creación.

.Llévete a casa nuestra tableta imprescindible, Artist 12 Pro, y comience a broadcasting para educación a distancia o videoconferencias. Siempre que tengas una tableta gráfica XP-Pen conectada y las aplicaciones correctas, puedes ingresar a un aula interactiva o sala de reuniones en cualquier momento y en cualquier lugar.

XP-Pen Artist 12 Pro Compatible con Windows 7/8/10 y OS X 10.10 y superior. Compatible con Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR y más.software de videoconferencia o de broadcasting que incluye XSplit, Zoom, Twitch, Microsoft Teams, ezTalks Webinar, Idroo, Scribbiar y más. READ Los 30 mejores Gigabyte Geforce Gtx 1050Ti Oc 4Gb Gddr5 capaces: la mejor revisión sobre Gigabyte Geforce Gtx 1050Ti Oc 4Gb Gddr5

XP-PEN P06 - Tabletas gráficas pasivas, sin batería, lápiz pasivo, con goma de borrar Deco 02 y Artist 12 € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features El nuevo bolígrafo P06 sin batería tiene un diseño hexagonal para garantizar un agarre y estabilidad.

La goma de borrar en la parte posterior ha demostrado ser una mejora respecto a nuestra antigua tableta.

Con su punta transparente y una goma de borrar digital en el otro lado, el P06 ha sido diseñado como un lápiz tradicional para un uso intuitivo.

8192 niveles de presión para un mejor flujo de trabajo. La alta sensibilidad a la presión y el tiempo de respuesta rápida también son ideales para dibujar y pintar digitalmente.

El lápiz P06 es muy cómodo y antideslizante al dibujar, por lo que el trabajo también es agradable cuando dura más tiempo.

XP-PEN Artist 12 Pro Linefriends Tableta Gráfica con Pantalla de 11,6 Pulgadas, con Lapiz de Inclinación con 8 Botones 1 Rueda de Configuración Pegatina de Dibujos Animados para Windows Mac € 299.99 in stock 1 new from €299.99

Amazon.es Features Con la pantalla de 11,6 pulgadas, el Artist 12 Pro es muy portátil. Con el cable 3 en 1 suministrado, no necesita ningún otro adaptador para conectar el monitor interactivo a la computadora, muy fácil de usar. Artist 12 Pro es ideal para dibujar, dibujar, editar imágenes, etc.

En comparación con el Artist 12, un dial rojo en el Artist 12 Pro reemplaza la barra táctil y se agregan 8 botones asignables libremente, lo que brinda mucha comodidad en el trabajo y acelera el proceso.

El monitor interactivo XP-PEN Artist 12 Pro admite la detección de inclinación de 60 grados, reconoce fácilmente la inclinación del lápiz y crea el efecto de sombra. El lápiz PA2 tiene 8192 niveles de sensibilidad a la presión, detecta y muestra con precisión los ligeros cambios de presión. Con Artist 12 Pro puedes dibujar lo que quieras.

Las tabletas gráficas XP-PEN también funcionan en Microsoft Office Word, PowerPoint, OneNote y otros. software común, admite colores digitales, muestra exactamente la escritura a mano, notas o firmas, se adapta perfectamente a cursos en línea o reuniones en línea.

Artist 12 Pro es compatible con Windows 10/8/7 (32 / 64bit), Mac OS X 10.10 o una versión superior, y funciona con Adobe, Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, Blender, 3D y col. programas de dibujo populares y también se puede utilizar para XSplit, Zoom, Twitch, Microsoft Teams, ezTalks Webinar, Idroo, Scribblar, Udemy, Ding Talk tales plataformas de transmisión.

XP-PEN Artist 13.3 Pro Tableta de Dibujo Pantalla Digital Portátil de 13.3 Pulgadas con Lápiz sin Batería para Diseño de Arte € 329.99 in stock 1 new from €329.99

Amazon.es Features antalla portátil para activar tu creatividad. Una pantalla superportátil con un área de visualización de 13,3 pulgadas y un diseño de cable 3 en 1. No es necesario utilizar ningún adaptador y se conecta rápidamente a tu computadora. Colóquelo fácilmente sobre tu mesa o en cualquier lugar para simplificar tu espacio de trabajo y potenciar tu creatividad.

Soporte de Inclinación Natural. XP-Pen Artist 13.3 Pro admite hasta 60 grados de función de inclinación, por lo que ahora no necesita ajustar la dirección del pincel en el software una y otra vez. Simplemente incline para agregar sombreado a su creación y disfrute de transiciones más suaves y más naturales entre líneas y trazos.

Al adoptar una tecnología completamente laminada, Artist 13.3 Pro combina a la perfección el vidrio y la pantalla para crear un entorno de trabajo sin distracciones. La pantalla FHD totalmente laminada de 13.3 pulgadas combina una excelente precisión de color de 88% NTSC (Adobe RGB ≧ 91%, sRGB ≧ 123%) con un ángulo de visión de 178 grados y ofrece colores vivos, imágenes vívidas y detalles deslumbrantes en un vista mas amplia Tu mundo creativo es ahora tan poderoso como colorido.

Rendimiento rápido y fluido. Con 8,192 niveles de sensibilidad a la presión, te brinda mayor precisión y un mejor rendimiento para crear los mejores bocetos y líneas. Dibuja y pinta de forma natural y sin problemas con nuestro lápiz táctil sin batería.

Versatilidad y compatibilidad. Compatible con Windows 10/8/7(32/64bit), MacOS X 10.10 y superior. Compatible con el software de arte digital popular como Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, Blender 3D y más.

XP-PEN Artist 13.3 Pro Tableta Gráfica 13.3 Pulgadas HD IPS con Función de Inclinación 8 Teclas de Atajo 1 Dial y 123% sRGB € 329.99

€ 249.99 in stock 1 new from €249.99

Amazon.es Features Una pantalla súper portátil con un área de visualización de 13.3 pulgadas y un conveniente diseño de cable 3 en 1. No es necesario usar ningún adaptador y se conecta rápidamente a su computadora.

La interfaz creativa Red Dial combina 8 teclas de acceso directo totalmente personalizables, diseñadas para hacer que su flujo de trabajo creativo sea lo más fluido posible. La esfera roja se adapta cómodamente a su mano y junto con las teclas de acceso directo, se puede programar para obtener más opciones de personalización. Incluso al cambiar de software, no es necesario restablecer las funciones de las teclas de acceso directo y el dial, lo que le ayuda a capturar y expresar sus ideas de mane

Adoptando tecnología totalmente laminada, Artist 13.3 Pro combina a la perfección el cristal y la pantalla para crear un entorno de trabajo libre de distracciones. La pantalla FHD totalmente laminada de 13.3 pulgadas combina una excelente precisión de color de 88% NTSC (Adobe RGB ≧ 91% , sRGB ≧ 123%) con un ángulo de visión de 178 grados y ofrece colores intensos, imágenes vívidas y detalles deslumbrantes en un vista más amplia.

XP-Pen Artist 13.3 Pro admite hasta 60 grados de función de inclinación, por lo que ahora no necesita ajustar la dirección del pincel en el software una y otra vez. Simplemente inclínelo para agregar sombreado a su creación y disfrute de transiciones más suaves y naturales entre líneas y trazos.

Artist 13.3 Pro viene con una pantalla de 13.3 pulgadas, que es la proporción de tamaño más cercana a su computadora portátil de uso diario, por lo que puede llevar a este socio familiar a cualquier parte fácilmente en su viaje creativo. XP-Pen Artist 13.3 Pro cuenta con un botón de ajuste de brillo de fácil acceso, para que pueda ajustarlo a su brillo preferido para un dibujo cómodo.

XP-PEN Artist 15.6 Pro | Tableta Gráfica15.6 Pulgadas HD IPS | Lápiz P05R con Función de Inclinación | 8 Teclas de Atajo y 1 Dial Roja | Viene con el Último Software de OpenCanvas 7 o ArtRage 5 € 439.99

€ 319.99 in stock 3 new from €319.99

Amazon.es Features 【Pantalla IPS antirreflectante de 120% sRGB】La pantalla antirreflectante de 15.6 pulgadas IPS combina una excelente precisión de color del 88% NTSC (120% sRGB) con un ángulo de visión de 178 grados, que ofrece colores profundos, imágenes vívidas y Detalles abrumadores con su amplio campo de visión. La tableta gráfica XP-Pen Artist 15.6 Pro viene con un revestimiento no reflectante que filtra la luz deslumbrante para proteger sus ojos mientras la mira.

【Inclinación de 60 grados】 La tableta Artist 15.6 Pro admite un ángulo de inclinación de 60 grados, por lo que el comportamiento del lápiz óptico proporciona una imitación precisa como un lápiz real y una transición más suave entre líneas fuertes y delgadas. El lápiz óptico P05R sin batería con niveles de presión de 8192 ofrece el más alto nivel de precisión, control y fluidez para lograr sin esfuerzo los mejores resultados en bocetos y líneas.

【Dial roja】 La innovadora interfaz de Dial roja es un desarrollo adicional del diseño de pantalla con rotulador tradicional y le ofrece una eficiencia significativamente mayor. Es cómodo de usar y puede programarse para acercarse y alejarse de su mesa de trabajo y desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

【Perfil delgado de 11 mmy 8 teclas de atajo personalizables】 La tableta gráfica XP-Pen Artist 15.6 Pro tiene un elegante perfil de 11 mm y un Dial de fácil acceso para ajustar rápidamente su brillo preferido. A diferencia de Artist 15.6, Artist 15.6 Pro ofrece 8 teclas de atajo personalizables, le brinda más opciones de personalización y le permite optimizar su flujo de trabajo para que sus ideas se puedan expresa de forma más rápida y sencilla.

【Compatibilidad y soporte AC 41】 La tableta gráfica Artist 15.6 Pro es compatible con Windows 10/8/7 (32 / 64bit), Mac OS X (versión 10.10 o superior) y Photoshop, Painter , Illustrator, Clip Studio y muchos más. Y el soporte AC 41, evita que se deslice o se tambalee, lo que beneficiará sus ojos y manos.

XP-PEN Artist 15.6 Tableta Gráfica de Dibujo Digital Lápiz Pasivo de 8192 Niveles de Presión, 1920 x 1080 Pantalla Gráfica USB-C con Última Aplicación de Dibujo como OpenCanvas 7 o ArtRage 5 € 349.99

€ 279.99 in stock 2 new from €279.99

Amazon.es Features La tableta permiten a los usuarios dibujar, pintar, diseñar y editar directamente desde la pantalla de la tableta.Su operación será muy rápida y conveniente.

Usa el diseño de entrada tipo-C, fácil de conectar,la velocidad de transmisión es rápida como un rayo

8192 Sensibilidad a La Presión y El Paso Libre de La Batería: El lápiz sin batería con sensibilidad a la presión 8192 niveles funciona como un bolígrafo real como iguales, porque no necesita ninguna batería y por lo tanto es muy amigable con el medio ambiente.

Compatible con sistemas y programas de dibujo como Microsoft Windows 10/8/7 / Vista y Mac OS X 10a 8 o superior; Compatible con Photoshop, Pintor, ilustrador, etc. Estudio Clip.

El Último USB - C - Conexión y Seis de Teclas de Atajo Personalizables: Artista 15a 6 tienen la última USB - C - Conexión y por qué es tan fácil que va a conectar al ordenador para ver los cables. Seis teclas de acceso rápido hacen que el trabajo muy cómodo y elevar las luces nos ayuda a ajustar de forma óptima el brillo.

XP-PEN Artist 22R Pro - Tableta con pantalla profesional de 21,5 pulgadas, monitor de dibujo con interfaz USB-C, herramienta ideal para el arte digital € 699.99 in stock 1 new from €699.99

Amazon.es Features 【Redefine el estándar profesional】La Artist 22R Pro es nuestra primera tableta de pantalla que admite una conexión de tipo C a tipo C, lo que te permite conectar directamente tu iMac/MacBook Pro y otros ordenadores Windows con entrada Tipo C a la 22R Pro sin utilizar un adaptador de tipo C a HDMI o USB. La Artist 22R Pro también está equipada con un concentrador USB que se puede utilizar para conectar el ratón y otros dispositivos.

【Expresa tus ideas a través de colores brillantes】La pantalla FHD de 21,5 pulgadas ofrece una fantástica precisión de color del 88 % NTSC (RVA de Adobe del 90%, sRGB del 120 %) y añade brillo a tu creación con detalles más exquisitos y colores vivos.

【Una experiencia de usuario considerablemente mejorada】Con mejores innovaciones y tecnologías, la 22R Pro te permite dibujar casi sin paralaje y ofrece un posicionamiento más preciso del cursor incluso en las cuatro esquinas de la tableta para mejorar la experiencia de dibujo.

【Rediseñada para crear más, con mayor naturalidad】El lápiz capacitivo sin batería PA2 soporta una inclinación de hasta 60° y ofrece un rendimiento de líneas superiores para crear los mejores trazos y esbozos. La tableta XP-PEN Artist 22R Pro dispone de dos ruedas de esfera roja fáciles de controlar y de 20 teclas de acceso directo personalizables en ambos lados, lo que permite un uso justo tanto para usuarios zurdos como diestros.

【Increíblemente versátil】La XP-PEN Artist 22R Pro es compatible con Windows 10/8/7, Mac OS X 10.10 y más. Compatible con los populares software de arte digital como Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, Blender 3D y más.

Soporte ajustable para tableta de dibujo con pantalla de aluminio ventilado para Wacom One, Cintiq 13/16, XP-Pen Artist 12/13.3/15.6 y Huion Kamvas 12/13.3/15.6 € 27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia aplicación: el soporte portátil para monitor de dibujo proporciona una estabilidad sólida que es compatible para sostener monitores de tabletas Wacom como Cintiq 13, Cintiq 16, Intuos Pro Medium y grande, Plus XP-PEN Artist 12, 13 y Huion Kamvas Pro 12, 13. Además, también puede ser adecuado para portátiles con tamaños de pantalla entre 10 y 15.6 pulgadas, iPad Pro 12.9, Microsoft Surface Pro, Artisul y más

6 ángulos ajustables: este soporte para tablet de dibujo ergonómico tiene 6 diferentes altura y ángulo ajustables de 8 cm a 13 cm, lo que permite a los usuarios ajustar el ángulo cómodo de 18° a 35°. Evita el dolor de cuello o espalda y el estrés ocular.

Compacto y ligero y plegable: el soporte de aluminio para portátil es ligero y se puede plegar para guardarlo fácilmente en maletas, mochilas e incluso bolsos para todo tipo de viajes, desde el ocio hasta los negocios.

Antideslizante y protectora: las almohadillas antideslizantes en la superficie proporcionan un ajuste seguro y estable y mantienen tu portátil en su lugar, las almohadillas de goma inferiores evitan deslizamientos y arañazos en la superficie de tu escritorio.

Disipación de calor: el soporte ventilado para portátil aumenta el flujo de aire para permitir que el calor se ventile y ayuda a mantener la laptop funcionando más fresca y evitar el sobrecalentamiento.

XP-PEN Artist 15.6 Pro Tableta Gráfica15.6 Pulgadas HD IPS P05R con Función de Inclinación 8 Teclas de Atajo y 1 Dial Roja Viene con el Último Software de Dibujo de OpenCanvas 7 o ArtRage 5 € 439.99

€ 319.99 in stock 2 new from €319.99

Amazon.es Features 【La pantalla IPS antirreflectante de 15.6 pulgadas y la precisión de color del 120% sRGB】La pantalla antirreflectante de 15.6 pulgadas IPS combina una excelente precisión de color del 88% NTSC (120% sRGB) con un ángulo de visión de 178 grados, que ofrece colores profundos, imágenes vívidas y Detalles abrumadores con su amplio campo de visión. La tableta gráfica XP-Pen Artist 15.6 Pro viene con un revestimiento no reflectante que filtra la luz deslumbrante para proteger sus ojos mientras mira la

【Inclinación de 60 grados】 La tableta Artist 15.6 Pro admite un ángulo de inclinación de 60 grados, por lo que el comportamiento del lápiz óptico proporciona una imitación precisa como un lápiz real y una transición más suave entre líneas fuertes y delgadas. El lápiz óptico P05R sin batería con niveles de presión de 8192 ofrece el más alto nivel de precisión, control y fluidez para lograr sin esfuerzo los mejores resultados en bocetos y líneas.

【Dial roja】 La innovadora interfaz de Dial roja es un desarrollo adicional del diseño de pantalla con rotulador tradicional y le ofrece una eficiencia significativamente mayor. Es cómodo de usar y puede programarse para acercarse y alejarse de su mesa de trabajo y desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

【Perfil delgado de 11 mmy 8 teclas de atajo personalizables】 La tableta gráfica XP-Pen Artist 15.6 Pro tiene un elegante perfil de 11 mm y un Dial de fácil acceso para ajustar rápidamente su brillo preferido. A diferencia de Artist 15.6, Artist 15.6 Pro ofrece 8 teclas de atajo personalizables, le brinda más opciones de personalización y le permite optimizar su flujo de trabajo para que sus ideas se puedan expresa de forma más rápida y sencilla.

【Compatibilidad y soporte AC 41】 La tableta gráfica Artist 15.6 Pro es compatible con Windows 10/8/7 (32 / 64bit), Mac OS X (versión 10.10 o superior) y Photoshop, Painter , Illustrator, Clip Studio y muchos más. Y el soporte AC 41, evita que se deslice o se tambalee, lo que beneficiará sus ojos y manos. READ Los 30 mejores Geforce Rtx 2080 capaces: la mejor revisión sobre Geforce Rtx 2080

XP-PEN Artist15.6 IPS Gráficos Monitor de Dibujo Tableta con Guante y Lápiz Digital sin Pila (8192 Niveles de Presión) € 249.99 in stock 1 new from €249.99

2 used from €232.49

Amazon.es Features La tableta permiten a los usuarios dibujar, pintar, diseñar y editar directamente desde la pantalla de la tableta.Su operación será muy rápida y conveniente.

Usa el diseño de entrada tipo-C, fácil de conectar,la velocidad de transmisión es rápida como un rayo

15.6” 1920x1080 IPS 16:9 La pantalla con 178 grado de ángulo visual ofrece colores realistas,mayor contraste, más nítido y imágenes vívidas. Vienen con un diseño delgado de 11 mm, cable 3 en 1 y un nuevo botón de ajuste de brillo.

Puede disfrutar el diseño de vidrio de alta calidad que le da alta precisión y evita la acumulación de polvo.

Nuestra tecnología de lápiz P03S proporciona 8192 niveles de presión, haga su operación más cómodo.

XP-Pen Deco 03 Tableta de Dibujo Gráfica con Lápiz Pasivo sin Batería y Teclas Táctiles (Niveles de Presión 8192) Viene con el último software ArtRage Lite € 99.99

€ 79.99 in stock 1 new from €79.99

Amazon.es Features ¡Diseñado con un dial rojo multifuncional! Puede girar su parte frontal y lateral. Fácil de controlar sin fricción.

Deco 03 apoya USB con cable e inalámbrico: simplemente conecte el receptor ISM 2.4G USB incluido en su computadora para dibujar de forma inalámbrica, o conecte Deco 03 a su computadora con el cable USB incluido para el uso con cable estándar.

La tableta Deco 03 es grande y brillante, está diseñada para romper el límite entre las teclas táctiles y el área de dibujo. Viene con una película de dibujo completamente adherida, por lo que Deco 03 es duradera y resistente a los arañazos.

Nuestra P05 lápiz usa una última tecnología y proporciona 8192 niveles de sensibilidad instantánea a la presión de la pluma, brindándole un control innovador y fluidez para expandir su producción creativa. No se necesita cargar!

Diseñado para usuarios diestros y zurdos, ahora puede configurarlo en modo de mano izquierda o mano derecha a través de un bóton.

XP-PEN Deco Pro el Último Lanzamiento de la Tableta Hace su Debut como el Ganador del Premio Red Dot Design Award 2019 y el Ganador del Premio Good Design Award 2018 Small y Medium (M) € 139.99

€ 109.99 in stock 1 new from €109.99

Amazon.es Features La nueva interfaz innovadora de doble rueda combina una rueda mecánica y virtual que permite realizar múltiples acciones con una sola mano. También ayuda a eliminar las distracciones e interrupciones de su flujo de trabajo y proceso creativo. Con dos ruedas, es más fácil y rápido de capturar, escribir, dibujar y editar, garantizando una mayor velocidad y un enfoque completo en su creación.

XP-Pen Deco Pro Medium admite hasta 60 grados de función de inclinación, responde rápida y fácilmente a la forma en que su mano se mueve naturalmente.

La rueda de rodillos viene equipada con una luz indicadora y un nivel de brillo ajustable, lo que le permite estar inmerso en tu creación incluso con poca luz.

Viene con 8 teclas de método abreviado de respuesta, le brindan acceso instantáneo a funciones específicas para la tarea en cuestión.

XP-Pen Deco Pro Medium es compatible con Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 y superior, funciona con Photoshop, SAI, Painter, Illustrator, Clip Studio, y más. También es compatible con la aplicación de dibujo de dibujo XP-Pen Deco, admite conexiones con dispositivos Android 6.0 o superior.

XP-PEN Star03 V2 12” Tableta Gráfica con 8192 Niveles de Presión Lápiz Pasivo Tableta Digital de Dibujo para Diestro o Zurdo con 8 Teclas de Atajo y Compatible con Window, Mac OS y Chrome OS € 59.99 in stock 2 new from €59.99

1 used from €37.79

Amazon.es Features ✤LA EXPERIENCIA DE DIBUJO MÁS CÓMODA✤ No hace falta cargarse el lápiz; con la área de trabajo de 10x6 ", todo esto te hace sentir como si estuvieras dibujando con un bolígrafo real en un papel real.

✤8192 SENSIBILIDAD DE PRESIÓN✤ La sensibilidad a la presión del lápiz de 8192 niveles le permite crear variaciones en el ancho de línea de opacidad; adecuado tanto para uso con la mano derecha como con la izquierda; La función de alternar con un clic entre el lápiz / borrador mejora la eficiencia de su pintura.

✤8 ACCESOS DIRECTOS PERSONALIZABLES✤ (Funciones: mejorar / debilitar el pincel, acercar / alejar, cancelar, herramienta de mano, herramienta de pincel, borrar) que también podrían usarse como teclas de acceso rápido, le permite mejorar la experiencia del dibujo.

✤MUY ASEQUIBLE✤ Trajes para la mayoría de las personas; fácil de instalar y compatible con la mayoría de los sistemas informáticos y software como Windows 10/8/7, Mac OS 10.10.xo superior y Chrome OS; compatible con Photo-shop, Painter, Adobe, etc.

✤FUNCIÓN DE ESCRITURA A MANO Y GARANTÍA DEL PRODCUTO✤ Anotaciones de Microsoft Word, Pen Commander, Auto Pen Signer, etc., ahorrando su tiempo de una manera elegante. XP-PEN ofrece garantía de un año y soporte técnico de por vida para todas nuestras tabletas / pantallas de lápiz

XP-Pen 22E Pro Tableta Digital de Dibujo Gráfico HD IPS Monitor con Teclas Express y Soporte Ajustable Viene con el Último Software de Dibujo de OpenCanvas 7 o ArtRage 5 € 599.99 in stock 2 new from €599.99

Amazon.es Features Se pueden realizar funciones como dibujo, esbozo, pintura, diseño y editar directamente en la superficie de su monitor. Expande su creatividad y trabaja de manera natual e intuitiva. Artist22E Pro satisface las necesidades de todo tipo de artistas digitales en cualquier nivel de habilidad.¡Las aplicaciones potenciales de XP-Pen Artist 22E Pro son ilimitadas!

Incluye 16 Teclas Express personalizables. En comparación con Artist 22E, 16 Teclas Express tiene 16 funciones diferentes para mayor comodidad y eficiencia. El controlador permite que las Teclas Express esten armonizado con más programas diferentes. Apto para usuarios diestros y zurdos.

Nuestra pantalla 21.5 pulgadas tiene una resolución 1080p con una gama de colores 77%-82% y un ángulo de visión 178 ° extra ancho. Nuestra calibración 4 y 9 puntos proporcionará a su trabajo una exactitud y precisión sin precedentes.

Nuestra P02S tecnología proporciona una presión sensible y coherente del lápiz de 8192 niveles,Lo que le proporciona un control y fluides innovadores para expandir su producción creativa.

Admite Windows 7/8/10 y Mac Os x 10.10.x o superior. Compatible con Adobe Photoshop, Corel Painter, Comic Studio, SAI, Zbrush, Medibang Paint, Toonboom Harmony, etc. Ahora puede contactarnos para solicitar gratis el último software de dibujo de OpenCanvas 7 o ArtRage 5.

XP-PEN Tableta Gráfica Artist 24 Pro | Tableta Digitalizadora con Pantalla 2K HD de 23.8 pulgadas | Pantalla Gráfica para Dibujar | Viene con Software Gratuito | Compatible con Mac OS Windows 10/8/7 € 999.99 in stock 2 new from €999.99

Amazon.es Features 【La Primera Pantalla 2K HD】 Con alta resolución QHD 2k y 2560 X 1440 píxeles, Artist 24 Pro te presenta imágenes HD vívidas y realistas, lo que te permite capturar los detalles más pequeños, creando así obras más atractivas y visuales. En Photoshop, CorelDraw, 3D Max, CAD y otro software de arte digital convencional, la precisión del procesamiento es mayor, la imagen es más real y su obra maestra creativa se refina mejor.

【Creación Más Fluida】 XP-Pen Artist 24 Pro dispone de 2 ruedas rojas fáciles de controlar y 20 teclas de acceso directo personalizadas en ambos lados, lo que proporciona más opciones de funciones de accesos directos personalizados, lo que hace que su proceso de creación sea más fluido y efectivo. Además, Es igualmente conveniente para usuarios diestros y zurdos.

【Aprendizaje/Conferencia a distancia】 Artist 24 Pro también es compatible con varios softwaress de oficina. En este período especial, la enseñanza a distancia y el teletrabajo son las mejores opciones. Puede transmitir sus pensamientos e ideas a sus compañeros de clase o colegas mientras escribes para mejorar su eficiencia en el estudio y el trabajo.

【Contacto Preciso con Lápiz PA2】 Al aplicar la última tecnología innovadora, 24 Pro le permite dibujar con posiciones de cursor más precisas incluso en las cuatro esquinas para mejorar la experiencia de dibujo. Y está equipado con un lápiz pasivo PA2, que admite el efecto de presión del lápiz con inclinación de 60 grados y puede dibujar sombras inclinando la punta del lápiz de forma natural. Contornee y dibuje trazos fácilmente, los efectos lineales son particularmente buenos..

【Detalles Pequeños-Grandes Diferencias】Artist 24 Pro está equipado con un CONCENTRADOR USB que se puede connectar con un Mouse o móvil, un BOTÓN TÁCTIL en la parte superior de la pantalla más sensible que el botón mecánico, un SOPORTE AJUSTABLE que le permite ajustar según sus preferencias, y un COLGADOR de LÁPIZ para no perderte el lápiz. Los detalles pequeños podrían te brindar una mejor experiencia.

XP-Pen AC42 Soporte de exhibición para Artist12, Artist13.3 € 31.11 in stock 1 new from €31.11

Amazon.es Features El soporte XP-Pen AC 42 mide 266,3 mm x 222,9 mm y se adapta perfectamente al XP-Pen Artist 12 y Artist 13,3 mientras que también acomoda tabletas de 13,3 pulgadas o menos.

El soporte XP-Pen AC 42 está fabricado con ABS y fibra de vidrio, con una construcción ligera y un diseño portátil que puedes llevar a cualquier lugar.

Simplemente presiona hacia abajo, tira de la placa de apoyo hacia atrás como se muestra, y ajústala a 90 grados para un apoyo estable.

El soporte AC 42 evita que se agite o se deslice y alivia la fatiga ocular y la rigidez de la mano. Ligero y portátil. Perfecto para dibujar tabletas.

XP-PEN AC 42 - Soporte portátil para Artist 12, Artist 12 Pro, Artist 13.3 y Artist 13.3 Pro Pen Display € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features El accesorio que necesitas: el soporte AC 42 es un soporte de marcha suave que evita que se deslice o se mueva, lo que será beneficioso para tus ojos y manos.

【Delgado y portátil】El soporte XP-Pen AC 42 está hecho de ABS y fibra de vidrio y se caracteriza por una construcción ligera y un diseño portátil que puedes llevar a cualquier lugar.

Opciones de tamaño: el soporte XP-Pen AC 42 es de 266,3 mm x 222,9 mm.

Fácil de usar: simplemente presiona hacia abajo, tira de la placa de apoyo como se muestra y ajusta a 90 grados para un soporte estable. Coloca tu tablet en el soporte y empieza a crear.

Apoyo: está optimizado para el monitor gráfico Artist 12, Artist13.3, etc., pero también es compatible con otros productos diferentes, como tabletas XP-Pen, mesas de luz, tabletas de otras marcas, etc.

XP-PEN Artist 22 (2nd generación) Tableta gráfica con Pantalla de 21,5 Pulgadas, sRGB ≥122% Inclinación de 60 °, Tableta Digital de Conexión Tipo C Compatible con Móviles Android € 599.99 in stock 2 new from €599.99

Amazon.es Features La tableta gráfica XP-PEN Artist 22 (segunda generación) viene con una pantalla relativamente grande de 21.5 pulgadas con resolución de 1080p y 86% de rango de color NTSC (Adobe RGB ≥ 90%, sRGB ≥ 122%). Muestra imágenes y videos nítidos y en color verdadero. Con el soporte ajustable, la pantalla se puede escuchar de 16 a 90 grados según se desee. Para una mejor organización del cable se convierte en una ranura de cable de responsabilidad personal y una relación extraíble basada en los derechos.

Elimine la conexión de la tableta de dibujo Artist 22 (segunda generación) de USB-C a USB-C. Es posible conectarse a computadoras imac, Mac Book Pro o Windows sin usar un adaptador. Mencione cómo ver este gráfico y ver un dispositivo móvil Android con un conector Tipo-C. Ha mostrado la pantalla del teléfono en una pantalla más grande. Disfrute de una experiencia personal mientras mira videos y juega.

Esta segunda generación contradice a la predecesora gracias a una mejor percepción. Incluso en las esquinas nocturnas se pueden mostrar con usted de acuerdo con la orientación del puntero del mouse de Richtiser. Además, la pantalla sigue muy exigente y rápida. Cada movimiento de la lata de la pluma es voluntad. El tiempo de respuesta es de solo 8 ms. Esto lo convertirá en una experiencia de dibujo personal.

El lápiz sin batería realiza una detección de inclinación de 60 ° y 8192 niveles de sensibilidad a la presión. Úselo para lograr trazos exquisitos y tonos perfectos con facilidad.

El monitor gráfico Artist 22 (segunda generación) funciona con Windows 08.10.7, Mac OS X 10.10 y versiones superiores. Es compatible con los personajes populares más grandes como Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpaca, Blender 3D y otros. READ Los 30 mejores Neewer Nw 800 capaces: la mejor revisión sobre Neewer Nw 800

XP-PEN G430S OSU Tableta Gráfica Ultra Delgada 4 x 3 Pulgada Tableta Gráfica Digital Portátil para OSU! (8192 Niveles de Presión) € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Amazon.es Features ✤¡DISEÑADO PARA OSU!✤ Tableta gráfica Portátil para Juego, dibujo, pintura, bocetos, firmas electrónicas, etc. ¡No es necesario instalar controladores para OSU! Diseñado para usuarios diestros y zurdos.

✤¡REEMPLAZAR PERFECTAMENTE EL RATÓN TRADICIONAL!✤ El lápiz óptico avanzado sin batería XP-Pen no requiere carga, lo que permite dibujar y jugar constantemente sin interrupciones.

✤ÁREA ACTIVA✤ 4 x 3 pulgadas. Aprovechando al máximo nuestros 8192 niveles de sensibilidad a la presión de la pluma, proporcionándole un control innovador y fluidez para expandir su producción creativa.

✤BRINDAR USO CÓMODO✤ La tasa de informe máxima del G430S ha aumentado a 266 RPS, lo que hace que las líneas fluyan más rápido y más suave, mejorando el rendimiento general. La palanca de un clic le permite cambiar instantáneamente entre el lápiz y el borrador.

✤SUPER DELGADO Y PORTÁTIL✤ El G430S tiene solo 2 mm de grosor, es tan delgado como todas las tabletas gráficas de nivel primario, lo que le permite llevarlo con usted mientras viaja. XP-PEN ofrece garantía de un año y soporte técnico de por vida para todas nuestras tabletas / pantallas de lápiz.

XP-PEN AC47 Cable 3 en 1 para Tableta gráfica Artist 12 € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features Part Number AC47 Model 8541661765

XP-PEN AC18 Base para Pantalla Gráfica Soporte para Artist10S y Artist 13.3 € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features El soporte de metal multifuncional AC18 está hecho por aleación de aluminio 5052. Se aplica diversos tratamientos artesanos como pulido, chorro de arena, anodización, etc. Es portátil y duradero para que lo use en cualquier sitio

Diseño elegante y simple, totalmente plegable. Se puede ajustar ángulo de visión desde 0 ° a 65 ° . ¡Su configuración es para adaptarse a las necesidades de su cuerpo para evitar cancansio!

Estera antideslizante en el fondo está diseñado especialmente para trabajar sin interrupción por los movimientos no desables

Puede soportar altas cantidades de peso y presión manteniéndose firme y estable

La mejor combinación para su uso es con el Artist 10S, pero también es compatible con infinidades productos diferentes como tabletas de XP-Pen, paneles de luz, tabletas de otras marcas, iPads, y muchos más

XP-Pen G430S Tableta de Dibujo Gráfico 4 x 3 Pulgadas para OSU! con Lápiz sin Batería € 39.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features ¡Diseñado para OSU! jugabilidad, dibujo, pintura, bocetos, firmas electrónicas, etc. ¡No es necesario instalar controladores para OSU!

¡El reemplazo perfecto para un ratón tradicional!El lapiz avanzado sin batería XP-Pen no requiere carga, lo que permite Draw and Play ininterrumpido

Área activa: 4 x 3 pulgadas. Aproveche al máximo nuestros 8192 niveles de sensibilidad a la presión, brindándole un control innovador y fluidez para expandir su producción creativa.

La tasa de informe del G430S se ha incrementado a 266 RPS, lo que hace que las líneas fluyan de forma más rápida y suave, mejorando el rendimiento general.

El G430S se puede usar con sistemas operativos Windows 10/8/7, Mac 10.10 y superior. La compatibilidad siempre se mejora constantemente a través de nuestras actualizaciones de controladores.

XP-PEN G640 Tableta Gráfica de Dibujo 6 x 4 Pulgadas para Juego OSU, Tableta Digital con Lápiz sin Batería Compatible con Windows 10/8/7, Mac 10.10 y Superior € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Amazon.es Features 【Lápiz Pasivo sin Batería】G640 equipa con el lápiz P01 que funciona como un lápiz real, sin batería y sin carga. Con 8192 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz, 266 RPS de la velocidad de tasa de informe, resolución de 5080 LPI, todas estas característica hacen que las líneas fluyan de forma más rápida y suave, mejorando el rendimiento general. Le brinda un medio ambiente para dibujar, escribir, firmar y jugar sin interrupción.

【Ideal para Conferencia Web & Aprendizaje a Distancia】 El entintado digital simultáneo con una tableta gráfica XP-Pen compatible con aplicaciones de Microsoft Office como Word, PowerPoint, OneNote y más. Presente visualmente las notas manuscritas y las firmas con precisión - ideal para sus necesidades de conferencias web o de enseñanza en línea. También se sirve para firma digital para negocios.

【Ligero y Portátil】El G640 tiene solo 2 mm de grosor, es tan delgado como todas las tabletas gráficas de nivel primario, lo que le permite llevarlo mientras viajas. Es un buen opcion meterla en la bolsa de su portátil y llevarla contigo. Estés dónde estés, puede crear en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Área Activa Expandida para OSU】El Área activa es 6 x 4 pulgadas. ¡Compare con el G430, el G640 proporciona un área activa más amplia para dibujar y jugar! La nueva posición del puerto USB es para adaptarse de mejor forma en dibujar y juegar. Tanto diestros como zurdos pueden manejar.

【Mejor Compatibilidad】El G640 se puede usar con los sistemas operativos Windows 10/8/7, Mac 10.10 y superior. Y es compatible con la mayoría de los software de pintura como Photoshop, SAI, Painter, Illustrator, Clip Studio, etc. Además, la compatibilidad siempre se mejorará constantemente.

Monitor de dibujo Estuche portátil Bolsa protectora de viaje portátil para XP-Pen Artist12, Wacom One DTC133, Huion KAMVAS Pro 13, KAMVAS Pro 12, GAOMON PD1161, Q11K (negro con correa) € 24.21 in stock 2 new from €24.21

Amazon.es Features Estuche para monitor de dibujo con tamaño interno de 405 x 295 x 30mm para Huion KAMVAS Pro 13 GT-133, Huion Kamvas pro 12 GT-116, Huion inspoiry Q11K, XP-Pen Artist 12, XP-Pen Artist 13.3 Pro, GAOMON PD1161 y Wacom One DTC 133, Cintiq 13HD, Intuos pro PTH651

Interior de franela suave: proteja de forma segura el monitor de dibujo o la tableta gráfica grande contra golpes y arañazos. Exterior de fieltro premium: material de terileno que es duradero, antiarañazos e impermeable

Bolsillo frontal con diseño de cremallera: espacio adecuado para accesorios como bolígrafos, portalápices, adaptador de corriente y cables. Ayuda a mantener las cosas organizadas.

Asa cómoda y correa ajustable para facilitar su transporte: las asas se pueden ocultar en los bolsillos utilizados como funda para computadora portátil que se desliza fácilmente en sus maletines y mochilas. La correa puede ser ajustable

Las cremalleras dobles de carga superior en la funda protectora se deslizan suavemente y permiten un acceso conveniente a su dispositivo. Envíe un guante de artista de tamaño libre como regalo por valor de 7,99 €. Ideal para usuarios de tabletas digitales

XP-PEN AC41 Soporte para Artist12, Artist13.3, Artist15.6, Artist 15.6 Pro € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Amazon.es Features Elegante y portátil. Los soportes AC 41 y AC 42 de XP-Pen están fabricados con ABS y fibra de vidrio, con una construcción liviana y un diseño portátil que puede llevar a cualquier lugar.

Opciones de tamaño para adaptarse a su estilo de trabajo.mide 330.15mmx223.17mm y se adapta perfectamente a Artist 15.6 y Artist 15.6 Pro, mientras que también admite tabletas de 15.6 pulgadas o menos.

Fácil de usar. Simplemente presione hacia abajo, tire de la placa de soporte hacia atrás como se muestra y ajústela a 90 grados para lograr un soporte estable. ¡Coloque su tableta en el soporte y comience a crear!

El accesorio que necesitas. Con un diseño antideslizante tanto en la superficie como en la parte inferior, los soportes AC 41 y AC 42 evitan que se mueva o se deslice y alivia la fatiga ocular y la rigidez de las manos.

XP-PEN Deco Pro - Tableta gráfica de tamaño Mediano (15 x 8 Pulgadas, 8 Combinaciones de Teclas, Rueda Doble 8192 Niveles de presión, Compatible con Windows, Mac y Android) € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Amazon.es Features La tableta gráfica Deco Pro, la última versión de la tableta de XP-Pen, celebra su debut como ganador del premio Red Dot Design Award 2019 y ganador del Good Design Award 2018. Fabricado con una carcasa de aluminio con una forma curva de sólo 7 mm, que lo hace liso y suave.

La nueva interfaz pionera doble combina una rueda mecánica y virtual que permite realizar varias acciones con una sola mano. Ayude a reducir las distracciones e interrupciones de su flujo de trabajo y su proceso creativo. Con dos ruedas, capturar, escribir, dibujar y editar es más fácil y rápido que nunca. Esto garantiza una mayor velocidad y un enfoque completo en su creación.

Deco Pro soporta una inclinación de hasta 60 grados y responde rápida y fácilmente al movimiento natural de la mano. La función de inclinación también proporciona transiciones más suaves y naturales entre líneas y trazos y, al mismo tiempo, le da la posibilidad de someter su creación. El tablet Deco Pro Medium dispone de un área de trabajo de 11 x 6 pulgadas, que le ofrece una pantalla más grande para tus creaciones.

La tableta gráfica Deco Pro funciona con un smartphone Android y tablet Android. . La tablet XP-Pen Deco Pro Medium Pen es compatible con Android 6.0, Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 y superior y funciona con Medibang Paint, ArtRage, ibis Paint X, FlipaClip, Photoshop, SAI, Painter, Illustrator y Clip Studio, y más.

