Los 30 mejores wmf perfect plus capaces: la mejor revisión sobre wmf perfect plus

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de wmf perfect plus?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ wmf perfect plus del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



WMF Perfect Plus - Set con Olla Rápida 22 cm de diámetro de 6 Litros y Medio + Cuerpo 3 litros con Cestillo de Vapor, Acero Inoxidable Cromargan Pulido para Inducción 6,5 L / 3 L € 329.00

€ 193.95 in stock 4 new from €193.95

2 used from €155.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 olla a presión Perfect Plus de 6L y medio y 22 cm de diámetro para cocinar para 5-6 personas y 1 cuerpo de Perfect Plus de 3 l y 22 cm de diámetro para cocinar para 2-3 personas, mango ergonómico desmontable y cestillo con puente para cocinar al vapor - Número de artículo: 0793896040

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido, muy resistente a los ácidos y a deformaciones. Excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

La olla express Perfect Plus cuenta con varios sistemas de seguridad y una proteccion contra llamas integrada al mango y asa para una cocción segura

Fácilidad de uso gracias a la marcación interior de llenado y al mango multifunción extraíble

Incluye dos niveles de cocción: hasta 110 °C (primer anillo naranja) para verduras tiernas, pescado, aves y 119 °C (segundo anillo naranja) para alimentos duros y carnes

WMF - Junta de Goma para Tapa de Olla Rápida, 22 cm diámetro, solo apto para ollas express WMF de las series Perfect, Perfect Plus, Perfect Premium, Perfect Ultra, Perfect Pro € 19.99

€ 14.99 in stock 25 new from €14.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 junta para olla a presión de 22 cm - Número de artículo: 6068569990

Material: silicona de alta calidad. Lavar a mano

Apto para todas las ollas a presión WMF de las series Perfect, Perfect Plus, Perfect Premium, Perfect Ultra, Perfect Pro con Ø 22 cm (3L, 4,5L, 6,5L, 8,5L)

La silicona resiste el calor y sella la olla a presión por más tiempo

Repuesto oficial de WMF

WMF Perfect & Perfect Plus - Junta indicadora de cocción para ollas a presión de 2,5l - 8,5l, Ø 3 cm de silicona € 10.99

€ 7.99 in stock 28 new from €6.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x junta de indicación de cocción - Número de artículo: 6093109502

Material: silicona. Fácil de limpiar

Apto para todas las ollas a presión de la serie Perfect y Perfect Plus de modelos anteriores a 2023 con pin amarillo indicador de presión residual

NO compatible con ollas a presión con pin de indicador de presión adicional (Modelos posteriores a 2023)

Apta para los tamaños: 2,5L, 3L, 4,5L, 6,5L, 8,5L

WMF Perfect & Perfect Plus - Válvula de seguridad para ollas a presión de 2,5l - 8,5l de Silicona € 9.99

€ 8.95 in stock 17 new from €7.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x válvula de seguridad - Número de artículo: 0793109510

Material: silicona resistente

Válvula de seguridad resistente a altas temperaturas fabricada en una silicona resistente que sujeta la bolita del interior y evita que la olla pierda presión.

Apto para todas las tapas de ollas a presión de la serie Perfect & Perfect Plus de modelos anteriores a 2023 con pin amarillo indicador de presión residual

Apta para los tamaños: 2,5L, 3L, 4,5L, 6,5L, 8,5L

WMF Perfect Plus - Olla Rápida Ø 22 cm de Diámetro de 4 Litros y Medio. Con Protección Contra Llamas. Acero Inoxidable Cromargan para Inducción € 219.03 in stock READ Los 30 mejores Deposito Agua Dolce Gusto Krups capaces: la mejor revisión sobre Deposito Agua Dolce Gusto Krups 4 new from €209.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x olla a presión (volumen 4,5 l, 22 cm) con tapa - Número de artículo: 0794829990

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos; excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

Base universal TransTherm apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción para una distribución y retención óptima del calor que permite ahorrar energía; protección contra llama en asa y mango

Mayor seguridad gracias al nuevo pin sobre el indicador de presión; este pin es lo primero que debe subir al cocinar, indica que la olla ya se encuentra bajo presión y la tapa queda bloqueada por completo; también, será lo último en bajar cuando se despresuriza la olla; cuenta con marcas de medición integradas en el interior de la olla

Fácil abertura y cierre, con liberación progresiva de la presión, mediante botones deslizantes a los lados del mango; el sistema de fijación en el interior del mango hace que sea más eficaz y fácil de operar

WMF Plus Mango Completo (español), Gris, Centimeters € 74.00 in stock 1 new from €74.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material sintético de alta calidad

Repuesto olla rápida Perfect Plus

WMF Repuesto Mango de Tapa de Olla Express 08.9560.9200 Compatible con Toda la Gama WMF Perfect Plus, para Ollas de 22cm de diámetro, Color Gris con Vávula de Dos Anillas € 59.50 in stock 2 new from €59.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ MANGO SUPERIOR PARA OLLA EXPRESS WMF PERFECT PLUS. Mango completo en color gris que incluye válvula de seguridad con indicador de presión en azul con dos anillos de color.

✅ Recambio original WMF fabricado con los mejores materiales y resistente a altas temperaturas para garantizar una larga duración tanto del repuesto como de la propia olla. No apto para lavavajillas; le recomendamos lavarlo a mano. Cuenta con 2 niveles de cocción ajustables (110°C / 119°C). Fácil de usar y controlable con una sola mano. Incluye protección contra llamas.

⚠️ Mango de repuesto compatible con la gama Perfect Plus. Es el nuevo diseño con el logo debajo de la válvula, sustituye al mismo modelo que tenía el mismo color pero con el dibujo del logo dentro de la vávula, ya no se fabrican los antiguos mangos.

✅Mango olla wmf perfect plus es perfecto para alargar la vida de su olla. Simplemente cambie el mango de la tapa de olla WMF perfect plus y podrá seguir usando la misma olla durante mucho más tiempo. La instalación es rápida y muy sencilla

❓ ATENCIÓN AL CLIENTE: Ofrecemos atención al cliente personalizada al 100% mediante la vía que prefiera (teléfono, email...). ⚒️ EQUIPO TÉCNICO: Nuestro equipo técnico está disponible y preparado para resolver cualquier problema/consulta acerca del mango para su olla. No duden en consultarnos, estaremos encantados de ayudarles en su proceso de compra.

ALGOMAS® 2 Juntas indicador de cocción adaptable WMF Perfect y Perfect Plus | Ollas desde 2,5l a 8,5l | Capuchon olla express | Pack de 2 gomas | Silicona € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste Perfecto Garantizado: Diseñada específicamente para las ollas WMF Perfect y Perfect Plus, asegurando un encaje sin complicaciones y sin fugas

Máxima Seguridad en Tu Cocina: Evita derrames y accidentes al cocinar gracias a la calidad y resistencia de esta junta, protegiendo tus comidas y tu olla

Material Duradero: Fabricada con silicona de alta calidad que resiste el uso continuo y las altas temperaturas, prolongando la vida útil de tu olla

Restaura la Eficiencia de Tu Olla: Si tu indicador de cocción ya no sella como antes, esta junta te permitirá recuperar el rendimiento óptimo de tu olla, ahorrando tiempo y energía

Inversión Inteligente: No necesitas cambiar toda tu olla por una pieza desgastada. Esta junta es la solución asequible y eficaz para mantener tu WMF Perfect o Perfect Plus funcionando a la perfección

WMF Perfect Plus - Cuerpo Olla Rápida 22 cm de diámetro, 3 litros, Acero Inoxidable Pulido para inducción € 139.99

€ 99.00 in stock 4 new from €99.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x base de olla a presión/vapor/sartén a presión (volumen 3l, Ø 22 cm) sin tapa, 9 cm altura- Número de artículo: 0793116041

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos. Asa de plastico. El anillo de sellado y el asa de la tapa extraíble no son aptos para lavavajillas

La olla con escala se puede utilizar en todos los tipos de cocinas comunes: cocinas de inducción, cocinas de gas, cocinas eléctrica, cocinas de vitrocerámica. La construcción del suelo garantiza un almacenamiento uniforme del calor.

Seguridad probada por TÜV: liberación automática de vapor y protección contra la presión residual. Funcionamiento sencillo con regulador de cocción de 2 niveles (nivel suave/intensivo: 110°C/ 119°C). Asa de la tapa extraíble para facilitar la limpieza

WMF Perfect Plus - Set encajable Olla Rápida 22 cm de diámetro de 4 litros y medio + 3 litros sin Interior, Acero Inoxidable para inducción € 319.99

€ 205.81 in stock 3 new from €205.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de ollas rápida de la gama Perfect Plus de 4,5 L + 3,0 L y 22 cm de diámetro

Se apilan fácilmente para un menejo cómodo y ahorrar espacio al guardarlo

Material: Cromargan acero inoxidable 18/10 fácil de limpiar y resistente a los ácidos de los alimentos

Base Transtherm full induction que distribuye el calor por toda la base y lo mantiene durante mucho más tiempo

Apto para todo tipo de cocinas incluido inducción

WMF Perfect - Set con Olla Rápida 22 cm de diámetro de 6.5 l + cuerpo 3 l, Acero Inoxidable Pulido para inducción € 259.00

€ 196.95 in stock 4 new from €196.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 olla a vapor/a presión sin cesta (V 6,5 l, Ø 22 cm) con tapa y junta, 1 olla a presión (V 3,0 l, Ø 22 cm) sin tapa - Número de artículo: 0792669990

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos. Manija de plastico. El anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble no son aptos para lavavajillas

La olla con escala se puede utilizar en todos los tipos de cocinas comunes: cocinas de inducción, cocinas de gas, cocinas eléctrica, cocinas de vitrocerámica. La construcción del suelo garantiza un almacenamiento uniforme del calor.

Seguridad probada por TÜV: liberación automática de vapor y protección contra la presión residual. Funcionamiento sencillo con regulador de cocción de 2 niveles (nivel suave/intensivo: 110°C/ 119°C). Asa de la tapa extraíble para facilitar la limpieza

Protección contra llama en asa y mango

WMF Perfect - Set con Olla Rápida Ø 22 cm de Diámetro de 8 Litros y Medio + Cuerpo 4 Litros y Medio, Acero Inoxidable Cromargan para Inducción € 328.94 in stock 2 new from €328.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x olla a presión (volumen 8,5 l, 22 cm) 1x olla a presión (volumen 4,5 l, 22 cm) 1x tapa - Número de artículo: 0791529990

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos; excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

Base universal TransTherm apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción para una distribución y retención óptima del calor que permite ahorrar energía

Fácil abertura y cierre, con liberación progresiva de la presión, mediante botones deslizantes a los lados del mango; el sistema de fijación en el interior del mango hace que sea más eficaz y fácil de operar

Incluye dos niveles de cocción: hasta 110 C (primer anillo naranja) para verduras tiernas, pescado, aves y 119 C (segundo anillo naranja) para alimentos duros y carnes

Anakel Home Repuesto de Mango para Tapa Olla Express Perfect 08.9180.6030 Compatible con Toda la Gama de Ollas WMF Perfect, Color Negro, Nueva Versión con Pin sobre Indicador de Presión € 59.90 in stock 2 new from €59.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ Mango olla WMF Perfect. Nueva versión del recambio de mango superior diseñado para la gama de ollas express WMF Perfect, que cuenta con un nuevo indicador de presión, nuevo sistema de fijación y sus nuevas juntas y válvulas.

✅ Recambio original WMF fabricado con los mejores materiales y resistente a altas temperaturas para garantizar una larga duración tanto del repuesto como de la propia olla. No apto para el lavavajillas, recomendamos lavar el mango a mano. El mango es desmontable: se coloca y quita fácilmente, permitiendo poder meter la tapadera de acero en el lavavajillas.

✅ Nuevo pin sobre el indicador de presión. Este pin es lo primero que debe subir al cocinar, indica que la olla ya se encuentra bajo presión y la tapa queda bloqueada por completo. También, será lo último en bajar cuando se despresuriza la olla.

⚠️ Mango de repuesto compatible con la olla express WMF Perfect Serie V2 y V3, para ollas de 3-4, 5-6, 5-8, 5 litros. Sustituye a la referencia 08.9260.6030. Esta nueva versión presenta cambios con respecto a la versión anterior, como el indicador de pin, pero es totalmente compatible para modelos anteriores.

⚒️ Nuestro equipo técnico está disponible y preparado para resolver cualquier problema/consulta acerca del mango para su olla. No duden en consultarnos, estaremos encantados de ayudarles en su proceso de compra. Ofrecemos atención al cliente personalizada al 100% mediante la vía que prefiera (teléfono, email...).

WMF Perfect Premium - Olla Rápida 22 cm de diámetro, 6 litros y medio, Acero Inoxidable Pulido para inducción € 259.00

€ 223.68 in stock 7 new from €212.95

1 used from €131.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x olla a presión sin cesta (volumen 6,5 L, Ø 22 cm, altura 24 cm con tapa) con tapa y junta - Número de artículo: 0795839990

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos. Mango de alta calidad. Limpieza facíl; unicamente el anillo de sellado y el mango extraíble no son aptos para el lavavajillas

La olla con escala se puede utilizar en todos los tipos de cocinas comunes: cocinas de inducción, cocinas de gas, cocinas eléctrica, cocinas de vitrocerámica. La Base Transtherm full induction que distribuye el calor por toda la base y lo mantiene durante mucho más tiempo

Fácil de usar gracias al botón giratorio todo en uno con 2 niveles de cocción: hasta 107 °C (primer anillo verde), para verduras tiernas, pescado, aves; y hasta 115 °C (segundo anillo verde), para alimentos duros y carnes. Salida de vapor controlada. Asa de la tapa extraíble para facilitar la limpieza

Diseñado en Alemania. Garantía del fabricante: 3 años de garantía sobre el funcionamiento de la olla a presión. READ Los 30 mejores Calefactor De Pared capaces: la mejor revisión sobre Calefactor De Pared

WMF Perfect Plus - Olla Rápida 22 cm de diámetro, 4 litros y medio, Acero Inoxidable para inducción & Perfect Plus Junta de Goma para Tapa, Silicona, Gris, 22 cm € 259.98

€ 170.89 in stock 1 new from €170.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Contenido: 1x olla a presión sin cesta (volumen 4,5 l, Ø 22 cm, altura 13,5 cm) con tapa y junta de estanqueidad - Número de artículo: 0793129990

producto 1: Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos. Manija de plastico. El anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble no son aptos para lavavajillas

producto 1: Apto para todo tipo de cocinas, incluido inducción

producto 1: Seguridad probada por TÜV: liberación automática de vapor y protección contra la presión residual. Funcionamiento sencillo con regulador de cocción de 2 niveles (nivel suave/intensivo: 110°C/ 119°C). Asa de la tapa extraíble para facilitar la limpieza

producto 2: Contenido: 1 junta para olla a presión de 22 cm (diámetro interior 22 cm - diámetro exterior 24,5 cm) - Número de artículo: 6068569990

WMF Perfect Plus - Olla Rápida De 22 Cm De Diámetro De 8.5 L En Acero Inoxidable Con Cesta De Vapor, Para Inducción + Perfect Plus Válvula De Seguridad, Gris € 309.98

€ 297.95 in stock 1 new from €297.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Product 1: El modelo Perfect Plus es el más popular de WMF

Product 1: Olla WMF Perfect Plus de 8,5 litros para cocinar para 6 - 8 personas

Product 1: Fabricada en Alemania, ofrece la máxima calidad y niveles de seguridad

Product 1: Facilidad de uso gracias al mango multifunción con indicador de cocción, que además se desmonta para facilitar la limpieza

Product 2: acero inoxidable

WMF Perfect Plus - Olla Rápida Ø 22 cm de Diámetro de 3 Litros. Con Protección Contra Llamas. Acero Inoxidable Cromargan para Inducción € 229.99 in stock 2 new from €199.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x olla a presión (volumen 3 l, 22 cm) con tapa - Número de artículo: 0794819990

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos; excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

Base universal TransTherm apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción para una distribución y retención óptima del calor que permite ahorrar energía; protección contra llama en asa y mango

Mayor seguridad gracias al nuevo pin sobre el indicador de presión; este pin es lo primero que debe subir al cocinar, indica que la olla ya se encuentra bajo presión y la tapa queda bloqueada por completo; también, será lo último en bajar cuando se despresuriza la olla; cuenta con marcas de medición integradas en el interior de la olla

Fácil abertura y cierre, con liberación progresiva de la presión, mediante botones deslizantes a los lados del mango; el sistema de fijación en el interior del mango hace que sea más eficaz y fácil de operar

WMF Perfect Plus - Olla Rápida Ø 22 cm de Diámetro de 6Litros y Medio. Con Protección Contra Llamas. Acero Inoxidable Cromargan para Inducción € 244.22 in stock 3 new from €239.00

1 used from €236.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x olla a presión (volumen 6,5 l, 22 cm) con tapa - Número de artículo: 0794839990

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos; excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

Base universal TransTherm apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción para una distribución y retención óptima del calor que permite ahorrar energía; protección contra llama en asa y mango

Mayor seguridad gracias al nuevo pin sobre el indicador de presión; este pin es lo primero que debe subir al cocinar, indica que la olla ya se encuentra bajo presión y la tapa queda bloqueada por completo; también, será lo último en bajar cuando se despresuriza la olla; cuenta con marcas de medición integradas en el interior de la olla

Fácil abertura y cierre, con liberación progresiva de la presión, mediante botones deslizantes a los lados del mango; el sistema de fijación en el interior del mango hace que sea más eficaz y fácil de operar

ANAKEL HOME Repuesto de Mango Olla 08.9480.6030 Compatible con Toda la Gama de Ollas WMF Plus, Color Gris, Nueva Versión con Pin sobre Indicador de Presión € 59.35 in stock 1 new from €59.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ Mango olla WMF Perfect Plus. Nueva versión del recambio de mango superior diseñado para la gama de ollas express WMF Perfect Plus, que cuenta con un nuevo indicador de presión, nuevo sistema de fijación y sus nuevas juntas y válvulas. Cuenta con un sistema de seguridad de 5 niveles con evaporación automática aprobada por TUV. El pequeño pin es un indicador de presión residual visible y no deja que la olla se abra hasta que esta desaparezca por completo.

✅ Recambio original WMF fabricado con los mejores materiales y resistente a altas temperaturas para garantizar una larga duración tanto del repuesto como de la propia olla. No apto para el lavavajillas, recomendamos lavar el mango a mano. El mango es desmontable: se coloca y quita fácilmente, permitiendo poder meter la tapadera de acero en el lavavajillas.

✅ Nuevo pin sobre el indicador de presión. Este pin es lo primero que debe subir al cocinar, indica que la olla ya se encuentra bajo presión y la tapa queda bloqueada por completo. También, será lo último en bajar cuando se despresuriza la olla.

⚠️ Mango de repuesto compatible con la olla express WMF Perfect Plus Serie V2 y V3, para ollas de 2.5, 3, 4.5, 6.5 y 8.5 litros (o de 18 y 22 centímetros). Sustituye a la referencia 08.9560.9200. Esta nueva versión presenta cambios con respecto a la versión anterior, como el indicador de pin, pero es totalmente compatible para modelos anteriores.

⚒️ Nuestro equipo técnico está disponible y preparado para resolver cualquier problema/consulta acerca del mango para su olla. No duden en consultarnos, estaremos encantados de ayudarles en su proceso de compra. Ofrecemos atención al cliente personalizada al 100% mediante la vía que prefiera (teléfono, email...).

WMF Perfect Plus - Olla Rápida Ø 22 cm de Diámetro de 6 Litros y Medio. Con Protección Contra Llamas. Con Interior. Acero Inoxidable Cromargan para Inducción € 279.99 in stock 2 new from €238.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x olla a presión (volumen 6,5 l, 22 cm) con tapa y con 1x cestillo de cocción al vapor - Número de artículo: 0794836040

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos; excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

Base universal TransTherm apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción para una distribución y retención óptima del calor que permite ahorrar energía; protección contra llama en asa y mango

Mayor seguridad gracias al nuevo pin sobre el indicador de presión; este pin es lo primero que debe subir al cocinar, indica que la olla ya se encuentra bajo presión y la tapa queda bloqueada por completo; también, será lo último en bajar cuando se despresuriza la olla; cuenta con marcas de medición integradas en el interior de la olla

Fácil abertura y cierre, con liberación progresiva de la presión, mediante botones deslizantes a los lados del mango; el sistema de fijación en el interior del mango hace que sea más eficaz y fácil de operar

WMF Perfect Plus - Olla Rápida Ø 22 cm de Diámetro de 8 Litros y Medio. Con Protección Contra Llamas. Sin Interior. Acero Inoxidable Cromargan para Inducción € 299.99 in stock 2 new from €255.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x olla a presión (volumen 8,5 l, 22 cm) con tapa - Número de artículo: 0794849990

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos; excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

Base universal TransTherm apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción para una distribución y retención óptima del calor que permite ahorrar energía; protección contra llama en asa y mango

Mayor seguridad gracias al nuevo pin sobre el indicador de presión; este pin es lo primero que debe subir al cocinar, indica que la olla ya se encuentra bajo presión y la tapa queda bloqueada por completo; también, será lo último en bajar cuando se despresuriza la olla; cuenta con marcas de medición integradas en el interior de la olla

Fácil abertura y cierre, con liberación progresiva de la presión, mediante botones deslizantes a los lados del mango; el sistema de fijación en el interior del mango hace que sea más eficaz y fácil de operar

WMF Plus Junta de Goma para Tapa, Silicona, Gris, 22 cm Plus 60.9310.9502 - Junta indicador cocción para Olla rápida € 30.98

€ 22.98 in stock 1 new from €22.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Product 1: Junta silicona tapa 22 cm Ø Accesorios ollas WMF

Product 2: Los anillos del indicador muestran dos niveles de cocción y un dispositivo de seguridad para la presión residual

Product 2: Las ollas Cromargan tienen un medidor interior y una base universal TransTherm

Product 2: Marcación interior para medir las cantidades. Base universal TransTherm

Product 2: Mango ergonómico, extraíble y fácil de limpiar

WMF Perfect Plus - Set con Olla Rápida 22 cm de diámetro de 6 litros y medio + cuerpo 3 litros con cestillo de vapor & Juego de 3 sartenes antiadherentes Devil 20-24-28 cm, de acero inoxidable € 498.99

€ 322.44 in stock 1 new from €322.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Contenido: 1 olla a presión Perfect Plus de 6L y medio y 22 cm de diámetro para cocinar para 5-6 personas y 1 cuerpo de Perfect Plus de 3 l y 22 cm de diámetro para cocinar para 2-3 personas, mango ergonómico desmontable y cestillo con puente para cocinar al vapor - Número de artículo: 0793896040

producto 1: Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido, muy resistente a los ácidos y a deformaciones. Excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

producto 1: La olla express Perfect Plus cuenta con varios sistemas de seguridad y una proteccion contra llamas integrada al mango y asa para una cocción segura

producto 1: Fácilidad de uso gracias a la marcación interior de llenado y al mango multifunción extraíble

producto 2: Contenido: Juego de 3 sartenes de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente; 20 cm, 24 cm, 28 cm (altura 5 cm) - ideal para placas de cocina conØ 14,5 / 18 / 22 cm - Número de artículo: 0733706299 READ Los 30 mejores Le Creuset Cocotte capaces: la mejor revisión sobre Le Creuset Cocotte

WMF Perfect Plus - Set con Olla Rápida 22 cm de diámetro de 6 litros y medio + cuerpo 3 litros con cestillo de vapor, Acero Inoxidable Pulido para inducción & Junta indicador cocción, silicona € 334.99

€ 201.44 in stock 1 new from €201.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Contenido: 1 olla a presión Perfect Plus de 6L y medio y 22 cm de diámetro para cocinar para 5-6 personas y 1 cuerpo de Perfect Plus de 3 l y 22 cm de diámetro para cocinar para 2-3 personas, mango ergonómico desmontable y cestillo con puente para cocinar al vapor - Número de artículo: 0793896040

producto 1: Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido, muy resistente a los ácidos y a deformaciones. Excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

producto 1: La olla express Perfect Plus cuenta con varios sistemas de seguridad y una proteccion contra llamas integrada al mango y asa para una cocción segura

producto 1: Fácilidad de uso gracias a la marcación interior de llenado y al mango multifunción extraíble

producto 2: Contenido: 1x junta para olla a presión Perfect - Número de artículo: 6068529502

WMF Perfect Plus - Set con Olla Rápida Ø 22 cm de Diámetro de 4 Litros y Medio + Cuerpo 3 Litros. Con Protección Contra Llamas. Acero Inoxidable Cromargan para Inducción € 319.99 in stock 2 new from €297.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1x olla a presión (volumen 4,5 l, 22 cm) 1x olla a presión (volumen 3 l, 22 cm) 1x tapa - Número de artículo: 0794459990

Material: acero inoxidable Cromargan 18/10, pulido - inoxidable, apto para lavavajillas y resistente a los ácidos; excepto el anillo de sellado y el mango de la tapa extraíble todas las piezas son aptas para el lavavajillas

Base universal TransTherm apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción para una distribución y retención óptima del calor que permite ahorrar energía; protección contra llama en asa y mango

Mayor seguridad gracias al nuevo pin sobre el indicador de presión; este pin es lo primero que debe subir al cocinar, indica que la olla ya se encuentra bajo presión y la tapa queda bloqueada por completo; también, será lo último en bajar cuando se despresuriza la olla; cuenta con marcas de medición integradas en el interior de la olla

Fácil abertura y cierre, con liberación progresiva de la presión, mediante botones deslizantes a los lados del mango; el sistema de fijación en el interior del mango hace que sea más eficaz y fácil de operar

WMF Perfect - Junta Indicador Cocción para Olla Rápida en modelos anteriores a 2004, Silicona € 7.49 in stock 12 new from €6.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 x junta para olla a presión Perfect Antigua - Número de artículo: 6068529502

Material: silicona resistente

Junta indicador de ollas rápidas compatible con los modelos de olla a presión Perfect anteriores a 2004 (con tiempos de cocción en la tapa)

Repuesto oficial de la marca WMF

Facil de reemplazar

CABLEPELADO Junta indicadora de cocción para ollas Perfect & Perfect Plus | Capuchon olla express | Para ollas a presión de 2,5l - 8,5l | Ø diametro 22 cm | Silicona € 7.50 in stock 2 new from €7.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅[COMPATIBLE CON] WMF Perfect, Perfect Plus, PErfect Ultra

✅[USO] LAVAR después de cada uso y antes del primero. Apta para lavavajillas. Esta junta hace que la válvula de la olla no sufra pérdidas. Puede romperse durante la manipulación para la limpieza de la tapa de la olla.

✅[ POST VENTA ] Si tiene algún problema con el artículo, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, haremos todo lo posible para responderle dentro de las 24 horas.

BRA Allure Set dúo de ollas a presión rápida 4+6 litros, acero inoxidable, apta para todo tipo de cocinas, incluido inducción, Color Metálico [Amazon Exclusive] € 151.10

€ 98.70 in stock 1 new from €98.70

6 used from €70.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricación en acero inoxidable 18/10 con óptima resistencia al desgaste; asa y mango ergonómico de baquelita termo resistente La cocción en olla a presión se convierte en una solución que nos permite ahorrar hasta un 70% de energía y de tiempo sin perder las vitaminas, diámetro inferior: 22 cm

Dos niveles de cocción y dispositivo de despresurización, la olla a presión tiene una válvula que permite su utilización con dos diferentes presiones:la selección de las presiones depende del tipo de alimento, del sistema que se pretenda cocinar dietéticamente o de forma convencional y de la rapidez con que se desee cocinar, la Baja presión: cocina dietética, rápida, la alta presión: cocina tradicional, cocina rápid

Dispone de 4 sistemas de seguridad: 3 sistemas de seguridad a presión, 1 sistema de bloqueo de apertura

Sistema de cierre deslizante, con apertura y cierre mediante encajado de tapa y cuerpo

Manejo sencillo e intuitivo: Salida del vapor vertical.Indicador de llenado máximo y mínimo en su interior

ALGOMAS® Junta indicador de cocción adaptable WMF Perfect y Perfect Plus modelos antiguos | Mejora tu experiencia en la cocina € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad Garantizada: Diseñada específicamente para encajar perfectamente en los modelos antiguos de WMF Perfect y Perfect Plus, esta junta indicador de cocción adaptable asegura una funcionalidad impecable

Material de Alta Calidad: Fabricada con materiales resistentes al calor y al desgaste, prolongando la vida útil de tu olla a presión y manteniendo la eficiencia en la cocina

Precisión en la Cocción: Mejora la precisión en la cocción con indicaciones claras, ayudando a preparar platillos perfectamente cocidos cada vez

Seguridad Aumentada: Refuerza la seguridad en tu cocina previniendo escapes de vapor, gracias a su ajuste perfecto y materiales de calidad

Actualiza tu Olla WMF: Una solución económica para actualizar tu olla a presión WMF, evitando la necesidad de comprar una nueva

WMF Perfect Plus Junta de Goma para Tapa, Silicona, Gris, 18 cm € 19.00 in stock 4 new from €15.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anillo de estanqueidad (junta) para todas las ollas a presión WMF con 18 cm de diámetro

Fácil de ajustar y limpiar

Material de caucho natural

Se adapta perfectamente a la tapa de la olla

