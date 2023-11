Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores usb c hub capaces: la mejor revisión sobre usb c hub Ordenadores personales Los 30 mejores usb c hub capaces: la mejor revisión sobre usb c hub 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

BENFEI HUB USB C 7 en 1, Adaptador Hub USB-C Multipuerto USB-C a HDMI, USB-C a Lector de Tarjetas SD/TF/3*USB 3.0/60W Power Delivery, Compatible para iPhone 15 Pro MAX MacBook Pro/Air 2023/22/21/20 € 18.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Expansión instantánea: agregue 1 puerto HDMI, 3 puertos USB 3.0, 1 ranura para tarjeta micro SD, 1 ranura para tarjeta SD, 1 puerto de suministro de energía de 60 W a su computadora portátil USB-C, todo desde un solo puerto USB-C. Guarde este dispositivo liviano en su bolso o bolsillo para hacer una presentación comercial con su computadora portátil y proyector, o amplíe la pantalla de su escritorio a un monitor o televisor;

RENDIMIENTO INCREÍBLE: transfiera y respalde sus archivos a velocidades de hasta 5 Gbps a través de 3 puertos USB 3.0, acceso rápido y fácil a fotos y otros medios mediante un lector de tarjetas SD/TF, cargando su computadora con suministro de energía de hasta 60W, transmisiones desde su tipo USB C o dispositivo Thunderbolt 3 a la pantalla externa con ranura de salida HDMI. Las resoluciones de hasta 3840*2160@30Hz, 1920x1080@60Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024;

ESTABILIDAD SUPERIOR: el chip IC avanzado e integrado garantiza la estabilidad y confiabilidad del rendimiento. Carcasa de aleación de aluminio de primera calidad para un mejor aislamiento térmico. Se adapta perfectamente a los puertos USB-C de sus dispositivos para una transferencia de señal estable

Amplia compatibilidad: compatible con MacBook Pro iMac MacBook 2022/2021/2020/2019, Surface Book 2, Surface Go, HP Envy 13, Pixelbook, Galaxy Book, Samsung Galaxy S8/ S9/ S8 Plus/ S9 Plus/ Note 8/ Note 9 , Dell XPS 15 / XPS 13, Chromebook, Chromebook Pixel, Intel NUC y muchos otros ---Recordatorio amable: para dispositivos con USB 3.1 Gen 1 y Samsung Galaxy S9/S8, puede tomar más tiempo para sincronizar, sea paciente y dele más tiempo

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional Benfei de 18 meses garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

UGREEN Revodok Hub USB C HDMI 4K Adaptador USB C a USB 5 en 1 con 100W PD Carga Compatible con MacBook Pro Air M2 M1 iPad Pro Air iPhone 15 Plus Pro MAX XPS 17 Surface Pro Galaxy Tab S9 Ultra S23 S22 € 24.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Añade Más Puertos ] Con un puerto HDMI 4K, un puerto de carga USB C PD de 100 W, un puerto USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0, este hub USB C 5 en 1 añade puertos a su dispositivo para liberarle de la falta de puertos. Un consejo: la salida HDMI del hub HDMI no funcionará si el puerto USB C de tu dispositivo no admite la transmisión de vídeo.

[ 100W Power Delivery ] Este hub USB C PD carga proporciona hasta 100W de potencia a través del puerto de carga USB C, que proporciona energía de alta velocidad a su dispositivo host (portátil) y mejora el rendimiento de los periféricos conectados (teclado, ratón, disco duro externo, memoria USB) proporcionándoles energía extra.

[ Extensión de Pantalla 4K ] El hub HDMI USB tipo C admite una resolución de hasta 4K@30Hz (compatible con versiones anteriores de 1080p@120Hz). Puede duplicar o ampliar la pantalla a un segundo monitor. Ideal para transmitir vídeo 4K a una pantalla más grande para una mejor experiencia de visualización o una presentación animada.

[ USB 3.0 Ultra-Rápido ] El adaptador USB C a USB multipuerto ofrece un puerto USB 3.0 a 5 Gbps, que permite transferir archivos rápidamente. Gracias a los dos puertos USB 2.0 adicionales, puedes utilizar muchos periféricos (teclado, ratón, disco duro externo, memoria USB) con solo conectar este concentrador al portátil.

[ Compatibilidad Universal ] Este adaptador USB C a HDMI es compatible con MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iPad Pro/ iPad Air, iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook/ VivoBook/ Zenbook, Lenovo IdeaPad/ Yoga, Surface Pro 9, Galaxy Tab S9/ Tab S9+/ Tab S9 Ultra/ S23/ S22, Steam Deck.

Baseus Hub USB C 7 en 1 Adaptador con HDMI 4K@60Hz, PD 100W, 3 USB-A 3.0 5Gbps, Lector de Tarjetas SD/TF, Docking Station para Portátil Compatible con Windows/Mac/iPad/Steam Deck/Rog Ally € 19.99

1 used from €19.89

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño 7 en 1】Hub USB equipado con un puerto de entrada USB C Power Delivery de 100 W, un puerto HDMI 4K, 3 puertos de datos USB 3.0 y ranuras para tarjetas SD/TF, una excelente conectividad para satisfacer todas sus necesidades de expansión a la vez y una eficiencia mucho más elevada en el trabajo

【Ultraclaridad 4K@60Hz】El puerto HDMI es compatible con una claridad máxima de 4K@60Hz para transmisión en pantalla con modo extendido y espejo, y es compatible con 1080P@120Hz para una elevada tasa de actualización; la experiencia de visualización definitiva para sus ojos

【Potencia de salida PD de 100W】Potencia de salida máxima de 100W con el puerto USB C PD. Carga por completo su portátil en un abrir y cerrar de ojos. Nota: Debe conectarse a otra fuente de alimentación para cargar portátiles

【Transferencia de datos superrápida】Velocidad de transmisión de datos de hasta 5 Gbps con los puertos USB 3.0, que transfieren sus archivos e imágenes grandes en segundos. Y una ranura para tarjetas SD/TF le permite acceder a su tarjeta de memoria para obtener imágenes y vídeos almacenados en su cámara

【Amplia compatibilidad】Es compatible con varios dispositivos USB C y Plug and Play para numerosos sistemas operativos, incluidos Windows, MacOS, iPadOS, Linux, Vista, etc

Hub USB C, 8 En 1 Adaptador USB C Hub a 4K HDMI, Gigabit Ethernet RJ45, Lector Tarjeta SD TF, USB 3.0/2.0 Hub, 100W PD Carga Compatible con Macbook Pro Air M1 M2 2023, Steam Deck Windows € 29.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 8 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un 2 puertos USB A 3.0 /2..0 y un puerto USB C, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, USB C PD carga y 1 puerto Ethernet RJ45,Plug and Play, admite controlador integrado, no se requiere controlador,todo lo que necesita está en este pequeño HUB USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

4K HDMI SALIDA: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta 4Kx2K@30HZ, mediante un cable HDMI puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc. (NOTA IMPORTANTE: Para funcionar bien, el puerto USB C de su dispositivo debe soportar la salida de vídeo y debe soporta DP1.4)

HUB USB Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C dock añade a sus dispositivos 2 puertos USB 3.0 / 2.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 2 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

RJ45 ETHERNET Y 100W USB C Power Delivery CARGA : Además del hdmi puerto, el hub y lector de tarjeta, también viene incluido una toma de RJ-45.Se conecta fácilmente al router por cable red y tiene conexión cien megabits. Le ofrecerá una manera eficiente para añadir un puerto de red ethernet y mejorar desde la conexión WIFI por cien megabits 100Mbps GigaE, Este adaptador USB C dock que soporta la carga PD hasta 100W.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este dock station USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de vídeo, tales como MacBook Pro M2 2023 2022 M1 2021 2020 2019, MacBook Air M2 2022 M1 2020 2018, iPad Pro M2 2022, iPad Air 2022, iMac 24'' 2021, Mac Mini 2023, Steam Deck, Asus Zenbook 3, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Surface Pro 9 8, Surface book 2, Go Surface, Galaxy S23 / S22 / S21, Huawei Matebook X Pro.

Hub USB C, Beikell Ultra Delgado Aluminio Adaptador USB C con 4 Puertos USB 3.0 & 25cm Cable, 5 Gbps Alta Velocidad Divisor Compatible con MacBook Pro, iPad Pro, iMac, XPS, portátil, móvil, etc. € 12.59

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB C con 4 Puertos: El concentrador multipuerto le proporciona cuatro puertos USB 3.0 adicionales y un puerto de conexión USB C, lo que admite el uso simultáneo de varios puertos y mantiene velocidades de transferencia estables para satisfacer sus diferentes necesidades. Se conecta a cualquier dispositivo con un puerto USB-C, sin necesidad de controladores adicionales, plug and play.

5 Gbps Transferencia de Datos : El hub usb c admite transferencias de datos de hasta 5 Gbps, varias veces más rápido que los típicos dispositivos USB 2.0, lo que permite transferir archivos de gran capacidad, fotos y vídeos HD en segundos sin problemas.(Nota: Se recomienda no utilizar este HUB para cargar su dispositivo)

Carcasa de Aluminio Duradero: La carcasa para el cuerpo principal está hecha de aleación de aluminio de alta calidad, que es resistente a las huellas dactilares y al desgaste, y tiene una buena disipación del calor para evitar el calor del uso prolongado, lo que aumenta considerablemente la seguridad. El cable de 25 cm de longitud está hecho de trenza de nylon en el exterior, que es suave y duradera, prolonga enormemente la vida del producto.

Diseño Pequeño y Compacto: Compacto y con poco espacio, es fácil de guardar en el bolsillo de la ropa, en el bolso o en el bolsillo del portátil, lo que facilita llevar el concentrador a donde quiera, en los viajes para proyectar vídeo HD o para mostrar el contenido PPT de trabajo con claridad en una reunión de la oficina, añadiendo más comodidad a su vida y a su trabajo.

Alta Compatibilidad: Compatible con los principales sistemas operativos como Windows 7/8/10, Mac OS, Linux, etc. También es compatible con todos dispositivos que soportan la salida del puerto USB C como PS5, MacBook Air/Pro M2 2022/M1 2021/2020, iPad Air M1 2022, iPad Pro 2021 2020, Mac mini M1, iMac 2021, smartphones, cámaras, teclados digitales, ratones, etc.

UGREEN Revodok Hub Adaptador USB C a USB 3.0, Ethernet Gigabit HDMI 4K PD 100W Compatible con MacBook Pro Air iPad Pro Air iPhone 15 Pro MAX Surface Pro XPS Galaxy Tab S9 Disco Duro Llave USB € 39.99

1 used from €37.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ 6 En 1 Más Eficiente ] Gracias a este hub USB C 6 en 1, su portátil ya no estará limitado por sus puertos originales. Añade inmediatamente un puerto Gigabit Ethernet, un puerto HDMI 4K, un puerto de carga de 100 W y tres puertos USB 3.0 para tu PC conectando este concentrador a través del puerto USB C, mejorando drásticamente tu eficiencia.

[ Gigabit Ethernet Fluido ] El hub USB C ethernet admite una velocidad de red máxima de 1000 Mbps, para que pueda disfrutar de una conexión a ethernet más fluida cuando trabaje o juegue. El hub es Plug & Play con los sistemas operativos Windows 11/10, Mac OS, Linux, iPadOS, iOS y Android, y no requiere controladores.

[ Segunda Pantalla 4K ] Con este hub USB C HDMI, puede conectar una gran pantalla de ultra alta definición para reuniones, películas o juegos. Nota: el puerto USB C del ordenador anfitrión debe ser compatible con la transmisión de vídeo (modo DisplayPort Alt o Thunderbolt 3/4) para que funcione el puerto HDMI del hub.

[ PD 100W Carga Rápida ] Equipado con un puerto USB C hembra, este hub usb tipo c con carga PD alimenta rápidamente su dispositivo host hasta 85 W (el concentrador consume 15 W) mientras funcionan los demás puertos del hub. Un consejo: no conecte periféricos como discos duros a través del puerto USB C hembra, ya que no admite transferencia de datos.

[ Transmisión Alta Velocidad ] Este adaptador USB C a multipuerto está equipado con 3 puertos USB 3.0 que admiten velocidades de transmisión de hasta 5 Gbps, para que pueda transferir archivos en segundos sin tener que esperar impacientemente. Práctico para añadir diferentes periféricos a su ordenador: disco duro, memoria USB, ratón, teclado, etc. READ Los 30 mejores Lenovo Yoga 530 capaces: la mejor revisión sobre Lenovo Yoga 530

UGREEN Hub USB C a USB 3.0 4 Puertos Ladrón USB C 5Gbps Adaptador USB C OTG Hub USB Tipo C Compatible con MacBook Pro Air M2 M1 iPad Pro Air iPhone 15 Plus Pro MAX Chromebook Galaxy Tab S9 (15cm) € 17.99

4 used from €16.19

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ USB C Hub con 4 Puertos USB 3.0 ] Le molesta que su nuevo ordenador solo tenga puertos de USB tipo c y que los periféricos anteriores de USB A no sean compatibles? Este HUB USB tipo C agrega 4 puertos USB 3.0 adicionales a su dispositivo USB C, así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect. Queda adecuado para extender su portátil como macbook air m1 de un puerto USB C a 4 puertos USB 3.0.

[ Súper Velocidad 5Gbps ] Con la velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este USB-C dock transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. (NOTA: Le recomendamos que no utilice este HUB para cargar su dispositivo)

[ Compatibilidad Amplia ] No necesita instalar driver en todos los sistemas como Windows, Mac OS, Linux. Este ladrón USB C, compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C, tales como MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iPad Pro/ iPad Air, iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook/ VivoBook/ Zenbook, Lenovo IdeaPad/ Yoga, Surface Pro 9, Galaxy Tab S9/ Tab S9+/ Tab S9 Ultra/ S23/ S22, PS5.

[ Más Estable y Seguro ] Este Hub USB C tiene un puerto de alimentación, a través de cual puede conectar una fuente de alimentación para garantizar el funcionamiento estable al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como disco duro SSD HDD de 3,5". Ofrece protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, garantiza la seguridad de sus dispositivos, garantiza la seguridad de los datos y todos los periféricos funcionan de manera óptima.

[ Durable y Portátil ] Gracias al tamaño reducido(10,3x3x1cm), puede llevar fácilmente este adaptador USB C a USB 3.0 a cualquier lugar, ligero y ultra delgado, e incluso puede meterlo en su bolsillo de pantalones.

UGREEN Hub USB C 10Gbps 3.2 Gen 2 Adaptador USB C a 4 Puertos USB C Hub Tipo C Compatible con MacBook Pro Air M2 M1, iPad Pro Air, iPhone 15 Plus Pro MAX, Chromebook, Surface Pro 9, Galaxy Tab S9 € 29.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ 4 Puertos USB C 3.2 Gen 2 ] El hub USB C 3.2 convierte instantáneamente un único puerto USB C de su dispositivo en 4 puertos USB C 3.2, lo que le permite conectar 4 periféricos USB adicionales, como discos duros, memorias USB, ratones, teclados, lectores de tarjetas, etc. El hub USB C también elimina la necesidad de conectar y desconectar periféricos continuamente. Una advertencia: no es compatible con el protocolo PD, por lo que no puede cargar su dispositivo.

[ Alta Velocidad 10Gbps ] Equipado con 4 puertos USB 3.2 Gen 2, este USB C hub ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps, el doble de rápido que el hub USB 3.0, para transferir películas de alta definición o archivos de gran tamaño en segundos. Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1. Compatible con Windows 11/ 10/ 8/ 7/ Vista/ XP, Linux, MacOS, iPadOS, Android, sin necesidad de controladores.

[ Alta Compatibilidad ] Este adaptador USB C 3.2 es compatible con dispositivos USB C (portátil/tableta/smartphone). Compatible con MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iPad Pro/ iPad Air, iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook/ VivoBook/ Zenbook, Lenovo IdeaPad/ Yoga, Surface Pro 9/ 8, Galaxy Tab S9/ Tab S9+/ S9 Ultra/ S23/ S22, etc.

[ Materiales de Alta Calidad ] La robusta carcasa de aluminio mejora el rendimiento de disipación del calor y la resistencia al desgaste, lo que hace que este hub Tipo C sea más seguro de usar. El cable de nailon trenzado soporta hasta más de 20.000 dobleces, ofreciendo una mayor protección contra daños y desgaste.

[ Calidad Fiable ] El hub USB-C con múltiples puertos USB C está equipado con un chip inteligente para evitar sobrecorrientes, cortocircuitos y altas temperaturas, lo que garantiza una transmisión más estable y rápida.

Aceele Hub USB C 3.2 Gen 2 de 4 Puertos con USB Tipo C Carga,Adaptador USB C 3.2 de Cable de 60cm para Computadora portátil, PC, Xbox y Mac y más € 25.99 € 23.99

€ 23.99 in stock 2 new from €23.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √4 en 1 USB C HUB: -El Aceele USB 3.2 Hub tiene 4 interfaces USB 3.2,compatible hacia atrás con USB 3.1/3.0.Los 4 puertos comparten una velocidad de transmisión de 10Gbps. 【¡Tenga en cuenta! ! ! El puerto de 5V no admite la alimentación de computadoras y teléfonos móviles, no admite la transmisión de datos y no admite la salida de video】.

√Super Speed 10Gbps Data Transfer: -Este hub utiliza USB 3.2 Gen 2, La velocidad de transferencia es 2 veces superior a la del USB 3.0 tradicional,El hub es compatible con la nueva generación de SSD NVMe.

√USB C Hub cable largo 60cm:-Con una longitud de cable de 60 centímetros,el hub también se puede conectar a su escritorio fácilmente. Compacto y ligero, fácil de transportar.

√Plug & Play:-La estación de acoplamiento USB C es compacta y robusta, No necesita instalar controladores, Plug & Play. Admite conexión en caliente.

√Wide Compatibility:-El Hub USB 3.2 es compatible con MacBook Pro 2022/2021, MacBook Air 2022/2020, iPad Pro 2022/2021, Surface Pro 9/8/7, Surface Go, Surface Book 3, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/S21, etc(no todos los tipos)

Anker Hub Puerto USB C de 5 Gbps con Pantalla HDMI 4K (5 en 1) y Puertos de Datos USB A de 2 x 5 Gbps para MacBook Pro, MacBook Air, DELL XPS, Lenovo Thinkpad, computadoras portátiles HP € 29.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONECTIVIDAD 5 EN 1: Equipado con un puerto HDMI 4K, un puerto de datos USB-C de 5 Gbps, dos puertos USB-A de 5 Gbps y un puerto PD-IN de 100 W.

CARGA PASO A TRAVÉS: Admite hasta 85 W de carga paso a través para que pueda cargar su computadora portátil mientras usa el concentrador. Nota: Se requiere un cargador para la carga directa (no incluido).

Transferencia de datos en segundos: los puertos USB-C y USB-A pueden transferir archivos desde y hacia su computadora portátil a velocidades de hasta 5 Gbps.

PANTALLA HD: conecte un monitor externo al puerto HDMI para transmitir o duplicar contenido con una resolución de hasta 4K a 30 Hz. Nota: los puertos USB-C no admiten salida de video.

EN LA CAJA: Anker 332 USB C Hub (5 en 1), guía de bienvenida, nuestra garantía de 18 meses y servicio al cliente amigable.

Lemorele Hub USB C Ethernet 1000M -10 en 1, Docking Station con HDMI 4K, 4 USB 3.0/2.0, PD 100W, SD/TF, USB-C Dato 3.0 - Adaptador Macbook Air/Pro, iPad, Chromecast, Windows, Teléfono Móvil € 32.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento. adaptador usb c Tamaño portátil: 11.8 * 4.2 * 1.6 cm, cable: 26.5 cm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil...

【10 en 1 Expansión Extrema】: USB C Hub tiene Ethernet 1000M; 2 USB-A 3.0 y 2 USB-A 2.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps, 10 veces más rápido que USB2.0) ; 1 USB-C 3.0 compensa perfectamente las deficiencias de la transferencia de datos USB-A. Sincronización de video 3D de ultra alta definición HDMI 4K a TV, monitor o proyector de alta definición; La carga rápida PD 100W es tan rápida como el cargador original; con las ranuras para tarjetas duales TF&SD Leer archivos en cualquier lugar.

【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4/5,Chromecast con Google TV, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W +USB-C】: El Hub del puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 3*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W tan rápido como el cargador original.El puerto de datos USB-C resuelve perfectamente las deficiencias del puerto USB-A.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: ✅Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. ✅Facturas: Siempre ha sido nuestra obligación proporcionar facturas a nuestros valiosos clientes. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual. ✅Si no funciona en Windows 11, descargue el controlador: https://www.iobit.com/en/driver-booster.php

UtechSmart - Hub USB C 6 en 1 Adaptador USB C a HDMI con 1000M Ethernet, Puerto de Carga PD Tipo C, 3 Puertos USB 3.0 Adaptador Compatible con MacBook Pro, Chromebook, XP y Dispositivos USB C € 39.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB C 6 en 1: amplía tu portátil desde un puerto USB C a un puerto HDMI 4K, un puerto Gigabit Ethernet RJ45 de 1000 m, un puerto de carga USB tipo C y 3 puertos USB 3.0. Todos los puertos de este hub USB C se pueden utilizar simultáneamente, por lo que puedes conectar fácilmente tu teclado, mouse, controladores USB y discos duros externos a tu portátil. Satisface todas tus necesidades de trabajo y entretenimiento de manera eficiente. El paquete incluye 1 hub USB C de 6 en 1, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado).

Salida de vídeo HDMI 4K HD: el puerto HDMI soporta espejo o extiende la pantalla de tu portátil a HDTV, monitores o proyectores. La resolución de este adaptador USB C es de hasta 4K a 30Hz. Soporta resoluciones 2K/1080p. Ya sea que necesites el efecto 3D del cine en casa o la presentación en el trabajo, es extremadamente adecuado.

Entrega de energía de 100 W: el hub USB tipo C está equipado con un puerto USB-C de suministro de energía para cargar tu portátil a velocidades notablemente más rápidas. La velocidad de carga más rápida para dispositivos Thunderbolt certificados de hasta 100 W (certificado de 96 W), mientras que también carga de forma segura portátiles que requieren 85 W o menos. (Nota: el cargador no está incluido. El puerto USB-C PD no admite transferencia de datos).

USB C a RJ45 Gigabit Ethernet: el puerto USB C a Ethernet soporta redes de 1000 Mbps, compatible con LAN RJ45 de 100 Mbps/10 Mbps. Simplemente conecta un cable Ethernet, puedes disfrutar de las velocidades Ethernet gigabit ultrarrápidas y la fiabilidad de una conexión por cable directamente. Sin preocupaciones por la inestabilidad y las interferencias de WiFi desde USB 3.0.

Diseño ultrafino y compatibilidad de placa: nuestro adaptador de base USB C con carcasa de aleación de aluminio, compacto y ligero, sin ocupar demasiado espacio. Compatible con Apple MacBook, Apple MacBook Pro 2021/2020/2019/2018/2017/2016, iMac/iMac Pro (21. 5 pulgadas, Huawei, Samsung, Dell, Asus, HP), nuevo Chromecast con Google TV, Google Chrome, Lenovo, XPS y muchos otros portátiles tipo C.

USB C Hub 10Gbps USB3.1 Type C Hub for Laptop, 4 Port USB C 3.1 Adapter, Ultra Slim Datatransfer Hub Compatible with MacBook Pro, iPad Pro, MacBook Air, DELL XPS, Huawei, Lenovo, HP, Surface etc. € 25.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB C de 10 Gbps: este concentrador USB C 4 en 1 puede ayudarlo con una transferencia de datos más estable y rápida. Adopta la última tecnología de transmisión de datos, expande el puerto USB C de su dispositivo a 4 puertos de transmisión de datos USB C, admite transmisión de datos de 10 Gbps para su disco U, teléfono móvil tipo C o disco duro.

Amplia compatibilidad: este concentrador USB C es compacto con 4 puertos de datos USB C, ampliamente compatible con computadoras portátiles, tabletas o teléfonos móviles USB C, compatible con iPad Pro, MacBook Pro, MacBook Air, XPS 15, XPS 13, Surface Go, Surface Go 2, Surface Pro 7, iMac, Mac Mini, Galaxy S22/S21, Galaxy Tab S8/S7, etc.

Velocidad de transferencia rápida y estable: este divisor USB C viene con 4 puertos de datos USB C 3.1, puede admitir una transferencia de datos máxima de 10 Gbps si su computadora portátil y los dispositivos conectados admiten la transferencia de datos de 10 Gbps al mismo tiempo. Si otros dispositivos no son compatibles con USB C 3.1, también es retrocompatible con USB 3.0 o USB 2.0, es decir, la velocidad de transferencia real depende de su dispositivo.

COMPACTO Y PORTÁTIL: El concentrador USB C Selore&S-Global es plug and play, no requiere controladores, configuraciones ni software. Tamaño portátil: 12,1 x 2,3 x 1,6 cm, longitud del cable: 25 cm, se puede colocar fácilmente en los bolsillos de los pantalones, bolsas para portátiles, carteras.

SIN SOPORTE PARA CARGA O EXTENSIÓN DE VIDEO: tenga en cuenta que este concentrador USB tipo C solo admite transferencia de datos de 10 Gbps y no admite carga. No admite salida de video, el puerto USB C de este concentrador solo admite transferencia de datos, no salida de video.

Hub USB C - 7 En 1 Adaptador USB C a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, SD/Micro SD Lector Tarjeta, USB C Hub Tipo C para MacBook Pro, Chromebook, XPS y Otros Dispositivos - Gris Espacial € 19.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Portátil & Funciona de inmediato al enchufarlo】 Delgado y compacto, 114*24*10 mm, cabe en su bolsillo, fácil de guardar en la manga, bolso o bolsillo de su computadora portátil. La carcasa de color espacial, hecha de aluminio de primera, hace al puerto USB C resistente y duradero. Funciona de inmediato al enchufarlo, no requiere de software, controladores o instalaciones complicadas

【Diseño 7 en 1 & mucha expansión】3 puertos USB 3.0 con velocidades de transferencia de 5Gbps permiten sincronizar y compartir archivos rápidamente; 1 puerto HDMI con salida de vídeo nítida de 4K que transfiere video con efectos tridimensionales en segundos; 2 ranuras para tarjetas SD (una es Micro SD) para almacenar tus datos con más versatilidad; 1 conector USB-C que le permite al Adaptador USB Cconectarse a cualquier dispositivo con puertos USB-C

【El adaptador de vídeo 4K HDMI】Extiende tu pantalla con el puerto HDMI y ve multimedios 4K UHD o reproduce video Full HD 1080p en HDTV, monitores, o proyectores. USB C Hub te brinda la más nítida sincronización de vídeo con efectos tridimensionales. Es perfecto para ver una película HD en tu HDTV; extender un juego de video tridimensional a tus monitores, o mostrar tu presentación en PowerPoint en proyectores en las reuniones de la oficina

【Listo para SD universal】Puedes conectar tarjetas SD y micro SD para una transferencia rápida de 104 MB/s, capacidad de 512 GB, es fácil transferir fotos o videos tomados con tu cámara de tus tarjetas a tu computadora portátil en segundos

【Control inteligente de temperatura】Con microchips inteligentes integrados y varios sistemas de protección para evitar excesos de corriente, voltaje, cortocircuitos y temperaturas altas para su seguridad y un rendimiento excelente

Hub USB C, Adaptador USB C Multi-Puerto per MacBook Pro, Hub 6 en 1 USB C a HDMI, Compatible con Portátiles USB C y Otros Dispositivos Tipo C (4K HDMI USB3.0 USB2.0 Lector de Tarjetas SD/TF 87W PD) € 11.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB C multipuerto 6 en 1: el adaptador USB C es la combinación perfecta de todas las funciones que necesita. Incluye un puerto USB 3.0 x1, un puerto USB 2.0 x1, un puerto HDMI 4K@30, un adaptador de ranura para tarjetas SD/TF y un puerto de alimentación de 87 W, todo ello a través de un único puerto USB C. Guarda este ligero gadget en tu bolso o bolsillo para utilizar tu portátil y proyector en presentaciones de negocios, o para ampliar la pantalla de tu escritorio a un monitor o televisor.

HDMI 4K a concentrador USB C: El concentrador USB C le proporciona imágenes HDMI fotorrealistas de 4K 3840 x 2160@30Hz para una experiencia inmersiva de resolución 3D.

Carga Plug and Play: Plug and Play, sin necesidad de instalar controladores ni software. El puerto de carga ultrarrápida Tipo-C PD de 87 W te permite mantener la carga mientras utilizas este adaptador. Este HUB USB C mejorado satisface más necesidades y se adapta a más dispositivos que el adaptador original sin puerto de carga Tipo-C. Perfecto para MacBook Pro/Air u otros dispositivos USB c, es su primera opción para hub USB C.

TRANSFERENCIA DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD: 1 puerto USB 3.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps y 1 puerto USB 2.0 con velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps.Compatible con teclados USB, memorias USB, discos duros, ratones, impresoras y mucho más. También admite tarjetas SD/TF con velocidades de transferencia de datos de hasta 104 Mbps, lo que lo convierte en el lector de tarjetas perfecto para los fotógrafos.

ESTABILIDAD EXCELENTE: El chip integrado avanzado incorporado garantiza la estabilidad y fiabilidad del rendimiento. Carcasa de aleación de aluminio de alta calidad para un mejor aislamiento térmico. Se ajusta perfectamente al puerto USB-C de tu dispositivo para una transmisión estable de la señal. READ Los 30 mejores Nvidia Shield Tv Pro capaces: la mejor revisión sobre Nvidia Shield Tv Pro

UGREEN Revodok Hub, Adaptador USB C a 4K HDMI USB C y 2 USB A 3.0, Lector Tarjeta SD TF PD 100W Carga Compatible con MacBook Pro Air M2 M1, iPad Pro Air, iPhone 15 Plus Pro MAX, Galaxy S23 € 31.99

1 used from €30.59

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Hub USB C 7 En 1 ] Con este hub USB C, podrá disponer de un 2 puertos USB A 3.0 y un puerto USB C, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, USB C PD carga, todo lo que necesita está en este pequeño hub Tipo C HDMI, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

[ Amplia Compatibilidad ] Este adaptador USB C a HDMI es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de vídeo, tales como MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iPad Pro/ iPad Air, iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook/ VivoBook/ Zenbook, Lenovo IdeaPad/ Yoga, Surface Pro 9, Galaxy Tab S9/ Tab S9+/ Tab S9 Ultra/ S23/ S22, Steam Deck.

[ 4K HDMI Salida ] Este Hub USB C HDMI soporta la resolución hasta 4Kx2K@30HZ, mediante un cable HDMI puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc.

[ Hub USB 3.0 y USB C Lector Tarjeta ] Este USB C hub añade a sus dispositivos dos puertos USB 3.0, un puerto USB C y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB A o USB C periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 3 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

[ PD 100W USB C Carga ] Este adaptador USB C cuenta con una entrada hembra USB C que soporta la carga PD hasta 100W, puede conectar un adaptador de corriente PD para alimentar su PC. Comparado con otros adaptadores sin PD carga en el mercado, éste le permite usar todos los puertos de este hub sin preocupación de agotarse la batería de PC, más estable y seguro.

UGREEN Revodok Hub USB C 6 En 1 Adaptador USB C a HDMI 4K 3 Puertos USB 3.0 Lector Tarjeta SD TF USB C Dock Compatible con MacBook Pro Air M2 M1, iPad Pro Air, iPhone 15 Plus Pro MAX, Surface (Gris) € 29.99

6 used from €26.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Hub USB C 6 En 1 ] Con este Hub USB Tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, todo lo que necesita está en este pequeño Hub USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

[ Amplia Compatibilidad ] Este adaptador USB C a HDMI es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iPad Pro/ iPad Air, iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook/ VivoBook/ Zenbook, Lenovo IdeaPad/ Yoga, Surface Pro 9, Galaxy Tab S9/ Tab S9+/ S9 Ultra/ S23. (Nota: Para iPadOS 16.1, debe actualizar el FW según la guía del usuario adjunta a esta página).

[ 4K Vídeo HDMI ] Este Hub USB C HDMI soporta la resolución hasta 4Kx2K@30HZ, mediante un cable HDMI puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver copa mundial de fútbol, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc. (NOTA IMPORTANTE: Para funcionar bien, el puerto USB C de su dispositivo debe soportar la salida de vídeo).

[ Hub USB 3.0 y USB C Lector Tarjeta ] Este USB C hub añade a sus dispositivos 3 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 3 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

[ Buena Disipacion de Calor ] La carcasa de aluminio tiene mejor disipación del calor, se transfiere rápidamente el calor del interior de este adaptador USB C dock hacia el exterior, reduciendo su temperatura, lo que hace que este adaptador USB C sea más seguro.

UGREEN Revodok Hub USB C Adaptador USB C Hub a 4K 60Hz HDMI Gigabit Ethernet RJ45 Lector Tarjeta SD TF USB 3.0 Hub 100W PD Carga Compatible con MacBook Pro Air, iPad Pro Air, iPhone 15 Plus Pro Max € 49.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Hub USB C HDMI 4K 60Hz ] Este Hub USB C HDMI soporta la resolución hasta 4K 60Hz, admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc. Nota: Para alcanzar 4K 60Hz, su ordenador debe soporta DP1.4, como Macbook Pro/ Macbook Air, iPad Pro/ iPad Pro Air. (NOTA: Para funcionar bien, el puerto USB C de su dispositivo debe soportar la salida de vídeo)

[ Hub USB 3.0 y USB-C Lector Tarjeta ] Este USB C dock añade a sus dispositivos 2 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 2 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

[ RJ45 Ethernet Gigabit ] Además del hdmi puerto, el hub y lector de tarjeta, también viene incluido una toma de RJ45. Se conecta fácilmente al router por cable red y tiene conexión Gigabit. Le ofrecerá una manera eficiente para añadir un puerto de red ethernet y mejorar desde la conexión WIFI por Gigabit 1000Mbps.

[ 100W USB C Power Delivery Carga ] Este adaptador USB C dock cuenta con una entrada hembra USB C que soporta la carga PD hasta 100W, puede conectar un adaptador de corriente PD para alimentar su PC. Comparado con otros adaptadores sin PD carga en el mercado, éste le permite usar todos los puertos de este HUB sin preocupación de agotarse la batería de PC, más estable y seguro.

[ Amplia Compatibilidad ] Este dock USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iPad Pro/ iPad Air, iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook/ VivoBook/ Zenbook, Lenovo IdeaPad/ Yoga, Surface Pro 9, Galaxy Tab S9/ Tab S9+/ Tab S9 Ultra/ S23/ S22, Steam Deck.

Lemorele Adaptador 5 en 1, con HDMI 4K, 2 USB C 3.0, Carga Súper Rápida de 100W, Ethernet para MacBook Air/Pro M1, iPad Pro M1, Chromecast, Switch, PS4, Windows € 23.98 € 20.38

€ 20.38 in stock 1 new from €20.38

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento. Adaptador usb c Tamaño portátil: 102 * 30 * 10 mm, cable: 120 mm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil, billetera.

【5 en 1 Extensión Extrema】: Lemorele USB C Hub con Ethernet puerto, 2 puertos USB3.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps), 10 veces más rápido que USB2.0); HDMI 4K Ultra HD 3D Video o sincronización de juegos con HD TV, monitor o proyector; Carga rápida PD 100W, tan rápido como enchufar el cargador de carga rápida original, nunca habrá problemas con la batería.

【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4 /Chromecast with Google TV, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【Ethernet Puerto + HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W】: Este ethernet puerto tiene una velocidad 10 veces más rápida que WiFi; el puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 2*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W le permite nunca preocuparse por fallas de energía.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: ✅Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. ✅Facturas: Siempre ha sido nuestra obligación proporcionar facturas a nuestros valiosos clientes. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual. ✅Si no funciona en Windows 11, descargue el controlador: https://www.iobit.com/en/driver-booster.php

Anker 555 USB-C Hub (8 en 1) PowerExpand Adapter, 100W Power Delivery, 4K 60Hz HDMI, 10Gbps USB-C & 2 puertos USB-A,puerto Ethernet, lector de tarjetas memoria microSD&SD, para MacBook Pro y más € 59.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LAS VENTAJAS DE ANKER: Únase a más de 50 millones de clientes satisfechos. Carga Anker.

CONECTIVIDAD AVANZADA: Convierte la entrada USB-C de tu MacBook Pro en 8 potentes puertos en segundos. Con USB-C Power Delivery, un cable USB-C integrado, un puerto de datos USB-C, dos puertos de datos USB-A, HDMI, Ethernet y SD/microSD, lo tienes todo en uno.

CALIDAD DE IMAGEN DE PRIMERA CLASE: Los puertos de datos USB-C y USB-A garantizan la transferencia de archivos a velocidades de hasta 10 Gbps, mientras que un puerto HDMI admite la visualización de medios a resoluciones de hasta 4K@60Hz para portátiles DP 1.4 o 4K@30Hz para portátiles DP 1.2.

POWER DELIVERY: Compatible con USB-C Power Delivery para una carga de paso aún más rápida de hasta 85W.

LO QUE OBTIENES: Un Anker 555 USB-C Hub (8 en 1) / PowerExpand 8 en 1 USB-C PD 10 Gbps Hub, manual de instrucciones, 18 meses de garantía del fabricante y un amable servicio de atención al cliente.

UGREEN 10Gbps Hub USB C 3.2 Gen 2 Adaptador USB C a 2 USB C y 2 USB A Compatible con MacBook Pro Air M2 M1 iPad Pro Air iPhone 15 Plus Pro MAX iMac Chromebook Galaxy S23 Disco Duro USB Teclado Ratón € 24.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Solución de Expansión ] El hub USB C convierte instantáneamente un único puerto USB C de su dispositivo en 4 puertos (2 puertos USB C 3.2, 2 puertos USB A 3.2), lo que le permite conectar 4 dispositivos USB adicionales, como discos duros, memorias USB, ratones, teclados, lectores de tarjetas, etc. El USB C hub también elimina la necesidad de enchufar y desenchufar periféricos continuamente. Pequeño consejo: no es compatible con el protocolo PD, por lo que no puede cargar su dispositivo.

[ Alta Velocidad 10Gbps ] Equipado con 4 puertos USB 3.2 Gen 2, este hub Tipo C ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps, el doble de rápido que el hub USB 3.0, lo que le permite transferir películas de alta definición o archivos de gran tamaño en segundos. Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1. Compatible con Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP, Linux, MacOS, iPadOS, Android, sin necesidad de controladores.

[ Fuerte Compatibilidad ] Este adaptador USB C es compatible con dispositivos USB C (portátiles/tablets/smartphones). Compatible con MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iPad Pro/ iPad Air, iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook/ VivoBook/ Zenbook, Lenovo IdeaPad/ Yoga, Surface Pro 9, Galaxy Tab S9/ Tab S9+/ Tab S9 Ultra/ S23/ S22, Steam Deck, etc.

[ Materiales de Alta Calidad ] La robusta carcasa de aluminio mejora el rendimiento de disipación del calor y la resistencia al desgaste, lo que hace que este ladrón USB C sea más seguro de usar. El cable de nailon trenzado soporta hasta más de 20.000 dobleces, lo que proporciona una protección adicional contra daños y desgaste.

[ Calidad Fiable ] El concentrador USB C con multipuerto USB está implementado con un chip inteligente para evitar la sobrecorriente, el cortocircuito y la alta temperatura, lo que garantiza una transmisión más estable y rápida.

Lemorele Adaptador USB C Hub con HDMI 4K, Ethernet RJ45 de 1000M -10 en 1, Aluminio Espacial, 3 USB 3.0,PD 100W, SD/TF, Dato USB-C a MacBook Air/Pro M1, iPad M1,Windows,Switch, Chromecast € 35.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento. adaptador usb c Tamaño portátil: 135 * 40 * 12 mm, cable: 170 mm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil, billetera.

【10 en 1 Expansión Extrema】: USB C Hub tiene Gigabit Ethernet y compatible con 10/100 /1000M, 3 puertos USB3.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps), 10 veces más rápido que USB2.0) ; Puerto de transmisión de datos USB-C compensa perfectamente las deficiencias de la transferencia de datos USB-A.Sincronización de video 3D de ultra alta definición HDMI 4K a TV, monitor o proyector de alta definición; Carga rápida PD 100W,con las ranuras para tarjetas duales TF&SD Leer archivos en cualquier lugar.

【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4,Chromecast con Google TV, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【Puerto Gigabit Ethernet + HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W】: El puerto Gigabit Ethernet es compatible con 10/100 / 1000M; el puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 2*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W tan rápido como el cargador original.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: ✅Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. ✅Facturas: Siempre ha sido nuestra obligación proporcionar facturas a nuestros valiosos clientes. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual. ✅Si no funciona en Windows 11, descargue el controlador: https://www.iobit.com/en/driver-booster.php

GiGimundo Hub USB C 8 en 1, Adaptador USB C Hub a 4K@60Hz HDMI, 100W PD, 3 USB A 3.0, Puerto Ethernet RJ45, Lector de Tarjetas SD/TF, Compatible para MacBook Air/Pro, iPad, DELL, HP € 29.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☛【Gestione Todo en uno USB C Hub】Ingrese sus señales de origen a través del cable USB-C y disfrute de 8 puertos, el concentrador USB-C 8 en 1 incluye 3xUSB3.0, HDMI 4K@60Hz, 1xUSB-C PD100W, 1xUSB2.0 lector de tarjetas SD/TF, 1xRJ45 puerto ethernet de 1Gbps.

☛【Excelente Salida de Video 4K@60Hz】Puede generar fácilmente la imagen de ultra alta definición de 3840x2160 a través del puerto HDMI a través del modo espejo o extendido. La frecuencia de actualización de 60 Hz garantiza imágenes fluidas y vívidas cuando se intenta reproducir videos 4K. También es retrocompatible con 1080P@120Hz y 2K@120Hz.

☛【Diga NO al Bajo Consumo de Energía】Nuestra función de entrega de energía ofrece 100 vatios, lo que le permite cargar su computadora portátil mientras usa la estación de acoplamiento. Una fuente de alimentación adicional puede alimentar periféricos que consumen mucha energía, como unidades externas.

☛【Transferencia de Datos Superrápida】Nuestra base ofrece un ancho de banda universal de 5 Gbps y 3 puertos USB 3.0. El puerto Ethernet RJ-45 proporciona un acceso a Internet más estable y rápido que la mayoría de las conexiones inalámbricas. La ranura SD/TF puede acceder a los archivos en unos segundos. (Nota: no puede leer la tarjeta SD/TF al mismo tiempo).

☛【Amplia Compatibilidad】Este concentrador USB C es compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB-C que admitan salida de video. El concentrador USB C es compatible con Windows, Linux, Mac OS. También es compatible con la mayoría de los dispositivos con puerto USB C, como iMac, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, Mac Mini, Dell XPS, Surface Pro 9/8/7, Surface Go, Galaxy S23/S22, Galaxy Tab, Steam Deck y Switch. READ Los 30 mejores Ram Ddr3 8Gb capaces: la mejor revisión sobre Ram Ddr3 8Gb

UGREEN Hub USB C 5 En 1 Adaptador USB C a HDMI 4K Gigabit Ethernet RJ45 USB 3.0 5Gbps Compatible con MacBook Pro Air M2 M1, iPad Pro Air, iPhone 15 Pro MAX, Chromebook, Surface Pro 9 8 € 42.16

6 used from €39.87

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Hub USB C 5 EN 1 ] Con este Hub USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, Gigabit Ethernet RJ45. Este dock station USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de vídeo, tales como MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iPad Pro/ iPad Air, iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iMac M1, Mac Mini, ASUS Chromebook/ VivoBook/ Zenbook, Lenovo IdeaPad/ Yoga, Surface Pro 9/ 8, Galaxy Tab S9/ Tab S9+/ S9 Ultra/ S23/ S22.

[ Hub USB C HDMI 4K 60Hz ] Este Hv USB C HDMI soporta la resolución hasta 4K 60Hz, admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc. Nota: Para alcanzar 4K 60Hz, su ordenador debe soporta DP1.4, como MacBook Pro Air M2 M1, iPad Pro Air. (NOTA IMPORTANTE: Para funcionar bien, el puerto USB C de su dispositivo debe soportar la salida de vídeo)

[ 5Gbps Hub USB 3.0 ] Este USB C dock añade a sus dispositivos 2 puertos USB 3.0. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps.

[ Conexión Gigabit Ethernet ] Además de los 2 USB 3.0 puertos y HDMI puerto, este hub usb c a hdmi también disponga un puerto RJ45 gigabit ethernet. El rj45 ethernet le ofrecerá una manera eficiente y práctica para sustituir la tarjeta de red averiada de la placa, o mejorar la conexión lan por gigabit 1000mbps.

[ USB-C PD 100W ] Al lado del puerto USB 3.0, se ve un USB C puerto con Power Delivery. Le permite cargar el portátil compatible con PD Carga hasta 100W de potencia. Se recomienda usar el original adaptador de corriente y cable original del portátil. La carcasa de aluminio es perfecta para la disipación del calor, así que no tiene que preocuparse por los daños posibles.

Lemorele Hub USB C Multiport 8 en 1 - Adaptador USB C a HDMI 4K, 3 USB 3.0, PD 100W, SD/TF, USB C Data, para Macbook Air Pro M1, iPad, Chromecast, Windows, SteamDeck, Switch, PC, teléfono móvil, etc € 25.98

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento. adaptador usb c Tamaño portátil: 135 * 41 * 12 mm, cable: 120 mm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil, billetera.

【9 en 1 Expansión Extrema】: USB C Hub tienen 3 puertos USB3.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps), 10 veces más rápido que USB2.0) ; Puerto de transmisión de datos USB-C compensa perfectamente las deficiencias de la transferencia de datos USB-A.Sincronización de video 3D de ultra alta definición HDMI 4K a TV, monitor o proyector de alta definición; La carga rápida PD 100W es tan rápida como el cargador original; con las ranuras para tarjetas duales TF&SD Leer archivos en cualquier lugar.

【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4,Chromecast con Google TV, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W +USB-C】: El Hub del puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 3*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W tan rápido como el cargador original.El puerto de datos USB-C resuelve perfectamente las deficiencias del puerto USB-A.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: ✅Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. ✅Facturas: Siempre ha sido nuestra obligación proporcionar facturas a nuestros valiosos clientes. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual. ✅Si no funciona en Windows 11, descargue el controlador: https://www.iobit.com/en/driver-booster.php

Hub USB C, UtechSmart 6 en 1 Adaptador USB C Hub a HDMI 4K 60Hz, 2 Puertos USB 3.0, PD 100W, SD/TF Lector Tarjeta para MacBook Pro/Air M1, DELL, HP, Lenovo, Steam Deck y Dispositivos Tipo-C € 25.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Deleite sus ojos con 4K@60Hz: Disfrute de una calidad de imagen 4K@60Hz sin concesiones mientras trabaja o juega. Satisface plenamente las necesidades de la familia y la oficina.

Amplíe su productividad: Funcionamiento plug-and-play real, sin necesidad de instalación de controladores. Sólo tiene que conectar el concentrador USB C en su ordenador portátil para configurar la estación de trabajo perfecta con amplios puertos de conectividad, incluyendo 1 * HDMI 4K, 1 * puerto PD, 2 * USB 3.0, 1 * lector de tarjetas TF y 1 * lector de tarjetas SD.

Suministro rápido de energía de 100 W: Soporta hasta 100W. Puede acortar el tiempo de carga con nuestra próxima generación de microchip inteligente que proporciona una serie de seguridad, incluyendo sobrecarga, sobrecarga, protección de la temperatura ect.

Transferencia de archivos en un segundo: Los puertos USB3.0 de alta velocidad (hasta 5 Gbps) facilitan las conexiones y la transferencia rápida de datos, lo que maximiza su productividad.

Compatibilidad ampliada y servicio A+ premium: con soporte para sistemas operativos Windows, MacOS, Steam Deck y Linux, te ayudará a mantenerte productivo como trabajes. Un hub USB-C es una adición a una configuración de oficina de trabajo y una bolsa que prácticamente puede hacerlo todo. Nota: Para que la salida de video funcione a través de un puerto USB-C, tus dispositivos meed tp soportan el modo DP Alt. Si tienes algún problema con el producto, bienvenido a ponerte en contacto con nosotros.

Hub USB C port multiplead aptateur, estación de acoplamiento tipoc Adaptador USB 4 Puertos 1 USB 3.0 y 3 USB 2.0 Concentrador para Macbook Pro/Air PS4 PC portátil Unidades móvil y más € 4.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB C 4 en 1 : ce hub USB C ajoute 1 port USB 3.0 supplémentaire, 3 ports USB 2.0 à vos périphériques USB. Vous aide à résoudre le problème de ports USB insuffisants sur votre appareil.

TRANSFERT SUPER RAPIDE : L'adaptateur USB C prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gbps, vous permettant de diffuser des films HD en quelques secondes. La vitesse de transmission de l'USB 2.0 est de 480 Mbps, qui peut être utilisée pour le clavier, la souris et le récepteur Bluetooth, vous offrant une expérience de bureau agréable.

Large compatibilité : ce concentrateur USB C est compatible avec les périphériques USB sur les systèmes Windows, Mac OS et Linux, permettant de connecter des ordinateurs portables, des téléphones portables, des ordinateurs, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360. prend en charge tous les périphériques USB, tels que les clés USB, les imprimantes, les lecteurs de cartes, les souris, les claviers et les disques durs.

DURABLE ET PORTABLE : La coque mate robuste protège le concentrateur USB C sans laisser de traces de doigts. Il est petit et léger et peut facilement être rangé dans votre sac d'ordinateur ou même dans la poche de votre pantalon.

Adaptateur USB C de bureau idéal : un concentrateur USB C est l'un des gadgets technologiques et accessoires de bureau les plus utiles. peut s'adapter n'importe où, à l'école, à la maison, au bureau ou partout où vous le souhaitez. C'est le meilleur partenaire pour votre appareil !

ZESKRIS Hub USB C, Adaptador USB C a HDMI 7 en 1 con HDMI 4K, 100 W PD, 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 y Lector de Tarjetas SD/TF, Divisor multipuerto Compatible con MacBook Air/Pro M1/M2, Surface Go € 17.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Conexión siete en uno]: el Hub C USB zeskris está equipado con una puerto USB C PD-IN de 100w, una puerto HDMI de 4k, una puerto USB-A de 5 gbps, dos puertos USB-A de 480 Mbps, Una ranura para tarjeta SD de 480 Mbps y una ranura para tarjeta TF de 480 Mbps

[Potente carga directa]: el conector multipuerto USB C admite hasta 100W de carga directa y es ideal para computadoras portátiles u otros dispositivos USB C en oficinas o salas de conferencias. Diseño liso, ligero y cómodo. Su Hub USB c preferido. Nota: la carga directa requiere un cargador (excluido)

[Transmitir archivos en segundos]: transferir archivos a puertos USB-A 3.0 a velocidades de hasta 5 gbps, 10 veces más rápido que USB-A 2.0. Los otros 2 puertos USB-A 2.0 están perfectamente conectados al ratón, teclado, ventilador usb, impresora, etc.

[Pantalla de alta definición 4k]: el puerto HDMI admite pantalla de medios de alta resolución 4K@30Hz , transmisión directa 4k 3840 x realista 2160@30Hz Imágenes y videos HDMI traen una experiencia inmersiva de resolución 3D. Soporte 3840x2160 4K@30Hz , 1920x1200, 1920x1080, 1280x1024 y resolución inferior (60hz)

[Lo que consigue]: el Hub zeskris ZZ-A71 usb-C (siete en uno), nuestra garantía sin preocupaciones de 12 meses y un servicio al cliente amigable las 24 horas del día

ACASIS 6 en 1 Hub USB C, HDMI 4K, PD 100W | 3 USB 3.0 | 1 Tipo C 3.0 | Compatible con Macbook, Mac Mini, Surface Pro, Computadoras Portátiles y Dispositivos USB C € 17.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estación de acoplamiento USB C 6 en 1 ACASIS: equipada con un puerto HDMI 4K 30Hz, 3 USB A 3.0, 1 USB C 3.0 y puerto de carga USB C PD 100W, este adaptador multipuerto USB C soporta transferencia de datos, expansión de pantalla, carga, básicamente satisface diferentes necesidades de puertos. Todos los puertos del hub pueden funcionar simultáneamente.

Hub USB C 4K a 30Hz HDMI: refleja tu pantalla a monitores o proyectores para una gran visualización, este hub USB C a HDMI te traerá una experiencia de resolución 3D inmersiva, adecuado para cine en casa, juegos en vivo y reuniones de oficina.

Transferencia de datos de alta velocidad: 3 puertos USB 3.0 proporcionan una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Te permite conectar teclado, mouse, disco duro para transferencia de datos.

Carga rápida PD de 100 W: con puerto USB C de carga de 100 W, el hub USB C a USB puede cargar tus laptops/tabletas cuando utilices otros puertos. Es un concentrador de carga USB C ideal para Dell/Surface/HP/MacBook Retina/Lenovo y otros dispositivos USB C. El trabajo no se interrumpirá por baja potencia.

Ligero y portátil: este diseño compacto hace que el dongle USB C Acasis sea fácil de llevar en un bolso o bolsillo. Plug and Play, no requiere controladores ni software adicionales, es conveniente para viajes, viajes de negocios, hoteles y dormitorios.

Lemorele Hub USB C 3.0 - USB C HDMI 9 en 1, Adaptador con 4K, 3 USB 3.0, PD 100W, SD/TF, USB-C Dato 3.0/2.0, Macbook Air/Pro, iPad, Chromecast, Windows, Switch, Teléfono Móvil € 25.99 € 22.09

€ 22.09 in stock 1 new from €22.09

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento. adaptador usb c Tamaño portátil: 11.8 * 4.2 * 1.1 cm, cable: 23.5 cm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil...

【9 en 1 Expansión Extrema】: USB C Hub tienen 3 puertos USB3.0 y 1 USB-A 2.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps, 10 veces más rápido que USB2.0) ; 1 USB-C 3.0 compensa perfectamente las deficiencias de la transferencia de datos USB-A. Sincronización de video 3D de ultra alta definición HDMI 4K a TV, monitor o proyector de alta definición; La carga rápida PD 100W es tan rápida como el cargador original; con las ranuras para tarjetas duales TF&SD Leer archivos en cualquier lugar.

【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4/5,Chromecast con Google TV, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W +USB-C】: El Hub del puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 3*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W tan rápido como el cargador original.El puerto de datos USB-C resuelve perfectamente las deficiencias del puerto USB-A.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: ✅Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. ✅Facturas: Siempre ha sido nuestra obligación proporcionar facturas a nuestros valiosos clientes. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual. ✅Si no funciona en Windows 11, descargue el controlador: https://www.iobit.com/en/driver-booster.php

