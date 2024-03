Inicio » Top News Los 30 mejores Troncos De Madera capaces: la mejor revisión sobre Troncos De Madera Top News Los 30 mejores Troncos De Madera capaces: la mejor revisión sobre Troncos De Madera 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Relota 18 piezas Rodajas de Madera Círculos, Troncos Madera Decoracion Diámetro 7-10cm, Discos de Madera Natural sin Terminar para Manualidades, Pirograbado, Pintura, Posavasos, Adornos del Hogar € 10.99



Amazon.es Features 【Puro natural】 Los círculos de madera están hechos de madera de pino natural, el patrón de cada pieza es único, con corteza, parte de la corteza de madera puede haberse despegado parcialmente del disco.

【Prelijado】Cada círculo de madera ha sido lijado para que la superficie sea lo suficientemente suave y segura, puede usarlo con confianza, cada pieza es un buen material para pintar o escribir.

【Fácil de usar】Cada círculo de madera no tiene perforaciones ni agujeros para manualidades.Muy fácil de escribir o dibujar, es una gran decoración incluso si no hace nada de bricolaje.

【Libertad para crear】Perfecto para cualquier proyecto de manualidades, se puede utilizar como posavasos de madera rústicos, pintados a mano, amuletos escritos a mano, posavasos, transferencias de fotos, etiquetas de nombres, tarjetas de deseos, decoraciones navideñas, decoraciones navideñas, decoraciones de bodas, etc., puede libremente crea en él y haz tus propias decoraciones.

【Especificaciones del producto】El conjunto contiene 18 círculos de madera, cada uno con un diámetro de 7-10 cm y un grosor de 1 cm.

Rodajas de Madera Diámetro 7-8 cm 30 pcs Fuyit Troncos Madera Decoracion Apto para Pirograbador de Madera, Pintura € 17.99

€ 13.99

€ 13.99 in stock 2 new from €13.99



Amazon.es Features ✿Natural y Original: los círculos de madera están hechos de madera de pino natural con cortezas. Y un poco de corteza de madera puede caer parcialmente de las rodajas.

✿Pelado y Pulido: cada porción se lijó para hacer que la superficie sea lo suficientemente suave y segura para pintar, dibujar o escribir.

✿Información del Madera: Cantidad: 30 piezas, Diámetro: 7-8 cm, Espesor: aprox 1cm.

✿La Mejor Opción para Bricolaje: Adecuado para pintura de mano, posavasos, accesorios para fotografías, adornos navideños, decoraciones navideñas, decoraciones de bodas, etc.

La satisfacción del cliente siempre ha sido la máxima prioridad de Fuyit. Si hay un problema con nuestro producto, comuníquese con nosotros de inmediato y le proporcionaremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas.

Kurtzy Pack de 100 Rodajas de Madera Natural Sin Acabado Trozo Madera 3 – 5 cm de Diámetro - Tronco Madera con Corteza Sin Agujero – para Manualidades, Decoración de Navidad, Bodas € 15.99



Amazon.es Features RODAJAS MADERA RUSTICA: Nuestro set incluye 100 troncos de madera natural. Los tamaños de los discos de madera van de 3 a 5 cm y tienen un grosor aproximado de 5 mm. Todas las rebanadas han sido lijadas y no tienen acabado. Como las rebanadas son completamente natural y están hechas de madera, cada pieza es única. Como la corteza ha sido dejada intacta, puede caer un poco, debido a que es natural y sin tratar. Estas rebanadas vienen sin agujero.

LIJADAS Y LISTAS PARA USAR: Todos los troncos madera decoracion vienen listos para usar. Como la madera viene sin tratar/sin acabado, se pueden usar de muchas formas distintas. Puede pintar la madera sin imprimarla, esto hace que sean perfectos para decorar. Se pueden usar con pintura acrílica, lápices, rotuladores y lápices de colores. Puede personalizarlos con pegatinas y vinilo. Si desea usarlos para bricolaje, puede taladrar, atornillar o pegarlos. También puede tintarlas o barnizarlas.

DECORACIÓN DE BODAS Y MANUALIDADES: Use nuestros trozos de maderas para manualidades para hacer su boda funcional y hermosa. Grabe los nombres de los invitados en los troncos madera decoración y úselos como para organizar los asientos. También puede colocarle número de mesa, para que los invitados sepan donde sentarse. Como son tan pequeños, puede usar las rodajas de madera para manualidades para decorar una mesa. También puede usarlos para decorar invitaciones o regalos de bodas.

PROYECTOS PERFECTOS: Nuestras formas de madera manualidades se puede usar para muchos proyectos como pirograbado, decoupage de fotos, pintura de miniaturas, grabado, hacer utilerías, adornos de Navidad y Pascua, llaveros, hacer joyas, guirnalda, decoraciones para el hogar, coronas o usarlas para etiquetas de regalos. Si desea dejar sus rodajas madera natural, recomendamos usar cera de abeja para conservar la madera.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de discos madera manualidades se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

Artémio - Palo (35 cm, Madera, 3 Unidades), Color marrón € 10.78

€ 10.36

€ 10.36 in stock 4 new from €6.60



Amazon.es Features Contenido: 3 palos de madera.

Longitud: 35 cm.

RAYHER madera troncos natural € 8.06



Amazon.es Features Madera troncos, mitad natural,

10 – 12 cm x 2 – 2,5 cm, 20 unidades

RAYHER madera troncos, natural, 0,8 – 1 cm € 9.76



Amazon.es Features Madera troncos, naturaleza, 0,8-1 cm de diámetro.

4 – 6 cm, 20 unidades.

Rodajas de Madera Diámetro 5-6cm con Agujero 30 pcs Fuyit Troncos Madera Decoracion con 10m Hilo de Yute y 10mCordel de Algodon Apto para Pirograbador de Madera, Pintura € 14.99



Amazon.es Features ✿Natural y Original: los círculos de madera están hechos de madera de pino natural con cortezas. Y un poco de corteza de madera puede caer parcialmente de las rodajas.

✿Pelado y Pulido: cada porción se lijó para hacer que la superficie sea lo suficientemente suave y segura para pintar, dibujar o escribir.

✿Información del Madera: Cantidad: 30 piezas, Diámetro: 5-6 cm, Espesor: aprox 0,8 cm.Cada pedazo de astillas de madera tiene agujeros, y cada paquete de astillas de madera se regala con 10 metros de hilo de yute y 10 metros de cordel de algodon para colgarlo fácilmente.

✿La Mejor Opción para Bricolaje: Adecuado para pintura de mano, posavasos, accesorios para fotografías, adornos navideños, decoraciones navideñas, decoraciones de bodas, etc.

La satisfacción del cliente siempre ha sido la máxima prioridad de Fuyit. Si hay un problema con nuestro producto, comuníquese con nosotros de inmediato y le proporcionaremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas.

Rodajas de Madera sin orificio 4 piezas de Troncos Madera decoracion,Tronco Madera con 17-18 cm de diámetro,Rodajas madera natural,Viene con cuerda y clavos de garra. (4 Piezas 17-18cm) € 16.98



Amazon.es Features [Materiales naturales]: las rodajas de madera son troncos de pino natural con corteza. El diámetro de cada madera en bruto es de aproximadamente 17-18 cm (6,69-7,09 pulgadas) y el grosor es de 15 mm. Dado que son troncos madera decoracion natural, las dimensiones de cada pieza de tronco madera varían ligeramente.

[Fácil de usar y decorar]: los redondos de rodajas de madera no han sido perforados, por lo que se pueden pintar, tallar o usar para pirograbado fácilmente. Al mismo tiempo, no tiene que preocuparse por el problema de la suspensión: hemos colocado cuidadosamente clavos en cada disco de troncos. Ya no tienes que preocuparte de que el agujero estropee la estética general.

[Pre-esmerilado y pulido]: Secado naturalmente y cortado con cuidado, luego pulido y pulido para obtener un acabado suave y uniforme. (La corteza de los rodajas madera puede caerse parcialmente, pero esto es un hecho natural y le da un encanto rústico).

[Manualidades de bricolaje]: ¡Tu creatividad no tiene límites! Los rodaja madera son ideales para cualquier proyecto de manualidades y puedes hacer todo tipo de regalos exquisitos o todo tipo de decoraciones ideales.Son perfectos para cualquier proyecto de bricolaje: pintados a mano, posavasos, accesorios para fotos, adornos navideños, adornos para fiestas, adornos para bodas y más.

[El servicio más atento] Comprar rodaja madera sin procesar es definitivamente la mejor opción. También nos tomamos muy en serio la experiencia del cliente. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro servicio de atención al cliente se comunicará con usted dentro de las 24 horas.

Marina Raíz de Madera de Mopani, Tronco Decorativo para aquário de la Marca € 12.53



Amazon.es Features Fluval Mopani Driftwood - Small - 4 X 9.8 in

Dimensiones del paquete: 6.4 L x 15.6 H x 14.8 W (centimeters)

Producto de calidad

Material duradero

TWR ® - Tronco propioceptivo + 5 Clases - Tronco propiocepcion de Madera con Medidas Oficiales - Ejercitador Suelo pelvico-Wood Roller-Tronco propiocepción-Tronco 5p-Tronco eutonia € 39.00

€ 36.90



Amazon.es Features Ejercitador para suelo pélvico, recomendado para fortalecimiento en embarazos, postpartos y diferentes disfunciones

Producto ECOLÓGICO realizado 100% en madera de pino y pulido al NATURAL sin tratamientos químicos ni barnices. IMPORTANTE : Realizado en una sola pieza de madera , sin cortes , ni encolado entre piezas.

Fabricado, torneado y pulido artesanalmente en nuestra carpintería de Zaragoza producto handmade y HECHO EN ESPAÑA

Madera "viva" , cualquier pequeña grieta es habitual y no afecta a su funcionalidad

Efectos y beneficios de su utilización: Activa la musculatura abdominal, lumbar y perineal profunda. Tonifica el abdomen y el suelo pélvico. Reprograma la postura. Incrementa la percepción del propio cuerpo. Desbloquea el diafragma. Reequilibra las tensiones musculares.

50 PCS Rodajas de Madera Círculos 5-6cm, BetterJonny Discos de Madera Rebanada Natural Con 10m Cuerda Maderas Naturales Perforado Con Corteza de Árbol para Adornos de Halloween Navidad Manualidades € 16.49

€ 15.99

€ 15.99 in stock 2 new from €15.99



Amazon.es Features Diseño: puedes escribir, esculpir, pintar sobre las rodajas de madera lisas. Cada rebanada fue perforada con un pequeño agujero para que puedas colgar fácilmente. Y cada paquete tiene cuerda de yute de 10 m. Es un regalo gratis para ti.

Tamaño: el diámetro de cada pieza de madera es de 5 a 6 cm, y su grosor es de 0,5 cm, tamaño adecuado para que puedas hacer tú mismo y completar tus trabajos de manualidades

Material: Fabricado con madera natural de alta calidad, nuestras piezas se procesan con un acabado seguro, respetuoso con el medio ambiente y lijado para garantizar una superficie lisa.

Aplicación: los círculos de madera son materiales ideales para manualidades, pintura a mano, pirografía, posavasos, accesorios de fotos, adornos de Navidad, festivales, bodas, fiestas, decoraciones de pared, etiquetas de regalo, marcar el número de casa o mesa de comedor, etc.

El paquete incluye: 50 piezas de 5 a 6 cm, cordel de yute natural de 10 metros. Grosor de la rebanada de madera: aproximadamente 0,5 cm

William Craft Rodajas de Madera Diámetro 13-14 cm 9pcs Troncos Madera Decoracion Apto para Pirograbador de Madera, Pintura,Navidad € 15.98



Amazon.es Features Qiameter: 13-14 cm. Cantidad: 9 piezas. Espesor: aproximadamente 1cm.

Cientos de usos en artes, manualidades, pasatiempos y decoración del hogar. La madera es ideal para quemar madera, fácil de tallar, ideal para pintar, decoupage, estampar y decorar.

Cada rebanada de madera es única y tiene sus propias características naturales y la longitud no estándar ya que este es un producto natural.

Con la avanzada tecnología anti-agrietamiento, adopte el control científico de la relación de humedad en las rebanadas de madera, para evitar que la madera se seque o agriete.

La satisfacción del cliente siempre ha sido la máxima prioridad de. Si hay un problema con nuestro producto, comuníquese con nosotros de inmediato y le proporcionaremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas.

FOCCTS 60PCS Rodajas de Madera,Discos de Madera,Madera Decoracion,Tronco Madera,Circulos Madera,Trozos de Madera para Manualidades,Base Tronco Madera,para Manualidades,Decoración de Navidad,Bodas € 15.99



Amazon.es Features 【Superficie lisa】Cada disco de madera se selecciona, muele y pule. La superficie es lo suficientemente suave y segura para que jueguen niños y adultos.

【Multipropósito】Estos troncos sin tratar son excelentes para pintar a mano, pirografía, posavasos, accesorios para fotos, decoraciones para fiestas, decoraciones para bodas, decoraciones para fiestas, decoraciones para paredes, hacer números de casas o números de mesas y más.

【3 tamaños】Este tronco redondo de bricolaje está disponible en tres tamaños, 3-4 cm/4-5 cm/5-6 cm, 20 piezas por tamaño, 60 piezas en total.

【Discos de madera pretaladrados】Cada disco está pretaladrado con pequeños agujeros para colgarlos fácilmente.

【Círculo de madera natural】Hecho de madera de pino natural con corteza.

Kurtzy Rodajas de Madera Natural Sin Acabado (Pack de 100) Trozo Madera 1,3-3,3 cm de Diámetro - Tronco Madera Con Corteza y Sin Agujero - Para Manualidades, Decoración de Navidad y Bodas € 16.99



Amazon.es Features RODAJAS DE MADERA RÚSTICA: Nuestro set incluye 100 troncos de madera natural. Los tamaños van desde 1,3 a 3,3 cm y miden aproximadamente 6 a 7,5 mm de grosor. Todas las rebanadas han sido lijadas y no tienen acabado. Las rebanadas son completamente naturales y están hechas de madera. Como la corteza ha sido dejada intacta, puede caerse en algunas partes, debido a que es natural y sin tratar. Estas rebanadas vienen sin agujero.

LIJADAS Y LISTAS PARA USAR: Todos los troncos de madera vienen listos para usar. Como la madera viene sin tratar/sin acabado, se pueden usar de muchas formas distintas. Puede pintar la madera sin imprimarla, esto hace que sean perfectos para decorar. Se pueden usar con pintura acrílica, lápices, rotuladores y lápices de colores. Puede personalizarlos con pegatinas y vinilo. Si desea usarlos para bricolaje, puede taladrar, atornillar o pegarlas. También puede tintarlas o barnizarlas.

DECORACIÓN DE BODAS Y MANUALIDADES: Use nuestros trozos de maderas para manualidades para hacer su boda funcional y hermosa. Grabe los nombres de los invitados en los troncos y úselos para organizar los asientos. También puede colocarle número de mesa, para que los invitados sepan donde sentarse. Como son muy pequeñas, puede usar las rodajas de madera para manualidades y decorar una mesa. También puede usarlas para decorar invitaciones o regalos de bodas.

PROYECTOS PERFECTOS: Nuestras rodajas de madera se puede usar para muchos proyectos como pirograbado, decoupage de fotos, pintura de miniaturas, grabado, hacer utilerías para fotos, adornos de Navidad y Pascua, llaveros, hacer joyas, guirnaldas, decoraciones para el hogar, coronas o usarlas para etiquetas de regalos. Si desea dejar sus rodajas al natural, recomendamos usar cera de abeja para conservar la madera.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de discos de madera para manualidades se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso. Advertencia. No apto para niños menores de tres años. Peligro de asfixia.

Rodajas de Madera, 30 rebanadas de madera natural, Diámetro 5-6cm con Agujero arandelas de madera natural, Troncos Madera Decoracion y 10m Cordel de Algodon Apto para decoración de pirograbado € 7.09



Amazon.es Features Puramente natural - Los círculos de madera están hechos de madera de pino natural, cada pieza tiene un patrón único con corteza. Parte de la corteza puede haberse desprendido parcialmente del disco, un fenómeno natural.

Prelijadas y pulidas - Estas losas de madera se sierran en finas láminas tras el secado natural. Las losas son tan lisas que se puede escribir o dibujar en ellas sin más mecanizado.

Fácil de decorar - Las losas de madera natural adecuada no tienen agujeros pre-perforados, pero es fácil perforarlos para colgar, puede optar por colgarlos con una cuerda como decoración de la pared, llenar su hogar con un ambiente cálido.

Lindo tamaño - El diámetro de estos discos de madera en bruto es de alrededor de 5-6 cm, son pequeños y muy adecuados para el bricolaje. El set contiene 30 círculos de madera, con cientos de usos en artes, manualidades, pasatiempos y decoración del hogar.

Libertad creativa - Perfectos para cualquier proyecto de manualidades, se pueden utilizar como posavasos de madera rústica, pintados a mano, dijes escritos a mano, posavasos, transferencias de fotos, etiquetas de nombre, tarjetas de felicitación, decoraciones navideñas, decoraciones de vacaciones, decoraciones de boda, etc., puede crear libremente en ellos y hacer sus propias decoraciones. READ Los 30 mejores Mascara Michael Myers capaces: la mejor revisión sobre Mascara Michael Myers

Kurtzy Pack de 50 Rodajas de Madera Natural Sin Acabado Trozo Madera 3 – 5 cm de Diámetro - Tronco Madera con Corteza Sin Agujero – para Manualidades, Decoración de Navidad, Bodas € 12.99



Amazon.es Features RODAJAS MADERA RUSTICA: Nuestro set incluye 50 troncos de madera natural. Los tamaños de los discos de madera van de 3 a 5 cm y tienen un grosor aproximado de 5 mm. Todas las rebanadas han sido lijadas y no tienen acabado. Como las rebanadas son completamente natural y están hechas de madera, cada pieza es única. Como la corteza ha sido dejada intacta, puede caer un poco, debido a que es natural y sin tratar. Estas rebanadas vienen sin agujero.

LIJADAS Y LISTAS PARA USAR: Todos los troncos madera decoracion vienen listos para usar. Como la madera viene sin tratar/sin acabado, se pueden usar de muchas formas distintas. Puede pintar la madera sin imprimarla, esto hace que sean perfectos para decorar. Se pueden usar con pintura acrílica, lápices, rotuladores y lápices de colores. Puede personalizarlos con pegatinas y vinilo. Si desea usarlos para bricolaje, puede taladrar, atornillar o pegarlos. También puede tintarlas o barnizarlas.

DECORACIÓN DE BODAS Y MANUALIDADES: Use nuestros trozos de maderas para manualidades para hacer su boda funcional y hermosa. Grabe los nombres de los invitados en los troncos madera decoración y úselos como para organizar los asientos. También puede colocarle número de mesa, para que los invitados sepan donde sentarse. Como son tan pequeños, puede usar las rodajas de madera para manualidades para decorar una mesa. También puede usarlos para decorar invitaciones o regalos de bodas.

PROYECTOS PERFECTOS: Nuestras formas de madera manualidades se puede usar para muchos proyectos como pirograbado, decoupage de fotos, pintura de miniaturas, grabado, hacer utilerías, adornos de Navidad y Pascua, llaveros, hacer joyas, guirnalda, decoraciones para el hogar, coronas o usarlas para etiquetas de regalos. Si desea dejar sus rodajas madera natural, recomendamos usar cera de abeja para conservar la madera.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de discos madera manualidades se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

William Craf Rodajas de Madera Diámetro 9-10 cm 12pcs Troncos Madera Decoracion Apto para Pirograbador de Madera, Pintura,Navidad € 12.98



Amazon.es Features Diámetro: aproximadamente 9-10 cm; grosor: aproximadamente 1 cm

El paquete contiene 12 Pcs.

Ideal para pintar a mano, posavasos, decoraciones de fondo, accesorios de fotos, decoraciones de boda, etc

Material: madera de pino redonda natural sin pintar, prelijada y pulida, algunas cortezas de madera pueden caer parcialmente de las rodajas

【Atención al cliente 24/7】Ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico de Aamzon para reemplazo o cualquier problema de productos.

Rodajas de Madera 4 piezas,Troncos Madera Decoracion con 17-18 cm de diámetro 15 mm de espesor,Tronco madera sin perforar, para decoración navideña,Con cuerda de cáñamo y clavos de garra € 16.68



Amazon.es Features [Material natural]: las rodajas de madera redondas están hechas de pino natural con corteza, por lo que el tamaño varía, cada troncos madera decoracion redonda mide aproximadamente 17-18 cm (6,7-7,1 pulgadas) de diámetro y 15 mm de grosor.

[Prelijado y pulido]: se seca de forma natural y se corta con cuidado. Tronco madera se lija para que la superficie quede lisa y lo suficientemente segura para usar (nota: la corteza de las rodajas madera redondas puede desprenderse parcialmente, pero esto es un fenómeno natural).

[Artesanía DIY]: ¡Tu creatividad es ilimitada! Las astillas de madera redondas son adecuadas para todos los proyectos de manualidades y no solo son una decoración maravillosa,sino también para proyectos de manualidades.Use estos rodajas de madera para crear recuerdos con sus hijos o familiares, amigos y colegas. Son excelentes para dibujar a mano y como adornos navideños, adornos para bodas, etc.

[Fácil de usar y decorar]: las discos de madera redondas no están perforadas, por lo que se pueden pintar, tallar o usar fácilmente para pirografía.Al mismo tiempo, no hay necesidad de preocuparse por el problema de colgar, hemos instalado cuidadosamente clavos de ganchillo para cada trozo de tronco.Ya no tiene que preocuparse por los agujeros que afectan la estética general.

[Excelente servicio]: si está satisfecho con las rodajas de madera redondas, ¡agréguelas al carrito de compras ahora! Si no está satisfecho después de la compra, contáctenos de inmediato, encontraremos una solución satisfactoria para usted dentro de las 24 horas.

INFITNITY - Tronco Propiocepción Suelo Pélvico - Tronco Propioceptivo Madera - Medidas Oficiales Tronco 5P – Wood Roller Tronco Eutonía - Incluye Manual Ejercicios € 39.99

1 used from €38.78

1 used from €38.78



Amazon.es Features Tronco de propiocepción para tonificar tu abdomen y suelo pélvico - La utilización del tronco madera suelo pélvico te permitirá rehabilitar y fortalecer la musculatura de la faja abdominal, zona lumbar y perineal, así como mejorar tu postura.

Ejercitador del suelo pélvico mujer, perfecto durante el embarazo y postparto. Supone una gran alternativa a los aburridos ejercicios Kegel o a los abdominales hipopresivos clásicos.

Medidas Oficiales y Actuales del método 5Ps, apto para todas las tallas de pie.

Tronco de Equilibrio Fabricado en España, en madera de haya sostenible de primera calidad, sin barnices ni tratamientos químicos. Además, está hecho en una sola pieza pulida a mano, sin encolados ni pegamentos. 100% Natural.

Tronco propioceptivo suelo pélvico del método 5P logsurf, realizado en madera de la mayor resistencia y durabilidad. Su elegante diseño y presentación, así como su manual de ejercicios lo convierten en un regalo perfecto para tu salud.

Huhemy Rodajas de Madera 2 Piezas Rodajas Madera 19-21cm Diámetro 15mm de Grosor,Tronco Madera Sin Perforar,Para Artesanía,Boda,Decoracion Navidad,Con Cordel y Clavos de Garra. € 15.59



Amazon.es Features Especificación de las Rodajas de madera: Este juego de rodajas madera redondas incluye 2 rodajas de madera grandes cruda natural, cada una con un diámetro de aproximadamente 19-21cm y un grosor de aproximadamente 15mm. (Como se trata de un producto natural, el tamaño, el brillo, la corteza, el grano y el color de las astillas de madera variarán. Por favor, comprenda)

ASPECTO NATURAL Y RÚSTICO: Fabricados con madera de pino natural de alta calidad, estos discos de troncos madera decoracion son ecológicos y naturales. Tiene una textura clara y hermosa. La corteza del exterior del tronco madera permanece intacta, lo que le da un aspecto natural y auténtico.

Fácil de usar y de decorar: cada pieza de rodaja madera redonda está sin perforar y toda rectificada para ofrecer una superficie lo suficientemente lisa y segura. Puedes pintar, pintar a mano, tallar o utilizar las piezas de madera redonda y lisas para marcar, y no tienes que preocuparte de cómo decorarlas: incluimos Clavos de Garra para que colgarlas sea aún más fácil.

La creatividad es infinita : Las piezas de Rodajas de madera redondas son perfectas para decoraciones de mesa, etiquetas de regalo, Navidad, artesanías de Pascua y pinturas, así como hermosas coronas de otoño, decoraciones de boda, decoraciones de mesa, flores, decoraciones de árboles de Navidad y otros proyectos creativos de bricolaje.

Servicio de calidad: Siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros queridos clientes el mejor servicio y la mejor calidad de los productos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le proporcionaremos la solución perfecta y satisfactoria.

Rodajas de Madera Natural, ilauke 8pcs Discos de Madera Diámetro 16-17 cm sin Agujero, Tronco Madera con Corteza, Círculos de Madera para Decoracion Navideña, Pintura, Craft Manualidades, Bodas € 20.97

1 used from €20.13

1 used from €20.13



Amazon.es Features Rodajas De Madera Natural, Ilauke 8 Piezas Discos De Madera Diámetro 16-17 Cm Sin Agujero, Tronco De Madera Con Corteza, Aros De Madera Para Decoración Navideña, Pintura, Manualidades, Bodas

madera artesanal

Productos de oficina

Rebanadas de madera 2 piezas de 21 a 25 cm con agujeros perforados naturales sin terminar para manualidades, decoración de boda, adornos de Navidad. € 18.99

€ 18.49

€ 18.49 in stock 1 new from €18.49



Amazon.es Features Material natural y de alta calidad: Las láminas de madera hechas de madera de pino de alta calidad, que tienen un hermoso corte de la corteza de los árboles alrededor de las láminas, ecológicas y naturales, con una textura clara y hermosa, son excelentes decoraciones.

Rodaja madera natural y rustica: Cada rebanada de madera viene en blanco y han sido lijadas y pulidas para darles un acabado suave y elegante. La corteza alrededor del borde de cada disco permanece intacto para darle un tacto natural y real. Como son de madera real, parte de la corteza se puede caer de cada disco cuando decora, sin embargo, esto solo hará que se vea más rustico.

FÁcil de decorar: Ya que cada disco de madera para manualidades ha sido lijado, es muy fácil dibujar en ellas, pintarlas, grabarlas o hacer pirograbado. También puede usarlos desde que los reciba como posavasos con estilo campestre. Los discos vienen completos y no tienen un agujero taladrado, sin embargo, es muy fácil taladrar un agujero para colgarlos.

Muchos proyectos de manualidades: Deje volar su imaginación con estas rodajas de madera manualidades. Puede crear todo tipo de regalos como centro de mesa, regalos de bodas y llaveros. También se pueden usar hacer decoraciones únicas como números de mesas, pancartas, etiquetas para nombres y regalos y son perfectos como adornos de Navidad y decoraciones.

Satisfacción garantizada - Ofrecemos 30 días de devolución de dinero si usted no está 100% satisfecho con su compra. Nota: Es normal si algunas corteza de madera caen parcialmente de las rebanadas.

Kurtzy Pack de 50 Rodajas de Madera Natural Sin Acabado Trozo Madera 6-7 cm de Diámetro - Tronco Madera con Corteza Sin Agujero – para Manualidades, Decoración de Navidad, Bodas € 16.49



Amazon.es Features RODAJAS MADERA RUSTICA: Nuestro set incluye 50 troncos de madera natural. Los tamaños de los discos de madera van de 6 a 7 cm y tienen un grosor aproximado de 4 a 5 mm. Todas las rebanadas han sido lijadas y no tienen acabado. Como las rebanadas son completamente natural y están hechas de madera, cada pieza es única. Como la corteza ha sido dejada intacta, puede caer un poco, debido a que es natural y sin tratar. Estas rebanadas vienen sin agujero.

LIJADAS Y LISTAS PARA USAR: Todos los troncos madera decoracion vienen listos para usar. Como la madera viene sin tratar/sin acabado, se pueden usar de muchas formas distintas. Puede pintar la madera sin imprimarla, esto hace que sean perfectos para decorar. Se pueden usar con pintura acrílica, lápices, rotuladores y lápices de colores. Puede personalizarlos con pegatinas y vinilo. Si desea usarlos para bricolaje, puede taladrar, atornillar o pegarlos. También puede tintarlas o barnizarlas.

DECORACIÓN DE BODAS Y MANUALIDADES: Use nuestros trozos de maderas para manualidades para hacer su boda funcional y hermosa. Grabe los nombres de los invitados en los troncos madera decoración y úselos como para organizar los asientos. También puede colocarle número de mesa, para que los invitados sepan donde sentarse. Como son tan pequeños, puede usar las rodajas de madera para manualidades para decorar una mesa. También puede usarlos para decorar invitaciones o regalos de bodas.

PROYECTOS PERFECTOS: Nuestras formas de madera manualidades se puede usar para muchos proyectos como pirograbado, decoupage de fotos, pintura de miniaturas, grabado, hacer utilerías, adornos de Navidad y Pascua, llaveros, hacer joyas, guirnalda, decoraciones para el hogar, coronas o usarlas para etiquetas de regalos. Si desea dejar sus rodajas madera natural, recomendamos usar cera de abeja para conservar la madera.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de discos madera manualidades se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso. READ Los 30 mejores Conjunto Muebles Jardin capaces: la mejor revisión sobre Conjunto Muebles Jardin

Palos Artesanales Naturales Palos de Troncos de Madera de Madera para Manualidades Varillas Decorativas de Madera Natural Palitos - Longitud 20 cm Diámetro 0.5 - 1.2 cm 50Pcs (color madera) (A) € 16.99



Amazon.es Features Material de alta calidad: el palo está hecho de madera natural de alta calidad, sin procesar, duradero, seguro para el medio ambiente, puede usarlo con confianza.

Embalaje: 50 palos por paquete, palos artesanales de unos 20 cm de largo y 0,5-1,2 cm de diámetro. La madera natural pura, sin ningún otro procesamiento, es un material realmente respetuoso con el medio ambiente.

Artesanías de madera: estos palitos artesanales se pueden usar en una variedad de proyectos de manualidades y modelos y se pueden colorear, teñir o modelar para crear piezas de arte únicas y personalizadas que inspirarán la creatividad, la imaginación y las habilidades prácticas de los niños.

Decoración perfecta: las ramas artesanales son ideales para manualidades. Estos palitos artesanales se pueden convertir en árboles de Navidad, casas para pájaros, tapices y más. Obtenga esta decoración rústica para agregar un ambiente natural a su hogar.

Amplia aplicación: puedes utilizar estos palos para muchos propósitos diferentes, como tallado en madera, proyectos de flores, accesorios para fotos, palos de decoración de jarrones, proyectos escolares, marcos de fotos, manualidades de cumpleaños, soportes de plantas, vallas pequeñas, etc.

Lilaindia - Tronco Propiocepcion Suelo Pelvico - Tronco Propioceptivo con Funda y Banda Elastica - Tronco Madera Suelo Pelvico - Tronco Metodo 5p - Tronco Eutonia - Incluye Manual de Ejercicios € 38.90



Amazon.es Features ✅ BANDA ELÁSTICA INCLUIDA: Explora infinitas posibilidades de ejercicios y aumenta la eficacia de tu entrenamiento.

✅ FUNDA DE TELA: Guarda y transporta tu kit completo cómodamente en nuestra funda de tela de alta calidad.

✅ SIN ASTILLAS, SIN RESBALONES: Nuestro tronco propioceptivo de madera de pino perfectamente pulido garantiza una experiencia suave y segura.

✅ ¿NECESITAS ORIENTACIÓN? Nuestra guía de ejercicios te brindarán información valiosa sobre la propiocepción y te ayudarán a aprovechar al máximo tu kit.

✅ CUIDAMOS EL PLANETA: Nuestro tronco propioceptivo proviene de bosques gestionados de manera sostenible.

Tronco Propioceptivo, Tronco Suelo Pélvico, Fortalece tu Suelo Pélvico, Tronco madera para ejercicios de Suelo Pélvico, Tronco Eutonía 5P (Pino Natural) € 33.99

Amazon.es Features 100& Madera Pino de Alta Resistencia

Fabricado en una Sola Pieza

Bordes Redondeados

Sin Barniz

William Craft Rodajas de Madera Diámetro 7-8 cm 20 pcs Troncos Madera Decoracion Apto para Pirograbador de Madera, Pintura € 12.98



Amazon.es Features Natural y Original: los círculos de madera están hechos de madera de pino natural con cortezas. Y un poco de corteza de madera puede caer parcialmente de las rodajas.

Pelado y Pulido: cada porción se lijó para hacer que la superficie sea lo suficientemente suave y segura para pintar, dibujar o escribir.

Información del Madera: Cantidad: 20 piezas, Diámetro: 7-8 cm.

La Mejor Opción para Bricolaje: Adecuado para pintura de mano, posavasos, accesorios para fotografías, adornos navideños, decoraciones navideñas, decoraciones de bodas, etc.

La satisfacción del cliente siempre ha sido la máxima prioridad de. Si hay un problema con nuestro producto, comuníquese con nosotros de inmediato y le proporcionaremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas.

Notwo Rodajas de Madera 10 Piezas Tronco Madera 14-15CM Troncos Madera Decoracion,10mm Espesor,Rodaja Madera Sin Perforar,Para Artesanía,Decoracion Navidad,Con Cordel Y Clavos De Garra. € 17.99

€ 16.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99



Amazon.es Features CONTENIDO DEL PAQUETE: Este producto contiene 10 piezas de rodajas de madera. Diámetro de 14-15 cm y grosor de aproximadamente 10mm. Cada disco de tronco madera ha sido pulido y lijado, con una superficie lisa y uniforme, lo que lo hace seguro para su uso. Además, se incluyen cuerdas de cáñamo y clavos de cuerno para facilitar la suspensión.

MATERIAL NATURAL: Los rodajas madera están hechos de pino natural, son discos de madera 100% naturales. El borde exterior de cada rodajas de madera está intacto con su corteza natural. (Debido a que los discos de madera son materiales naturales de madera, es posible que se desprenda parte de la corteza durante el transporte de larga distancia. Por favor, comprenda).

FÁCIL DE USAR Y DECORAR: Los Rodaja madera no están perforados, lo que permite escribir, moldear y pintar libremente en la superficie lisa e inacabada del rodajas de madera sin preocuparse por dañar su aspecto general. También incluimos clavos de cuerno para facilitar la suspensión.

ARTESANÍAS DIY: Los troncos madera no solo son decorativos, sino que también se pueden utilizar para crear recuerdos especiales y hermosos junto con sus hijos, familiares, amigos y colegas. Son una opción ideal para cualquier proyecto de bricolaje, como pintura a mano, posavasos, transferencia de fotos, etiquetas de nombre, decoraciones navideñas,decoraciones de bodas, entre otros.

SERVICIO AL CLIENTE DE ALTA CALIDAD: La satisfacción del cliente siempre ha sido la principal tarea de Notwo. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, contáctenos de inmediato. Le proporcionaremos una solución satisfactoria en un plazo de 24 horas.

Suwang Rodajas de Madera Diámetro 20-22 cm 20mm de Grosor,Rodajas Madera,Rodajas de Madera Grandes Sin Perforar,Para manualidades,bodas,Adornos Navidad,Con cuerda y clavos de garra. € 16.98



Amazon.es Features Especificación de la rodajas de madera: Este conjunto de rodajas madera incluye 2 rodaja madera naturales. El diámetro de cada pieza de registro es de unos 20 - 22 cm y el espesor es de unos 20 mm. (un rodajas de madera grandes de madera natural con corteza, por lo que el tamaño de la discos de madera puede variar ligeramente. También puede ocurrir la caída de la corteza. Por favor, tenga en cuenta)

Elegante diseño de madera: los ornamentos hechos de rodajas de madera 20-22 cm naturales son absolutamente únicos y tienen texturas únicas, por lo que son una decoración excepcional. Traiga un ambiente natural agradable a su hogar y disfrute del encanto de los productos naturales simples.

Fácil de usar y decoración: los rodajas de madera no han sido perforados, y cada uno de ellos ha sido pulido antes de la entrega para que la superficie sea lisa y adecuada para su uso. Además, hemos dado dos clavos de Cuerno de oveja y 10 m de cuerda de cáñamo para facilitar la suspensión.

Artículos de artesanía creativa: los rodajas madera pueden ser decorados libremente de acuerdo a sus ideas. Usted puede escribir, modelar, pintar, tallar libremente en una rodaja madera lisa y sin terminar. Usted puede crear algunas artesanías especiales, divertidas y hermosas. Es muy adecuado para decoraciones de Navidad, decoración de fondo, decoración de bodas, etc.

Servicio de alta calidad: Hemos estado trabajando duro para proporcionar a nuestros queridos clientes el mejor servicio y calidad del producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le proporcionaremos una solución perfecta y satisfactoria.

