Los 30 mejores Transportador De Angulos capaces: la mejor revisión sobre Transportador De Angulos

Maped M146134 - Transportador de ángulos, 180 Grados, 1 Pieza, 12 cm, con Funda Protectora

€ 0.65

Longitud: 12 cm.

Color resistente a los rayos UV para una durabilidad óptima.

Espacio para escribir el nombre.

Ángulo de hasta 180 grados.

De plástico transparente.

Milan Kit de trazado con regla 30cm, escuadra, cartabón y transportador, amarillo NUEVO

€ 3.10

Kit de trazado con regla 30cm, escuadra, cartabón y transportador, amarillo nuevo

XAVSWRDE Transportador de Ángulos Metálico con Forma Semicircular, Transportador de 180 Grados con Regla y Tornillo para Medir y Construir Ángulos Cóncavos de Carpintería Ingeniería Construcción

€ 8.98

✔ Material de Acero Inoxidable de Alta Calidad: La herramienta de marcado está hecha de acero inoxidable de alta calidad, tiene buena durabilidad y resistencia al desgaste, es suave, resistente a los arañazos, no se oxida fácilmente y se puede utilizar durante mucho tiempo. Pero tenga cuidado con el borde afilado de acero inoxidable. Tenga cuidado al usarlo.

✔ Herramientas de Contorneado Precisas: Las escalas de nuestro transportador están grabadas con láser con precisión, son claras, fáciles de leer y no se usan. Puede obtener información de forma precisa y rápida. En comparación con otros dispositivos de medición de plástico, nuestro transportador de acero inoxidable es la mejor opción.

✔ Ángulo Bidireccional de 180 Grados: La regla de ángulo dos en uno hecha de acero inoxidable combina una regla y un transportador. La regla fija de 0-10 cm se puede utilizar para medir la longitud y la regla móvil puede medir el ángulo oblicuo. Un transportador semicircular, grabado con una escala bidireccional, puede medir el ángulo en cualquier dirección.

✔ Diseño de Tornillo Ajustable: Adopta una configuración de tuerca elástica de acero inoxidable de alta calidad, puede bloquear el ángulo de la pinza a voluntad según las necesidades de medición, identificar rápida y fácilmente el ángulo, establecer el ángulo que se dibujará, ajustar el bisel, dibujar la línea radial, medir y marcar el ángulo.

✔ Transportador de Ángulos Metálico Multiusos: La regla del goniómetro se usa ampliamente en manualidades de bricolaje, dibujos de estudiantes, diseños arquitectónicos, carpinteros y entusiastas de la industria de la madera. Se utiliza para medir la inclinación y la longitud y es ideal para estudiantes, artesanos, arquitectos y diseñadores de regalos.

QWORK Transportador de Angulos inoxidable de 0 a 180 ° Grados Ángulo 10cm de Regla de Medición, regla de carpintería para pintar dibujo y medir

€ 6.99

Alta calidad: construcción de acero inoxidable, resistente al óxido y la corrosión, puede soportar un uso a largo plazo. Y necesitas usarlo con cuidado debido a su borde de forma.

Escala precisa y clara: la escala de esta regla está grabada con láser de precisión y rellena con negro, transparente para leer, no se decolora.

0-180° Ajustable: mover el brazo único puede hacer un ángulo de 0-180 grados con el transportador. Puede soportar medición multiángulo y dibujo de acuerdo a las necesidades del usuario.

Amplias aplicaciones: Es adecuado para medición de ángulos, diseño de ingeniería arquitectónica y producción de manualidades. Herramienta ideal para estudiantes, artesanos, ingenieros, entusiastas del bricolaje

Servicio 100% satisfactorio: disfruta de un servicio de devolución sin preocupaciones dentro de un mes. Cualquier pregunta no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Transportador de Acero Inoxidable, Ajustable Metalico Transportador, Angulos Transportador de 180 Grados Regla, Medir Angulos para Taller Escolar Oficina Industrial Transportador

€ 9.99

Acero inoxidable duradero: la regla de medición del ángulo está hecha de acero inoxidable de alta calidad, es más fácil identificar el ángulo preciso, la superficie del producto es pulida, lisa, a prueba de herrumbre y se puede usar durante mucho tiempo.

Diseño multifuncional: regla de ángulo de acero inoxidable 2 en 1, puede medir con precisión el ángulo dentro del rango de 0 ° a 180 ° y medir rápidamente la longitud de manera conveniente.

Medición ajustable: el brazo del transportador se bloquea en la posición deseada con la tuerca moleteada para identificar los ángulos de manera rápida y fácil

Ámbito de aplicación: muy adecuado para estudiantes de dibujo, trabajos de bricolaje, diseño arquitectónico, carpinteros y aficionados a la carpintería para medir el bisel y la longitud.

Instrucciones de uso: el transportador de metal puede girar el transportador 180 grados ajustando la tuerca y puede bloquear la regla en un ángulo fijo al deseado.

Rotring Centro transportador semicircular de 10 cm

€ 2.38 € 2.32



Los Rotring útiles de dibujo son herramientas profesionales fabricadas con materiales de alta calidad

Plástico estable transparente como el cristal

Escalas contrarias

Punto de centrado y bordes biselados

Escala: 10 cm

Laborda Transportador de Ángulos Náutico Cuadrado 150 x 150 mm - Fabricado en España

€ 11.99

ALTA CALIDAD: Transportador de óptima densidad y grosor. Posee film protector de PVC garantizando su resguardo. Fabricación 100% en España.

UTILIDAD: Material imprescindible para resolver los problemas de navegación de manera gráfica en las titulaciones PER y Patrón de Yate.

CARACTERÍSTICAS: Contiene los rumbos y demoras directos e inversos a lo largo de 360 grados, así como rotulación de los cuadrantales.

TRABAJAMOS PARA TI: La completa satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad principal. Nuestro equipo de diseño está enfocado únicamente en crear productos que te sean útiles en tu día a día.

Medidor de angulos digital, Preciva medidor angulos,medición de 0-400 mm y 000.0 °-999.9 °

€ 19.99

Goniometro de acero inoxidable de 150 mm para mediciones internas, externas, de profundidad y de paso.

Goniometro digital fabricado en acero inoxidable, guías endurecidas, traslapadas, con tornillo de bloqueo.

Transportador pantalla fácil de leer con opciones de ajuste para mm y pulgadas.

Goniometro de calibración simple gracias a la pinza digital de llave cero, muy precisa y fácil de usar.

Rango de medición del goniometro fisioterapia: de 0 a 150 mm, precisión de medición: 0,01 mm.

Graphoplex - Transportador de ángulos (circular, 360°, plexiglas, escala en grados, 10 cm de diámetro), transparente

€ 8.65 € 8.39



Relator redondo entero

Graduación en grados: 360°

Ø 10 cm

Dispone de orientaciones horarias y trigonométricas

Newaner Transportador de Angulos de Pantalla Digital de Doble Escala Giratorio de 360 Grados, Medidor de Angulos de 200 mm con LCD y Función de Bloqueo, Regla Electronica para Ingeniería y Carpintería

€ 12.99

【Transportador profesional】El transportador de angulos ha pasado nuestras rigurosas pruebas para garantizar una precisión más precisa. La precisión del transportador de angulos es de ± 0,2 ° y el rango de medición es de 0-360 °. Longitud plegada del transportador: 200 mm / 7,9 pulgadas, longitud total: 400 mm / 15,7 pulgadas.

【Función dos en uno】La combinación dos en uno de regla y medidor de angulos ​puede medir longitud y ángulo. Es muy adecuado para el procesamiento de madera, decoración arquitectónica, procesamiento mecánico, dibujo arquitectónico, bricolaje en el hogar, utensilios de enseñanza escolar

【Función de botón】Botón de ON/OFF/ZERO(mantenga presionado el botón de OFF para apagar), botón de bloqueo de datos HOLD (después del bloqueo, no hay necesidad de preocuparse por la desviación de datos),Botón D / M

【Ligero y portátil】En comparación con la regla electronica de acero inoxidable, esta regla electronica es más ligera y segura. El rotador de bloqueo estable puede bloquear cualquier ángulo del regla electronica.

【Gran pantalla LCD】El medidor angulos está equipado con una gran pantalla LCD, puede leer fácilmente los datos y es muy amigable para las personas vulnerables. Si el medidor angulos digital no se usa durante mucho tiempo, el medidor angulos digital se apagará automáticamente para extender la vida útil de la batería.

Transportadores de Ángulos Digital Medidor Angulos con Pantalla LCD Regla Angulos Acero Inoxidable para Carpinteria Herramientas y Bricolaje, Longitud 400mm 360° Ángulo de Medición Herramientas

€ 19.99

【 Transportador de ángulos digital 2 en 1】: Medidor de Ángulos Digital mide no solo la longitud, sino también el ángulo de 360 ° (ángulo interior, ángulo exterior). Función de bloqueo - utiliza tornillos de bloqueo para bloquear ambas patas en la posición deseada o en el ángulo deseado. La pantalla LCD digital es de fácil lectura y evita posibles confusiones.

【Alta precisión】: La precisión de Transportador de Angulos Acero Inoxidablees de ±0.3 grados, rango de medición: 0-360°. Longitud plegada: aproximadamente 8 pulgadas/200 mm, longitud total: 15 pulgadas/400 mm. Es una buena opción para la mayoría de los proyectos y el uso diario.

【Memoria datos & lectura invertida】: Medidor angulos con una pantalla LCD digital electrónica, puede mantener los datos exactamente en cualquier posición desead con el botón "ZERO". Puede guardar datos durante la medición presionando el botón "HOLD/Rev."; la pantalla se puede invertir para facilitar la lectura presionando prolongadamente el botón "HOLD/Rev."

【Ligero y duradero】:Transportador de angulos 360 fabricado en la escala forjada de acero inoxidable está grabada con láser (escala en cm y pulgadas), es resistente a la abrasión y a la corrosión. El regla transportador de ángulos viene con una pantalla LCD grande y fácil de l

【Nota*】El borde de acero inoxidable de la regla es un poco afilado, tenga cuidado al usarlo. Si tiene preguntas sobre el uso, la instalación y el producto, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Resolveremos el problema en 24 horas.

XTVTX Buscador de ángulo digital, 0~999 ° Regla de transportador digital Goniómetro de nivel de burbuja Medidores de ángulo electrónicos de 230 mm Inclinómetro con burbuja de nivel de círculo € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Buscador de ángulos multifuncional】 : El transportador tiene medidas métricas (mm) e imperiales (pulgadas) en el borde de la regla, además de una lectura digital precisa, puede medir tanto el ángulo como la longitud. El nivel de burbuja horizontal y vertical le ayuda a verificar y calibrar ( NOTA: NO aparecerá en el LED, solo lo ayudará a determinar).

【Alta precisión】 : Este buscador de ángulo digital permite un rango completo de 0-360 ° para medir el ángulo interno, el ángulo externo y el contra ángulo La precisión de medición es de ± 0.5 °, la resolución es de 0.05 °. Puede cambiar entre grados y minutos para mejorar la precisión de la medición, cumple con sus requisitos de precisión diferente.

【Retención de datos】: Al presionar el botón de retención para mantener la medición en cualquier ángulo, ayuda a los usuarios a registrar eficazmente los valores de los ángulos. La función de bloqueo del ángulo ayuda a mantener la precisión ideal para su uso en carpintería, construcción o dibujo.

【Batería duradera】 : La superresistencia le permite funcionar de forma continua durante más de 2000 horas. Función de apagado automático del buscador de ángulo digital, ahorra consumo de energía y extiende la vida útil de la batería. El transportador está equipado con un LED grande para facilitar la lectura.

【Amplia gama de aplicaciones】: Esta herramienta de medición de ángulos se utiliza a menudo en muebles de carpintería, decoración de construcción, escuelas, bricolaje doméstico, procesamiento mecánico y otros campos (incluido el ajuste del ángulo de sierras de mesa, sierras de inglete, sierras de cinta, etc. )

WANTOUTH Transportador de 180 Grados Transportador de Angulos Metalico Regla para Medir Grados 10cm de Acero Inoxidable Transportador de Grados Metalico Extraíble para Ingeniero Carpintero Escolar € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño 2 en 1】 - La regla de transportador de cabeza redonda combina la regla con el transportador hace que pueda medir la longitud (0-10 cm / 0-4 pulgadas) con una regla fija y medir la longitud (0-10 cm / 0- 4 pulgadas) moviendo la regla, el transportador semicircular en la parte superior puede medir de 0 grados a 180 grados de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

【Grabado Láser de Precisión】 - Las graduaciones en la base y la regla están grabadas con láser de precisión para una larga vida útil, fácil lectura y no se desgastan ni se borran. Las medidas grabadas con láser ofrecen una lectura clara durante años. Puede obtener la información de forma precisa y rápida.

【Brazo Transportador Desmontable】 - El brazo transportador desmontable se bloquea en la posición deseada con una tuerca moleteada para identificar los ángulos rápida y fácilmente. Puede fijar el ángulo. Cuando se fija la lectura, se puede apretar el tornillo. La flecha de la regla hace que el ángulo de lectura sea más preciso y rápido. Adecuado para establecer biseles, dibujar líneas radiales, medir y marcar ángulos.

【Acero Inoxidable Duradero】- El transportador del buscador de ángulos está hecho de acero inoxidable de calidad, con buena durabilidad y resistencia al desgaste, suave, resistente a los arañazos, no es fácil de oxidar y se puede aplicar durante mucho tiempo, pero tenga en cuenta que el pico borde de acero inoxidable, tenga cuidado al usarlo.

【Herramientas Imprescindibles】- La regla de ángulo -2 en 1 es una herramienta importante en muchas áreas, como en máquinas, artesanías, trabajos de construcción, construcción. Es fácil de llevar, lista para usar, muy adecuada para trabajos de bricolaje, dibujo de estudiantes, diseño arquitectónico, carpinteros y aficionados a la carpintería para medir bisel y longitud.

XAVSWRDE Transportador de Ángulos 360 Transportador de Ángulos para Carpintería Transportador para Sierra Ingletadora Medidor de Ángulos Carpintería para Trabajos en Casa, Artesanos y Bricolaje € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑【Material ABS Duradero】: El transportador de ángulos 360 está hecho de material ABS de alta calidad, que es fuerte y duradero, resistente a la fricción y tiene una larga vida útil. Además, hay un nivel tanto en el disco como en la escala de cm, lo que facilita la toma de la balanza. Cuando las ampollas están en el centro, significa equilibrio horizontal.

☑【Medición y Lectura Precisas】: El anillo en forma de "O" del transportador de ángulos 360 puede garantizar un funcionamiento suave y preciso, obtener lecturas precisas en las esquinas internas y externas y evitar mediciones incorrectas durante el proceso de corte en bisel. Además, el transportador ade ángulos dmite cualquier medida de ángulo de 0 a 360 °, lo que puede proporcionarte el ángulo exacto que necesita.

☑【Escala de Pulgadas y CM】: El medidor de ángulos está diseñado para ayudarlo a medir fácilmente el ángulo de bisel correcto y preciso. Tiene pulgadas y centímetros, dos escalas diferentes, que pueden proporcionar el ángulo exacto que necesitas (esquinas interiores o exteriores) para hacer su corte perfecto. Esto es muy práctico.

☑【Fácil de Usar】: El medidor de ángulos tiene un dial grabado y dos escalas fáciles de leer, fácil de usar y transportar, y tiene un mecanismo de apriete único que se puede operar con una mano. Simplemente coloques tu sierra en el ángulo que leyó en el transportador.

☑【Aplicación Amplia】: El transportador de ángulos tiene errores mínimos con un alto grado de precisión para cortes a inglete al tiempo que elimina cálculos innecesarios. Además, su brazo de medición puede girar libremente sin ángulos muertos. Es una opción ideal para carpinteros, plomeros, uso doméstico y todas las industrias de la construcción que requieren ángulos de medición y transferencia.

Gohelper Transportador de Angulos Carpinteria Metalico 7 Pulgadas 360 Grado Aluminio Transportador de Inglete Buscado Medidor de Angulos Carpinteria Falsa Escuadra Profesional Goniometro Fisioterapia € 25.99

€ 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medición precisa: transportador de angulos de sierra ingletadora proporciona dos escalas: corte único y corte de inglete, escala externa para medir un solo corte y escala interna para medir un corte de inglete, tabla de conversión que permite los valores de los ángulos del resorte y de las esquinas se convierten en ángulos de inglete y biselados.

Exquisita artesanía: el diseño de junta tórica hace que el medidor de angulos gire 360 grados, garantiza que los transportadores de sierra ingletadora se ajusten a la esquina sin problemas al hacer la operación de medición, lectura precisa en las esquinas interiores o exteriores. La escala de grabado láser de precisión garantiza que la esfera sea clara y fácil de leer.

Excelente material: Transportador de inglete de sierra ingletadora está hecha de aleación de aluminio, que tiene una fuerte resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión, se expande por sí mismo, tamaño de 7 pulgadas y material ligero que hace que sea fácil de llevar.

Amplias aplicaciones: la guía de transportador de sierra ingletadora puede realizar aplicaciones, tales como medir ángulos externos, medir ángulos internos y medir ángulos de altura, es adecuado para sierra transportadora para carpintería, trabajo en metal, corte de inglete único, corte de inglete, forma de corona, tuberías y otras aplicaciones de carpintería.

Garantía de calidad: tenemos un transportador de sierra de aluminio de gran calidad, si tienes alguna pregunta o problema en el proceso de uso diario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, te proporcionaremos un reembolso o reemplazo. READ Los 30 mejores Sierra De Arco capaces: la mejor revisión sobre Sierra De Arco

Medidor de Ángulos Digital, 999° Nivel de Burbuja con Circular Vertical Horizontal, 230mm LCD Transportador de Ángulo Buscador Angulo Digital Inclinómetro con Reglas,para Carpintería Construcción € 20.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mida 360 ° y mantenga los datos】 Rango de medición : 0-999,9 °; Resolución: 0,05 ° (3 '); Precisión: ± 0,5 °; Goniómetro, puede medir ángulos interiores y exteriores de 360 ​​°, admite la conversión de unidades de grado y grado / minuto. El buscador de ángulos tiene un botón de retención y un botón de cero para que su medición sea más eficiente. Si desea bloquear los datos, presione el botón HOLD. (Girar el botón es solo para aflojar y apretar, no se puede arreglar el ángulo por completo)

【Buscador de ángulos digital multifunción 4 en 1】: Este producto es una combinación de transportador, nivel de burbuja, nivel de burbuja circular y regla. Está calibrado por 3 niveles de burbuja. le ayuda a comprobar y calibrar (NOTA: NO es un nivel digital, no se muestra ningún número en la pantalla LCD, solo puede juzgar si el objeto está inclinado). La regla principal es una escala doble en métrica y en pulgadas.

【Pantalla LCD grande y apagado automático】: Este transportador transportador tiene una pantalla LCD grande de pantalla completa que le permite leer datos fácil y rápidamente. La regla de ángulo digital se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad para ahorrar energía. El transportador digital también tiene un botón de cero que se puede restablecer a cero en cualquier posición y es adecuado para mediciones absolutas y relativas.

【Material de alta calidad y diseño portátil】: el cuerpo de la regla engrosado y ensanchado está hecho de material de construcción de fibra de vidrio de nailon de alta resistencia, que tiene buena dureza, resistencia al desgaste, sin deformación, sin arañazos, ligero y duradero 230 mm, diseño pequeño y delicado, fácil para llevar. El diseño de los orificios para colgar es conveniente para colgar.

【Amplia gama de aplicaciones】: Esta herramienta de medición de ángulos se utiliza ampliamente en muebles de carpintería, decoración de edificios, escuelas, mejoras para el hogar, procesamiento mecánico y otros campos (incluido el ajuste del ángulo de sierras de mesa, sierras de inglete, sierras de cinta, etc.) [ Contenido del paquete] 1 × buscador de ángulo digital, 1 × batería CR2032 3V, 1 × manual de instrucciones. Certificación CE y FC aprobada.

Transportador circular, 2 piezas buscador de medición de ángulos, regla de ángulo de brazo oscilante para estudiantes de la escuela, aula, oficina, papelería € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Transportador Circular】Incluye 2 reglas transportadoras circulares, 1 unidad de color rojo, 1 unidad de color azul, tamaño adecuado, muy adecuada para el transporte diario, suficiente para satisfacer sus necesidades diarias.

【Material de alta Calidad】Estas reglas de transportador circular hechas de material de alta calidad, resistentes y duraderas, no fáciles de romper, se pueden usar durante mucho tiempo, son una opción ideal para herramientas de aprendizaje.

【Diseño Conveniente】La regla transportadora con brazo con diseño transparente, hermosa y simple, los números y letras se pueden ver en la página a través del transportador, que es fácil de usar.

【Fácil de Usar】El diseño del brazo oscilante le ayuda a dibujar el ángulo. Puede utilizar el transportador geométrico para obtener rápidamente el ángulo y la longitud, lo que le ahorra tiempo y mejora la eficiencia.

【Aplicación】Este juego de reglas transportadoras es adecuado para aulas, oficinas, ingeniería y otras ocasiones. Son herramientas ideales para que los niños aprendan matemáticas. Se pueden guardar en mochilas escolares, estuches para lápices, estuches para documentos, etc.

GIRAFEDA Medir Angulos con Transportador 180 Grados 250mm Transportador de Angulos Porta Angulos Medicion de Angulos con Transportador Transportador para Medir Angulos para Carpintero (Double Brazo) € 12.98 in stock 1 new from €12.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❶【Doble Brazo y Un Transportador】Un regla fija(la regla está grabada la doble graduación, 0 a 25cm/10pulgadas) y un regla móvil (0 a 30 cm), y un transportador puede medir de 0 a 180 grados.

❷【Muy Preciso】Precisión muy alta: 0,01 mm, Rango de medición: de 0 a 250 mm, graduación clara, no pierda valor debido a la fricción a largo plazo, fácil de leer. Longitud total del 36 cm, exacto y tamaño justo para la caja herramientas.

❸【Medidor de Angulos】Transportador angulos es muy útil para sacar ángulos de todo tipo, el angulo a la hora de hacer cortes, rodapie, pasos escalera, etc. y Se puede utilizar para configurar biseles, medir, dibujar líneas radiales, etc.

❹【Fácil de Ajustar】transportador de angulos es muy fácil de usar y es ajustable, tiene la tuerca ajustable, facil de ajustar para fijar el ángulo rápida y fácil. la ingletadora, la sierra de mesa,etc.

❺【Herramienta Carpintero】Una herramienta que cualquier carpintero, la tendría que tener entre sus herramientas.Transportador angulos está hecha de acero inoxidable, que es altamente resistente a la corrosión, duradera, no es fácil de romper.

Bosch Home and Garden 0.603.676.000 Medidor de ángulos Digital (batería 1.5 V), 0.075 W, Verde € 100.00 in stock 13 new from €98.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: medidor de ángulos PAM 220, 2 pilas AA, prolongación de lado, bolsa

Un trabajo eficiente mediante una goniometría precisa y una pantalla con retroiluminación

La solución simple y cómoda para medir, calcular y transportar ángulos

Función de cálculo integrada para calcular de forma precisa ángulos a inglete sencillos y dobles

Práctica prolongación lateral para la medición en lugares de difícil acceso

Medidor de Ángulos Digital, Transportador de Angulos Acero Inoxidable Herramientas Carpintería Madera 400mm 360°, Regla Metalica con Función de Bloqueo para Trabajos en Casa, Artesanos y Bricolaje € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲ Transportador de ángulos digital 2 en 1: mide no solo la longitud, sino también el ángulo de 360 ° (ángulo interior, ángulo exterior). Función de bloqueo - utiliza tornillos de bloqueo para bloquear ambas patas en la posición deseada o en el ángulo deseado.

▲ Goniometro Orthland Pantalla LCD grande de 1 pulgada - LCD con pantalla digital electrónica, cambie entre grados y minutos con el botón "° /". El botón "HOLD" almacena datos durante la medición, el botón "ON / OFF / ZERO" restablece los datos a cero presionando brevemente cualquier ángulo, la perilla de bloqueo de ángulo para cada ángulo.

▲ Más largo, más ancho y más preciso - Rango de medición del goniometro fisioterapia: 400 mm; rango de ángulo de medición: 000.0 ° ~ 999.9 °; precisión; ± 0,3 °; resolución: 0,1 °; Rango de medición: 0-360 °. El cuerpo de la regla está forjado en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza la calidad, resistencia a la corrosión y durabilidad.

▲ Excelente calidad:Goniometro digital fabricado en la escala forjada de acero inoxidable está grabada con láser (escala en mm y pulgadas), es resistente a la abrasión y a la corrosión.

▲ Nota: El Goniometro borde de acero inoxidable está afilado, tenga cuidado al usarlo y manténgalo alejado del alcance de los niños Si tienes preguntas sobre el uso, la instalación y el producto puedes consultar en cualquier momento al servicio al cliente Orthland. Vamos a resolver el problema en 24 horas. También ofrecemos una garantía de 24 meses.

Transportador de Ángulos,Preciva 400mm Digital Medidor de Ángulos con Grande Pantalla LCD, 360°Angulos Acero Inoxidable para Carpinteria Herramientas y Bricolaje € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN PANTALLA LCD: El transportador tiene una gran pantalla LCD con un indicador digital electrónico para facilitar la lectura. Los datos se pueden retener pulsando las teclas de función para facilitar la lectura cuando se miden ángulos grandes y cuando se vuelve a medir.

2 FUNCIONES: No sólo puede medir la longitud, sino que también puede utilizar los tornillos de bloqueo para bloquear las dos patas en la posición deseada o el ángulo para medir 360 grados (ángulos interiores y exteriores).

FÁCIL DE USAR: Transportador digital con medición de longitud: 400m con escalas combinadas de milímetros y pulgadas, también disponible en escalas estándar y métricas; Rango de medición: 00,0° a 999,9°; Precisión: ±0,3°; Resolución: 0,1°; Rango de medición del transportador: 0-360°.

DURABLE: Goniómetro de acero inoxidable duradero y resistente a la corrosión para un uso prolongado; más de 2000 horas de funcionamiento con pilas de botón CR2032 (incluidas).

ON/OFF AUTOMÁTICO: ON/OFF automático por rodamiento, puesta a cero tras el encendido (sistema apagado), puesta a cero en cualquier posición (puesta a cero). Desconexión automática tras 6 minutos de inactividad.

Helit Maped M244304 - Juego de regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos, colores surtidos (azul y verde) € 4.15

€ 3.30 in stock 5 new from €3.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puño ergonómico

Hecho de material de plástico

Antichoque

De color azul translucido

El set incluye regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos

Buscador de Ángulo Digital 400mm/16 inch 0~225° Retroiluminado LCD Digital Transportador Nivel de Ángulo Indicador con Bolsa Portátil para Aplicaciones Industriales, Obras de Renovación € 31.99 in stock 2 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Buscador de ángulo digital】El Buscador de Ángulos Digitales con Un Agujero para Colgar el Nivel de Ángulo Digital, Está Diseñado para Aplicaciones Industriales que Implican la Definición de Los Ángulos Exactos, Tales Como Nichos y Bahías, Techos Inclinados y Pasamanos

【Pantalla LCD retroiluminada】 Venido con Pantalla LED Retroiluminada que Hace Posible Leer los Datos Claramente, Incluso Bajo Una Circunstancia de Poca Luz

【Alta Precisión】 Precisión de Medición: ± 0.5 °, Ángulo de Aumento / Disminución: 0.1 °, Ángulo de Rango es 0-225 °, lo que Le Permite Medir el Ángulo Exactamente con Su Nivel Horizontal y Vertical

【Bloqueo Mecánico】 Hay un Botón de Bloqueo para Mantener el Ángulo Invariable en el Proceso de Línea y Un Botón de Bloqueo para Bloquear el Ángulo

【Apagado Automático】 Está Alimentado por Una Batería de 9 Voltios, que Está Incluida y Puede Apagarse Automáticamente Después de 5 Minutos de No Funcionar para Extender la Vida Útil de Las Baterías READ Los 30 mejores Cinturon De Herramientas capaces: la mejor revisión sobre Cinturon De Herramientas

Nivel de Ángulo Digital 0-225 °Buscador de Ángulos con Indicador LCD de 400mm/16 Pulgadas Transportador Angulos Digital Medición de Ángulo Vertical Horizontal Doble Nivel de Burbuja-Rojo € 35.00 in stock 1 new from €35.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Nivel de Angulo 225 Grados】El Rango de Medición es de 0-225 ° (Vertical y Horizontal) con Una Precisión de Medición de 0,5 °.

【Pantalla con Luz de Fondo】La Pantalla LCD Fácilmente Legible Muestra los Resultados Exactos de Medición a la Vez con la Función de Retención de Datos.

【Datos Retenidos】HOLD Botón para Bloquear el Ángulo; Agujero para Colgar el Nivel de Ángulo Digital.

【Herramianta Practica】Perfecto para Medir Los Ángulos Exactos Tales Como Bandejas, Tejados Inclinados y Pasamanos, Mientras que Puede Ser Utilizado en la Alineación para los Carpinteros.

【Con Bateria y Bolsa de Alamacenamiento】Apague Automáticamente Después de Cinco Minutos para Prolongar la Vida de las Baterías con la Alarma de la Energía Baja. Alimentado por Una Batería 9V 6F22 (Incluida)

Westcott E-10135 00 - Transportador de ángulos, plástico, 10 cm, color transparente € 5.92 in stock 3 new from €5.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transportador de ángulos Westcott

De plástico transparente

Forma de la escala angular: círculo completo (360 grados)

Escala exterior hacia la derecha de 0° a 360°, escala interior hacia la izquierda y hacia la derecha de 0°-90°

Diámetro: 10 cm

Pack Compas Escolar Secundaria Juego de Reglas Escuadra y Cartabon 28 cm Transportador de Angulos 15 cm Regla 30 cm Material Escolar Dibujo Tecnico Adaptador Precision Bigotera Utiles escolares € 14.50 in stock 2 new from €12.95

1 used from €12.42 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPAS ESCOLAR - Fabricado en Europa. Con bigotera, rueda central ajustable. Compas de precision ideal para un mejor manejo. De calidad y duradero para poder trazar circunferencias perfectas. Incluye : Adaptador + Mina de recambio.

COMPAS ESCOLAR SECUNDARIA - Ideal para cursos de la ESO educación secundaria obligatoria, Instituto y Universidad. Perfecto para Dibujo tecnico y matematicas.

REGLAS DE CALIDAD – Constrastada. Buena imprimación milimetrica, no se borran, puntas resistentes. Juego de Reglas de Escuadra y cartabon 20 cm / 28 cm Transportador de angulos 15 cm semicirculo y Regla 30 cm de plástico. Fabricadas en Europa.

COLESET - somos proveedores oficiales de material escolar amazon, insituto e Universidad. Utiles escolares, kit materiales escolares, papeleria escolar, pack vuelta al cole, lote material colegio.

FABRICADOS EN EUROPA - Compás escolar y Juego de reglas hechos de buenos materiales y resistentes.

Goniómetro de Sierra de Inglete Transportador de Inglete de Alta Precisión 360° Transportadores de Ángulos Herramienta de Medición de Ángel de Sierra de Inglete € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☞ ALTO RENDIMIENTO: hecho de plástico, resistente y duradero, ligero, no es fácil de romper.

☞ FÁCIL DE MEDIR: un dial grabado y dos escalas, convenientes para que usted mida datos con precisión, reduzca errores y mejore la eficiencia del trabajo.

☞ CONVENIENTE DE LLEVAR: el transportador de sierra de inglete tiene un diseño plegable que ocupa poco espacio y es fácil de transportar y almacenar.

☞ SONDA DE 360 °: se puede girar 360 grados, y el ángulo se puede girar de manera suave y precisa, y se puede usar la medición correcta para obtener mediciones precisas de ángulos internos y externos.

☞ AMPLIAMENTE UTILIZADO: se utiliza en hogares, proyectos de mejoras para el hogar, carpintería, plomería, construcción y otros establecimientos que necesitan medir tamaños y ángulos

FEMONGY Goniometro, 1 articulo transportador de angulos, goniometro fisioterapia, Hecho de acero inoxidable, duradero, adecuado para producción de bricolaje, carpintería (83mm x 282mm, plateado) € 12.68

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material duradero: hecho de acero inoxidable, resistente y duradero, anticorrosión, antioxidante, anticaída y resistente al desgaste, superficie lisa, fácil de limpiar.

Fácil de llevar --- Transportador 83 mm x 282 mm, diámetro del disco 160 mm, se puede llevar con usted o colocar en una caja de herramientas o mochila, fácil de usar en cualquier momento.

Alta precisión --- El transportador se puede girar de 0 a 180 grados. La escala de la regla hace que los datos sean más claros, convenientes y rápidos para medir el ángulo.

Diseño científico --- La regla adopta un diseño de varilla simple y doble para cumplir con los diferentes requisitos de medición. Está equipado con tornillos de ajuste para ajustar el ángulo.

Amplia aplicación --- Adecuado para oficinas, escuelas y otras ocasiones. Se utiliza en ingeniería, medición de ángulos, diseño arquitectónico, carpintería, etc.

Regla de borde para carpintería de 10 pulgadas, herramienta de medición de ángulos, buscador de transportador, regla de acero inoxidable € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La nueva regla de borde para la carpintería simplifica su vida envolviéndose alrededor del borde del inventario y proporcionando proporciones precisas en ambos lados.

Incluso el carpintero más experimentado enfrenta desafíos con la colocación angular precisa en proyectos de paneles más grandes. Puede intentar extender la línea de producción desde un transportador pequeño, pero incluso un pequeño error resultará en que cuanto mayor sea el error, más se extenderá la línea de producción.

Nuestra regla de precisión más nueva ofrece una precisión incomparable para el trabajo de diseño de su panel. Simplemente empuje la cabeza en el ángulo que desee y luego en línea recta. El cabezal se puede ajustar entre 0 ° y 70 ° y se bloquea firmemente cada 5 ° (más 22-1 / 2 ° y 67-1 / 2 °) para brindarle un ángulo o longitud de referencia precisos

El secreto del T-Square es la serie de orificios de indexación mecanizados con precisión y el pasador de índice cargado por resorte de tolerancia ajustada que los acopla. El bolígrafo encaja en su lugar, lo que le da la tranquilidad de saber que es exactamente correcto.

La hoja de sierra tiene las mismas muescas exclusivas en un diseño de diente de sierra que nuestras nuevas escuadras para trabajar la madera de precisión hechas de acero inoxidable. Hay una muesca cada 16 pulgadas a lo largo de la hoja. Simplemente coloque su lápiz en la muesca y deslice su cabeza a lo largo del borde de su eje para una línea perfectamente paralela.

Laborda Kit Examen Per y Patrón de Yate, Transportador de Ángulos Náutico, Regla, Compás, 3 Cartas Náuticas, Lápiz 2HB, Portadocumentos € 19.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS NÁUTICO CUADRADO de 15 x 15cm. Contiene los rumbos y demoras directos e inversos a lo largo de 360 grados, así como rotulación de los cuadrantales

REGLA de 30 cm de longitud. Posee una línea horizontal de referencia para mayor precisión al trazar líneas paralelas/perpendiculares sobre la carta

COMPÁS con punta de seguridad y un brazo articulado. Incluye tubo de minas de repuesto. LÁPIZ 2HB con carcasa amarilla de madera y goma de borrar incorporada

3 CARTAS NÁUTICAS del estrecho, idénticas a las dispuestas en los exámenes oficiales de PER y Patrón de Yate

PORTADOCUMENTOS de poliéster con cremallera y rejilla interior, posibilitando una óptima organización del material. Medidas 35x25cm

