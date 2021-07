Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Tp Link Switch capaces: la mejor revisión sobre Tp Link Switch Ordenadores personales Los 30 mejores Tp Link Switch capaces: la mejor revisión sobre Tp Link Switch 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Tp Link Switch?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Tp Link Switch del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



TP-Link TL-SG105 - Switch 5 Puertos 10/100/1000 MBps Switch ethernet, Switch gigabit, Indicador del estado, acero inoxidable con Super disipación de calor, IGMP snooping, QoS, Negro € 17.50

Plug and play, no se necesita configuración

Tecnología verde ethernet ahorra consumo de energía

802.1p y qos dscp habilita un tráfico estable de baja latencia pensado para el uso de voz y vídeo, y el igmp snooping optimiza el flujo de datos multicast

Carcasa de metal, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en la pared y no se calentará nada, mientras mantiene su rendimiento

Enchufar y listo- sin ninguna configuración adicional; las funcionalidades automáticas de este switch gigabit posibilitan una instalación plug and play sin complicaciones; no es necesaria ninguna configuración

TP-Link TL-SG108 V3.0, Switch de Escritorio Red (10/100/1000 Mbps, Carcasa de Acero, IEEE 802.3 X, Auto-MDI/MDIX, Plug and Play, Ahorro de Energía, Puertos RJ45, Fácil de Usar), 8 Puertos Gigabit € 29.99
€ 23.49

€ 23.49 in stock 31 new from €23.49

[Switch gigabit de 8 puertos] - 8 puertos RJ45 10/100/1000Mbps con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático

Tecnología verde ethernet ahorra consumo de energía

802.1p y qos dscp habilita un tráfico estable de baja latencia pensado para el uso de voz y vídeo, y el igmp snooping optimiza el flujo de datos multicast

Carcasa de metal, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en la pared y no se calentará nada, mientras mantiene su rendimiento

[Enchufar y listo] - Sin ninguna configuración adicional. Las funcionalidades automáticas de este switch Gigabit posibilitan una instalación Plug and Play sin complicaciones. No es necesaria ninguna configuración. READ Los 30 mejores Rx 580 8G capaces: la mejor revisión sobre Rx 580 8G

TP-Link TL-SG1005D - Gigabit Switch de Red con 5 Puertos (10/100/1000Mbps, Sin Configuración) € 16.90
€ 13.29

€ 13.29 in stock 30 new from €13.29

Switch gigabit de 5 puertos, RJ45 de negociación automática gigabit de 10/100/1000 Mbps óptimamente expanden la capacidad de la red

La tecnología green ethernet ahorra energía hasta un 80 por ciento

El control de flujo IEEE 8023 x proporciona una transferencia de datos confiable

Interruptor de red pequeño y silencioso con diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso

Plug and play, no requiere configuración

TP-Link LS108G - Switch 8 Puertos (10/100/1000) Switch Ethernet Gigabit, Carcasa metálica, Ultraligero con Super disipación de calor, Ahorro de Energía, Silencioso, Sin configuración € 24.99
€ 18.99

€ 18.99 in stock 38 new from €18.99

SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS - 10/100/1000mbps con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático, con indicador del estado de cada puerto

OPTIMIZACIÓN TRÁFICO - 802.1p y QoS dscp habilita un tráfico estable de baja latencia pensado para el uso de voz y vídeo, y el IGMP Snooping optimizando el flujo de datos multicast

TECNOLOGÍA VERDE ETHERNET - Reduce el consumo de energía hasta un 80%

ENCHUFA Y LISTO - Sin ninguna configuración adicional; las funcionalidades automáticas de este switch gigabit posibilitan una instalación plug and play sin complicaciones; no es necesaria ninguna configuración

SUPER DISIPACIÓN DE CALOR- Carcasa de metal ultraligero, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en la pared y no se calentará nada, mientras mantiene su rendimiento

TP-Link TL-SF1005D - Switch Ethernet con 5 Puertos (10/100 Mbps, RJ45, Concentrador de ethernet, Plug and Play, sin Ventilador, No Gestionado) € 12.90
€ 7.50

€ 7.50 in stock 35 new from €7.50

Plug and play, sin ninguna configuración adicional

El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso

5 puertos RJ45 con negociación automática de velocidad 10/100 Mbps, admite MDI/MDIX automático

Tecnología de ahorro de energía para ethernet que reduce el consumo

El control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable

TP-Link LS105G - Switch Ethernet 5 Puertos (10/100/1000Mbps), Switch Gigabit, Switch WiFi, Carcasa metálica, Ultraligero, Super disipación de Calor, QoS, Ahorro de Energía, Silencioso, No Gestionado € 19.99
€ 14.98

€ 14.98 in stock 35 new from €14.85

Plug and play, no requiere configuración.

5 puertos Gigabit RJ45 de 10/100/1000mbps compatibles con mdi/mdix.

La Tecnología Green ethernet ahorra energía

El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso.

Diseño compacto, estructura sólida de metal y ultraligero; ideal para sitios industriales de riesgo, sobremesa o montarlo en la pared.

TP-Link TL-SG1008D - Gigabit Switch de Red con 8 Puertos (10/100/1000Mbps, Sin Configuración) € 24.90
€ 19.12

€ 19.12 in stock 47 new from €18.94

Switch gigabit de 8 puertos, RJ45 de negociación automática gigabit de 10/100/1000 Mbps óptimamente expanden la capacidad de la red

La tecnología green ethernet ahorra energía hasta un 80 por ciento

El control de flujo IEEE 8023 x proporciona una transferencia de datos confiable

Interruptor de red pequeño y silencioso con diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso

Plug and play, no requiere configuración

TP-Link TL-SG105E Unmanaged PRO Switch, 5 Puertos Gigabit Inteligente, Plug and Play, Gigabit Puerto, Caso Metal VLAN, QoS, Software de Gestión Inteligente Fácil, Negro € 29.99
€ 21.99

€ 21.99 in stock 33 new from €21.99

Switch gigabit de 5 puertos, rj45 de negociación automática gigabit de 10/100/1000 mbps óptimamente expanden la capacidad de la red

La tecnología ethernet ahorra el consumo de energía verde

Fácil manejo a traves de la interfaz web o utility de windows independiente

Resistente carcasa de metal para robustez

Plug and play, no requiere configuración

TP-Link LS1008G - Switch Ethernet de 8 Puertos (10/100/1000 Mbps, Velocidad hasta 2000Mbps,Plug and Play, sin Ventilador, no gestionado) € 18.50

Plug and play, sin ninguna configuración adicional.

El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso.

8 puertos RJ45 con negociación automática de velocidad 10/100/1000 Mbps, admite MDI/MDIX automático.

La Tecnología Green ethernet de ahorro energía .

El control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable.

TP-Link TL-SG116 Gigabit Ethernet de 16 Puertos (Conmutador no Gestionado, Plug and Play, Metal, Escritorio, Montaje en Bastidor, sin Ventilador, Vida ÚTI Limitada) € 68.67

16 puertos Gigabit RJ45 con sintonización automática y MDI / MDIX automático; Green It, ahorra energía

Control de flujo de datos nach IEEE 802.3x para una transferencia de datos confiable

Carcasa metálica para la superficie de la mesa o montaje en pared

Admite QoS / DSCP de acuerdo con IEEE802.1p e IGMP snooping; Plug and Play, no requiere configuración;TL SG116 16 puertos 10/100/1000 Mbps Interruptor de escritorio, adaptador de corriente, instrucciones (no puedo garantizar que estén en inglés - Pies de goma)

Tipo de conectividad: inalámbrico

TP-Link TL-SG1016D - Gigabit Ethernet con 16 Puertos (Conmutador no Gestionado, Plug and Play, Metal, Escritorio, montaje en bastidor, sin Ventilador, Vida Útil Limitada) € 56.65

Switch gigabit de 16 puertos, RJ45 de negociación automática gigabit de 10/100/1000 Mbps óptimamente expanden la capacidad de la red

Apoya la dirección MAC de autoaprendizaje, auto MDI/MDIX y auto negociación

La innovadora tecnología energéticamente eficiente ahorra el consumo de energía

Plug and play, no requiere configuración

TP-Link TL-SG1005P - 5 Puertos Gigabit PoE Switch | 4 Puertos PoE 56W | 802.3af Obediente |Puertos blindados | Optimización de tráfico | Plug and Play |Fuerte Carcasa Metálica € 43.83
€ 41.99

€ 41.99 in stock 20 new from €41.99

PUERTO GIGABIT Y PUERTOS POE - Se trata de un Switch 5x Puertos 10/100/1000mbps no gestionable y 4 x Puertos PoE (Energía sobre cable). Los puertos PoE detectan y suministran automáticamente energía a los equipos compatibles con IEEE 802.3af (PDs)

GESTIÓN INTELIGENTE ENERGÍA - Cuando el consumo total excede de 56W, la gestión de energía inteligente corta el puerto de menos prioridad asegurando la energía de los puertos de alta prioridad y protege el equipo de sobrecargas

QoS EXPERIENCIA ONLINE FLUIDA - Habilita la elección de tráfico sensible para garantizar una latencia baja

IGMP SNOOPING - IGMP Snooping optimiza la entrega del tráfico multimedia, asegurando una experiencia de red mejorada especialmente para aplicaciones como IPTV

SIN CONFIGURACIÓN - Es fácil de instalar y utilizar. No requiere ningún tipo de configuración o instalación

TP-Link 24 Puertos Gigabit Switch | Ethernet Switch No Gestionable | Puertos blindados | Carcasa Metálica | Desktop |Sin ventilador (TL-SG1024D) Gris € 73.96

Tecnología de conectividad: DC-in Jack

TP-Link TL-SG1024 - Gigabit Ethernet de 24 Puerto (Conmutador no Gestionados, Plug and Play, Metal, Montaje en Rack, sin Ventilador, Vida Limitada) € 108.98
€ 84.00

€ 84.00 in stock 21 new from €84.00

Switch gigabit de 24 puertos, RJ45 de negociación automática gigabit de 10/100/1000 Mbps óptimamente expanden la capacidad de la red

Apoya la dirección MAC de autoaprendizaje, auto MDI / MDIX y auto negociación

La innovadora tecnología energéticamente eficiente ahorra el consumo de energía

Caja de acero montable en rack estándar de 19 pulgadas

Plug and play, no requiere configuración READ Los 30 mejores Tarjeta Sd 512Gb capaces: la mejor revisión sobre Tarjeta Sd 512Gb

TP-LinkTL-SG1008P - 8 Port Gigabit Ethernet PoE Desktop Switch (55W 4-PoE Puertos, Compatible con IEEE 802.3af) € 53.38

Con cuatro puertos PoE, transfiere los datos y poder en un solo cable

Trabajando con compatible con IEEE 8023af de PDS, expande su red de casa y oficina

Switch gigabit de 8 puertos: 8 puertos RJ45 de negociación automática gigabit de 10/100/1000 Mbps óptimamente expanden la capacidad de la red

Optimización del tráfico, soporte 8021p, DSCP QoS y función de indagación IGMP

Plug and play, no requiere configuración

TP-Link TL-SG1016DE - Gigabit Ethernet Switch de 16 puertos (Unmanaged Pro switch, Plus no Gestionado, Plug and Play, Escritorio, Montaje en Bastidor, Metal Sin Ventilador, Vida Útil limitada) € 97.58
€ 75.26

€ 75.26 in stock 13 new from €73.64

Switch gigabit de 16 puertos; RJ45 de negociación automática gigabit de 10/100/1000 Mbps óptimamente expanden la capacidad de la red

Proporciona monitoreo de red, priorización de tráfico y VLAN caracteristicas

La innovadora tecnología energéticamente eficiente ahorra la energía hasta un 18%

Interfaz de usuario basada en web y simplificar la gestión de configuración de utility

Plug and play, no requiere configuración

TP-Link TL-SG1016PE Gigabit PoE Switch de 16 puertos (Smart Smart Managed, 110W 8-PoE Puertos, Plus no Gestionado, Plug and Play, Escritorio, Montaje en Bastidor, Metal, Vida útil) € 145.82
€ 116.83

€ 116.83 in stock 18 new from €116.83

Es un Switch Gigabit de 16 puertos con montaje de Escritorio/Rack y con 8 puertos que soportan el estándar PoE+. Proporciona una forma sencilla de expandir una red cableada mediante la transferencia de energía y datos a través de un único cable Ethernet. Con una potencia total de 110W, hasta 30W por puerto, el TL-SG1016PE puede alimentar dispositivos de mayor potencia, como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP o teléfonos IP.

Puede ahorrar hasta un 75% del consumo de energía, convirtiéndolo en una solución ecológica para su red de negocios.

Los 8 puertos del TL-SG1016PE soportan el estándar Power over Ethernet Plus (PoE +) que puede detectar y alimentar automáticamente cualquier dispositivo compatible con IEEE 802.3af /at. En esta situación, la energía eléctrica se transmite junto con los datos por un solo cable, por lo que el TL-SG1016PE ideal por la flexibilidad que ofrece la tecnología PoE+ para desplegar puntos de acceso inalámbricos o redes de cámaras IP para proyectos o pequeños negocios.

Tiene una función de prioridad que ayuda a proteger el sistema cuando su potencia está sobrecargada. Si el consumo de energía de todos los dispositivos PoE+ es superior o igual a 110W, se establecerá una prioridad entre los 8 puertos PoE+, momento en el que el sistema cortará la alimentación del puerto de prioridad más baja.

Es fácil de instalar y usar. No requiere ninguna configuración o instalación. Con su diseño para montaje en Escritorio/Rack, rendimiento y calidad excepcionales, el Switch de TP-LINK TL-SG1016PE de 16 puertos Gigabit con montaje de Escritorio/Rack y con 8 puertos PoE+, es una gran opción para ampliar su red doméstica o de oficina.

D-Link DGS-108 - Switch de red (8 puertos Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, chasis metálico, IGMP snooping, autosensing, priorización de tráfico QoS 802.1p) color negro € 25.98
€ 25.25

€ 25.25 in stock 11 new from €24.73

9 used from €23.48

Chasis metálico para una mayor resistencia y una mejor disipación del calor, lo que se traduce en una mayor durabilidad del producto

Enchufar y listo, no necesita configuración alguna

IGMP Snooping: si tienes servicio de TV por Internet, el tráfico de datos por tu red estará bajo control, sin bajadas de rendimiento para el resto de dispositivos

Incorpora la tecnología D-Link Green, hasta un 80% menos de consumo de energía

Jumbo frames: Soporta tramas de datos de 9000 bytes

TP-Link LS1005 - Switch Ethernet de 5 Puertos (10/100Mbps, Hub Ethernet,Plug and Play, sin Ventilador, no gestionado) € 8.99

PLUG & PLAY - Sin ninguna configuración adicional.

SILENCIOSO - El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso.

5 PUERTO RJ45 - Con negociación automática de velocidad 10/100 Mbps, admite MDI/MDIX automático.

TECNOLOGÍA GREEN - Ahorra energía hasta un 60%.

CONTROL DE FLUJO IEEE 802.3x - Proporciona una transferencia de datos confiable.

TP-Link TL-SF1005P Switch de Escritorio de 5 Puertos a 10/100 Mbps con PoE de 4 Puertos, 1.0 Gbps, 0.74 Mbps € 33.51

5 puertos RJ45 de 10 / 100Mbps

With four PoE ports, transfers data and power on one single cable

Working with IEEE 802.3af compliant PDs, expands home and office network

Los usuarios pueden ampliar su red en lugares donde no haya tomas de corriente disponibles, a dispositivos fijos como APS, cámaras IP o teléfonos IP

La energía eléctrica se transmite junto con los datos en un solo cable

TP-Link 16-Puertos Rápido Ethernet Switch No Gestionable | Plug and Play | Desktop (TL-SF1016D) € 27.20
€ 20.95

€ 20.95 in stock 26 new from €20.95

La innovadora tecnología de eficiencia energética ahorra energía hasta un 70%

La arquitectura de conmutación sin bloqueo impulsa y filtra los paquetes a velocidad de cable completa para un rendimiento máximo

3.2Gbps Capacidad de conmutación

El marco Jumbo 9K mejora el rendimiento de transferencias de datos grandes

Admite auto-learning y auto-aging de direcciones MAC

TP-Link TL-SF1016DS Conmutador Fast Ethernet de 16 Puertos (10/100 Mbps, Plug and Play, Metal, Escritorio, Montaje en Bastidor, sin Ventilador, Vida Útil Limitada) € 37.00

El Switch 10/100Mbps de Escritorio / rack de 16 puertos TL-SF1016DS le proporciona una solución de alto rendimiento, bajo costo, fácil de usar, sin fisuras y estándar para mejorar su red antigua a una red de 100Mbps. Todos los puertos soportan auto 16 MDI / MDIX por lo que no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable, sólo tiene que enchufar y listo. Por otra parte, con su innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SF1016DS puede ahorrar hasta un 70% * del consumo de energía y el 80% del material de embalaje puede ser reciclado por lo que es una solución ecológica para su red de negocios.

Esta nueva generación de Switch 10/100Mbps de escritorio / montaje en rack de 16 puertos TL-SF1016DS cuenta con las últimas tecnologías de eficiencia energética que pueden ampliar en gran medida su capacidad de red con mucha menos potencia. Se ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el estado del enlace y la longitud del cable para limitar la huella de carbono de su red. También cumple con la normativa europea RoHS que prohíbe el uso de ciertos materiales peligrosos. Además, el 80% del material de embalaje puede ser reciclado.

El diseño de la caja de acero Tamaño de montaje en rack, en combinación con una fuente de alimentación interna con homologación de seguridad, hacer el cambio en el producto más robusto, que es muy rentable para un entorno de menos de 16 usuarios. Con una arquitectura de conmutación sin bloqueo, TL-SF1016DS envía y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento.

Y el control de flujo IEEE 802.3x para modo Full Duplex y contrapresión para modo Half Duplex aliviar la congestión del tráfico y hacer TL-SF1016DS funciona correctamente.

Las características automáticas plug-and-play de este switch ethernet hacen la instalación rápida y sin complicaciones. No se requiere ninguna configuración adicional. Su Auto MDI / MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. Su Auto-negociación en cada puerto detecta la velocidad de enlace de un dispositivo de red (10, 100 Mbps) y lo ajusta de forma inteligente para una compatibilidad y rendimiento óptimo. READ Los 30 mejores Funda 13 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Funda 13 Pulgadas

TP-Link TL-SG3428 Switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro € 145.02

TP-LINK TL-SG3428 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

TP-Link Jetstream 28-Port Gigabit Smart Switch con 24-Port PoE+ € 247.10

Presupuesto PoE de 250 W: 24 puertos PoE + compatibles con 802.3at / af con una alimentación total de 250 W

Puertos Gigabit completos: 24 puertos PoE + Gigabit y 4 × ranuras SFP Gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad.

Integrado en Omada SDN: Provisionamiento Zero-Touch (ZTP) ** , gestión centralizada en la nube e inteligencia de monitorización.

Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad y una gestión sencillos.

Enrutamiento estático: ayuda a canalizar el tráfico interno para una utilización más eficiente de los recursos de red.

TP-Link 24-PORT GIGABIT MANAGED SWITCH CPNT € 305.48

24-PORT GIGABIT MANAGED SWITCH CPNT

TP-Link Archer C6 - AC1200 Router inalámbrico Gigabit, WiFi MU-MIMO de Banda Dual, Modo Multi, 4 Antenas, 4 Puertos LAN de 1000/100/10 Mbps, 1 Puerto WAN de 1000/100/10 Mbps € 59.99
€ 37.99

€ 37.99 in stock 43 new from €37.52

Admite el estándar 802.11ac

Conexiones simultáneas de 2.4GHz a 300 Mbps y 5GHz a 867 Mbps para 1200 Mbps de ancho de banda total disponible

4 antenas externas y una antena interna proporcionan conexiones inalámbricas estables y una cobertura óptima

Fácil administración de red a su alcance con TP-Link Tether

MU-MIMO logra una eficiencia 2X al comunicarse con hasta 2 dispositivos a la vez

TP-Link TL-SG1008D - Switch de Red con 8 Puertos Gigabit 10/100/1000Mbps (3 años de garantía, sin configuración) € 24.65
€ 23.64

3 años de garantía-mejor garantía de calidad

8 puertos RJ45 Gigabit con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático

El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión fiable de datos

Carcasa de plástico, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en la pared

Plug and Play, sin ninguna configuración adicional

D-Link GO-SW-8G - Switch 8 puertos (Gigabit Ethernet L

€ 15.98 in stock 12 new from €15.98

Amazon.es Features Aumenta la capacidad de tu red cableada para conectar hasta 8 equipos por cable de red Ethernet LAN de CAT5 y CAT6

8 puertos con velocidad Gigabit (10/100/1000 Mbps) y full dúplex

No necesita configuración: enchufar, conectar y listo

Indicadores led del estado de conexión y actividad en cada puerto

Formato sobremesa y tamaño muy reducido.

TP-LINK TL-WR840N - Router WiFi, 300 Mbps € 22.00

€ 15.95 in stock 15 new from €14.62

1 used from €15.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puente inalámbrico WDS proporciona el enlace inconsútil para ampliar su red inalámbrica

Control de ancho de banda basado en IP permite a los administradores determinar cuánto ancho de banda se asigna a cada PC

Encriptación de seguridad inalámbrica fácil con sólo pulsar el botón WPS

5-Port GIGABIT Desktop Switch with 4-Port PoE+ € 43.58

Amazon.es Features TL-SG1005LP

