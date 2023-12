Inicio » Electrónica Los 30 mejores Telefono Manos Libres capaces: la mejor revisión sobre Telefono Manos Libres Electrónica Los 30 mejores Telefono Manos Libres capaces: la mejor revisión sobre Telefono Manos Libres 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Gigaset A270 - Teléfono fijo inalámbrico para casa manos libres, gran pantalla iluminada, agenda 80 contactos, color negro € 27.90

€ 24.32 in stock 23 new from €24.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Simple y sencillo: el teléfono DECT de confianza para el hogar con una gran pantalla iluminada que garantiza una facilidad de uso para toda la familia

Funciones: el teléfono analógico que proporciona identificador de llamadas, agenda para hasta 80 contactos, opción de bloqueo de teclas y modo manos libres

Potente batería: larga duración de conversación y espera (hasta 18 h / 200 h) debido al suministro de energía que ahorra energía

Instalación rápida y fácil - desempaqueta, enchufa y comienza a llamar; nunca ha sido tan fácil

Garantía de calidad: tecnología DECT duradera y de confianza, Made in Germany

Panasonic KX-TGC210 Teléfono fijo inalámbrico, LCD, Identificador de llamadas, Agenda de 50 números, Tecla de navegación, Modo ECO, Reducción de ruido, Negro € 26.95

€ 23.90 in stock 26 new from €23.90

20 used from €22.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Agenda compartida, memoria de rellamada (hasta 10 números de teléfono)

Melodía polifónica del timbre

Use su unidad portátil como alarma

Llamada en conferencia con línea exterior, intercomunicador (entre unidades portátiles)

Reduzca las llamadas no deseadas, como las de publicidad

VTech CS2001 Teléfono inalámbrico casa Duo, Teléfono Fijo DECT Fácil de Usar Escucha Extra Fuerte Bloqueo de Llamadas Manos Libres Identificador de Llamadas Pantalla retroiluminada Negro € 34.99 in stock 1 new from €34.99

4 used from €31.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Teléfono inalámbrico de largo alcance con sonidos nítidos] Con familias que han confiado en nosotros durante décadas, el teléfono inalámbrico de VTech transmite señales seguras a través del canal DECT, lo que garantiza sonidos nítidos y un rango de funcionamiento estable de hasta 300 metros al aire libre.

[Bloqueo de llamadas no deseadas] - Evite llamadas molestas e indeseadas. La función de bloqueo de llamadas de VTech le permite bloquear llamadas no deseadas y llamadas de números desconocidos. Bloqueo de hasta 30 números .

[Ahorre energía con el modo ECO] - El auricular ajusta automáticamente la fuerza de la frecuencia de radio según la distancia entre el auricular y la estación base.

[Pantalla grande con retroiluminación] - Pantalla grande retroiluminada de 1,8" que permite una visualización más fácil en condiciones de poca luz. El altavoz manos libres le permite hacer o recibir una llamada con solo tocar un botón sin tener que sostener el auricular inalámbrico.

"[MÁS FUNCIONES]- Directorio de teléfono con 30 nombres y números. 20 registros de identificación de llamadas con nombre y número*. 10 últimos números marcados registrados. "

Panasonic KX-TG6851SPB Teléfono Fijo Inalámbrico Digital (Bloqueo de Llamadas, Manos Libres, Modo No Molestar, Reducción Ruido Ambiente, Distintos Tonos Llamada, Agenda) Negro € 34.95

€ 32.99 in stock 10 new from €32.99

3 used from €31.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bloqueo de Llamadas Molestas: Esta función permite bloquear números de teléfono para evitar, todas las llamadas molestas, como los de los vendedores telefónicos y los números de teléfono gratuitos. Esto ayuda a evitar que se interrumpa su tiempo de relajación

Distintos tonos de Llamada: puedes utilizar un timbre diferente para cada grupo de direcciones registrado en la agenda. La selección de diferentes tonos de timbre para las llamadas entrantes, te permite ver las llamadas que son de alguien que no está registrado en tu agenda incluso desde otra habitación

Altavoz de Manos Libres: No es necesario sujetar el auricular, ambos lados pueden hablar y ser escuchados simultáneamente, lo que te permitirá tener largas conversaciones de una manera natural y cómoda. Tus manos quedarán libres para tomar notas o usar tu ordenador

Baja radiación: gracias al modo ECO incluido en el teléfono Panasonic inalámbrico; se reduce el 90% la intensidad de la señal; lo que permite ahorrar energía y bajar la radiación expuesta a su casa y su familia

Agenda Centralizada de hasta 120 números: podrá guardar en su terminal base hasta 120 números; lo que permitirá tener la finalidad de buscar su contacto y llamar directamente sin recordar su número

Philips D1601B - Teléfono Fijo Inalámbrico, Pantalla 4,1 cm, Retroalimentación, Manos Libres, Identificador de Llamadas, Ecualizador Paramétrico, Plug & Play, Eco+ - Negro (Compatible: ES, IT, FR) € 24.99

€ 19.85 in stock 14 new from €19.85

3 used from €19.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODO ECO: Los teléfonos de philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente; al activar el modo eco, la radiación emitida se reduce hasta un 60 % y hasta un 95 % cuando el teléfono se está cargando; con la activación del modo eco+, la radiación se reduce a cero.

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS: A veces es bueno saber quién te llama antes de responder; nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea; además, philips presenta lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla; la instalación de este producto plug play está simplificada.

DISEÑO DE ANTENA: Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil; ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

ECUALIZADOR PARAMÉTRICO: Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

CALIDAD DE SONIDO: Probamos la calidad de sonido de nuestros teléfonos dect mediante un simulador de oído avanzado, recreamos con precisión la forma en que oyen las personas realmente; esto ayuda a los ingenieros de sonido a medir y ajustar aspectos como la respuesta de frecuencia, la distorsión y la percepción auditiva general, para crear la reproducción de voz perfecta. READ Los 30 mejores Camara Vigilancia Wifi Exterior capaces: la mejor revisión sobre Camara Vigilancia Wifi Exterior

Panasonic KX-TGC252SPS Teléfono Inalámbrico Digital Para Personas Mayores Con Bloqueo De Llamadas No Deseadas, Pantalla Fácil De Leer, Altavoz Manos Libres, Reloj Despertador, Dos teléfonos, Plateado. € 46.99 in stock 13 new from €44.90

1 used from €34.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PANTALLA FÁCIL DE LEER: Este teléfono digital tiene una pantalla brillante y fácil de leer, capaz de mostrar letras y números claros, mientras que la luz de fondo garantiza la legibilidad incluso con poca luz.

BLOQUEO DE LLAMADAS NO DESEADAS: Este teléfono inalámbrico digital te permite ingresar y bloquear números de teléfono para ayudar a detener llamadas no deseadas, mientras que un botón de bloqueo de llamadas dedicado te permite registrar números entrantes en tu lista de bloqueo inmediatamente.

LLAMADAS CON MANOS LIBRES: Ya sea que deseas tomar notas en una llamada o compartir la llamada con otra persona, este teléfono para personas mayores esta diseñado para brindarte la mejor experiencia de manos libres.

RELOJ CON ALARMA: Este teléfono inalámbrico viene equipado con un reloj de alarma con función de repetición. Usa un recordatorio único, usa la configuración diaria para despertarte o usa la función de repetición para configurar el día de la semana y recordar eventos semanales importantes.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS: Este teléfono fácil de usar presenta la función de Identificación de llamadas que muestra la información de la persona que llama de los contactos registrados (se requiere suscripción a un servicio de Identificación de llamadas).

Gigaset E290 - Teléfono Fijo Inalámbrico con Teclas Grandes - Perfecto para personas mayores - Pantalla de Alta Visibilidad - Manos Libres - Compatible con audífonos - Pack de 2 Unidades, Negro € 60.44 in stock 26 new from €60.44

9 used from €40.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LLAMAR PUEDE SER FÁCIL - Gran pantalla iluminada, letras blancas sobre fondo negro, caracteres tamaño jumbo

2 TECLAS DE MARCACIÓN DIRECTA RÁPIDA - Para cualquier llamada de emergencia, con tan solo tocar un botón

VOLUMEN AJUSTABLE - Puedes ajustar el volumen del auricular a cinco niveles diferentes, incluso uplicar el volumen de la llamada que está haciendo actualmente

INSTALACIÓN SENCILLA - Con la tecnología Plug-and-play hace que configurar el teléfono sea muy fácil: simplemente desempaqueta, conéctelo y comienza a hablar

GARANTÍA DE CALIDAD - Tecnología DECT duradera y de confianza, Made in Germany

New Bee Auriculares Manos Libres con Doble Micrófono V5.0 Auricular Bluetooth con 25 Horas de Tiempo de Conversación Mic Mute Conexión de Dos Dispositivos para iPhone, Android y PC € 34.99

€ 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Deje el ruido atrás: New Bee B45 están equipados con micrófonos duales para eliminar de manera efectiva el ruido en la oficina, el proceso de conducción y el restaurante, para que las personas puedan concentrarse en lo que dice.

Batería de larga duración: Solo 2-3 h de tiempo de carga, 24 h de música, 20 h de conversación (al 65 % del volumen), 180 días en espera. Los auriculares inalámbricos tardan poco en cargarse, pero pueden durar todos los días. Cumple con la necesidad de uso diario. La distancia de la conexión Bluetooth puede alcanzar los 15 m, y ya no es necesario caminar con su teléfono móvil.

Diseño de uso cómodo: El Auricular Bluetooth liviano (10 g) no causa ninguna carga para sus oídos, lo que brinda comodidad de uso duradera, bueno para conductores o hombres de negocios; El auricular ajustable de 360° se adapta perfectamente a la oreja izquierda o derecha.

Amplia compatibilidad: Compatible con todos los teléfonos IOS y Android del mercado, brindando conexiones estables y eficientes. Diseñado para la serie iPhone, Samsung, HTC, LG, SONY, PC, computadora portátil, etc., para iPad, iPod touch, LG G2, Samsung S7 S6, LG, Motorola, LG, SONY y otros teléfonos celulares Android, PC, computadora portátil , etc

GARANTÍA DE 3 AÑOS asegurada. Los servicios de atención al cliente las 24 horas y el equipo de tecnología profesional están a la espera.

Hoxe Auriculares Manos Libres V5.3,100H Hablar Manos Libres, HD CVC8.0 Auricular Bluetooth Inalámbrico con Doble ENC Cancelación de Ruido Mic Mute, Monoaural Auricular para Conducir/Negocios/Oficina € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente calidad de llamada manos libres: Los auriculares Manos Libres cuentan con un driver dinámico de 10 mm incorporado, ofreciendo una calidad de sonido excepcional para que disfrutes de la comodidad de las llamadas manos libres en Bluetooth. Los Auricular Bluetooth Inalámbrico con micrófono combinan avanzados micrófonos dobles de reducción de ruido CVC 8.0 y tecnología ENC para filtrar los sonidos externos durante las llamadas, asegurando una comunicación más clara y relajada.

100 Horas de Espera Ultra Larga: Los Auricular Bluetooth pueden durar hasta 20 horas con una sola carga, y cuando se combinan con una funda de batería de alta capacidad de 500 mAh, ofrecen una espera ultra larga de 100 horas. Mediante la carga rápida USB-C, los Auricular pueden cargarse por completo en solo 1.5 horas. La pantalla LED muestra el nivel de batería restante de la funda de carga, permitiéndote monitorear y recargar en tiempo real.

Concepto de diseño de silencio y Control con botón multifunción: Hemos integrado ingeniosamente un botón de silencio de un solo clic en los Auricular Bluetooth, cumpliendo con su necesidad de silenciar rápidamente durante las llamadas telefónicas (aplicable solo para llamadas telefónicas). Además, utilizando botones de ajuste de volumen independientes y un botón multifunción, puede reproducir/pausar música, ajustar el volumen y contestar llamadas fácilmente.

Tecnología Bluetooth 5.3 y Conexión de Doble Dispositivo: Los auriculares Manos Libres utilizan la última tecnología Bluetooth 5.3, logrando una transmisión de audio de baja latencia.Auricular Bluetooth admiten el emparejamiento rápido y estable con dos dispositivos simultáneamente, lo que facilita responder llamadas y gestionar la música desde diferentes dispositivos en cualquier momento.Auriculares son compatibles con teléfonos iOS y Android/PC, cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth.

Diseño de uso cómodo: Los Auriculares Manos Libres ligeros (11.5 gramos) están diseñados ergonómicamente para ajustarse perfectamente en ambos oídos, izquierdo y derecho. Tres puntas de oído opcionales (S/M/L) ofrecen una experiencia cómoda y sin carga. Además, cuentan con ganchos de oído extensibles, giratorios a 180°, y un brazo plegable a 270° utilizando el proceso de pulverización TPU+PC, asegurando un ajuste seguro y evitando que se desprendan fácilmente.

Panasonic Teléfono inalámbrico KX-TG1612SPR, negro/rojo, versión en español € 44.95

€ 32.90 in stock 24 new from €30.68

6 used from €26.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de la pantalla: 3,18 cm (1,25»)

Marca: Panasonic

Capacidad de la libreta de direcciones: 50

Color: negro

New Bee Auriculares Manos Libres, Auricular Bluetooth Inalámbrico Negocio con Micrófono Auricular para iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, HTC, LG, Sony, PC 60 Días en Espera (Negro) € 23.99

€ 18.60 in stock 2 new from €18.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [CÓMODO & MANOS LIBRES] El auricular manos libres liviano es ideal para el conductor o los hombres de negocios, el clip para el oído ajustable a 360 ° mantiene los auriculares Bluetooth en su lugar. Tres ollas opcionales incluidas; pequeño, mediano y grande, elija los auriculares más cómodos para que quepan en cualquier oreja.

[LARGA DURACIÓN DE LA BATERÍA] Solo 2-3 horas de carga, 22 horas de música, 24 horas de conversación, 60 días en espera. Los auriculares inalámbricos tardan poco en cargarse, pero pueden durar todos los días. Cumple con la necesidad del uso diario.

[CVC 6.0 & SONIDO CLARO] Este New Bee B41 auricular utiliza la tecnología de cancelación de ruido CVC 6.0. El sonido durante una llamada será claro, tanto para ti como para el otro.

[COMPATIBILIDAD AMPLIA] Compatible con dispositivos habilitados para Bluetooth. iPhoneX, iPhone8, iPhone8 Pluse, iPhone 7, 7 plus, 6, 6s, 6 Plus, iPad, iPod touch, LG G2, Samsung S7 S6, LG, Motorola, LG, SONY y otros teléfonos celulares Android, PC, computadora portátil, etc.

[NO DUDE EN PEDIDRLOS] Incluye una bolsa de almacenamiento a mantener los auriculares seguros y no se preocupe por perderlos. Auriculares adicionales están ahí en caso de que quieras disfrutar de la música con ambas orejas. GARANTÍA DE 1 AÑO garantizada. 24 horas de atención al cliente y equipo de tecnología profesional están listos.

Philips D4701B/34 - Teléfono Fijo Inalámbrico, 16h de Conversación, Retroiluminación, HQ-Sound, Manos Libres, Identificador de Llamadas, Agenda 50 Nombres y números - Negro (Compatible: ES, IT, FR) € 39.99

€ 36.08 in stock 8 new from €34.39

1 used from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANOS LIBRES: Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS: A veces es bueno saber quién te llama antes de responder; nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea; además, philips presenta lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla; la instalación de este producto plug play está simplificada.

DISEÑO DE ANTENA: Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil; ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

ECUALIZADOR PARAMÉTRICO: Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

CALIDAD DE SONIDO: Probamos la calidad de sonido de nuestros teléfonos dect mediante un simulador de oído avanzado, recreamos con precisión la forma en que oyen las personas realmente; esto ayuda a los ingenieros de sonido a medir y ajustar aspectos como la respuesta de frecuencia, la distorsión y la percepción auditiva general, para crear la reproducción de voz perfecta.

SPC Air Pro Dúo – Teléfono Fijo inalámbrico DÚO con Pantalla iluminada, identificador de Llamadas, Manos Libres, Modo Mute, Agenda 20 contactos, compatibilidad Gap y Modo Eco - Negro € 39.90

€ 26.34 in stock 17 new from €26.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MIRA QUIÉN TE LLAMA EN SU PANTALLA ILUMINADA – Llegan con pantalla retroiluminada en color azul de 35x22 mm para una gran legibilidad incluso por la noche. En ella, además de ver el tiempo de conversación, la fecha/hora y el estado de la batería, podrás ver quién te está llamando gracias a la función de identificación de llamadas siempre y cuando tengas este servicio contratado con tu operador telefónico.

SOLO NECESITAS UNA CONEXIÓN A LA RED TELEFÓNICA – Conecta la base principal de tu SPC AIR PRO DÚO a la red eléctrica y a la línea telefónica RJ11. La base del segundo inalámbrico funcionará únicamente conectándola a la red eléctrica y no necesitará toma telefónica.

POSIBILIDAD DE CONFERENCIA A TRES – La compatibilidad GAP de este pack permite realizar llamadas sin coste entre terminales, transferir llamadas entrantes entre ellos sin moverte de donde estés o establecer una conversación a 3 con una persona externa.

MUTE PARA QUE NADIE TE ESCUCHE – Si quieres mantener una llamada en espera o simplemente quieres que la persona que está al otro lado no escuche nada, activa el Modo Mute en tu SPC AIR PRO DÚO para silenciar el micrófono todo el tiempo que necesites.

LLAMA SIN MANOS – Presiona el botón de Manos Libres de tu inalámbrico si quieres tener la libertad de hacer otra tarea mientras estás al teléfono. Habla cómodamente mientras cocinas, tomas notas o consultas algo en tu ordenador. READ Los 30 mejores Plataforma Giratoria Para Tv capaces: la mejor revisión sobre Plataforma Giratoria Para Tv

Gigaset A116 - Teléfono Inalámbrico, Agenda 50 Contactos, Negro € 17.90

€ 14.08 in stock 35 new from €14.08

4 used from €13.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SIMPLE Y SIN COMPLICACIONES - El probado teléfono doméstico DECT de Gigaset - Pantalla grande e iluminada - Utilización para toda la familia

CARACTERÍSTICAS DE LA VANGUARDIA - Libreta de direcciones para 50 contactos - Útil identificador de llamadas - Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 130 horas en espera

INSTALACIÓN SENCILLA - sólo tiene que conectar la estación base a la toma de teléfono de la pared y empezar a hacer llamadas de inmediato; benefíciese de una configuración rápida y sencilla de su nuevo teléfono.

CALIDAD HECHA EN ALEMANIA - Diseñada y fabricada en Alemania, la tecnología ECO DECT, respetuosa con el medio ambiente, garantiza un consumo de energía reducido

Volumen de suministro - 1 estación base Gigaset A116, 1 auricular Gigaset A116, 1 adaptador de red, 1 cable de conexión telefónica, 2 pilas AAA (NiMH).

Philips Linea V M3501R - Teléfono inalámbrico diseño con Manos Libres, Bloqueo de Llamadas, Sonido Puro y Claro, Rojo € 39.99

€ 32.98 in stock 3 new from €32.98

2 used from €31.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla invertida de alto contraste y retroiluminación blanca

HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio

El altavoz te permite hablar en manos libres

Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas y identificación de llamadas entrantes

Motorola CT202C - Teléfono Fijo Analógico (Manos Libres, Capacidad de 30 Contactos), Negro € 28.60 in stock 9 new from €25.99

1 used from €29.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla LCD con 1 Línea de 12 dígitos, 7 segmentos + iconos

Dispone de 24 tonos de llamada y uno VIP

Modo Eco para ahorro de energía, manos libres

10 teclas de marcación directa

Identificación de llamada

Gigaset Comfort 520HX - Teléfono inalámbrico para router y base DECT- Función Manos Libre - Bloqueo de Llamadas Anónimas - Compatible con Fritzbox- Pantalla a color - Color Gris Titanio € 64.99 in stock 1 new from €64.99

3 used from €48.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA TECNOLOGÍA SE UNE AL DISEÑO: El Gigaset COMFORT 520HX impresiona con su diseño elegante y atemporal y su pantalla a color de 2.2", el compañero ideal para tu hogar u oficina

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES: Protección de llamadas anónimas para 150 números; llamada con manos libres en brillante calidad HD; compatibilidad con auriculares mediante conexión jack de 3.5 mm

OPCIONES DE CONEXIÓN VERSÁTILES: Conexión con routers estándar con funcionalidad DECT/CAT-iq, por ejemplo, AVM Fritz!Box, Speedport y como una extensión de tu sistema con, por ejemplo, la base Gigaset DECT

CALIDAD MADE IN GERMANY: Diseñado y fabricado en Alemania, la tecnología ECO DECT, respetuosa con el medio ambiente, garantiza un consumo de energía reducido

EL EMBALAJE INCLUYE: 1 x teléfono Gigaset Comfort 520HX, 1 x base de carga, 1 x fuente de alimentación, 2 x batería AAA (NiMH), 1 x tapa de la batería, 1 clip para el cinturón, 1 x manual de usuario

Gigaset AS690 Duo - Teléfono Inalámbrico, Pack de 2 Unidades, Manos Libres, Pantalla de Gran Contraste, Agenda de 100 Contactos, Color Negro € 54.95

€ 44.14 in stock 25 new from €44.14

3 used from €41.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN COMPAÑERO FIABLE: Gigaset AS690 con una pantalla de alto contraste para una mejor legibilidad - gracias al modo jumbo, todos los dígitos se muestran más grandes al marcar

FUNCIONES POTENTES: gran calidad de sonido (incluso con llamadas en manos libres), control de volumen de 5 niveles, agenda telefónica para 100 contactos, bloqueo de llamadas para hasta 32 números, teclado ergonómico

INSTALACIÓN SIMPLE: simplemente conecta la estación base a la toma de teléfono de la pared y comienza a hacer llamadas: benefíciate de la configuración rápida y fácil de tu nuevo teléfono

CALIDAD MADE IN GERMANY - diseño y fabricación en Alemania - la tecnología ECO DECT respetuosa con el medio ambiente garantiza un consumo energético reducido

EL EMBALAJE CONTIENE - 2 estación base Gigaset AS690, 2 auriculares Gigaset AS690, 2 adaptadores de corriente, 1 cable de conexión telefónica, 4 pilas AAA (NiMH), 1 manual de usuario

VTech CS1500 Teléfono inalámbrico DECT, con Doble Carga Teléfono Fijo Escucha Extra Fuerte Manos Libres Bloqueo de Llamadas identificador de Llamadas Pantalla y Teclado retroiluminados Blanco € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño de doble carga de auricular] - El diseño innovador de carga permite a los usuarios cargar el auricular boca arriba o boca abajo. La carga hacia adelante permite una fácil visualización de la pantalla, mientras que la carga hacia atrás puede ser conveniente para una fácil colocación manteniendo su elegante diseño.

[Bloqueo de llamadas no deseadas] - Evite llamadas molestas e indeseadas. La función de bloqueo de llamadas de VTech le permite bloquear llamadas no deseadas y llamadas de números desconocidos. Bloqueo de hasta 60 números .

[MÁS FUNCIONES] - Pantalla retroiluminada, agenda telefónica de 60 nombres y números, altavoz manos libres.

Motorola C1001CB+ - Teléfono Inalámbrico Fijo DECT - Incluye Modo Call Blocking - Identificador de Llamadas, Manos Libres, Agenda 50 números - Color Negro € 27.99

€ 20.99 in stock 15 new from €20.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELÉFONO INALÁMBRICO FIJO: El modelo C1001LB+ ha sido diseñado para las personas que buscan un teléfono inalámbrico fijo sencillo, fácil de usar y fiable. El C1001LB+ te mantendrá en contacto fácilmente en todo momento.

PANTALLA RETROILUMINADA AZUL: La pantalla LCD del modelo C1001LB+ te permitirá tener una visualización clara y fácil en cualquier ambiente. Disfruta de una excelente legibilidad con este teléfono inalámbrico fijo.

AGENDA DE HASTA 50 NÚMEROS: Organiza tus contactos con una agenda de hasta 50 números. Mantén todos tus contactos importantes al alcance de tu mano con nuestro teléfono inalámbrico fijo. Además, puedes transferir llamadas entre terminales y expandir tu sistema hasta 5 terminales.

MODO CALL BLOCKING: Mantén el control de las llamadas no deseadas con el modo de bloqueo de llamadas. Olvídate de las interrupciones no deseadas y disfruta de la tranquilidad. Además, dispone de una función mute que te permite silenciar rápidamente el teléfono durante una llamada.

10 MELODÍAS DE TIEMBRE SELECCIONABLES: Elige entre 10 melodías de timbre seleccionables para personalizar tus llamadas. Encuentra el tono perfecto que se adapte a tus preferencias.

Alcatel F530 - Teléfono inalámbrico con Bloqueo de Llamadas avanzado, Manos Libres, Pantalla Grande Retro iluminada, Tonos de Llamada VIP, 10 melodías de Llamada, Negro € 30.00 in stock 3 new from €25.50

9 used from €21.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todas tus funciones favoritas reunidas en un diseño refinado y moderno. Manos libres, bloqueo de llamadas no deseadas.

Alcatel F530 dispone de manos libres de alta calidad para compartir agradablemente las comunicaciones o continuar sus ocupaciones con total libertad. Función de bloqueo de llamadas indeseables

Función de bloqueo de llamadas indeseables con una tecla directa.

La comodidad visual de una gran pantalla retroiluminada ámbar

Una gran agenda de 50 nombres y números para guardar todos tus contactos

Auricular Bluetooth 5.0 Auricular Manos Libres, hasta 18-22 Horas de Tiempo de Funcionamiento, Auricular Inalámbrico con Cancelación de Ruido Durante Negocios/Oficina/Conducción € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bluetooth V5.0 actualizado + Micrófono HD + Cancelación de ruido: la tecnología Bluetooth V5.0 más nueva, hace que el emparejamiento de los auriculares sea más rápido y la transmisión de la señal más estable. Con micrófono HD incorporado y tecnología avanzada de cancelación de ruido adoptada, puede escuchar y hablar claramente incluso en un entorno ruidoso con este auricular Bluetooth.

Exquisito cuerpo del auricular que le ofrece una experiencia de alta gama: el cuerpo del auricular se roció con aceite de goma, que es bueno contra el polvo y el agua y se toca bien. Al mismo tiempo, incrusta con paneles de pintura UV verde negruzco, la apariencia de los auriculares te hace lucir una atmósfera más noble y de alta gama.

18 horas de tiempo de conversación +22 horas de tiempo de música +170 horas de tiempo de espera: baterías de polímero de 170 mAh incorporadas, estos auriculares inalámbricos Bluetooth solo necesitan 2 horas de tiempo de carga y puedes disfrutar de aproximadamente 18 horas de tiempo de conversación continuo, 22 horas de tiempo de música (con el 60% de los decibeles máximos) y 170 horas de tiempo de espera. Gran capacidad para usted y no debe preocuparse de que .

Ángulo ajustable 180 ° + “Botón MFB” para llamar o finalizar + Llamadas manos libres: El gancho para la oreja está diseñado para girar 180 grados según tus propios oídos, lo que puedes ajustar y hacer más cómodo su uso. Además, presione el "botón MFB" para encender / apagar, contestar / finalizar una llamada o reproducir / pausar la música. Muy conveniente de usar mientras conduce, trabaja o practica deportes.

Compatible con Siri: mantenga presionado el "botón Teléfono" durante aproximadamente 2 segundos para iniciar una marcación por voz (modo Siri), y luego podrá decir el nombre de las personas a las que desea llamar. Si hay algún problema o sugerencia, no dude en contactarnos a través del mensaje de Amazon y le responderemos de inmediato.

GOSCIEN Auricular Manos Libres inalámbrico, Bluetooth, con HD CVC8.0 Micrófono Dual Cancelación de Ruido € 26.99

€ 20.24 in stock 1 new from €20.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Auriculares Bluetooth 5.2 y CVC 8.0】: Con el Bluetooth V5.2, el Auriculares Manos Libres ofrece una conexión Bluetooth más rápida y estable sin interrupciones. Y con avanzado CVC8.0 La cancelación de ruido y los micrófonos duales incorporados brindan una voz más clara durante las llamadas. Entonces, puede escuchar y hablar con claridad incluso en un entorno ruidoso con este auricular bluetooth.

【Larga Duración de La Batería】: Hasta 8-10 horas de llamadas continuas y hasta 120 horas en modo de espera, este manos libres bluetooth auricular te permite hacer llamadas inalámbricas fiables durante todo el día con una sola carga rápida de tipo C de 1.5 horas. También viene con un estuche de carga de 500 mAh, puedes cargar el Auriculares Manos Libres varias veces. Pantalla LED para aficionados al caso de la ricura.

【Botones Multifuncionales & Conecte dos dispositivos simultáneamente】: Los botones del auricular le permiten reproducir o pausar la música, responder/finalizar/rechazar/remarcar llamadas, silenciar sonidos. También puede activar el control por voz, como Siri. auriculares bluetooth permita que dos teléfonos inteligentes bluetooth se conecten al mismo tiempo, Este auricular Bluetooth es compatible con casos todos los dispositivos Bluetooth.

【Cómodo de Llevar】: Los auriculares bluetooth son ligeros (12g) y no suponen una carga para sus oídos, por lo que proporcionan una comodidad duradera, buena para los conductores o los hombres de negocios. El diseño de gancho para la oreja y el auricular ajustable en 360° se adaptan perfectamente a su oído izquierdo o derecho. Equipado con 3 almohadillas opcionales, puede elegir las más cómodas para adaptarse a cualquier oído.

【Garantía y Soporte】: Ofrecemos 12 meses de garantía, si por cualquier razón no estás satisfecho con tu producto o experiencia, simplemente ponte en contacto con nosotros, te responderemos dentro de las 24 horas. Haremos todo lo posible para tu satisfacción.Por favor, no se preocupe por la compra.

Alcatel F530 Duo Negro - Teléfono inalámbrico con Bloqueo de Llamadas avanzado, Manos Libres, Gran Pantalla Retro iluminada, Tonos VIP, 10 melodías de Llamada, Negro € 43.05 in stock 1 new from €43.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todas tus funciones favoritas reunidas en un diseño refinado y moderno. Manos libres, bloqueo de llamadas no deseadas.

Alcatel F530 dispone de manos libres de alta calidad para compartir agradablemente las comunicaciones o continuar sus ocupaciones con total libertad. Función de bloqueo de llamadas indeseables

Función de bloqueo de llamadas indeseables con una tecla directa.

La comodidad visual de una gran pantalla retroiluminada

Una gran agenda de 100 nombres y números para guardar todos tus contactos

Panasonic KX-TGC310SP2, Teléfono Fijo Inalámbrico (LCD, Identificador De Llamadas, 16H Uso Continuo, Localizador, Agenda De 50 números, Bloqueo Llamada, Modo ECO, Reducción Ruido), Negro y Blanco € 26.95 in stock 1 new from €26.95

3 used from €20.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DECT con pantalla : LCD 1.6"

Modo ECO con un toque: ahorra de la batería y del consumo de luz

Bloqueo de llamadas no deseadas: para dejar de recibir llamadas indeseadas

Agenda de 50 nombres y números y rellamada de 10 números de memoria

Teléfono Single: para utilizarlo como supletorio de tus otros teléfonos fijos READ Los 30 mejores Huawei Honor 7A capaces: la mejor revisión sobre Huawei Honor 7A

Manos Libres Auricular Bluetooth Auricular inalámbrico Bluetooth Mano Libre con HD CVC8.0 Micrófono Dual Cancelación de Ruido Manos Libres Auricular Bluetooth € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Auriculares Bluetooth 5.2 y CVC 8.0】: Con el Bluetooth V5.2, el Auriculares Manos Libres ofrece una conexión Bluetooth más rápida y estable sin interrupciones. Y con avanzado CVC8.0 La cancelación de ruido y los micrófonos duales incorporados brindan una voz más clara durante las llamadas. Entonces, puede escuchar y hablar con claridad incluso en un entorno ruidoso con este auricular bluetooth.

【Larga Duración de La Batería】: Hasta 8-10 horas de llamadas continuas y hasta 120 horas en modo de espera, este manos libres bluetooth auricular te permite hacer llamadas inalámbricas fiables durante todo el día con una sola carga rápida de tipo C de 1.5 horas. También viene con un estuche de carga de 500 mAh, puedes cargar el Auriculares Manos Libres varias veces. Pantalla LED para aficionados al caso de la ricura.

【Botones Multifuncionales & Conecte dos dispositivos simultáneamente】: Los botones del auricular le permiten reproducir o pausar la música, responder/finalizar/rechazar/remarcar llamadas, silenciar sonidos. También puede activar el control por voz, como Siri. auriculares bluetooth permita que dos teléfonos inteligentes bluetooth se conecten al mismo tiempo, Este auricular Bluetooth es compatible con casos todos los dispositivos Bluetooth.

【Cómodo de Llevar】: Los auriculares bluetooth son ligeros (12g) y no suponen una carga para sus oídos, por lo que proporcionan una comodidad duradera, buena para los conductores o los hombres de negocios. El diseño de gancho para la oreja y el auricular ajustable en 360° se adaptan perfectamente a su oído izquierdo o derecho. Equipado con 3 almohadillas opcionales, puede elegir las más cómodas para adaptarse a cualquier oído.

【Garantía y Soporte】: Ofrecemos 12 meses de garantía, si por cualquier razón no estás satisfecho con tu producto o experiencia, simplemente ponte en contacto con nosotros, te responderemos dentro de las 24 horas. Haremos todo lo posible para tu satisfacción.Por favor, no se preocupe por la compra.

SPC Art – Teléfono Fijo inalámbrico con Pantalla iluminada, identificador de Llamadas, Manos Libres, Agenda, Modo Mute, compatibilidad Gap y Modo Eco - Blanco € 27.95

€ 21.86 in stock 17 new from €21.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDENTIFICA QUIÉN TE ESTÁ LLAMANDO – En su pantalla retroiluminada en color azul de 35x22 mm verás, además del tiempo de conversación, la fecha/hora, el estado de la batería y el número o nombre de la persona que te está llamando gracias a la función de identificación de llamadas siempre y cuando tengas este servicio contratado con tu operador telefónico.

REDUCE TU CONSUMO ENERGÉTICO – La tecnología ECO que incorpora este teléfono fijo inalámbrico es respetuosa con el medioambiente promoviendo el ahorro energético y la optimización de la vida de sus baterías incluidas en la caja. Gracias a esta tecnología, los teléfonos no emiten ninguna radiación si están sobre la base y se reduce drásticamente cuando el dispositivo se encuentra en modo espera.

SILENCIA EL MICRÓFONO DURANTE UNA LLAMADA – Si durante una llamada quieres que la persona que está al otro lado no escuche nada de lo que ocurre a tu alrededor, activa el Modo Mute para silenciar el micrófono todo el tiempo que necesites.

HABLA POR TELÉFONO SIN MANOS – Presiona el botón de Manos Libres de tu inalámbrico si quieres hablar sin manos mientras estás en una conversación telefónica. Habla cómodamente mientras cocinas, tomas notas o consultas algo en tu ordenador.

DISEÑO ELEGANTE DISPONIBLE EN 2 COLORES – Todo un clásico con un toque moderno gracias a su acabado en dos colores (blanco y negro) que se complementa con una base de carga tan estable como elegante.

SPC Gossip 2 – Teléfono Fijo inalámbrico con Pantalla iluminada, Teclas y números Grandes, Manos Libres, identificador de Llamadas, Agenda, Modo Eco, compatibilidad Gap, Color Negro € 36.95

€ 24.64 in stock 26 new from €24.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FANTÁSTICA LEGIBILIDAD – Llega con una pantalla retroiluminada en color azul de 42x27mm para una legibilidad de 10 incluso de noche. En su pantalla, además de ver el tiempo de conversación y el estado de la batería, podrás ver quién te está llamando gracias a la función de identificación de llamadas siempre y cuando tengas este servicio contratado con tu operador telefónico.

FÁCIL DE USAR PARA PERSONAS MAYORES – Teléfono inalámbrico con teclado grande, botones separados y números muy legibles para que llamar sea realmente sencillo. Un teléfono altamente indicado para persona mayores o con pérdida de visión. Configura hasta 5 niveles de volumen de auricular y 6 de timbre de llamada (incluido silencio), ¡y personalízalo a tu gusto!

MEMORIZA 50 CONTACTOS EN SU AGENDA – Este teléfono fijo inalámbrico incorpora una agenda que permite guardar hasta 50 contactos para que te olvides de tener que recordar el teléfono al que quieres llamar.

UN ESPACIO MÁS ECOLÓGICO – El modo ECO que incorpora SPC GOSSIP 2 contribuye a que tengas un hogar “eco-friendly”. Promueve el ahorro del consumo energético y la optimización de la vida útil de su batería. No emitirá ninguna radiación cuando esté sobre la base y la reduce drásticamente si está en modo espera.

HASTA 4 TELÉFONOS INALÁMBRICOS EN LA MISMA RED – Gracias a la compatibilidad GAP, con una única toma de línea telefónica podrás tener hasta 4 teléfonos inalámbricos SPC GOSSIP 2 en diferentes estancias y conectados entre sí para hacer llamadas internas, conferencias a tres o transferir llamadas entre ellos.

Philips XL4901S/23 - Teléfono Fijo Inalámbrico, Pantalla 1,9'', Altavoz Integrado, Manos Libres, Identificador de Llamadas, Teclado Retroiluminado, Marcación Directa - Blanco (Compatible: ES, IT) € 44.99

€ 39.99 in stock 6 new from €39.99

1 used from €27.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRIVACIDAD AVANZADA: La lista negra restringe la recepción de llamadas de determinados números o que empiecen por determinados dígitos. Puedes bloquear cuatro grupos de números. Cada grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. Funciona cuando hay una llamada entrante que empieza por uno de estos números o que sea uno de los cuatro números exactos.

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS: A veces es bueno saber quién te llama antes de responder; nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea; además, philips presenta lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla; la instalación de este producto plug play está simplificada.

ENTRADAS CON DOS CAMPOS: Hoy en día la mayoría de las personas tiene varios números de contacto. Nuestra lista de contactos te facilita la gestión de los contactos de tu teléfono. Solo tienes que guardar dos números de teléfono en una selección de tres campos distintos para casa, trabajo o móvil.

AUMENTO DE VOLUMEN: Ahora puedes oír cada palabra y sonido con más intensidad y claridad. Ya no volverás a tener ninguna conversación malinterpretada. *La medición de esta magnitud se basa en el nivel de volumen mínimo en relación con el nivel de aumento máximo. Se recomienda a los usuarios no colocar el microteléfono cerca del oído al pulsar la función de aumento de volumen por primera vez.

ALTAVOZ INTEGRADO: Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

Alcatel F530 - Teléfono inalámbrico con bloqueo avanzado de llamadas, manos libres, gran pantalla retroiluminada, tonos de llamada VIP, 10 melodías de llamadas, blanco/azul, versión FR € 24.74

€ 24.10 in stock 1 new from €24.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todas tus funciones favoritas en un diseño elegante y moderno

Alcatel El F530 cuenta con tecnología manos libres de alta calidad para compartir comunicaciones cómodamente o continuar con sus negocios con total libertad.

El confort visual de una gran pantalla retroiluminada

Un gran directorio de 50 nombres y números para almacenar todos tus contactos

La función VIP para reconocer a las personas privilegiadas por el sonido del tono de llamada asociado a su número

