Los 30 mejores tela de saco por metros capaces: la mejor revisión sobre tela de saco por metros

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de tela de saco por metros?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ tela de saco por metros del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



TELA DE SACO ARPILLERA POR METROS COLOR NATURAL 100% YUTE, ancho 150cm (1 METRO) € 8.00 in stock 1 new from €8.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Tela de saco arpillera color natural. 100% Yute.

► Esta tela tradicional es ideal para realizar manualidades, decoraciones originales, hacer saquitos para regalos, confeccionar disfraces originales. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas.

► Ancho 150cm. Composición 100% Yute. Peso aproximado: 320gr/m2.

Kt KILOtela Tela Arpillera, Saco, Yute, Manualidades, Costura, Decoración, Jardinería, 50 cm Largo x 147 cm Ancho, Color Natural, Marrón ─ 0,5 Metro € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela indicada para manualidades de decoración y tapicería. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas. Al ser un tejido que mantiene la humedad cuando se moja se puede utilizar en jardinería

ADVERTENCIAS: Suelta pelusa, por lo que es recomendable utilizar protección respiratoria para trabajar durante períodos prolongados de tiempo

COMPOSICIÓN: 100% yute. Está compuesta por una fibra vegetal sacada del yute (planta tropical que se recoge en fajos, se limpia y se deja secar). Lo que quiere decir que es biodegradable

PESO APROXIMADO: 290 gr/m². Debido a su gran resistencia puede usarse para sacos y embalajes

MEDIDA DEL RETAL: 50 x 147 cm

ECOSTURA® Tela de Arpillera por 50cm, Saco, Yute, Manualidades, Costura, Color Natural. Se vende en una sola pieza de 1,47m de ancho | 1u = 1 retal de 50cm x 1,47m | 2u = 1 retal de 1m x 1,47m € 9.90 in stock 1 new from €9.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela para manualidades de decoración. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas. Suelta pelusa, por lo que es recomendable utilizar protección respiratoria para trabajar durante períodos prolongados de tiempo.

147 cm. de ancho.

Material 100% yute.

1u = 1 pieza de 50cm x 1,47m

2u = 1 pieza de 1m x 1,47m

Tela de Arpillera Natural. Tejido de Saco de Yute. Retal de 2,5 x 1,50 metros para Manualidades textiles, Costura o decoración. Set con Hilo de Yute y Agujas Saqueras para coser € 25.95 in stock 1 new from €25.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INCUYE HILO DE YUTE: 60 metros de cordón de yute artesanal marrón para decoración, jardín y manualidades. Alta calidad y resistente

INCLUYE AGUJAS SAQUERAS. Agujas romas de plástico de ojo grande para la costura de sacos, redes, arpillera, etc. Facilidad para enhebrar el hilo de yute de diferentes grosores o lanas. Punta no afilada para un uso seguro

ES 100% BIODEGRADABLE Y RECICLABLE: es una fibra textil que respeta el medio ambiente. Un buen aislante de la humedad en alfombras o telas para decorar tu casa READ Los 30 mejores Caja Con Llave capaces: la mejor revisión sobre Caja Con Llave

MLYY Telas por Metro Tela de Encaje para Vestido, por Metro, Tela Lavable Duradera sin Estiramiento, Vestido Personalizado/Ropa Interior/Enagua, Estilo rústico, 135 cm de Ancho € 3,186.50 in stock 1 new from €3,186.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tela de encaje】: tela de encaje vintage rectangular con un elegante patrón floral. Hilo que no se suelta fácilmente con un borde exquisito. Tejido de encaje de tacto suave a la vez cómodo y exquisito.

【Ancho】: 135 cm (53 pulgadas). Los pedidos de cantidades múltiples se enviarán en longitud continua.

【Decoración del hogar】: adecuado para coser vestidos de moda, vestidos de novia, camisas, faldas, chales, bufandas, fundas de almohada, manteles, cortinas, bolsos africanos, zapatos, decoración del hogar, fiestas, etc.

【Multipropósito】: la tela de encaje bordado le da un aspecto de granja a cualquier mesa. ¡La mejor opción para bodas elegantes, cenas románticas a la luz de las velas, despedidas de soltera, baby shower, decoración de interiores, fiestas de cumpleaños o uso diario!

【Fácil de limpiar】: esta tela también se puede lavar y secar a máquina, pero recomendamos encarecidamente lavarla a temperatura baja, o lavar a mano y secar al aire las telas para conservar mejor su calidad.

TELA DE SACO ARPILLERA POR METROS COLOR NATURAL 100% YUTE, ancho 150cm (5 METROS) € 31.25 in stock 1 new from €31.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Tela de saco arpillera color natural. 100% Yute.

► Esta tela tradicional es ideal para realizar manualidades, decoraciones originales, hacer saquitos para regalos, confeccionar disfraces originales. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas.

► Ancho 150cm. Composición 100% Yute. Peso aproximado: 320gr/m2.

ECOSTURA® Tela de Arpillera por Metros, Saco, Yute, Manualidades, Costura, Color Natural. Se vende en una sola pieza de 1,47m de ancho | 1u = 1 pieza de 1m x 1,47m | 2u = 1 pieza de 2m x 1,47m € 11.95 in stock 1 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela para manualidades de decoración. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas. Suelta pelusa, por lo que es recomendable utilizar protección respiratoria para trabajar durante períodos prolongados de tiempo.

Material 100% yute.

Peso aproximado: 290 gr/m².

Largo 1m, Ancho 1,47m.

1u = 1 pieza de 1m x 1,47m

Tela de arpillera, tela yute, tela de saco, tela de manualidades, tela de decoración, telas por metros, 1 metro x 150 cms € 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela de arpillera, saco o yute, las 3 formas de decribir el producto es correcto. L'arpillera es un tejido, que se teje con toda una serie de productos regenerados, que dan el resultado de este tejido rustico. Aplica esta tela para todo tipo de manualidades, o labores. Para forrar, tapizar, o para pequeños detalles, como bolsas de obsequios que se reparten en bodas o comuniones. Ancho de la tela: 150 cms

LAS TELAS ... Tejido de Arpillera por Metros, Ancho 1,50 Mtrs. 1Mtr. € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LA TIENDA DE LAS TELAS.

Tela de arpillera color natural también conocida como tela de saco o tela de yute es un tejido natural sin ningún tipo de tratamiento, 100% algodón. Tela con cuerpo y de aspecto rústico. Perfecto para manualidades y decoración.

Composición: 100% yute. Medida: Ancho 1 Mtr. Lavado: Delicado o a mano.

Este tejido se vende de metro en metro, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 1,50 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LA TIENDA DE LAS TELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

BricoLoco.com Tela arpillera 100% yute. 5x1,5 mts. Para decoración rústica, mantel, camino de mesa, cortinas, bolsa, saco. Tapizar, costura, tejer, manualidades. Por metros o rollo. (5x1,5 mts.) € 44.99 in stock 1 new from €44.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✂️ ️ Tejido natural de gran calidad fabricado en 100% yute. Material resistente y transpirable de gran gramaje 290 grs./m2, en color natural. Es un tejido 100 % orgánico y natural, con lo que es totalmente biodegradable, acorde con nuestro compromiso de mejorar nuestro comportamiento ambiental.

✂️ ️ Con este tejido natural de aspecto rústico, podrás crear multitud de accesorios para la decoración en casa, ceremonias o catering, cosiendo sacos, manteles, caminos, lazos, estores, cortinas….. ¡¡¡ LO QUE SE TE OCURRA !!! También podrás tapizar cojines o asientos creando un ambiente rural y rústico.

✂️ ️ Puedes utilizarla para tus manualidades y trabajos de artesanía. Sobre su superficie podrás coser, realizar bordados y pinturas. No necesita una adhesivo especial, se pega bien con barritas de cola termofusible. Se corta fácilmente con tijeras. Con esta tela podrás, por ejemplo, darle una segunda vida a cajas, latas y botes vacíos, forrándolos y haciendo bonitos botes de lapiceros, lámparas… o lo que tu imaginación visualice.

✂️ ️ En BricoLoco.com disponemos de una gran variedad de telas y cuerdas para decoración y manualidades, tanto por metros como en rollos completos. ¡¡¡ CONSÚLTANOS !!!

❗Lavar a mano. No usar lejía. Limpieza en seco. Planchar a temperatura baja. No usar secadora.

Tela de arpillera, tela yute, tela de saco, COLOR CRUDO,tela de manualidades, tela de decoración, telas por metros, 1 metro x 150 cms € 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela de arpillera, saco o yute, las 3 formas de decribir el producto es correcto. L'arpillera es un tejido, que se teje con toda una serie de productos regenerados, que dan el resultado de este tejido rustico. Aplica esta tela para todo tipo de manualidades, o labores. Para forrar, tapizar, o para pequeños detalles, como bolsas de obsequios que se reparten en bodas o comuniones. Ancho de la tela: 150 cms

TELA ARPILLERA COLOR VERDE CAZA 100% YUTE – ANCHO 150 CENTÍMETROS (1 METRO) € 8.30 in stock 1 new from €8.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Tela Arpillera teñida 100% de yute.

► Tejido natural para la confección de manualidades y decoración.

► Por ser natural, el yute es una sustancia reciclable y respetuosa con el medioambiente.

► Ancho: 150 centímetros. Peso aproximado: 300 gr/m2

Rollo de Arpillera Natural Tela por Metros de Arpillera Para Manualidades Textiles, Decoraciones - Ancho 150cm(Color:Style2) € 18.11 in stock 1 new from €18.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% fibra natural de yute arpillera – tejido de buena calidad de aproximadamente 150cm de ancho.

Paño natural de yute, tejido regular, textura clara, buena resistencia, firmeza y no es fácil de rasgar.

La tela de lino ecológica crea un efecto simple en artesanía.

Tela indicada para manualidades de decoración. Sobre su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas.

Corte a pedido – cortaremos su cantidad en una sola pieza de un rollo.

MLYY Telas por Metro Tela de Encaje para Vestido de Novia, Tul de Costura para decoración de habitación Interior de Fiesta de cumpleaños, tapetes para Ropa, Camisas, Faldas, chales, confección € 698.87 in stock 1 new from €698.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tela de encaje】: tela de encaje vintage rectangular con un elegante patrón floral. Hilo que no se suelta fácilmente con un borde exquisito. Tejido de encaje de tacto suave a la vez cómodo y exquisito.

【Ancho】: 135 cm (53 pulgadas). Los pedidos de cantidades múltiples se enviarán en longitud continua.

【Decoración del hogar】: adecuado para coser vestidos de moda, vestidos de novia, camisas, faldas, chales, bufandas, fundas de almohada, manteles, cortinas, bolsos africanos, zapatos, decoración del hogar, fiestas, etc.

【Multipropósito】: la tela de encaje bordado le da un aspecto de granja a cualquier mesa. ¡La mejor opción para bodas elegantes, cenas románticas a la luz de las velas, despedidas de soltera, baby shower, decoración de interiores, fiestas de cumpleaños o uso diario!

【Fácil de limpiar】: esta tela también se puede lavar y secar a máquina, pero recomendamos encarecidamente lavarla a temperatura baja, o lavar a mano y secar al aire las telas para conservar mejor su calidad.

Tela de Loneta por Metros, Half Panamá Hilo Tintado, Algodón Ecológico, Fibras Recicladas, Tapizar Cojines, Tapicería Sillas, Manteles, Cortinas, Bolsos, Ancho 280, Rayas de 5 cm, Granate, Crudo € 16.90 in stock 1 new from €16.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm. Las telas doble ancho se utilizan generalmente para el alto de las cortinas, el largo de las colchas y el largo de las mantelerías. El sentido de las rayas es vertical respecto el alto (o ancho) de la tela

COMPOSICIÓN: 85% algodón, 15% poliéster reciclado

PESO APROXIMADO: 220 gr/m². El GRAMAJE mide el grosor del tejido, es decir, el espesor o peso en gramos del tejido que depende del número de hilos (tramado y urdimbre del tejido) por metro cuadrado. Esta loneta se puede utilizar para tapizar muebles de uso moderado

VENDIDO POR METRO: Introduzca el total de metros. Ejemplos: 2 Uds.=2 m, 3 Uds.=3 m. 4 Uds.=4 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 m. Se servirá la tela en una única pieza READ Los 30 mejores Pintura En Spray capaces: la mejor revisión sobre Pintura En Spray

TEJIDO DE SEDA TAFETÁN CON LENTEJUELAS SERIE GHANDARA ANCHO 150 cm POR METRO (BURDEOS, 1 METRO) € 15.80 in stock 1 new from €15.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Tela de seda tafetán de color Burdeos bordada con lentejuelas en motivo de flores y cenefa de filigranas sobre un borde.

► Esta tela de seda bordada con adornos de lentejuelas es ideal para confeccionar trajes con elegancia, faldas estilo sari con volumen y brillo o trajes de carnaval dispuestos al vuelo, la danza y el movimiento.

► Textura sedosa y aprestada con caída de pliegues quebrados.

► Composición 99% Poliéster, 1% PET. Peso aproximado: 205gr/m2. Ancho: 150cm.

GADETEX Telas por metro loneta (Dogs Gris, 0,50 x 2,80 m) € 3.80 in stock 1 new from €3.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPORTANTE: 1 unidad son 0,50 x 2,80 metros de ancho. Si necesita 1 o más unidades, introduzca el total de unidades y le enviaremos la tela en una pieza sin cortes. Ejemplos: 2 Uds = 1,00 mts, 3 Uds. = 1,50 mts. Y así sucesivamente, siempre con ancho de 2,80 mts. Tambien disponible en rollos de 30 metros.

✅Loneta estampada por metros, para confeccionar foulares para sofá cojines, manteles de tela, fundas nórdicas, bolsos, cortinas

✅Composición: 50 % Alg. 50 % Pol. Ancho 2,80 metros

✅Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

✅Fabricado íntegramente en España, composición 50% Poliéster 50% Algodón , Certificado Standard 100 de OEKO TEX que verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

Tela de arpillera (gruesa) 13 cm de ancho. Se vende por metros. € 9.95 in stock 3 new from €4.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra tela está fabricada en 100 % arpillera.

100% arpillera.

137 cm ancho.

-

Color: liso.

Akozon Tela Saco por Metros, Vintage Nature Hessian Yute Arpillera Ribbon Table Runner Crafts Chair Christmas Wedding Party(Los 30x500cm) € 23.92 in stock 2 new from €23.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El camino de mesa está adoptado con un material de tela de arpillera de arpillera de calidad, no tóxico y seguro de usar

El camino de mesa está adoptado con un material de tela de arpillera de arpillera de calidad, no tóxico y seguro de usar

Color lino natural, estilo rústico vintage, decoración especial de la mesa del hogar. Todos los bordes están cosidos para evitar que se deshilachen

Arpillera natural de buena calidad, ideal para muchos tipos de manualidades, bolsos, sacos, telas y tapicería.

Camino de mesa ideal para decoración de bodas, decoración de festivales, decoración de fiestas, etc.

GADETEX Loneta lisa por metros Telas por metro loneta (0,50 x 2,80 m, Tejido loneta Lisa Nº 103 Blanco) € 5.00 in stock 1 new from €5.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPORTANTE: 1 unidad son 0,50 x 2,80 metros de ancho. Si necesita 1 o más unidades, introduzca el total de unidades y le enviaremos la tela en una pieza sin cortes. Ejemplos: 2 Uds = 1,00 mts, 3 Uds. = 1,50 mts. Y así sucesivamente, siempre con ancho de 2,80 mts. Tambien disponible en rollos de 30 metros.

✅Loneta por metros, para confeccionar foulares para sofá cojines, manteles de tela, fundas nórdicas, bolsos, cortinas

✅Composición: 70 % Alg. 30 % Pol. Ancho 2,80 metros

✅Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

✅Fabricado íntegramente en España, Certificado Standard 100 de OEKO TEX que verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

Amilian - Tela de algodón por metro, paquete de tela: de aprox. 160 x 50 cm, para coser, hacer patchwork, de algodón 100 %, tela de costura, diseño de estrellas, blanco (A3) € 2.19 in stock 1 new from €2.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela de algodón de alta calidad, de tamaño 160 x 50 cm (puede haber una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual). Material de alta calidad, tela de algodón puro 100 %, fabricada en la UE. Perfecta para proyectos de costura, manualidades y patchwork. La calidad es muy buena. La tela no es ni demasiado suave, ni rugosa ni demasiado gruesa, y se puede trabajar muy bien. Ideal para aficionados, profesionales, principiantes y proyectos para principiantes. La tela se puede cortar y coser fácilmente con tijeras y una máquina de coser respectivamente.

Úsala para coser un cojín térmico con relleno de escanda o huesos de cereza para calentarlo en el microondas. La tela está bien hecha y tiene colores llamativos y sólidos. O compra esta tela para coser una almohada larga para la cuna. Tienes infinitas posibilidades.

Descubre una tela que es preciosa, ideal para la costura, hacer patchwork y apliques. Los colores y los diseños están muy bien conjuntados. ¿Quieres coser una alfombra para niños, una guirnalda de banderines, una funda de almohada, un cojín de lactancia o tal vez una tienda de campaña tipi para niños? Este paquete de tela es la solución perfecta e ideal para tus proyectos de costura. Es una tela de algodón 100 % muy bonita y fina.

Ideal para proyectos artísticos y manualidades como el patchwork. Perfecto para figuras o disfraces, bolsos pequeños, manteles, decoraciones, ropa de cama infantil, carteras, vestidos para muñecas y también para muchas manualidades y proyectos de costura. O como kit de costura para niños. ¿O tus hijos tienen máquina de coser y les encantan las manualidades? Este kit también es un regalo perfecto.

Consejos de lavado: Se puede lavar a máquina hasta 30 ºC, no usar lejía, lavar con colores similares, no secar en secadora, no lavar en seco.

Tela de Lino y Algodón para Manualidades, Vendido por metro (#3) € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: fibra orgánica, fácil de cortar y coser.

Tamaño: 99 cm de largo x 150 cm de ancho.

Note: este tejido se vende por metro. Usted puede comprar más de un metro mediante la adición de la cantidad. Ancho es fija; por ejemplo, si usted compra de 200 cm, le enviaremos 200 cm x 150 cm

Uso: para bricolaje, como mantel, manteles, cortinas, fondo de fotos, decoración del hogar.

Imported from china.

Tela de Arpillera Decoración Vintage Mantel de Bricolaje Hecho a Mano Tela de Saco, 150 cm de Ancho (vendido Por Metro) € 18.34 in stock 1 new from €18.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los materiales naturales, dispuestos en un patrón regular por una máquina altamente compacta, son hermosos y fuertes.

Estilo decorativo vintage: 100% puro yute natural, respetuoso con el medio ambiente y transpirable. La tela del yute moderno le ofrece innumerables posibilidades decorativas.

Una opción popular para los amantes de la artesanía: agregue un efecto rústico a sus artesanías con este material de arpillera. Fácil de cortar y decorar, usar para crear collages o agregar a las pantallas. Puede agregar textura a proyectos de artesanía.

Adecuado para regalos pequeños de bricolaje, bolsas de almacenamiento, decoración de tela de mesa, alfombras, cojines, bolsas de mano, decoración de la tienda, etc.

Nuestros tejidos de lino natural están disponibles en tamaños de 100 * 150 cm, el tamaño más utilizado para una amplia gama de sitios. Todos los pedidos a más de un metro se enviarán en longitudes continuas.

Auténtico Lino Ecológico BASIC - Tela de lino natural y pura - Por metro (Piedra) € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Auténtico Lino Ecológico BASIC - Tela de lino natural y pura - 100% natural

Tela de lino natural, suave, ligera, puro, tejido perfecto para la confección de ropa

Perfecto para mantelerías, ropa, muebles para el hogar y mucho más

Ancho: 135-138 cm | Peso: 250 gr/m ² (360 gr/m) Encogimiento en la trama aprox. entre 1-2%, y en la urdimbre aprox. entre 2-4% (tela prelavada industrialmente)

El precio es por 1 metro lineal (por ejemplo: cantidad 2 = 2m). La cantidad adquirida se entrega en 1 pieza. Si usted lo solicita, le podemos enviar una muestra gratuita.

Kt KILOtela Tela Tapicería por Metros, Jacquard Gobelino, Tapizar Silla, Cojines, Sofá, Resistente, Ancho 280 cm, Largo a Elección de 50 en 50 cm, Cuadros Pequeños, Multicolor, Beige € 9.50 in stock 1 new from €9.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de gobelino indicada para confeccionar foulares para sofá, tapizar sillas, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm. Tela de jacquard para tapizar doble ancho

COMPOSICIÓN: 60% algodón, 40% poliéster. Fabricado en España y certificado Standard 100 by OEKO-TEX, etiqueta ecológica más utilizada en el mundo para garantizar que los productos textiles etiquetados han sido analizados ante más de 300 sustancias nocivas

PESO APROXIMADO: 320 gr/m². Tela muy resistente para tapizar sillas y muebles

MEDIDA DE CORTE: Esta tela para tapizar se vende por metros, pero en múltiples de 50 cm. Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 m. Se servirá la tela en una única pieza READ Los 30 mejores Manteles Antimanchas Rectangular capaces: la mejor revisión sobre Manteles Antimanchas Rectangular

HEKO PANELS Tela por Metros para Tapizar Sillas Sofas y Cojines - 100% Poliéster Resistente al Desgarre - Telas por Metro - Marrón Moca € 13.50 in stock 2 new from €12.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capri es una tela fina hecha de poliéster grueso. Es extremadamente duradero y flexible, gracias a lo cual mantendrá su hermoso color durante mucho tiempo. El material es agradable al tacto, no crea pelusa y no es elástico

La tela es muy fácil de trabajar, es fácil de cortar y coser, lo que la hace amigable para quienes comienzan su aventura con la costura. Extremadamente agradable y delicado al tacto, gracias a lo cual tiene muchas aplicaciones. Es una excelente opción para el acabado de muebles tapizados, así como para tapizar un rincón, sofá, sillón o silla

La tela es por metros, por ejemplo, una pieza = 1 m x 1,45 m, 5 piezas = 5 m x 1,45 m, etc. Nuestras telas se cortan de un rollo de tela. Al pedir varias piezas de un color, le enviaremos la longitud continua

Para conservar los colores y la calidad de la tela por más tiempo, límpiela solo con limpiadores suaves para tapicería. No se debe limpiar ni planchar en húmedo

Composición: 100% poliéster, peso: 260 g / m2, ancho rollo 145 cm. ¡Los colores pueden verse ligeramente diferentes en algunas pantallas! El material está cuidadosamente doblado y empaquetado para que no se arrugue durante el transporte

Ainsberry Fabrics Tela de arpillera de yute, 100 cm de ancho, se vende por metros, ideal para tapicería y manualidades € 5.83

€ 4.12 in stock 1 new from €4.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela 100 % de arpillera de yute.

Ancho:100 cm.

Producto suministrado por Ainsberry Fabrics.

Composición:100 % yute.

Varias cantidades se suministrarán como una pieza continua.

IPEA Tela de Yute Dimensiones 140 x 120 cm - Producto Made in Italy - Tejido de Fibras Naturales - Tejido para Tapicería, Decoraciones, Complementos, Fiestas - Arpillera Yute - Color Natural € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: tela de yute auténtica en color natural de 140 x 120 cm.

Detalles: tejido de yute compuesto por fibras naturales que puede utilizarse para decoración de eventos y bodas, complementos de decoración para el hogar y para el exterior, ropa, accesorios, bolsos, tapicería, calzado, transporte y trabajos de bricolaje en general.

Tamaño: 140 x 120 cm. Grosor: 2 mm. Peso: 0,5 kg.

Material: yute auténtico. 100% natural.

Características: producto natural, ecológico, versátil, utilizado en diferentes sectores de decoración a la moda. Producto 100 % fabricado en Italia.

Tela Arpillera Rollo, 10M*30CM Tela Yute, Natural Camino de Mesa Arpillera, Camino de Mesa Tela Arpillera Vintage, Boda Fiestas Eventos Decoración de Mesa € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD: El tela arpillera rollo está hecho de arpillera natural de alta calidad, fuerte y duradera, no es fácil de romper, reutilizable y versátil, buen material para hacer decoraciones.

FÁCIL DE USAR: Puede usarse tela arpillera como un corredor de mesa, tapete de juego de té, toalla de cocina o materiales de bricolaje.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES: Camino de mesa arpillera gracias al estilo natural y sencillo del camino de mesa, tiene una alta adaptabilidad, perfecto para bodas con temática de época, en graneros, bosque, con ese toque antiguo y chic.

PROTECCIÓN NATURAL: La tela de saco es adecuada para decorar pequeños objetos frágiles, como vasos y jarrones de vidrio. La cinta de arpillera puede protegerlos bien como protección natural.

ESPECIFICACIONES: Tela yute longitud 10m, ancho 30cm.

Confección Saymi Metraje 2,50 MTS. Tejido arpillera, Color Natural, con Ancho 1,45 MTS. € 16.30 in stock 1 new from €16.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 100 % yute

Medida: ancho de pieza 1,45 mts.

Lavado: tratamientos delicados

IMPORTANTE: 1 unidad son 2,5 metros lineales x 1,45 metros de ancho rollo.

