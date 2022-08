Inicio » Electrónica Los 30 mejores Tarjeta Sim Datos capaces: la mejor revisión sobre Tarjeta Sim Datos Electrónica Los 30 mejores Tarjeta Sim Datos capaces: la mejor revisión sobre Tarjeta Sim Datos 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Tarjeta Sim Datos?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Tarjeta Sim Datos del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Tarjeta SIM Multiformato PREPAGO con 5€gratis o con PAGO POR USO y 500MB/mesGRATIS | para Móviles, Alarmas, Relojes, localizadores... | GSM-2G/3G/4G | llamadas | SMSs | datos € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Tarjeta SIM SIN cuotas fijas mensuales NI permanencia y cobertura VODAFONE (2G/3G/4G). Permite tanto LLAMADAS como SMS como DATOS (ver costes en imágenes). En opción, también se puede contratar TARIFA PLANA (5GB/mes+llamadas ILIMITADAS por 6,90€/mes) o prepago normal/manual.

✅ Esta Tarjeta SIM es especialmente recomendada para ALARMAS sin cuotas, localizadores , rastreadores o todo tipo de dispositivos similares que requieran de una tarjeta SIM. Se envía inactiva con instrucciones para su activación). Tiene el PIN intacto, es decir, no está desactivado o eliminado.

✅ 5€ de saldo gratuito al activarla en modo PREPAGO. MUY recomendable activar el PAGO POR USO (requiere cuenta bancaria) para evitar que se quede INACTIVA por falta de recarga. También te ofrecemos la opción de contratar TARIFA PLANA de 5GB/mes+llamadas ILIMITADAS por 6,9€/mes.

✅ Esta tarjeta SIM utiliza la cobertura de VODAFONE, que cubre el 99,15% de la población. Y tiene TRIPLE formato: NORMAL o ESTANDAR 2FF + MicroSIM 3FF + NanoSIM 4FF, para que puedas usar el formato que sea más conveniente para tu dispositivo.

✅ ¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!! Según la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, para activar cualquier tarjeta prepago es necesario facilitar una copia de NIF, NIE, CIF o Pasaporte que identifique al usuario/a. No podemos activar ninguna tarjeta prepago sin identificar previamente a su usuario/a ya que somos Distribuidores Oficiales de Operador.

Tarjeta SIM de EE. UU. T-Mobile 15 días Tarjeta SIM prepaga Ilimitado 4G datos de Internet, llamadas, textos US T-Mobile cobertura de red en Estados Unidos a nivel nacional € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llamadas ilimitadas, mensajes de texto dentro de los Estados Unidos. Hawái incluye cobertura de T-Mobile (sin llamadas internacionales ni SMS)

Vaya al sitio web de T-mobile y busque "bring-your-own-phone" para verificar la compatibilidad de su dispositivo antes de comprar. Tenga en cuenta que NO somos responsables de dispositivos no compatibles.

Orange Spain - Tarjeta SIM Prepago 20GB en España| 5€ de saldo | 5.000 Minutos Nacionales | 50 Minutos internacionales | Activación Online Solo en www.marcopolomobile.com € 15.00 in stock 1 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TARJETA SIM DE PREPAGO – Aprovecha de 20GB en España con extra 5€ de saldo y 7GB de Roaming en Europa (Tarifa Mundo-10).

ACTIVACIÓN ONLINE - Introduce el número móvil e identifícate en nuestro portal www.marcopolomobile.com con un pasaporte o DNI y ya podrás utilizar la SIM en tu teléfono móvil. Plazo de activación 3 meses.

LLAMADAS GRATUITAS - Llamadas nacionales ilimitadas (5.000 min.), además de 3.000 minutos de llamadas Mundo a Mundo desde España. También podrás disfrutar de 50 minutos para llamar a EEUU, Canadá, y fijos y móviles de Europa.

28 DÍAS DE VALIDEZ - Aprovecha 28 días completos desde la fecha de la activación o la renovación del plan.

Los datos de tarifas se pueden cambiar a discreción del operador. Toda la información sobre la tarifa www.simmundo.es READ Los 30 mejores Ofertas Del Dia Flash capaces: la mejor revisión sobre Ofertas Del Dia Flash

USA SIM T-Mobile 9 días, Datos a Alta Velocidad/Llamadas/Mensajes Ilimitados, Tarjeta SIM de Red T-Mobile para EE.UU € 36.88 in stock 1 new from €36.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Válido para 9 días después de la activación. Velocidad alta de datos ilimitados reales a 4G/LTE en cobertura de la Red T-Mobile USA.

Está autorizado por T-Mobile de EE. UU. T-Mobile tarjeta SIM original, producto local de EE. UU.

Llamadas ilimitadas, mensajes de texto dentro de los Estados Unidos. Hawái incluye cobertura de T-Mobile (sin llamadas internacionales ni SMS)

Formato triple de tarVaya al sitio web de T-mobile y busque "bring-your-own-phone" para verificar la compatibilidad de su dispositivo antes de comprar. Tenga en cuenta que NO somos responsables de dispositivos no compatibles.jeta SIM: Estándar/ Micro/ Nano. Compatible con teléfonos GSM desbloqueados. Compatibles con 4G LTE Banda 2, Banda 4 y Banda 12.

La activación podría necesitar hasta 24 horas. Por favor, envíe la solicitud online con 2 días de antelación. Su tarjeta SIM se activará en la fecha solicitada programada (zona horaria central de Norteamérica).

Tarjeta sim prepago Solo Datos 120 GB de Internet Cobertura 4G (120 GB de Internet) € 37.00 in stock 1 new from €37.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duración y renovación Bono válido durante 28 días desde la activación y autorrenovable siempre que se disponga de saldo.

Si se superan los 120GB Si superas los 120GB de la tarifa, se baja la velocidad a 16Kbps para que sigas navegando sin coste hasta un máximo de 2,5GB más. Si superas los 2,5GB adicionales, no podrás navegar hasta la siguiente renovación.

Permanencia Esta tarifa no tiene permanencia.

Servicios no incluidos Esta tarifa es solo para usar internet, no podrás enviar o recibir llamadas ni SMS. Tampoco permite el roaming fuera de España, ni de voz ni de datos.

Datos: 120GB a velocidad 4G

Orange Spain - Tarjeta SIM Prepago 50GB en España| 5.000 Minutos Nacionales | 50 Minutos internacionales | Activación Online Solo en marcopolomobile .com € 17.50 in stock 2 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TARJETA SIM DE PREPAGO – Aprovecha de 50 GB en España y 10 GB de Roaming en Europa (Tarifa Mundo-15 sin saldo adicional).

ACTIVACIÓN ONLINE - Introduce el número móvil e identifícate en nuestro portal, www.marcopolomobile.com, y ya podrás utilizar la SIM en tu teléfono móvil. Plazo de activación 3 meses.

LLAMADAS - Llamadas nacionales ilimitadas (5.000 min.), además de 3.000 minutos de llamadas Mundo a Mundo desde España. También podrás disfrutar de 50 minutos para llamar a EEUU, Canadá, y fijos y móviles de Europa.

28 DÍAS DE VALIDEZ - Aprovecha 28 días completos desde la fecha de la activación o la renovación del plan.

Los datos de tarifas se pueden cambiar a discreción del operador. Toda la información sobre la tarifa www.simmundo.es

Vodafone Prepago 35GB + llamadas ilimitadas nacionales Roaming Europa y EEUU € 20.00 in stock 1 new from €20.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1

Tarjeta SIM con 5€Gratis o 500MB/mesGRATIS, Multiformato y va con el Pin=borrado/deshabilitado | para Alarmas, Relojes, localizadores, etc | GSM-2G/3G/4G | Llamadas | SMSs | Datos € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Tarjeta SIM SIN cuotas fijas mensuales NI permanencia y cobertura VODAFONE (2G/3G/4G). Permite tanto LLAMADAS como SMS como DATOS (ver costes en imágenes). En opción, también se puede contratar TARIFA PLANA (5GB/mes+llamadas ILIMITADAS por 6,90€/mes) o prepago normal/manual.

✅ Esta Tarjeta SIM es especialmente recomendada para ALARMAS sin cuotas, localizadores , rastreadores o todo tipo de dispositivos similares que requieran de una tarjeta SIM sin PIN: por eso la enviamos con el PIN rascado/eliminado/borrado para que no tengas que hacerlo tú y puedas ponerla en tu dispositivo tras su activación (se envía inactiva con instrucciones para su activación). Esto no quiere decir que sea una tarjeta usada (no tendría sentido) sino que hemos rascado/quitado su PIN.

✅ 5€ de saldo gratuito al activarla en modalidad PREPAGO. MUY recomendable activar la opción del PAGO POR USO para evitar que se quede INACTIVA por falta de recarga. Esta opción no tiene coste fijo. Sólo pagas lo que consumes, NADA MÁS. Y tienes 500MB/mes GRATIS. También te ofrecemos la opción de contratar TARIFA PLANA de 5GB/mes+llamadas ILIMITADAS por 6,9€/mes.

✅ Esta tarjeta SIM utiliza la cobertura de VODAFONE, que cubre el 99,15% de la población. Y tiene TRIPLE formato: NORMAL o ESTANDAR 2FF + MicroSIM 3FF + NanoSIM 4FF, para que puedas usar el formato que sea más conveniente para tu dispositivo.

✅ ¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!! Según la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, para activar cualquier tarjeta prepago es necesario facilitar un NIF, NIE, CIF o Pasaporte que identifique al usuario/a. Por ello, será necesario que nos envies una copia del mismo. No podemos activar ninguna tarjeta prepago sin identificar previamente a su usuario/a ya que somos Distribuidores Oficiales de Operador.

Tarjeta sim Prepago 10€ de saldo (Lebara) € 11.00 in stock 1 new from €11.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta sim de prepago con 10€ de saldo

Tarifa por defecto todo incluido 10 por valor total de saldo

Oferta tarifas hasta 28 de febrero

La sim se activa en 24-48 horas desde la solicitud de activacion

Activacion obligatoria Según la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes publicas de comunicaciones, para activar cualquier tarjeta prepago es necesario facilitar un DNI NIE o Pasaporte para identificar [email protected] No podemos activar ninguna tarjeta prepago sin identificar previamente a su [email protected]

DROAM SIM de Datos prepago para Europa y América del Norte - Multicarrier 2GB € 24.50 in stock 1 new from €24.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Saldo inicial de 2GB

Velocidades más rápidas 3G, 4G, 5G

Múltiples operadores de red en la mayoría de los países

Recarga en tiempo real

Recarga automática para acceso ilimitado

100Gb + Llamadas Ilimitadas Tarjeta SIM/Micro/Nano de Prepago Orange Mundo 20.Roaming Europa INCLUÍDO!…… € 18.00 in stock 1 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TARJETA SIM DE PREPAGO – Con 100GB + Llamadas Ilimitadas

ACTIVACIÓN ONLINE -https://topsim.es/index.php/activar-prepago/

Los datos de tarifas se pueden cambiar a discreción del operador. Toda la información sobre la tarifa www.simmundo.es

TravSIM Tarjeta SIM de prepago para Estados Unidos | 6GB de Datos móviles con Velocidad 4G/5G. Llamadas y Mensajes de Texto ilimitados en Estados Unidos. Válido Durante 30 días. € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tarjeta SIM de prepago de Estados Unidos ofrece 6 GB de datos móviles. Puedes utilizar los datos de tu tarjeta SIM de Estados Unidos. en los 50 estados y Puerto Rico a velocidades 4G/5G.

Puedes hacer llamadas y enviar mensajes de texto ilimitados a Estados Unidos, Alemania y más de 65 países con nuestra tarjeta SIM estadounidense. Las llamadas realizadas a su número de teléfono americano son gratuitas

Se incluyen los tamaños de tarjeta SIM estándar, micro y nano. La tarjeta SIM USA funciona en dispositivos IOS y Android.

El plan de nuestra tarjeta SIM americana es válido durante 30 días.

La tarjeta SIM de Estados Unidos es 100% de prepago. No hay contrato. No hay gastos de activación. El servicio de atención al cliente multilingüe (inglés, alemán y francés) está disponible los días laborables. Asegúrese de que su terminal (smartphone, router) puede cubrir las frecuencias utilizadas por los operadores de red en Estados Unidos. Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros con el número IMEI de tu dispositivo y podremos comprobarlo por ti.

travSIM - Tarjeta SIM de USA (Tarjeta SIM de Lycamobile) Válida por 30 Días - Datos Móviles de 15GB 3G 4G LTE - Estados Unidos Tarjeta SIM Lycamobile de US (Llamadas Locales e Internacionales) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta SIM prepago de EE. UU. con 15 GB de datos móviles para usar en los Estados Unidos, válida por 30 días en los EE. UU. Tether / Hotspot no permitido.

La tarjeta SIM viene con minutos y mensajes locales ilimitados en los Estados Unidos de América, incluye llamadas internacionales a más de 75 países.

Compatible con dispositivos iOS y Android desbloqueados con SIM. Al visitar parques nacionales / Gran Cañón, es posible que no tenga una señal óptima. Consulte su cobertura aquí (https://www.lycamobile.us/en/coverage-map/) antes de las visitas.

Si desea recargar el plan, envíe una solicitud de recarga al menos 2 días antes de que expire la SIM >> https://www.travsim.com/charge.

Si tiene alguna pregunta / consulta / inquietud, nuestro servicio de atención al cliente (con fluidez en Inglés, Alemán y Francés) está siempre disponible de Lunes a Viernes para ayudarlo.

travSIM – AT&T EE.UU. Tarjeta SIM 10 Días - 22GB 3G 4G LTE Datos Móviles con Llamadas y Textos Ilimitados - Tarjeta SIM AT&T EE.UU. Estados Unidos (También Funciona en Canadá y México) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 22 GB de datos móviles para uso en los Estados Unidos, Canadá o México, incluyendo llamadas locales ilimitadas y SMS, llamadas y textos entre los países designados. El plan es válido durante 10 días a partir del día de la activación.

Modo de atado / hotspot no disponible. Compatible con todos los dispositivos desbloqueados por SIM como Smartphones, iPads, iPhones, Tablets, USB dongle sticks y Laptops. Cuando visite parques nacionales / Montmorency Falls / Grand Canyon, es posible que no tenga una cobertura óptima. Verifique su cobertura aquí (https://www.att.com/maps/wireless-coverage.html) antes de las visitas.

La tarjeta SIM es válida durante 90 días a partir del día de la activación, si desea recargar el plan, envíe una solicitud de recarga al menos 2 días antes de que la tarjeta SIM caduque >> https://www.travsim.com/charge

Envíenos una solicitud de activación al menos 2 - 3 días antes de su salida, siempre asegúrese de que su fecha de activación se corresponde con su fecha de salida, de tal manera que pueda disfrutar de toda la experiencia de su tarjeta SIM >> https://www.travsim.com/activation/

Si tiene alguna pregunta, duda o duda, nuestro servicio de atención al cliente (habla inglés, alemán y francés) está siempre disponible de lunes a sábado de 7.00 a 23.00 CET para ayudarle. READ Los 30 mejores Beyerdynamic Dt 990 Pro capaces: la mejor revisión sobre Beyerdynamic Dt 990 Pro

travSIM - Tarjeta SIM de USA (Tarjeta SIM de AT&T) Válida por 30 Días - Ilimitados* Datos Móviles 3G 4G LTE - Estados Unidos Tarjeta SIM AT&T de US (También Funciona en Canadá y México) € 66.99 in stock 1 new from €66.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta SIM prepago de EE. UU. con datos móviles ilimitados* para uso en Estados Unidos, Canadá o México, válida por 30 días en los EE. UU. Después de consumir 22 GB, es posible que se reduzca la velocidad. Tether / Hotspot no permitido.

La tarjeta SIM viene con minutos y mensajes locales ilimitados en los Estados Unidos de América, Canadá o México.

Compatible con dispositivos iOS y Android desbloqueados con SIM. Al visitar parques nacionales / Montmorency Falls / Gran Cañón es posible que no tenga una señal óptima. Consulte su cobertura aquí (https://www.att.com/maps/wireless-coverage.html?source) antes de las visitas.

Si desea recargar el plan, envíe una solicitud de recarga al menos 2 días antes de que expire la SIM >> https://www.travsim.com/charge.

Si tiene alguna pregunta / consulta / inquietud, nuestro servicio de atención al cliente (con fluidez en Inglés, Alemán y Francés) está siempre disponible de Lunes a Viernes para ayudarlo.

Tarjeta SIM AT&T de EE. UU., Canadá, México|Datos de Alta Velocidad ilimitados/Llamadas/Textos|Tarjeta SIM ATT EE. UU., Estados Unidos, CA, Canadá, México|Solo se Adapta a iPhone y píxeles (21 días) € 50.09 in stock 1 new from €50.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Distribuidor autorizado por AT&T de Estados Unidos. Tarjeta SIM original de AT&T, producto local.

Llamadas, mensajes de texto en Estados Unidos, Canadá y México en todo el país. Hawaii incluye cobertura AT&T

Válido durante 21 días después de la activación. Datos de alta velocidad verdaderos ilimitados a velocidad 4G/LTE en ATT Network Norteamérica.

Estándar / Micro/ Nano todos los tamaños SIM tricortados. Compatible con teléfonos GSM desbloqueados compatibles con LTE Band 2, 4, 12. Solo compatible con iPhone y Pixel

La activación puede tardar hasta 24 horas. Envía la solicitud con 3 días de antelación. Y nuestra tarjeta SIM se activará en la fecha solicitada programada (zona horaria central de América del Norte).

Vodafone Prepaid CallYa Allnet Flat M - Tarjeta SIM sin Contrato I (Incluye 6 GB de Volumen de Datos y Fondos de Inicio de teléfono y SMS-Flat I de 15 Euros € 12.63 in stock 1 new from €12.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarifa prepaga flexible sin compromiso

Volumen de datos de 6 GB y llamadas ilimitadas y Simsen a la red móvil alemana

Navega con 4G-LTE Max hasta 500 Mbps – Nuevo: navegación en red 5G incluida

itinerancia de la UE y llamadas a la UE (500 min/SMS) incluidas

Obtenga un volumen adicional de datos por ejemplo con nuestro DayFlat de 10 GB y un tiempo de funcionamiento de 24 horas sin renovación automática

SMARTY Solo Datos ilimitados SIM. Plan de 1 Mes, Sin Contrato, 5G Listo € 2.67 in stock 1 new from €2.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SMARTY Solo datos ilimitados SIM. Plan de 1 mes, sin contrato, listo para 5G

Plan de 1 mes. Sin contrato

Listo para 5G sin costo adicional

Incluye Roaming de la UE, utiliza tu permiso cuando viajas por la UE (hasta 12 GB)

Sin límites de velocidad ni tapas de datos, y ataduras sin restricciones en el Reino Unido.

travSIM - Tarjeta SIM de USA (Tarjeta SIM de T-Mobile) Válida por 7 Días - Datos móviles 3G 4G LTE de 50GB – Estados Unidos Tarjeta SIM T-Mobile de US (Funciona en Canadá y México, 5GB Combinados) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta SIM prepago de EE. UU. con 50 GB de datos móviles para usar en los Estados Unidos (5 GB para Canadá y México combinados), válida por 7 días en los EE. UU. Tether / Hotspot de hasta 7 GB solo en EE. UU.

La tarjeta SIM viene con minutos y mensajes locales ilimitados en los Estados Unidos de América, Canadá o México.

Compatible con dispositivos iOS y Android desbloqueados con SIM. Al visitar parques nacionales / Montmorency Falls / Gran Cañón es posible que no tenga una señal óptima. Consulte su cobertura aquí (https://www.t-mobile.com/coverage/coverage-map) antes de las visitas.

Si desea recargar el plan, envíe una solicitud de recarga al menos 2 días antes de que expire la SIM >> https://www.travsim.com/charge.

Si tiene alguna pregunta / consulta / inquietud, nuestro servicio de atención al cliente (con fluidez en Inglés, Alemán y Francés) está siempre disponible de Lunes a Viernes para ayudarlo.

Orange - Tarjeta SIM Prepago Holidays Spain | 60 GB en España | 20 GB de Europa | Activación Solo Online | Número Móvil Español € 25.00 in stock 1 new from €25.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TARJETA SIM DE PREPAGO – 60 GB en España y 20 GB de Roaming en Europa (Tarifa Holidays Pass 15).

ACTIVACIÓN ONLINE - Introduce el número móvil e identifícate en nuestro portal www.marcopolomobile.com con un pasaporte o DNI y ya podrás utilizar la SIM en tu teléfono móvil. Plazo de activación 3 meses.

LLAMADAS GRATUITAS - Desde España tienes 100 minutos para llamar a fijos y móviles en US y mas de 50 países, tambien llamadas ilimitadas entre clientes de Holidays (3.000 min.)

15 DÍAS DE VALIDEZ - Aprovecha 15 días completos desde la fecha de la activación o la renovación del plan.

Los datos de tarifas se pueden cambiar a discreción del operador. Toda la información sobre la tarifa www.simmundo.es

PjxerdQ Tarjeta SIM Prepago 4G / 3G / 2G Datos Disponibles en 28 Países Europeos para Relojes Inteligentes, Localizador GPS € 9.99

€ 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Tarjeta SIM Prepago Mensual 】 El contenido de la suscripción incluye datos 30 MB / mes. No incluye llamadas y mensajes de texto. Eficientes inmediatamente después de la recarga. Sin tarifa mensual fija adicional, sin tarifa oculta. El prepago de 6 y 12 meses es más favorable. (Mes único 9,99 euros; 6 meses 27,99 euros; 12 + 2 meses 52,99 euros)

【 Amplia Aplicación 】 La tarjeta SIM movil admite los 3 tamaños de SIM, Micro SIM, Nano SIM y es adecuada para tabletas, relojes, alarmas, localizadores, rastreadores, cámaras para exteriores o varios dispositivos similares que requieren tarjetas SIM.

【 28 Países Disponibles 】 Cobertura de red 28 países de Europa: Suiza, Polonia, Austria, Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Eslovenia, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, España, Eslovaquia, Bélgica, Islandia, Rumania, Estonia, Alemania, Lituania, Letón , Irlanda, Grecia, Portugal, República Checa, China, Bulgaria, Reino Unido, Malta, Hungría y Chipre Pulus

【 Todo en una Página Web 】 Encuentra recargas, detalles de suscripción, fecha de vencimiento en [https://wx.linksfield.net/login] Ingrese el ICCID en la tarjeta SIM para verificar todo el estado de su tarjeta. No es necesario registrarse ni realizar pasos complicados.

【 Soporte En Línea 24/7 】 Junto con el equipo técnico del operador, siempre estaremos aquí para cualquier pregunta que nos haga. Adjuntando su ICCID para solucionar su problema en poco tiempo.

travSIM Tarjeta SIM de prepago USA | 2GB de Datos móviles, Llamadas y SMS ilimitados a USA y 75 países. La Tarjeta SIM USA Funciona en Dispositivos iOS y Android. Válida Durante 15 días. € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tarjeta SIM de prepago estadounidense tiene 2 GB de datos móviles. Los datos de la tarjeta SIM de EE.UU. funcionan en los 50 estados y en Puerto Rico con una velocidad 4G/5G.

Llamadas y SMS ilimitados a Estados Unidos y a 75 países. Llamadas entrantes gratuitas.

La tarjeta SIM estadounidense funciona en dispositivos iOS y Android. Se incluyen los tamaños de tarjeta SIM estándar, micro y nano.

El plan de esta tarjeta SIM de viaje americana es válido durante 15 días.

La tarjeta SIM USA Travel es 100% prepago. No hay gastos de activación. No hay cargos ocultos. No hay contratos. Soporte en múltiples idiomas, incluyendo inglés, francés y alemán.

SMARTY SIM, £16.00 Tarjeta SIM Inteligente de Datos ilimitados para Estudiantes, asequible, sin cheques de crédito y Mantener su número Antiguo € 2.67 in stock 1 new from €2.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusiva tarjeta SIM de datos ilimitada para estudiante por sólo 16 al mes. Asequible, sin cheques de crédito y mantén tu número viejo

la única red de Reino Unido que ofrece devolución de dinero para datos no utilizados, libre de pausar o cancelar tu plan en cualquier momento. Sin compromiso, sin complicaciones

Estudiar sobre la marcha nunca ha sido más fácil, ya que todos los planes también incluyen ataduras, por lo que puedes utilizar SMARTY en tu teléfono y tableta para transmitir, descargar e investigar el contenido de tu corazón.

Llama a tus amigos y familiares tanto como quieras con llamadas y mensajes ilimitados.

Activar tu SIM es fácil: empieza en smarty.co.uk/active

Tarjeta SIM de datos de EE. UU. Solo datos de alta velocidad, 1 GB/Internet móvil diario con tecnología AT&T y T-mobile | Red local de EE. UU. (7 días) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No se necesita activación ni registro, simplemente inserta la SIM en tu dispositivo desbloqueado y ya está listo para usar

Datos de alta velocidad 4G LTE en Estados Unidos. 1 GB diario a 4G LTE.

Utiliza la red móvil dual AT&T y T-Mobile para la mejor cobertura/la red más grande de Estados Unidos. Válida durante 7 días después de ser activado conectando a la red.

El punto de acceso es solo para teléfonos móviles.

SIM de tres cortes. Todos los tamaños SIM disponibles, incluyendo estándar / micro / nano SIM. Incluye instrucciones de uso en inglés. READ Los 30 mejores Adaptador Jack Micro Y Auriculares capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Jack Micro Y Auriculares

Estados Unidos de América Tarjeta SIM prepagada con 50GB 4G/LTE de Datos, Unlimited National Talk & Text en USA. Atar a velocidades máximas de 3G Durante 7 días. € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50 GB de datos de Internet móvil para usar en los EE.UU., además de charla ILIMITADA y texto ILIMITADO válido durante 7 días.

SIM de triple corte (Nano/Micro/Standard), compatible con todos los dispositivos desbloqueados (iPhones, Routers, Tablets, Smartphones, etc.).

Con activación y registro sin papel, la tarjeta SIM se activa en el día que usted elija. Un manual de activación (inglés y alemán) incluido en el paquete de entrega.

La entrega tarda de 2 a 5 días laborables en Europa y de 3 a 10 días laborables en todo el mundo. Simplemente prepagado, SIN comprobaciones de crédito, SIN contratos ocultos, SIN costes adicionales.

Ofrecemos descuentos para grupos pequeños (3) y descuentos aún mayores para grupos grandes (más de 3 personas).

Tarjeta SIM Things Mobile de Prepago para IOT y M2M con Cobertura Global sin costos fijos. Ideal para domótica, rastreadores GPS, telemetría, alarmas, smart city, automotive. Crédito incluido. € 15.00 in stock 7 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta SIM para tráfico de datos y SMS (no llamadas de voz) ideal para IOT y M2M sin vencimiento, sin costes fijos. Crédito no incluído.

Conectividad multioperador en 165 países con más de 350 operadores, APIs para integraciones personalizadas y portal para gestión SIM, control del tráfico y de los costes

Adecuada para todos los dispositivos: Tarjeta SIM en formato mini (2FF), micro (3FF) y nano (4FF)

Plan flexible y transparente: tarifas insuperables según consumo desde 0,10 €/MB, en paquete desde 0,025 €/MB, ilimitadas y personalizables

IP Fija bajo solicitud, envío y recepción SMS desde Portal IoT

Tarjeta SIM de Datos de Alta Velocidad de 3GB prepagada para Usar en EE.UU. o el Caribe (Saint Martin, French Guyana, Martinique, Guadeloupe, etc.) con una validez de 60 días. € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PREPAID SIM: SIM de datos de triple corte (Estándar, Micro, Nano) con 3GB de datos válido por 60 días.

DISPOSITIVOS: Compatible con todos los dispositivos desbloqueados como routers Wi-Fi, Smartphones, Tablets, dispositivos iOS (iPhone, iPad), etc.

TIEMPO DE ENTREGA: Envío rápido y gratuito. Toma aproximadamente de 2 a 5 días laborables en Europa y de 3 a 10 días laborables en todo el mundo.

FÁCIL DE USAR: Guía de instrucciones fácil de usar, activamos la tarjeta SIM en el día que usted elija. Utiliza internet móvil rápido del mejor operador de red local. SIN cargos de roaming, SIN contratos y SIN verificaciones de crédito.

APOYO: Nuestro experto equipo de servicio al cliente está disponible las 24 horas para responder a cualquier pregunta que pueda tener. ¿Viajando en un grupo de 3 o más? Entonces haga uso de nuestros grandes descuentos para grupos. Corra la voz, le ahorramos tiempo y dinero.

travSIM Prepaid USA SIM Card | 50GB Mobile Data at 4G/5G speeds. Unlimited National Calls & Texts for The USA. US SIM Card Works in iOS and Android Devices. Valid for 15 Days. (15 Days) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features US prepaid sim card has 50GB mobile data. This USA SIM card also has unlimited national calls and texts to USA numbers. Valid for 15 days.

Use your USA simcard to hotspot your other devices. You can use up to 7GB data for this purpose.

Use VoIP apps like Skype and WhatsApp to make international calls from your USA travel sim card.

Standard, Micro, and Nano sim sizes included. US sim card works in network unlocked IOS and android devices.

USA travel sim is 100% prepaid. No contracts. No activation fees. Multilingual support (English, German, and French) available on weekdays

Tarjeta SIM de Prepago EE. UU., Canadá y México en AT&T Red – 22 GB 4 G LTE – llamadas ilimitadas y textos – 30 días € 73.71 in stock 1 new from €73.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Ponte en línea directamente a tu llegada! Activar justo antes de salir (instrucciones proporcionadas)

Datos de Internet de 22 GB en 4G LTE en Estados Unidos, Canadá y México (velocidad acelerada sobre 22 GB)

Llamadas ilimitadas dentro de Estados Unidos, Canadá y México

Textos ilimitados de Estados Unidos a más de 100 países (ver lista)

Válido durante 30 días después de la activación. SIM de triple formato Mini / Micro / Nano.

Tarjeta MULTI SIM de DATOS para IOT - Things Mobile - con cobertura global y red multioperador GSM/2G/3G/4G, sin costes fijos, sin vencimiento y con tarifas competitivas. 10 € de crédito incluido € 15.00 in stock 1 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta SIM para tráfico de datos y SMS (no llamadas de voz) ideal para IOT y M2M sin vencimiento, sin costes fijos y con 10 € de crédito incluido

Conectividad multioperador en 165 países con más de 350 operadores, APIs para integraciones personalizadas y portal para gestión SIM, control del tráfico y de los costes

Adecuada para todos los dispositivos: Tarjeta SIM en formato mini (2FF), micro (3FF) y nano (4FF)

Plan flexible y transparente: tarifas insuperables según consumo desde 0,10 €/MB, en paquete desde 0,025 €/MB, ilimitadas y personalizables

IP Fija bajo solicitud, envío y recepción SMS desde Portal IoT

