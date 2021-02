Los 30 mejores Switch Dock Cover capaces: la mejor revisión sobre Switch Dock Cover

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Switch Dock Cover?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Switch Dock Cover del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



FR·TEC - Switch Dock Cover Dragon Ball Super - Nintendo Switch € 12.99 in stock 4 new from €12.99

Amazon.es Features Parte trasera de microfibra que protege la Switch.

6 espacios en zona superior para guardar juegos de la Switch.

Customiza y protege tu Switch

Captain Tsubasa - Dock Cover Elementary School (Nintendo Switch) € 14.99

€ 11.45 in stock 9 new from €11.45

1 used from €10.16

Amazon.es Features Set de pegatinas

Parte trasera de microfibra que protege la Switch

Ranura en la parte superior para 6 juegos (no incluidos)

Customiza y protege tu Switch

eXtremeRate Protector para Dock de Nintendo Switch Dock Cover Carcasa Accesorios Funda Dock Placa Personalizada Shell de Reemplazo Case para Nintendo Switch Dock-No Incluye Dock(La Gran Ola) € 30.99

€ 19.49 in stock 1 new from €19.49

1 used from €16.32

Amazon.es Features La carcasa de reemplazo diseñada a medida,es perfecta para el mando de Nintendo Switch Dock. Corte preciso: Es el mismo que el de la carcasa original.

La única diseñada agrega más personalidad a su Switch Dock, ya no es un gris estándar aburrido.

El proceso de instalación requiere que el cliente tenga una experiencia de modificación electrónica moderada. Obtenga la guía de video de instalación en YouTube,bueque "Switch Dock Faceplate Extremerate" o "mxqIfSmAm7M".

El aspecto se ve muy bien, suave al tacto y se siente sedoso. Trae una nueva apariencia a su Dock, es bastante personalizado.

El paquete incluye una carcasa de repuesto para Nintendo Switch Dock (Dock NO incluido), destornilladores PH00 e Y00, tornillos de repuesto

eXtremeRate Carcasa para Nintendo Switch Pro Funda Delantera Placa Trasera Cubierta DIY Shell de reemplazo Case para Nintendo Switch Pro-Controlador NO Incluido (La Gran Ola) € 34.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features Carcasa delantera y trasera de reemplazo diseñada a medida es ideal para los controladores Nintendo Switch Pro. El trabajo de corte preciso es exactamente el mismo que el de la carcasa original.

Carcasa de reemplazo exclusivo para agregar mucha más personalidad a su Switch Pro. La carcasa de La Gran Ola hará que su controlador Switch Pro se distinga cuando juega con amigos, no más aburrido color estándar.

Necesita capacidad de instalación: Usted necesita abrrir su controlador para instalar estas carcasas. Obtenga el video de instalación guía en YouTube buscando "ExtremeRate Switch Pro Shell Guide" o "_LUpLBsQfEY"

Hecho de plástico sólido duradero; Gran agarre, suave al tacto y se siente sedoso; Antideslizante,juega sin sudor por un largo tiempo.

El paquete incluye 1 * carcasa delantera, 1 * carcasa trasera, 1 * 2 MM destornillador Phillips , 1 * 1,5 mm destornillador Philips, 25 * tornillos de repuesto. (Nota: el controlador, los botones y otras partes no están incluidos.)

PDP - Joycon Pro Player Grips (Nintendo Switch) € 34.00 in stock 3 new from €27.42 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pantalla iluminada desde los bordes para la base de Nintendo Switch.

Cuenta con múltiples paneles para personalizar la base.

Múltiples configuraciones y efectos de iluminación de color.

Controles sencillos.

con licencia oficial de Nintendo.

GUARD Protection Cover - for Nintendo Switch Station, black € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Amazon.es Features Protective cover for the nintendo switch

Protects against cracks and scratches

Easy to fit

eXtremeRate PlayVital Funda para Nintendo Switch Carcasa Estuche Acoplable Protector Tacto Suave Case de Joycons Protectora Duradera Cover Cáscara para Control Switch Joy-con Consola(Celeste) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Diseño personalizado: Personaliza tu Switch sin quitar su carcasa original. Se va a brindarte una experiencia cómoda y fácil de agarrar con esta funda protectora ergonómica para Nintendo Switch.

Encaja perfectamente: Diseñado con recortes precisos. Todas las funciones de Switch son accesibles sin interferencias. Se puede quitar Joycons desde la consola libremente sin remover nuestra funda.

Protección completa: Hecho de material de PC resistente, es amortiguador y anti-rayas. Proteja tu Switch de todo tipo de daños, caídas, arañazos y polvo de todos los días, también prolonga la vida útil del dispositivo.

Característica personalizada: El color es simple y clásico, suave al tacto, antideslizante y anti transpiración. Más cómodo que la carcasa original.

Nota: Algunas Docks están un poco apretado, por lo que joycon con funda no se puede acoplar bien al dock. Si tu protector de pantalla de vidrio templado es grueso, también es posible que no sea compatible con el Dock. Por tanto, nos recomienda que utilice un protector de pantalla de grosor medio.

PowerA - Funda protectora con soporte incorporado Mario (Nintendo Switch) € 14.99 in stock 5 new from €7.20

Amazon.es Features La cubierta de alta calidad con cierre magnético mantiene seguro el interruptor de Nintendo

Múltiples ángulos de visión para jugar y mirar en modo de mesa

Incluye un protector de pantalla y un paño de limpieza

Con licencia oficial de Nintendo para Nintendo Switch

Younik Funda para Nintendo Switch Estuche Dura de Transporte de Lujo, para la Consola Switch, La Base de la Switch, Adaptador de Corriente alterna, Cable HDMI, Control Pro y 10 Cartuchos de Juegos € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features Especialmente diseñado para Nintendo Switch; mantiene a tu consola Switch y sus accesorios seguros y organizados; recomendada para viajar o para la casa.

Las piezas de espuma removibles encajan perfecto con la consola Switch, base de la consola Switch, adaptador de corriente alterna y control Pro.

Viene con 10 slots para llevar tus juegos favoritos.

Los bolsillos de malla agrandan el espacio de almacenaje para el cable HDMI u otros accesorios pequeños y les mantiene en buen estado.

Para ver todos nuestros accesorios de Nintendo Switch, busca 'YOUNIK SWITCH' en la barra de búsqueda de Amazon (arriba)

Diswoe Mando para Nintendo Switch, Wireless Bluetooth Pro Controller Controlador Inalámbrico con Función Gyro Axis/Dual Shock y Turbo Mando Inalámbrico Compatible con Nintendo Switch/Lite € 27.99

€ 26.99 in stock 5 new from €26.99

Amazon.es Features 【COMPATILIDAD PERFECTA】: un nuevo mando Nintendo Switch inalámbrico que es compatible con Nintendo Switch Pro/Pc, al mismo tiempo mantiene los juegos de Nintendo. Bríndele una mejor experiencia de juego. NOTA: SOLO APOYE LA CONEXIÓN DE CABLE USB CON PC.

【CONEXIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH】: controlador de interruptor inalámbrico Se puede emparejar rápidamente el mando con su controlador de Switch a través de Bluetooth. Gran capacidad antiinterferente, fácil manejo y señal de conexión estable (lea las instrucciones de conexión antes de emparejar).

【Control de vibración y movimiento del motor dual y función TURBO】 Es compatible con la función turbo (la antigua no tiene función), la función de giroscopio y la función de motor dual. Con esta función puedes jugar a todos los juegos de detección de movimiento de Nintendo, Zelda Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey, etc. NOTA: Sin NFC y FUNCIÓN DE DESPERTAR.

【DISEÑO ERGONÓMICO】:está hecho de goma de alta calidad con diseño de textura y antideslizante. Le proporciona un agarre firme y es lo suficientemente suave para garantizar la máxima comodidad incluso durante largos períodos de juego. Al mismo tiempo, reduzca la posibilidad de que el controlador sea destruido, haciendo su operación más segura.

【Controlador recargable】batería Batería de litio incorporada de 600 mAh, el tiempo de reproducción puede durar hasta 6-8 horas, el tiempo total de carga es de 2-3 horas. Cambia al modo de suspensión automáticamente si no lo has jugado después de cinco minutos.

ivoler Funda para Nintendo Switch, Estuche Dura de Transporte de Lujo, Carcasa Rígida de Viaje para Consola, Adaptador AC, Joy-con Grip, Strap Joy-con, 18 Cartuchos de Juegos y Otros Accesorios € 26.95 in stock 1 new from €26.95

Amazon.es Features Funda de viaje profesional para Nintendo Switch: Diseñado especialmente para Nintendo Switch, con un buen recubrimiento que protege tu consola y accesorios de golpes accidentales, rasguños y de la lluvia mientras siguen a salvo y organizados. Cuenta con una correa de hombro ajustable y resistente y una manija lateral resistente para llevar cómodamente su caso de bujía de chispa de dos maneras para el exterior o viajar en cualquier momento.

Diseño de espuma extraíble y manipulable con asa de transporte: Espuma interior adaptada a la consola, cargador AC (para UE y UK) soporte Joy-Con (o Pro Controller), proporcionando una protección completa sin agitar o apretar. Con un mango agradable al tacto, fácil y necesario de llevar cuando se viaja.

Gran capacidad y 18 Juegos de Cartuchos: El bolsillo de malla blanda con cremallera amplía el espacio de almacenamiento para el cable HDMI, extra 2 Joy-Cons, correas Joy-Con, auriculares, cables de carga, unidad flash u otros accesorios pequeños. Con 18 ranuras para tus juegos favoritos.

Calidad duradera que proporciona una protección integral: El Material es respetuoso con el medio ambiente de EVA y tejido Oxford duro, es una construcción fuerte, repelente al agua, a prueba de golpes, a prueba de arañazos. Tiene una cremallera lisa con 2 pestañas con cremallera que permiten un uso duradero.

Dimensión del producto y garantías: Medidas: 33x23x12cm Peso: 850g Material: Hard EVA y Oxford 1680D. No solo proporcionamos productos de buena calidad sino también valoramos mucho la satisfacción de nuestros clientes. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar con nosotros. ¡Quedarás satisfecho!

eXtremeRate Guardapolvo Cubierta de Nylon Compatible con Nintendo Switch Protector de Polvo Funda contra Polvo Forro Suave Antipolvo antiagua antirraya para Carga Base Dock(Negro) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Ajuste perfecto: El tamaño y el ángulo se adapta a su Base de carga de Nintendo Switch con Joy-Con.

Materiales de primera calidad: Hecho de Nylon lavable a mano y planchable ; El interior de la cubierta presenta una doble capa con un suave forro.

Funda contra polvo: Evite el polvo, arañazos, rayos ultravioleta, líquidos y pelo de mascota.

Precisión de corte: corte preciso de puertos de cable de fácil acceso sin quitar los cables de la espalda. Fácil de colocar y quitar.

Muy importante: NO lo use mientras la consola esté encendida o mientras esté transmitiendo video a un televisor.

Th-some Kit de Accesorios 14 en 1 para Nintendo Switch, Funda Protectora para Interruptor Nintendo, Cubierta Transparente para Interruptor, Protector de Pantalla, Tapas Empuñadura de Pulgar (Negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【Conjunto de Accesorios Todo en Uno para Switch】 1 x Funda para Nintendo Switch, 1 x Funda Transparente para Nintendo Switch, 1 Par de Protectores de Cobertura Completa para Joy-Con, 2 x Protector de pantalla de vidrio templado, 2 x Algodón de alcohol, 4 x protectores de gel Antideslizantes para el pulgar

【Funda Protectora con Diseño especial y de alta calidad】 El material EVA de alta calidad, Funda fuerte y resistente por fuera y material interior suave para mantener su dispositivo libre de golpes accidentales, rasguños y caídas. Diseño compacto y portable, facilitando el llevar contigo su Nintendo Switch

【Diseño nuevo 20 bolsillos para tarjetas y antifugas con cremallera】 20 pequeños bolsillos para tarjetas de juego y Bolsillos de malla con cremallera aumentado el espacio de almacenaje para las correas Joy-Con que puede guardar la consola Switch, el cable HDMI, estuche para tarjetas de juego y otros accesorios más pequeños, manteniéndoles en perfecto estado

【Protección total y protector de pantalla de alta calidad】 La cobertura completa HD, diseño super delgado y robusto, 9H dureza del protector de pantalla ofrece máxima sensibilidad a la pantalla táctil. Protector transparente Anti-rasguño en la parte posterior, protectores de Cobertura Completa para Joy-Con y 2 pares de protectores de gel Antideslizantes con toques de puntos para el pulgar, protección completa para su Switch durante el juego

【Garantía】 VOOA brinda servicio al cliente las 24 horas y reembolso incondicional de 60 días y soporte técnico gratuito de por vida

eXtremeRate Conjunto Completo de Pegatinas Cubierta Adhesiva Protectora de Piel Kit de protección para Consola Joy-con Radiador de Nitendo Switch con 2 Protectores de Pantalla Llama Azul € 24.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Aseguramiento de la calidad: Esta pegatina no dañará la superficie ni se despegará.

Diseño personalizado para la consola y Joy-Con de Nintendo Switch.

Fino y resistente, previene pequeños arañazos. Fácil de instalar, sin burbujas, no necesita desmontar.

Cubre todo el radiador (áreas superior, lateral, delantera y trasera), cubre la parte posterior de la consola, un juego de pegatina Joy-Con, protector de pantalla.

Marca registrada en los EE. UU. Alta calidad por nuestro compromiso con usted. Visita nuestra tienda, hay otras pegatinas personalizadas que le pueden gustar.

Syncwire Protector de Pantalla para Nintendo Switch Cristal Templado Pantalla (Pack de 2) - [Sin Burbujas, HD, a Prueba de Rotura, arañazos-Resistente y de fácil instalación] € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Resistencia a rotura más fuerte】- El protector de vidrio templado Syncwire para Nintendo Switch es capaz de resistir el impacto de caída de una bola de acero de 64 g desde una altura de más de un metro. En casos excepcionales, un fuerte impacto podría acabar rompiendo el protector de pantalla, pero si alguna vez se lo hace, no se romperá en trozos grandes y afilados que pueden cortar, la razón es que está hecho de cristal templado.

【Sin burbujas y sin huellas dactilares】- El protector de vidrio templado Syncwire es capaz de expulsar las burbujas de aire automáticamente cuando se adhiere a la pantalla, en caso de seguir la guía de instalación y de asegurarse de que la pantalla está totalmente limpia antes de aplicarlo. Su revestimiento oleofóbico ha sido reforzado y se caracteriza por un excelente rendimiento de abrasión, así las huellas digitales no se quedarán en la superficie con el uso a largo plazo.

【Resistente a arañazos y transparente al 99.99%】- El protector de vidrio templado marca Syncwire proporciona una experiencia visual natural para el jugador del 99,99%. Además, aporta una gran resilencia ofreciendo una alta sensibilidad al toque para jugar con suavidad con solo un grosor de 0.33 mm. Además, es capaz de proteger la pantalla de la consola de arañazos o de ser estropeada por el soporte que trae para sujetarla.

【Corte de precisión - Específico para Nintendo Switch 2017】- Los diseños de los protectores Syncwire de vidrio templado cuentan con sofisticados ejes curvos 2.5 D, con un corte que ajusta perfectamente con la pantalla de la Switch. Su película protectora va cortada con precisión siguiendo las especificaciones de la consola para procurar que la funcionalidad de la Switch permanezca invariable. Además, no tendrá que preocuparse por las pequeñas grietas o mellas que se forman alrededor de los bord

【Kits de instalación amigables incluidos】- En el embalaje se incluyen unas solapas de instalación , toallitas con alcohol secas y mojadas , 2 paños de microfibra, varias pegatinas para limpiar el polvo y una guía de instalación explicada al detalle. Le recomendamos leer la sencilla guía de instalación antes de ponerlo, así se asegurará de instalar el protector de vidrio templado sin problemas y complicaciones sin que se formen burbujas.

eXtremeRate Carcasa para Nintendo Switch,Funda Trasera de la Consola de NS Shell de Bricolaje Cubierta de reemplazo con un Soporte para Nintendo Switch (Clásico NES) No Incluye la Carcasa de Joy-con € 26.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Carcasa de reemplazo diseñada a medida,es perfecta para la Consola Nintendo Switch. Corte preciso: Es el mismo que el de la carcasa original.

La única diseñada agrega más personalidad a su Switch, ya no es un gris estándar aburrido.

Instalar la carcasa posterior de la consola es fácil. Simplemente desmonte la carcasa posterior y el soporte original del Switch, luego reemplácelo con la carcasa trasera y el soporte de eXtremeRate.

El estilo retro de NES te trae de vuelta a los años 80. Gran agarre, suave en la mano y se siente cómodo; Antideslizante, juega sin sudor por largo tiempo.

El kit incluye una carcasa trasera para la consola de Nintendo Switch y un soporte (sin componentes electrónicos), destornilladores PH00 e Y00, tornillos Tri-wing y Philips.

Teyomi Funda Nintendo Switch, Carcasa Protectora de Silicona para Nintendo Switch con 2 Ranuras de Almacenamiento para Tarjetas de Juego Absorción de Choque y Antiarañazos € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【100% apto para Nintendo Switch】 Compatible con Nintendo Switch y fácil de poner o quitar

【2 ranuras para tarjetas de juego de almacenamiento】 Nunca debe preocuparse por perder su cassette de juego, puede colocarlo en nuestra ranura de cassette de la carcasa

【Funda de silicona suave】 Este material de silicona de alta calidad es más suave que TPU, le dará a nuestras manos una sensación más cómoda al jugar; Puede proteger Nintendo Switch de Dust, Scratch & Shock, extender la vida útil del cuerpo de la máquina de juego

【Empuñadura ergonómica y fácil de instalar】 nuestra carcasa de interruptor es fácil de agarrar con un diseño ergonómico, y es muy simple de instalar en su interruptor de Nintendo y quitarlo

【5 colores para su elección】 Ofrecemos 5 colores diferentes para usted: rojo, azul, gris, claro, negro

Orzly Pack Esencial de Accesorios para Nintendo Switch [Incluye: Protectores de Pantalla, Cable USB, Funda para Consola, Estuche Tarjetas de Juego, Funda Comfort Grip, Auriculares] – Negro € 21.99

€ 16.64 in stock

1 used from €16.64

Amazon.es Features ESTE PACK CONTIENE: 1x Funda de viaje (para la consola* & accesorios), 1x Estuche tarjetas de juego (para alrededor de 4 juegos*), 1x Funda Comfort Grip*, 1x Cable USB, 1x Auriculares portátiles, 2x Protectores de pantalla de cristal templado…

ESTE PACK TAMBIÉN CONTIENE: 1x bolígrafo Orzly. Los protectores de pantalla vienen en este pack con todo lo necesario para su instalación (1x paño de microfibra, 1x rascador de película, 2x toallitas húmedas para la preparación e instrucciones de instalación

ESTE PACK NO INCLUYE: *Nintendo Switch consola, Joy-Cons y las tarjetas de juego que se muestran en las imágenes son con fines de demostración solamente, y no se incluyen con la funda.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Para más detalles de lo que este pack incluye, por favor véase la descripción completa en la sección de Descripción del Producto que encontrará en esta página.

MAS ACCESORIOS DISPONIBLES: Sabías que muchas de las piezas en este pack también las puedes comprar por separado? Para acceder a toda la variedad de productos que disponemos, busca “ORZLY SWITCH” en la barra del buscador de Amazon (arriba).

Skull & Co. GripCase Crystal: A Dockable Transparent Protective Cover Case with Replaceable Grips [to fit All Hands Sizes] for Nintendo Switch [No Carrying Case] - Gray € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Crystal Clear Body

THREE PAIRS OF INTERCHANGEABLE GRIPS to fit all hand sizes and provide players with comfortable handling to avoid carpal tunnel.

DOCK FRIENDLY: No need to remove the GripCase case when docking your SWITCH.

ENLARGED ZL/ZR TRIGGERS which provide better control.

MADE OF SOFT MATERIAL which provides solid protection, easy to fit and remove.

GuliKit Switch Dock Set Base de Carga Portatil, USB C a HDMI TV Adaptador para Nintendo Switch, PD Carga USB Hub Compatible con Macbook Pro iPad Pro,Samsung Galaxy DeX Huawei € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Diseño industrial perfecto, el bloque de cubierta magnética lo hace compacto en su totalidad. El diseño súper portátil permite simplemente ponerlo en el bolsillo.

Fácil cambio al modo TV y mesa. Admite salidas de video 4K, 1080P y 720P (Nintendo Switch solo admite 1080P).

Las salidas de aire mantienen su interruptor enfriando bien. Puerto USB3.0 adicional para controlador con cable USB, adaptador de controlador.

Estera antideslizante grande, soporte estable. Admite teléfonos inteligentes como base para carga y salida de video desde teléfonos inteligentes a TV o proyectores.

Sin preocupaciones de bricking y garantía de 1 año. Cumpla con el protocolo USB-C PD, sea compatible con el adaptador Switch original y otros adaptadores 5V/3A.

Teyomi Funda para Nintendo Switch con 2 tapas para joystick, mango ergonómico de TPU y carcasa de plástico ABS con diseño de acoplador, amortiguador y resistente a los arañazos € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features 【Mango ergonómico de TPU】 Nuestra carcasa de interruptor tiene asas en la parte inferior, por lo que no es complicado agarrar y jugar. El material de TPU es suave y agradable al tacto y proporciona una experiencia de agarre más cómoda.

【 Súper fino y respetuoso con el dock 】 Nuestro maletín es lo suficientemente delgado como para caber en el dock. No tendrás que quitar la funda una y otra vez cuando lo coloques en la base

Protección completa: fabricado con TPU seguro, amortiguador de golpes, flexible y material ABS resistente a los arañazos, protege tu dispositivo de golpes diarios, caídas, arañazos, polvo y huellas dactilares.

Fácil de usar: con este diseño de tres piezas puedes quitar ambos joyconos sin tener que quitar toda la carcasa.

Cortes precisos: este diseño con todas las fundas ofrece una protección completa para tu Nintendo Switch. Con orificios precisos permiten acceder fácilmente a todos los puertos y botones del dispositivo.

Immortals Fenyx Rising SWITCH € 64.90

€ 34.90 in stock 17 new from €34.90

6 used from €32.46

Amazon.es Features Reserva y consigue una misión extra: Un Cuento de Fuego y Luz, en la que descubrirás la historia de Helios y el Faetón

Funda para Nintendo Switch - Younik Versión mejorada Viaje rígida Case con más Espacio de almacenamiento para 19 Juegos, oficial adaptador de AC y otros accesorios Nintendo Switch € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Diseño compacto y portable, facilitando el llevar contigo tu Nintendo Switch

Encaja perfectamente en él una consola Nintendo Switch, 2 x controles Joy-Con y 19 cartuchos de juegos

Bolsillos de malla con cremallera aumentado el espacio de almacenaje para las correas Joy-Con, el cable HDMI u otros pequeños accesorio, manteniéndoles en perfecto estado

El material EVA de alta calidad junto a una construcción muy fuerte que mantiene al Nintendo Switch seguro de golpes accidentales, rayones y caidas, mientras está en el estuche

Para ver todos nuestros accesorios de Nintendo Switch, busca 'YOUNIK SWITCH' en la barra de búsqueda de Amazon (arriba)

HEYSTOP Carcasa Nintendo Switch, Funda Nintendo Switch con Protectora TPU Grip Funda de Agarre Compatible con la Consola de Pantalla para Nintendo Switch Console y Joy-Con con 6 Agarres para el Pulgar € 15.99

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Amazon.es Features Proteccion Completa: Fabricado con TPU flexible absorbente de golpes y material de PC antirayaduras, protege su dispositivo de golpes, caídas, rasguños, polvo, y huellas dactilares de todos los días.

Partido Perfecto: Diseñada para Nintendo Switch y encaja perfectamente en el muelle sin quitar la funda.

Aspecto único: El panel trasero transparente tiene una fuerte resistencia al rayado y al envejecimiento térmico, el diseño de alas plateadas hace que el interruptor se vea más moderno y avanzado.

Diseno Ergonomico: El caso ergonómico puede darle una experiencia cómoda y fácil agarrar.

You Lo Que Obtienes: 1x funda protectora de Nintendo Switch, 1x Vidrio templado, 6x Tapa protectora. Nota: Certificación de patente de apariencia europea, la imitación está prohibida.

RLSOCO Funda de Transporte para Nintendo Switch, Switch Consola, Base de Conmutador, Adaptador de Alimentación, Joy-Con Grip, Pro Controller y 21 Cartuchos de Juego € 39.99

€ 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features 『Perfect Fit』Diseño de compartimientos precisos Se adapta perfectamente a Nintendo Switch Console, Switch Dock, Adaptador de corriente, Joy-Con Grip, Pro Controller, 21 Cartuchos de juegos y otros accesorios.

『High-Density』Funda para Nintendo Switch se hace del EVA de alta densidad y del material 1680D, proporciona una gran protección para su interruptor y la mayoría de los accesorios fuera de rasguños, de choque y de salpicaduras.

『Protección múltiple』Una colcha acolchada incorporada no es sólo para mantener el interruptor y los accesorios seguros y bien organizados, sino que también tiene una forma especial para almacenar 21 cartuchos de juego.

『Almacenamiento grande』El bolsillo de malla con cremallera personalizada amplía la habitación para su Mini iPad y otros accesorios para mantenerlos en perfectas condiciones, evita que se caigan.

『Fácil de transportarv』Cuenta con una correa de hombro ajustable y resistente y una manija lateral resistente para llevar cómodamente su caso de bujía de chispa de dos maneras para el exterior o viajar en cualquier momento.

YoRHa Tachonado Impresión de Transferencia Silicona Piel Fundas cubierta Caso Solo para Oficial de Nintendo Switch Pro Mando x 1 (Graffiti Comico) Con Thumb Grip x 8 € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features * Material saludable * Cubierta de controlador de silicona de alta calidad, de grado médico, suave y durable SOLAMENTE para el controlador Nintendo Official Switch PRO;

* Masaje y antideslizante * La superficie diseñada con puntos tachonados proporciona un agarre cómodo, evita resbalones mientras se juega, como un masaje en la palma de la mano, no más preocupaciones por las manos sudorosas;

* Diseño preciso y de moda * El material suave lo hace muy fácil de instalar y quitar, se adapta perfectamente al controlador Switch Pro, no afectaría a ninguna función, ya que la tecnología de transferencia de agua hace que cada apariencia de piel sea única.

* Protección perfecta * Previene cualquier daño al controlador Switch Pro de golpes, rasguños;

* Apretones para el pulgar Pro x 8 * Apretones para el pulgar incluidos en el paquete, con tipos normales y tipos de altura extra para todos los juegos, como FPS, ACT, etc.

Beedove Switch Dock, Base de Carga Nintendo Switch Portátil, Soporte de interruptor plegable tipo C con puerto Adaptador 1080P HDMI USB 2.0 / 3.0, Diseño de refrigeración por ventilación, para viajar € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Amazon.es Features 【Portátil y liviano】 En comparación con la base para interruptores de Nintendo original, nuestra base tiene solo el 20% de su tamaño y es fácil de llevar a cualquier lugar y desde cualquier momento. Gran alternativa al muelle original para viajar, puedes experimentar el juego con amigos y familiares mientras viajas.

【Modo de cambio de un botón】 Plug and play sin instalar ninguna aplicación. Simplemente presione botón Convertir en la parte posterior cambie libremente entre la pantalla del televisor y la consola N-S en segundos. El puerto HDMI admite pantalla HD 1080P / 720P, se puede conectar a TV / proyector / computadora y le brinda la misma calidad de imagen que la base original.

【Juega mientras se carga】 su consola Switch se inclina hacia atrás en el soporte de nuestra estación de conexión en lugar de deslizarse en la base. de modo que las aberturas de ventilación no se bloqueen y no haya peligro de que la pantalla se bloquee rasguño. Puedes jugar a tus juegos favoritos durante mucho tiempo sin preocuparte por el sobrecalentamiento de tu Switch.

【Orificios de ventilación y tiras antideslizantes】 Los orificios de enfriamiento de gran tamaño en ambos lados del soporte de la base aceleran el enfriamiento de la consola del interruptor, evitan que el interruptor se sobrecaliente y mantienen su vida útil tanto tiempo como sea necesario. Las fuertes tiras antideslizantes en la parte inferior evitan que la forma de la base se deslice hacia abajo al cargar o jugar.

【Chip inteligente y servicio al cliente】 Integrado en el chip inteligente en la base, tiene protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección de recuperación y funciones de protección contra sobrecalentamiento. ❤ 1 año de garantía, 100% garantía de satisfacción ❤ Ofrecemos 1 año de garantía para sus compras. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través de Amazon Message.

Zacro Switch Dock Base Portátiles,Bluetooth Audio,2K HDMI,Type-C a USB 3.0 y 2.0,Múltiples Ángulos,Refrigeración,Botón Interruptor Doble Modos Válido para Switch € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features 【Bluetooth audio】- Bluetooth función,haga bluetooth conexión entre base y auricular inalámbrico o consola de Switch, conexión estable sin retraso.Le da experiencia videojuego mejor sin lag.

【Portátil Base de Carga】- Tamaño pequeno,portatil y ligero,válido para llevar en bolsa o bosillo. Diseño de fondo antideslizante, plug y play alcanzable, disfruta juegos en cualquier momento.

【Refrigeración para Switch】- 3 salidas de aire para evitar calentamiento excesivo que el videojuego puede funcionar mejor. Puerto de USB 3.0 y 2.0 para mando Switch cableado.

【Diseño único para base】- Un botón interruptor,puede ser cambiar el modo de videojuego entre la consola Switch y la tele. Soporte de 3 ángulo puede ser ajustar ángulo de pantalla de consola,le da la experiencia mejor. Fondo de base con EVA almohadilla antideslizante.

【Cable de carga rápida】: Puede ser alcanzar una carga rápida de hasta 3A,cuando el Tipo C a USB está conectando al adaptador de control de calidad estándar para solucionar el problema de la pérdida de carga lenta. Suave, duradero, no fácil de anudar, fuerte y resistente a tirar, no es fácil de romper. Fuerte compatibilidad (el adaptador requiere 5V / 2.1A)

Deruitu Hestia Goods - Funda de Transporte para Nintendo Switch, portátil, para Viajes, con Forro Suave, para 18 Juegos, Color Negro € 24.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Estuche de transporte de lujo para viajes. Especialmente diseñado para que tu sistema Nintendo Switch sea aún más portátil y amigable para viajar. Cómoda correa de asa ideal para llevar. Gran almacenamiento es adecuado para llevar todos los accesorios Nintendo Switch cuando vayas de viaje.

Almacenamiento múltiple. Las ranuras interiores sujetan de forma segura la consola Nintendo Switch incluyen un juego sea muy fácil, perfecto para actividades al aire libre y disfruta de tu Nintendo Switch

Funda protectora dura y duradera. Carcasa rígida de EVA que protege Nintendo Switch de caídas, arañazos, golpes, salpicaduras y polvo. El forro suave protege la consola Nintendo Switch de arañazos. El diseño de ranura hace que los accesorios se separen para evitar arañazos.

Fácil de usar. Fácil de llevar con la cómoda correa de agarre. Cremallera completa para abrir y cerrar fácilmente. Todo es fácil de poner y quitar y encaja de forma segura.

Contenido del envío: 1 funda Hestia Goods para Nintendo Switch. La consola Nintendo Switch, los controladores y otros accesorios que se muestran en las imágenes son solo para fines de demostración y no están incluidos con esta funda.

Nintendo Switch - Mando Pro Controller, Con Cable USB € 69.85 in stock 31 new from €68.99

8 used from €55.79

Amazon.es Features Este mando te permite jugar cómodamente durante más tiempo con la consola tanto en modo televisor como en modo sobremesa

Cuando uses la consola en modo televisor, puedes conectar el mando Pro a la base con el cable USB de carga (HAC-010) para sincronizarlo o cargarlo

Cuando se haya cargado el mando Pro, puedes desconectarlo del cable USB de carga y utilizarlo de forma inalámbrica

