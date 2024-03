Inicio » Videojuegos Los 30 mejores Juegos De Xbox One capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Xbox One Videojuegos Los 30 mejores Juegos De Xbox One capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Xbox One 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Juegos De Xbox One?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Juegos De Xbox One del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Ty the Tasmanian Tiger Hd - Xbox One € 9.99

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

1 used from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Explora los 17 niveles del interior de Australia en su vieja escuela de plataformas en 3D

13 boomerangs diferentes, incluyendo Frostyrang, Flamerang y el potente Terrorang

Gráficos mejorados; incluyendo sombras actualizadas, reflejos, resoluciones de alta definición y 60 fps

Nuevo modo de juego llamado "Modo Hardcore"

The Crew 2 - Xbox one € 13.79

€ 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desafía a cuatro familias del mundo del motor por tierra, mar y aire

Cambia al instante de vehículo y disfruta de una experiencia totalmente fluida

Comparte y destaca en un mundo conectado

The Callisto Protocol Standard Edition- XBOX ONE € 14.99 in stock 1 new from €14.99

3 used from €12.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Atrapado en la Luna de Júpiter: Jacob Lee, en prisión de Hierro Negro, lucha por sobrevivir cuando presos mutan en horrores. ¿Escapará de la Luna Muerta?

Secretos Oscuros Emergen: Descubre los misterios que acechan bajo la superficie de Calisto mientras enfrentas criaturas evolucionadas y te adaptas para sobrevivir.

Combate Único: Enfréntate a monstruos con combate cuerpo a cuerpo y a distancia. Modifica tu estrategia constantemente mientras buscas nuevas armas y habilidades.

Adrenalina y Terror: Sumérgete en la intensidad del horror y la supervivencia. Cada decisión cuenta en este juego narrativo que desafía tus miedos más oscuros.

Edición Exclusiva: La edición Day One ofrece ventajas únicas. Únete a Jacob Lee desde el principio y descubre el precio de la libertad en la Luna de Júpiter.

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King, Xbox One € 19.99

€ 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Opciones de filtro personalizadas diseñadas para replicar televisores CRT clásicos y otros tipos de pantallas populares

Varias versiones de ambos juegos: juega a través de varias versiones diferentes de los amados juegos de Aladdin y The Lion King que se han creado a lo largo de los años, incluidas las versiones de consola y para portátiles; también incluye una versión completamente nueva llamada "Final Cut" de Aladdin, desarrollada exclusivamente para esta colección, presentando ajustes de dificultad, mejoras de la cámara, corrección de bugs, así como algunas sorpresas adicionales para los fanáticos

Rebobinado y guardado a tiempo real, modo Espectador de Gameplays Interactivos

Modo Museo entre bastidores y con numerosas galerías que contienen cientos de imágenes de concepto HD e inéditos materiales gráficos y de marketing, además de las Bandas sonoras oficiales

Hogwarts Legacy Xbox One (Edición Exclusiva Amazon) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

5 used from €34.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Haz tu reserva y obtén la montura de hipogrifo ónix y la receta de la poción Felix Felicis.

Hogwarts Legacy es un RPG inmersivo de acción en mundo abierto. Ahora puedes tomar el control de la acción y ser el centro de tu propia aventura en el mundo mágico. READ Los 30 mejores Star Wars Jedi capaces: la mejor revisión sobre Star Wars Jedi

Assassin's Creed Origins € 29.99

€ 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number JOYSKY Edition Standard Language Español

Saints Row Edicion Day One - Xbox € 14.99 in stock 10 new from €14.99

6 used from €11.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sé testigo del nacimiento de los Saints: disfruta de una historia repleta de acción, delincuencia, escenas extraordinarias y sorpresas marca de la casa, rematadas con sentido del humor

Descubre el salvaje y extraño Oeste: sumérgete en Santo Ileso, el mayor y mejor patio de juegos jamás creado en Saints Row, dividido en nueve distritos únicos, rodeados de la vasta y majestuosa belleza del desierto del suroeste estadounidense

Construye tu propio imperio criminal: conquista la ciudad manzana a manzana, declara la guerra a las facciones enemigas y controla las calles con mano férrea gracias a ingeniosas empresas delictivas

Dispara, dispara mucho: dispara revólveres desde la cadera, dispara y olvida con el lanzacohetes o destroza a corta distancia con pesos pesados del cuerpo a cuerpo, derribos brutales incluidos. Una amplia variedad de armas exóticas y familiares, todas personalizables y mortalmente divertidas

Domina las calles y los cielos: surca entornos urbanos y desérticos en cualquiera de los coches, motos, aviones, helicópteros, VTOL, motos voladoras, hoverboards, karts o equípate con un traje aéreo y echa a volar

Call of Duty: Vanguard - Edición exclusiva Amazon € 24.55 in stock 1 new from €24.55

1 used from €19.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A través de una cautivadora campaña para un solo jugador, un selecto grupo de soldados de diferentes países hacen frente a la mayor amenaza del mundo

Los jugadores también dejarán su huella en la característica experiencia multijugador de Call of Duty y en la nueva y trepidante experiencia de Zombis desarrollada por Treyarch

Call of Duty: Vanguard marcará el comienzo de una nueva integración con Call of Duty: Warzone tras el lanzamiento, y contará con progreso cruzado, partidas entre consolas de diferente generación y, además, un enorme calendario de contenido gratuito

La versión de PS4 incluye retrocompatibilidad en PS5. La versión de Xbox One incluye retrocompatibilidad en Xbox Series X

La edición exclusiva de Amazon incluye Lote Tributo de honor de Call of Duty Endowment. El lote incluye 3 artículos temáticos de Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) para el juego: una tarjeta de visita, un emblema y un espray.

Red Dead Redemption 2 (Xbox One) € 16.99

€ 15.99 in stock 7 new from €15.99

2 used from €13.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una banda de forajidos, renegados y parias unidos bajo el liderazgo del carismático e idealista Dutch van der Linde

Descubre algunas de las ciudades que conforman el vasto y variado mundo del juego

Diversos hábitats y climas con unas doscientas especies de animales terrestres, aves y peces

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Xbox € 16.99 in stock 6 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres ciudades icónicas, tres historias épicas. Juega a los clásicos de la trilogía original de Grand Theft Auto que definieron el género: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, actualizados para una nueva generación con mejoras a todos los niveles, como una deslumbrante nueva iluminación, entornos perfeccionados, texturas de alta resolución, mayor distancia de dibujado, controles y apuntado al estilo de Grand Theft Auto V, y muchas cosas más que harán que estos mundos tan queridos cobren vida con niveles de detalle inéditos.

Grand Theft Auto III: todo empieza en Liberty City. Con la libertad revolucionaria de ir a cualquier sitio y atracar a quien quieras, Grand Theft Auto III pone el centro del inframundo criminal al alcance de tu mano, si tienes lo que hay que tener

Grand Theft Auto: Vice City: te damos la bienvenida a los 80. De la década de los cardados y los trajes de tonos pastel, llega la historia de un hombre que ascendió a lo más alto del mundo del crimen. Grand Theft Auto regresa con la historia de traición y venganza de Tommy Vercetti en una ciudad tropical rebosante de neones, exceso y posibilidades.

Grand Theft Auto: San Andreas: hace cinco años, Carl "CJ" Johnson escapó de la bruma de Los Santos, San Andreas... una ciudad destrozada por las bandas, las drogas y la corrupción. Ahora, a principios de los 90, C. J. tiene que volver a casa. Su madre ha sido asesinada, su familia se ha desmoronado y sus amigos de la infancia van camino del desastre. Nada más volver al barrio, un par de policías corruptos lo acusan injustamente de homicidio. C. J. se ve obligado a emprender un viaje por todo el estado de San Andreas para salvar a su familia y hacerse con el control de las calles en la siguiente entrega de la saga que lo cambió todo.

The Golf Club 2019 € 7.38

€ 6.92 in stock 6 new from €6.92

1 used from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Improved ball physics, swing mechanics, swing feedback and other core gameplay mechanics

PGA Tour career mode

Play on licensed PGA Courses

New game modes and expanded multiplayer, social capabilities

The award-winning course designer has returned to this installment of the Golf Club.The Golf Club 2019 features a robust and expanded character editor

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Xbox One / Xbox Series X | Videojuegos | Castellano € 79.99

€ 41.90 in stock 13 new from €41.90

5 used from €35.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En lo que supone el mayor salto a nivel de autenticidad y realismo del juego hasta la fecha, HyperMotionV lleva el ritmo y la fluidez del fútbol real a The World's Game con datos volumétricos de más de 180 partidos de primer nivel de competiciones como la UEFA Champions League tanto femenina como masculina, la Premier League y la LaLiga EA SPORTS

Optimizado a partir de datos reales de Opta, PlayStyles dimensiona a cada deportista, yendo más allá de las valoraciones generales para dar vida a las habilidades sobre el terreno de juego que les hacen especiales

El renovado motor de Frostbite exprime al máximo cada detalle para que vivas EA SPORTS FC 24 como si fuera fútbol de verdad, desde modelos de futbolista SAPIEN más realistas, hasta el tejido de las equipaciones al superar a la defensa, y una experiencia de partido mejorada

Desde el público hasta los comentarios, nada se parece más a un partido que EA SPORTS FC 24, con características novedosas que ofrecen una experiencia de retransmisión emocionante cada vez que el balón se pone en movimiento

Construye la plantilla de tus sueños y compite en Ultimate Team con más futbolistas que nunca para añadir a tu once (pasado y presente del fútbol masculino y, ahora también femenino) y nuevas formas de personalizar tu club dentro y fuera del campo

Mortal Kombat 11 - Standard Edition € 29.99

€ 16.22 in stock 3 new from €16.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 5051893238723 Release Date 2019-04-23T00:00:01Z Edition Estándar Language Español

Lego Marvel Collection € 18.97 in stock 1 new from €18.97

1 used from €12.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number cpt-auo-30 Model 5051893240788 Release Date 2020-03-27T00:00:01Z Language Español

Tennis World Tour - Edición Estándar € 5.88 in stock 4 new from €5.88

1 used from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 30 de los mejores jugadores de los circuitos oficiales, incluidos Roger Federer, Angelique Kerber y muchos jugadores legendarios

Reproducción perfecta de los jugadores y sus movimientos, gracias a la captura de movimientos y la fotogrametría

Todos los modos de juego: exhibición, World Tour, individuales y dobles, local y online

Un completo modo carrera: entrenamiento, torneos, gestión de personal, compra de equipo; cada jugador puede experimentar la carrera de un auténtico profesional

Una dimensión táctica nunca antes vista en un juego de tenis; los jugadores pueden definir las habilidades clave que usarán durante el partido

Yakuza: Like A Dragon - Day ICHI Edition - Xbox One [Importación italiana] € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vesti i panni ichiban kasuga, un membro di una famiglia Yakuza di basso rango, tradito dall’uomo di cui più si fidava

Il campo di battaglia è la tua arma: Utilizza mazze, ombrelli, biciclette, cartelli stradali e molto altro, per distruggere i tuoi nemici

Trova e potenzia il tuo equipaggiamento per affrontare i nemici più temibili

Contiene: set di costumi definitivo e Steelbook READ Los 30 mejores Grand Theft Auto Ps4 capaces: la mejor revisión sobre Grand Theft Auto Ps4

Assassin's Creed Origins - Edición Limited (Edición Exclusiva Amazon) € 12.51

€ 11.66 in stock 1 new from €11.66

1 used from €25.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 300095771 Model 300095771 Is Adult Product Release Date 2017-10-27T00:00:01Z Edition Limitada [exclusiva Amazon] Language Italiano

Tom Clancy's The Division 2 (Xbox One) [Importación Inglesa] - Juegos en Español € 9.99 in stock 13 new from €7.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reserva ahora y sé el primero en probar el juego con un acceso exclusivo a la Beta Privada***

Al reservar esta edición, también obtendrá el paquete Capitol Defender: prepárate para luchar y proteger a los ciudadanos de DC con tu atuendo Hazmat 2.0 y el legendario arma SPAS-12 "Lullaby" que viene con su plan final de juego

A raíz del virus, las tormentas, las inundaciones y el caos posterior han transformado radicalmente Washington, D.C. Explora un mundo abierto lleno de entornos diversos, desde áreas urbanas inundadas hasta sitios históricos y monumentos, durante uno de los veranos más calurosos de la historia

El final del juego de Tom Clancy's The Division 2 presentará nuevos desafíos y sistemas de progresión, giros y sorpresas únicos, y por primera vez, incursiones.

Después de completar la campaña principal, obtenga acceso a nuevas especializaciones como demolicionista, francotirador y superviviente.

The Eternal Cylinder, Xbox One € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mundo alienígena inolvidable para explorar: los jugadores deben explorar un magnífico mundo repleto de vistas inolvidables y paisajes únicos, con sorpresas por descubrir en cada rincón

Resuelve misterios ancestrales: explora el mundo para descubrir una gran cantidad de desafiantes puzles que tendrás que resolver y superar

Destrucción del mundo en tiempo real: The Eternal Cylinder puede destruir todos los elementos del mundo en tiempo real, de modo que los jugadores deben evitar continuamente su camino destructivo para sobrevivir, mientras se maravillan del esplendor visual de su poder divino

Crea tu propia familia de alienígenas: desarrolla una horda nómada de criaturas alienígenas únicas llamadas Trebhums. Los jugadores controlan solo a un Trebhum de la horda a la vez y el resto lo siguen, pero puedes cambiar a cualquier otro miembro a tu antojo

Más de 50 mutaciones por descubrir: los jugadores pueden desbloquear más de 50 mutaciones únicas a medida que exploran el mundo, cada una de las cuales activa nuevas opciones de juego

BATTLEFIELD 2042 - Xbox One € 15.90 in stock 9 new from €11.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un mundo transformado por el desorden – En 2042, los eventos climatológicos extremos y los conflictos por los recursos han cambiado el equilibrio de poder en el mundo.

Da rienda suelta a tu creatividad en combate con toda una selección de armas, vehículos, cazas, helicópteros y nuevo equipamiento de vanguardia inspirado por el futuro cercano de 2042.

Elige tu papel en el campo de batalla y forma patrullas personalizadas con el nuevo sistema de especialistas.

Battlefield Hazard Zone es una nueva experiencia tensa de supervivencia centrada en la patrulla que combina una jugabilidad frenética con lo mejor del mundo abierto de Battlefield.

Descubre batallas inesperadas y adéntrate en el amplio universo de Battlefield en una plataforma centrada en la comunidad que te permite cambiar las reglas de la guerra.

Call of Duty: Black Ops IIII + Tarjeta de visita exclusiva (Edición Exclusiva Amazon) € 11.47 in stock 1 new from €11.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La edición exclusiva de Amazon incluye una Tarjeta de visita exclusiva que incluye contenido digital para personalizar tu perfil de usuario

Call of Duty: Black Ops 4 ofrece tres modos de juego distintos: multijugador, zombies y blackout.

El multijugador de Call of Duty: Black Ops 4 sube el listón y ofrece la experiencia de combate más apasionante hasta la fecha, con especial atención a la jugabilidad táctica y a la toma de decisiones del jugador.

Call of Duty: Black Ops 4 incluye la mayor oferta de lanzamiento en el modo Zombies con tres experiencias completas: IX, Voyage of Despair y Blood of the Dead.

Blackout es una celebración de la comunidad de Black Ops, una enorme experiencia de Battle Royale donde puedes ponerte en la piel de tus personajes favoritos y luchar en escenarios emblemáticos del universo Black Ops en una experiencia de supervivencia y eliminación.

Hades Xbox € 30.99

€ 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La edición física incluye los siguientes extras: Un código de descarga de la banda sonora original de Hades, compuesta por Darren Korb; dos horas y media de la emocionante música creada para el juego. Un pequeño libro de 32 páginas a todo color con el resumen de los personajes, con ilustraciones de Jen Zee; un vistoso repertorio de los dioses, fantasmas y monstruos del juego

Combate para escapar del infierno: Como el príncipe inmortal del Inframundo, tendrás a tu disposición los poderes y las armas míticas del Olimpo para liberarte de las garras del mismísimo dios de los muertos, al tiempo que te vas haciendo más fuerte y descubres más piezas de la historia con cada intento de fuga

Desata la ira del Olimpo: ¡Los dioses del Olimpo están de tu lado; conoce a Zeus, Atenea, Poseidón y muchos más, y elige entre decenas de poderosas bendiciones que potenciarán tus habilidades; hay miles de arquetipos de personaje viables que irás descubriendo a medida que juegues

Alíate con dioses, fantasmas y monstruos: Disfruta con las voces de un elenco de personajes verdaderamente carismáticos y deseosos de conocerte; desarrolla tus relaciones con ellos y experimenta cientos de eventos de historia únicos, a medida que vas descubriendo los secretos de esta enorme y disfuncional familia; diseñado para ser rejugable: Te esperan nuevas sorpresas cada vez que te adentres en el siempre cambiante Inframundo, cuyos jefes guardianes te recordarán entre partida y partida; usa el poderoso Espejo de la Noche para adquirir mejoras permanentes y aguantar un poco más la próxima vez que intentes huir

No hay nada imposible: Gracias a las mejoras permanentes, no hace falta ser un dios para experimentar la emoción de los combates y la fascinante historia; pero si lo eres, aumenta el nivel de desafío y prepárate para una dosis de acción salvaje que pondrá a prueba tus habilidades hasta límites insospechados; el estilo característico de Supergiant: La cuidada presentación atmosférica y la fusión única de jugabilidad y narrativa que han formado parte de todos los juegos de Supergiant se desarrolla aquí en su máximo esplendor: los impresionantes entornos dibujados a mano y la intensa banda sonora original consiguen que el Inframundo cobre vida de forma espectacular

Monster Jam: Steel Titans € 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Drive a MONSTER! Compete with 25 of the most popular trucks including Grave Digger and Max-D!

Total destruction including breaking body panels, deforming junker cars as well as demolishing the environment!

Perform your favorite stunts! Bicycles, Stoppies, Moonwalks, Walk Its, Cyclones, Pogos, Power Outs and Back-Flips!

Hear the roar of huge crowds inside 12 stadiums packed with fans on your road to the Monster Jam World Finals!

Explore and smash through the environment in a Massive Outdoor World!

Disney Classic Aladdin,Lion King,Jungle Book € 42.34

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

1 used from €13.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Colección Expandida: juega a múltiples versiones diferentes de los amados juegos Aladdin, El Rey León y El Libro de la Selva que se han creado a lo largo de los años, incluidas las versiones de consola y de portátiles

AMBOS juegos Aladdin de consola de 16 bits incluidos por primera vez desde su lanzamiento original (Super NES y Sega Mega Drive); los dos juegos de Aladdin completamente diferentes e igualmente adorados finalmente están disponibles para las consolas modernas

Gráficos 1080p y mejoras para televisores HD modernos, aspecto de vídeo de pantalla y bordes ajustables y opciones de filtro personalizadas diseñadas para replicar televisores CRT clásicos y otros tipos de pantallas populares

Rebobinado: rebobina instantáneamente cualquiera de los juegos en tiempo real para volver a probar áreas difíciles

Modo Espectador de Gameplays Interactivos: vea cómo un jugador juega los juegos de principio a fin pudiendo el usuario tomar el control del juego en cualquier momento

Marvel's Avengers - Xbox One (Edición Exclusiva Amazon) € 13.98 in stock 1 new from €13.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reserva Marvel's Avengers en Amazon para recibir la edición Kindle de la primera precuela del juego, Marvel's Avengers: Iron Man n.º 1. con guion de Jim Zub, viñetas de Paco Díaz y portada de Stonehouse, esta historia totalmente nueva desemboca en los acontecimientos de Marvel's Avengers (el comic digital se enviará por correo electrónico una vez enviado el juego). READ Los 30 mejores Dead Or Alive capaces: la mejor revisión sobre Dead Or Alive

Microsoft Rainbow Six Extraction (en línea) - Xbox One/Series X € 19.95 in stock 1 new from €19.95

1 used from €18.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plataforma: Xbox Series X

Género: Tirador

Clasificación USK: Lanzado a partir de 16 años

Red Faction Guerrilla Re-Mars-Tered - Xbox One € 29.99

€ 7.91 in stock 9 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guerra de Guerrillas en un mundo abierto: Tú decides contra quién, cuándo, dónde y cómo luchar. Utiliza tácticas de guerrilla, armamento improvisado, y vehículos modificados para liderar ataques rebeldes contra objetivos de la EDF

Destrucción estratégica: Utiliza la destrucción para tu beneficio táctico, creando emboscadaso explosiones en cadena para atacar fortalezas enemigas y modificar el entorno de juego de forma permanente

Jugabilidad evolutiva y emergente: Ábrete camino a través de un paisaje que va cambiando a medida que improvisas tus tácticas de combate - mezclando estilos de juego, vehículos, armas y explosivos para derrotar a la EDF

Épica ambientación de ciencia ficción: Explora el inmenso, implacable paisaje Marciano, desde los desolados puestos mineros de Parker a la luminosa capital de la EDF, la ciudad de Eos, después ábrete camino a través de un entorno abierto totalmente destruible plagado de fuerzas de la EDF, luchadores de la resistencia de Red Faction, y los inocentes colonos atrapados en el fuego cruzado

Combate multijugador: No hay sitio donde esconderse cuando pones a prueba tus habilidades de guerrilla en una gran variedad de modos de combate multijugador altamente destructivos

FIFA 22 Standard Edition XBOX ONE € 9.95 in stock 6 new from €9.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todos los datos obtenidos de los toques, las entradas, los sprints y los duelos suponen la mayor actualización de animaciones de la historia de FIFA. Se han añadido más de 4000 animaciones

El algoritmo ML - Flow genera nuevas animaciones en tiempo gracias a los más de 8,7 millones de fotogramas obtenidos mediante la captura avanzada de partidos 11 contra 11. De este modo, los jugadores pueden ajustar mejor la distancia que cubren con cada zancada y su velocidad cuando se acercan al balón para controlarlo o disparar con precisión

Los jugadores ahora pueden tomar hasta seis veces más decisiones por segundo, por lo que son más conscientes de lo que hay a su alrededor, se mueven con más inteligencia para desarrollar las jugadas y reaccionan más rápido cuando el balón se queda en tierra de nadie

Las animaciones de dos toques son más largas y facilitan el control de los balones aéreos, proporcionan más agilidad a la hora de interceptar tiros rasos y aumentan la fuerza cuando hay que protegerse de los rivales

Captura avanzada de partidos 11 contra 11: Por primera vez, los trajes Xsens nos han permitido capturar los movimientos de 22 futbolistas profesionales jugando a alta intensidad

Assassin's Creed Valhalla € 29.99

€ 19.99 in stock 4 new from €18.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escribe tu propia saga vikinga: las mecánicas avanzadas de RPG te permiten crear y evolucionar a tu personaje como quieras y así cambiar el mundo que te rodea.

Estilo de lucha visceral: sostén un arma diferente en cada mano, ya sea un hacha, una espada o un escudo, y revive el despiadado estilo de lucha de los vikingos.

Un mundo abierto medieval: navega desde los escarpados y misteriosos fiordos de Noruega hasta los encantadores pero amenazadores reinos de Inglaterra y más allá. Vive la vida de los vikingos: pesca, caza, bebida competitiva y mucho más.

Dirige incursiones legendarias: lanza asaltos a gran escala contra las tropas y fortalezas sajonas en toda Inglaterra. Lidera a tu clan en ataques sorpresa desde tu barco, ataca territorios enemigos y ofrece riquezas saqueadas a tu gente.

Assassins Creed Odyssey - Xbox One [Importación inglesa] € 24.89 in stock 5 new from €24.89

1 used from €15.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Become a legendary Greek hero - In a first for the Assassin's Creed franchise, you can choose which hero to embody throughout this epic journey, Alexios or Kassandra

Choose your own path - Your decisions shape the world around you with over 30 hours of choice dialogue and multiple game endings

Fight epic battles - Demonstrate your extraordinary warrior abilities and shift the tides of battle during the Peloponnesian War

Sail across the Aegean sea - Find uncharted locations, uncover hidden treasures or cleave your way through entire fleets in naval battles

A Land of myths & legends – Discover a world rich with myths and legends. From ancient rituals to famed statues, come face-to-face with Greece’s legendary figures.

