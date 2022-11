Inicio » Varios Los 30 mejores Squirt Lube Lubricante Cadena capaces: la mejor revisión sobre Squirt Lube Lubricante Cadena Varios Los 30 mejores Squirt Lube Lubricante Cadena capaces: la mejor revisión sobre Squirt Lube Lubricante Cadena 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Squirt Lube Lubricante Cadena?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Squirt Lube Lubricante Cadena del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Squirt Lube Cera Para Cadenas, 500ml € 33.00 in stock 12 new from €32.00

1 used from €31.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Squirt es un lubricante único de cadena - que contiene ceras y agua en forma de emulsión que se mantiene limpio, dura mucho tiempo y prolonga la vida útil del tren de accionamiento.

Squirt Cera para cadenas de bicicleta eléctrica, 500 ml. € 39.50 in stock 2 new from €39.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Squirt E-Bike Chain Wax utiliza la misma tecnología de emulsión de agua de cera biodegradable probada y familiar, que la lubricación normal de cadenas Squirt Combina además con modificadores especiales de fricción de alta presión.

Squirt E-Bike Chain Wax es ligeramente más suave que la cadena Squirt Chain Lube, soporta una mayor carga de par y en condiciones de conducción húmedas durante más tiempo.

Las bicicletas eléctricas requieren más exigencias en la cadena de transmisión debido a una mayor carga de par de torsión y las tasas de rendimiento. Esto significa que las cadenas de bicicleta eléctrica tienen un mayor desgaste.

Squirt E-Bike Chain Wax ha sido especialmente desarrollado para satisfacer estas necesidades y reducir las tasas de desgaste más altas.

100 % biodegradable.

Squirt Lubricante, Cera 15ml, Hombres, Blanco, 15 ml € 2.05 in stock 3 new from €2.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Squirt Dry Bike Lube 0.5oz

MIGOU BCN Cera Premium con GRAFENO 130ml Lubricante cerámico Cadena Bicicleta - para Terreno seco y Mojado Wax Lube € 16.97 in stock 1 new from €16.97

1 used from €16.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LUBRICANTE SECO PREMIUM CON GRAFENO: La cera biodegradable con nano grafeno puro 100% es un sustitutivo de alto rendimiento del aceite cadena bicicleta o de los lubricantes de cera tradicionales. Está indicado tanto para el uso en bicicletas de carretera, montaña o gravel. Actualmente el lubricante con grafeno es el que se utiliza en competición profesional.

ALTO RENDIMIENTO Y USO EXTREMO: La cera con grafeno está diseñada para un uso extremo, pudiendo alargar los tiempo de lubricado hasta los 500km con una sola aplicación, dependiendo del terreno y clima. Es hidrófuga y se puede usar en climas secos y en climas húmedos donde la lluvia y el barro predominan. especialmente indicado para E-MTB, bicicletas eléctricas y ciclistas profesionales donde el ahorro de vatios y la resistencias predominan.

MENOS ROZAMIENTO Y PÉRDIDA DE VATIOS (POTENCIA): El grafeno posee una resistencia mecánica increíble que le permite separar eficazmente las superficies metálicas y suprimir la tasa de desgaste en 1-2 órdenes de magnitud en comparación con el grafito. Para un correcto uso, limpiar la transmisión, cadena, cambios, piñones, plato y roldanas, seguidamente aplicar la cera y esperar unos 30 minutos antes de usar.

MAYOR PODER PENETRANTE Y MÁS DURABILIDAD: La principal característica de la cera es que no ensucia la cadena pero dura menos que el aceite, al añadirle el Nanografeno aumentamos exponencialmente la duración del lubricante, ya que penetra a nivel molecular, evitando la fricción, repele la humedad y el óxido.

EL GRAFENO NO ES GRAFITO: A pesar del hecho de que ambos materiales solo se construyen a partir de átomos de carbono, la similitud termina aquí. El grafeno posee propiedades mecánicas y tribológicas completamente diferentes al grafito. Por ejemplo, el grafito exhibe 0.1-0.2 COF (coeficiente de fricción) en aire muy húmedo, pero 0.5-0.7 COF cuando el aire está seco, que es una fricción muy alta comparable al deslizamiento de acero sobre acero sin lubricación.

Squirt LOW Temperature Chain Lube 120ml € 12.95 in stock 3 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diseño de la botella puede variar

Squirt Cera para Cadena E-Bike - 15ml € 6.31 in stock 2 new from €1.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Squirt E-Bike Chain Wax utiliza la misma tecnología de emulsión de agua de cera biodegradable probada y familiar, que la lubricación normal de cadenas Squirt Combina además con modificadores especiales de fricción de alta presión.

Squirt E-Bike Chain Wax es ligeramente más suave que la cadena Squirt Chain Lube, soporta una mayor carga de par y en condiciones de conducción húmedas durante más tiempo.

Las bicicletas eléctricas requieren más exigencias en la cadena de transmisión debido a una mayor carga de par de torsión y las tasas de rendimiento. Esto significa que las cadenas de bicicleta eléctrica tienen un mayor desgaste.

Squirt E-Bike Chain Wax ha sido especialmente desarrollado para satisfacer estas necesidades y reducir las tasas de desgaste más altas.

Es 100 % biodegradable. Botella de 15 ml

Squirt 120 Ml, Cera para Cadenas Hombre, Blanco, ML € 13.00

€ 8.99 in stock 14 new from €7.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Squirt Lubricante de larga duración para cadenas de bicicletas.

BLUB Wax Lube 120ml | Cera Cadena Bicicleta Montaña y Bici Carretera | Aceite Cadena Bicicleta, Grasa Bici MTB | Lubricante Cadena Bicicleta, Cera Bike | Cera Bicicleta Cadena, Amarillo € 13.76 in stock 4 new from €5.84 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante bicicleta único con una fórmula de cera lubricante y agua en emulsión. No contiene grasas, aceites, disolventes u otros materiales nocivos. Perfecta cera cadena bicicleta para condiciones secas y polvorientas, sin importar la temperatura.

Cera cadena bicicleta de nueva tendencia con baja atracción por la suciedad y el polvo. Perfecto lubricante cadena bicicleta para proteger y prolongar la vida de las transmisiones y de la cadena bici.

El Wax Lube de BLUB crea una fina película de cera entre todas las partes en contacto y las hace fluir con suavidad y bajando la fricción de los elementos de transmisión. También reduce toda clase de ruidos y chirridos provenientes de la cadena o la transmisión.

Lubricante cadena bicicleta seco, resistente y muy fácil de limpiar con agua y jabón para bicicleta como el Bike Cleaner de BLUB. No usar en condiciones de lluvia, barro o zonas mojadas, ya que el agua quitaría la lubricación de la cera en la cadena de la bicicleta.

Resiste a bajas y altas temperaturas sin afectar al rendimiento. Aguanta salidas en bicicleta de entre 80-100 km. El bote de lubricante bicicleta de 120ml nos permite hasta 80 aplicaciones. Sistema de pipeta que facilita su aplicación.

CeraBike WAXLUBE. LUBRICANTE Base Cera para Cadena con PTFE, Grafito Y Ceramica (130ML) € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features lubricante cera de larga duración y alta lubricación

Muc-Off - Lubricante para tiempo Humedo Wet Lube para cadena, cables y mandos de Bicicleta. 50ml € 9.70 in stock 7 new from €5.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para MTB, Road & Cyclocross

Repele el agua de la cadena y componentes protegidos, Fórmula biodegradable con base de aceites vegetales perfecta para condiciones húmedas y de barro

Fórmula biodegradable con base de aceites vegetales perfecta para condiciones húmedas y de barro, Proporciona suavidad y elimina ruidos de la transmisión

Apto para cadenas, cables, cambios y mandos

Sistema de pipeta que facilita su aplicación, Contiene 50ml

BLUB E-Bike Ceramic Lube 120ml | Aceite Cadena E Bike y Componentes Eléctricos | Kit Bici Eléctrica, Kit Ebike | Lubricante Bicicleta Eléctrica y Cadena MTB Eléctrica, Grasa Bici | Cera Cadena, Verde € 13.99

€ 7.97 in stock 3 new from €7.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante e-bike de fórmula avanzada para bicicletas eléctricas y otros componentes para ebike. Protección extra anticorrosión y antioxido.

Aceite bicicleta eléctrica que contiene aditivos cerámicos para prolongan la vida útil de las transmisiones con asistencia eléctrica y alta carga de trabajo. Mantiene el tren de transmisión limpio durante más tiempo y elimina el ruido y rozamiento de la cadena y las transmisiones.

Grasa bicicleta eléctrica que se seca en pocos minutos, dejando una película lubricante con baja atracción de suciedad y elementos abrasivos.

Lubricante cadena bici eléctrica de mayor duración entre aplicaciones. Aguanta rutas en bicicleta eléctrica de entre 100-120 km. 120ml permiten hasta 80 aplicaciones. Sistema de pipeta que facilita su aplicación.

No usar en condiciones de lluvia, aguanieve o barro, o si vas a pasar por zonas mojadas ya que el agua mermaría la lubricación de la cadena bicicleta.

CeraBike DRYLUBE. Emulsion LUBRICANTE Seca para Cadena. Aceite SECO con PTFE Y Ceramica (130ML). WWW.CERABIKE.COM € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EMULSIÓN LUBRICANTE SECA DE LARGA DURACIÓN

ACEITE SINTÉTICO

ADITIVOS DE PROTECCIÓN PTFE Y CERAMICA

SQUIRT cera e-Bike, 120ml € 14.50

€ 11.76 in stock 8 new from €10.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SQUIRT cera e-Bike, 120ml

BLUB Wet Lube 120ml | Lubricante Cadena Bicicleta Waterproof | Grasa Cadena Bicicleta Montaña y Bici Carretera, Aceite Cadena Bici Húmedo | Grasa MTB | Cera Bicicleta Condiciones Húmedas, Azul € 13.99

€ 11.80 in stock 4 new from €8.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante para bicicleta perfecto para condiciones muy extremas. Ideal para situaciones de barro, humedad, sal marina, niebla, lluvia, aguanieve o nieve. Es nuestro lubricante cadena bici más fuerte, resistente, duradero y waterproof. Limpiar con Bio Degreaser.

Grasa bicicleta water resistant con una base de aceite para cadenas para una mayor protección antidesgaste, anticorrosivo y antioxidante para proteger la cadena de la bici y las transmisiones. Sistema de pipeta que facilita su aplicación.

Wet Chain Lube totalmente repelente al agua, la humedad, la lluvia, la nieve y el barro. Lubricante resistente al agua para largas distancias y condiciones pésimas que no requiere una re-lubricación continua. Aceite bicicleta waterproof y resistente a 150-200km.

El Wet Lube de BLUB contiene unos aditivos anticorrosivos previniendo una oxidación de la cadena incluso cuando el usuario se encuentra en condiciones húmedas, de lluvia, nieve, aguanieve, niebla espesa o sal marina. Producto certificado por Bureau Veritas.

Es una opción muy popular para aquellos usuarios que se enfrentan a condiciones de barro o extremas en montaña o en carretera. Lubricante waterproof perfecto para bici carretera, bicicleta montaña o mtb y ciclocross. 120ml permiten hasta 80 aplicaciones. READ Los 30 mejores Arnes De Perro capaces: la mejor revisión sobre Arnes De Perro

BLUB Dry Lube 120ml | Grasa Teflon Bicicleta | PTFE Lubricante, Aceite Seco Bicicleta, Aceite Teflon | Grasa MTB | Cera Cadena Bici Montaña y Bici Carretera | Lubricante Cadena Bici Seco, Rojo € 12.99

€ 11.00 in stock 4 new from €11.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante Bicicleta con base de Cera Wax y PTFE para condiciones secas y rutas de largas distancias (150-200km).

Cera Lubricante Bici ideal para bicicletas de carretera, montaña, enduro y ciclocross en entornos secos, sucios y polvorientos. El Dry Lube se mantiene mejor en condiciones húmedas y es más resistente al agua que el Wax Lube.

Fabricado con material de Teflon Liquido, capaz de llegar a cada eslabón de la cadena y conseguir una fricción inmejorable. Además, el PTFE lubricante ayuda a lograr la máxima suavidad de transmisión entre piñones y platos y sin chirridos ni ruidos.

Para eliminar este aceite cadena bicicleta con teflon es necesario limpiar con el Desengrasante Bio Degreaser de BLUB. Apto para cadenas, cables, cambios y mandos.

Aceite lubricante bicicleta resistente que aguanta rutas en bicicleta de 150-200km. 120ml permiten hasta 80 aplicaciones en la cadena de la bicicleta. Sistema de pipeta que facilita su aplicación. El lubricante teflon bicicleta de BLUB es un producto certificado por Bureau Veritas.

BLUB Lubricante Cadenas Bicicletas 120 ml, Grasa Cadenas MTB, Sellante de Bici, Aceite para Cadenas de Bicicletas, Grasa MTB, Lubricante para Todas Condiciones, Verde € 12.99

€ 9.68 in stock 1 new from €9.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante avanzado de cadena para todas las condiciones. Nuestra fórmula contiene aditivos cerámicos. Este es nuestro producto PREMIUM, de mayor duración ideal para proteger más el desgaste de la transmisión.

Contiene una base de cera con partículas cerámicas que crea una mayor protección en la cadena. Una vez aplicado, tiene mayor durabilidad y resistencia que el teflón (PTFE).

Para carretera y montaña. Protección adicional contra la corrosión. Prolonga la vida de la transmisión. Reduce el ruido y retrasa el desgaste de la cadena.

Seque en pocos minutos, dejando una película lubricante con baja atracción de suciedad y elementos abrasivos.

Mayor duración entre aplicaciones. Transmisión limpia por más tiempo. Se quita fácilmente con agua y jabón. Mantenga salidas entre 120-150 km.

CeraBike PACKLUBE. Pack DE LUBRICANTES para Cadena. WAXLUBE, DRYLUBE Y WETLUBE. (3X130 ML). WWW.CERABIKE.COM € 21.00

€ 20.07 in stock 1 new from €20.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CeraBike WaxLube (Azul), lubricante seco de Cera

CeraBike DryLube (Rojo), lubricante seco de Aceite

CeraBike WetLube (Verde), lubricante húmedo de Aceite

CKO DRY LABLUBRI wet lube and dry lube Clean Long Lasting Chain Lube 150ml ebike e-bike lubricante cera € 13.55 in stock 1 new from €13.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cera cadena. Ceramica

ECOLOGICO

Lubricante con tecnología de última generación/ CKO LAB-LUBRI

Limpio y seco. No ensucia

Resistente al agua y al barro, más Km

Muc-Off E-Bike Wet Chain Lube, 50 Ml - Lubricante de Cadena de Bicicleta E-Bike Premium con Tinte Trazador UV – Lubricante de Bicicleta Eléctrica – Formulado para Ambientes Húmedos € 8.99 in stock 15 new from €5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LUBRICACIÓN PREMIUM – El lubricante de cadena Muc-Off eBike Wet Chain Lube es una fórmula premium que crea un revestimiento cerámico para una lubricación incomparable.

REDUCE LA FRICCIÓN – Un lubricante cerámico con compuestos que proporcionan una fricción ultrabaja para garantizar una excelente eficiencia durante la conducción, ¡ dentro o fuera de la carretera!

ESPECÍFICO PARA BICICLETA ELÉCTRICA - Nuestro lubricante para bicicletas e-Bike ha sido diseñado específicamente para hacer frente a las cargas de torsión más altas aplicadas a la transmisión de una bicicleta eléctrica.

DURADERO, INCLUSO EN CLIMAS HÚMEDOS - Muc-Off eBike Wet Chain Lube es la elección perfecta para mantener un rendimiento en largas distancias en condiciones de humedad y con barro.

SISTEMA DE DETECCIÓN UV – El lubricante cerámico de cadena de bicicleta e-Bike de Muc-Off contiene un tinte trazador integrado visible bajo la luz ultravioleta para que puedas verificar y garantizar que siempre tengas la máxima cobertura.

WD-40 De Para Todo Tipo Condiciones - Bike Spray 250ml, Lubricante Bicicleta Ciclismo, Blanco, 250ml € 13.99

€ 7.99 in stock 25 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricación adaptada a todo tipo de condiciones

La fórmula con PTFE repele la humedad y evita la corrosión

Mejora el rendimiento de la cadena y componentes de la transmisión

Suaviza los cambios de marcha

Recomendado para: cadena, cambio, plato y cassette

CeraBike WETLUBE. LUBRICANTE HÚMEDO para Cadena. Aceite con PTFE Y Ceramica (130ML) WWW.CERABIKE.COM € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LUBRICANTES ACEITE SINTÉTICOS

LUBRICANTES ACEITE SILICONA

ADITIVOS DE PROTECCIÓN PTFE Y CERAMICA

BLUB Chain Lube 450ml | Lubricante Cadena Bicicleta Spray | Grasa Liquida en Spray | Aceite Cadena Bici con Spray Teflon | Spray PTFE Lubricante | Cera Cadena Bicicleta MTB, BMX y Bici Carretera € 20.59 in stock 2 new from €20.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chain Lube es un lubricante spray sintético formulado con Teflón para un rendimiento óptimo de la transmisión. Envase de aceite en spray y con aplicador para una cómoda aplicación de este bike lube durante el engrase cadena bicicleta.

Inmejorable aceite bicicleta para engrasar cadena bici que, gracias al teflón líquido, deja una película de baja atracción a la suciedad, resistente al agua y protege del óxido y la corrosión.

Aceite cadena bicicleta con ptfe, perfecto para reducir la fricción, elimina ruidos, crujidos y mejora el funcionamiento de la transmisión. Lubricante bicicleta en spray para mayor lubricación y protección de todos los componentes de la transmisión.

Lubricante cadena bici en spray que suaviza los cambios y reduce los "chupados" de cadena mtb, bici carretera, cyclocross, entre muchos más. Bike Chain Lube Spray de 450ml.

Aceite lubricante con uso recomendado en todo tipo de condiciones meteorológicas (secas, húmedas, de lluvia, aguanieve, niebla, etc).

Lubricante Cadena Bicicleta | 100 ml | Montaña (BTT) Carretera y Cyclocross | Aceite Cerámico | Lubrica, Protege y Evita Desgaste | Repele Agua Sin Adherentes | Condiciones Extremas | Fácil Limpieza € 13.50 in stock 1 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTO RENDIMIENTO Lubricante de altas prestaciones con dispersión de cerámica y aditivos antidesgaste para cadena y transmisión de bicicletas

LUBRICACIÓN EXTREMA Gran poder de lubricación en condiciones extremas gracias a la aditivación líquida y dispersión cerámica

FÁCIL LIMPIEZA Sin adherentes, la cadena permanece limpia sin que el polvo y la suciedad se adhieran

MÁXIMA PROTECCIÓN Repele el agua y protege cadena y transmisión con una fina capa lubricante evitando así el desgaste

USOS Apto para su uso en bicicleta de carretera, montaña y ciclocross bajo cualquier condición climatológica. ¡Muy fácil de aplicar!

X-Sauce Lubricante de cera, Eco-Lube, 30 ml € 9.28 in stock 7 new from €3.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante biodegradable seco para cadenas de bicicletas desarrollado a base de cera y aditivos antifricción

Hemos unido las propiedades lubricantes de la cera seca y el PTFE para ofrecer un lubricante especialmente limpio, seco y duradero.

Marca: X-Sauce

Color: Verde

30 ml

Smoove € 12.99 in stock 4 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave: tu nuevo lubricante favorito.

Lubricante de larga duración formulado para soportar incluso las condiciones más exigentes.

¿Mojado o seco? SMOOVE es extremadamente duradero y una aplicación dura todo un viaje, protegiendo eficazmente los componentes del tren mecánico del desgaste y el desgaste.

Reduce la fricción, lo que le permite desbloquear un rendimiento óptimo. Suave es autolimpiable, 100% biodegradable y libre de disolventes.

BikeRadar probó Smoove y le dio una revisión de 4.5 estrellas READ Los 30 mejores cama para perros pequeños capaces: la mejor revisión sobre cama para perros pequeños

NZERO Lubricante Cadenas de Bicicleta | 100% Organico | Grasa MTB Carretera eBIKE Urban Gravel | Aceite para Cadenas | 100ml € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El nuevo concepto para tu bicicleta: ingredientes naturales, totalmente biodegradables, composición vegetal. Iguala o supera el rendimiento de las principales alternativas a base de petróleo en el mercado. Rendimiento excepcional | 100 % orgánico | 100 ml.

FÓRMULA PATENTADA. Coeficiente de fricción muy bajo, cambios de marcha suaves como la seda = eficiencia de transmisión maximizada. Mejora el rendimiento de la cadena, los engranajes y los componentes móviles.

¡Resistente al clima! Repele la lluvia y el agua, con componentes naturales avanzados que detienen la corrosión. Protege completamente las piezas metálicas, lo que prolonga su durabilidad y vida útil. Probado y aprobado en laboratorios certificados. Proteje tu bicicleta y tu inversión.

Viscosidad excepcional desarrollada para un uso continuo > Eficacia prolongada, recorrido tras recorrido. De los creadores de NZEROWAX, premiada por sus ceras de esquí orgánicas que han revolucionado el mercado.

Fácil de aplicar: el tapon de rosca y un frasco que cumple con los requisitos permiten una aplicación precisa. Es orgánico y, a diferencia de los productos de la competencia, no daña el medio ambiente si un poco cae al suelo, pero también es sumamente fácil de aplicar en la cantidad correcta.

ZEFAL 125ml Aceitera Extra Dry Cera 120ml, Unisex Adulto, Negro, 120 ml € 14.95

€ 7.01 in stock 5 new from €7.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante a base de cera para un rendimiento y limpieza óptimos.

125 ml.

Botella compresible con tapa de seguridad.

Todas las condiciones: efectivo, no importa las condiciones

Revestimiento de protección: excelente protección contra el desgaste, el óxido y la oxidación.

Liqui Moly 6055 Lubricante Spray Para Cadenas de Bicicleta, 400 ml € 12.48 in stock 8 new from €10.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muy buen repelente de agua

Neutro frente a plásticos, pinturas y metales

Alta protección contra el desgaste

Buena adherencia

Zefal Extra húmedo Lubricante de Cadena de cerámica, Unisex, Nero, 125ml € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Basado en una tecnología patentada, Extra Wet Lube es un aceite para cadenas de bicicleta con una durabilidad excepcional en todas las condiciones. ¡Ideal para el mantenimiento de tu moto!

Reduce en gran medida la fricción, gracias a los refuerzos de nanopartículas cerámicas que aumentan la protección de la cadena. Esta formulación con base de teflón reforzada con cerámica consigue un rendimiento al menos un 15% superior al de los aceites con base de teflón únicamente.

Este lubricante para bicicletas es muy eficaz y duradero en todas las condiciones. Prolonga la vida de los componentes gracias a sus propiedades anticorrosivas. Para que el lubricante sea eficaz, la cadena debe desengrasarse, limpiarse y secarse previamente con un paño.

El tapón de goteo facilita la aplicación del aceite: Con este sistema, se aplica el aceite en el interior de la cadena de forma moderada mientras se giran los pedales. A continuación, puede limpiar el exceso de lubricante de la cadena.

Este lubricante notablemente eficiente es perfecto para usuarios fuera de la carretera (bicicletas de montaña, gravel, ...) que buscan rendimiento a largas distancias y están sujetos a condiciones climáticas variables o extremas

